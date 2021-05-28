16 января 2004 г. Священный Синод Вселенского Патриархата в Константинополе принял решение о канонизации монахини Марии (Скобцовой), протоиерея Алексия Медведкова, священника Димитрия Клепинина, Юрия Скобцова и Ильи Фондаминского. Основанием для канонизации стало прошение, направленное из Парижа Экзархом Вселенского Патриарха архиепископом Гавриилом, управляющим Архиепископией Православных Русских Церквей в Западной Европе.

Преподобномученица Мария (Скобцова) - Что такое церковность

QUO VADIS, Киев 2010

Преподобномученица Мария (Скобцова) - Что такое церковность - Содержание

Ольга Ларькина Мать Мария

Прот. Сергий Гаккель Мать Мария и ее «Религиозные типы»

Преподобномученица Мария (Скобцова) Типы религиозной жизни Что такое церковность? Настоящее и будущее Церкви Жатва Духа

Свящ. Михаил Плекон Мария Скобцова

Свящ. Владимир Зелинский Свиток свободы

Мать Мария

К лику святых причислены русские эмигранты, оставившие яркий след в духовной жизни Западной Европы первой половины XX века.

Бодрствуйте, молитесь обо мне, Все, держащие души моей осколок; Ныне час — настал, и путь не долог; Все свершается, что видела во сне. Дух в томленьи смертном изнемог; Братья крепким сном забылись; Час настал; дороги завершились; И с душой моею только Бог.

31 марта 1945 года в газовой камере концлагеря Равенсбрюк погибла монахиня Мария (Скобцова). Еще бы только два дня — и вместе с Пасхой пришла бы долгожданная свобода, мать Мария могла остаться в живых, но добровольно заменила собой обреченную на смерть молодую женщину — надев платье с ее номером и поменявшись судьбой... «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих» (Ин 15:13).

О матери Марии (в миру Елизавете) написано так много, что, кажется, добавить к этому просто нечего. И все же...

До сих пор имя матери Марии для одних — едва ли не знамя «борьбы за прогрессивное человечество», для других — символ милосердия и гуманизма, третьи же негодуют по поводу каких-то ее недостаточно традиционалистских статей и не столь безупречной жизни в юности...

Иеромонах Сергий (Рыбко) в книге «Возможно ли спасение в XXI веке» (М., 2002 г.) писал о матери Марии:

«Она была Православной монахиней, и ее служение, и ее жизнь и прежде всего ее мученическая кончина, конечно, заслуживают внимания и уважения. Но тем не менее, мне кажется, говорить о канонизации этого человека все-таки не стоит — по той причине, что хотя она и имела кончину христианскую, непостыдную, но далеко не все в деятельности матери Марии заслуживает подражания. Ведь когда канонизируют человека, его жизнь сразу становится предметом изучения... Немало тягот, проблем, болезней и невзгод таит человеческая жизнь.

Преподобномученица Мария (Скобцова) - Что такое церковность - Типы религиозной жизни

Если мы начнем изучать историческое место, на котором мы находимся, или, вернее, те исторические типы благочестия, которые сейчас выработало наше историческое положение, то мы сможем объективно и беспристрастно увидеть разные категории лиц, неодинаково понимающих религиозное призвание человека.

Каждая категория имеет свои положительные и свои отрицательные черты. Очень вероятно, что только сумма их дает правильный облик многогранной христианской жизни.

С другой стороны, классифицируя типы религиозной жизни в православии, надо иметь всегда в виду, что, наряду с отчетливыми и законченными представителями того или другого типа, большинство людей представляют из себя некое смешение двух, а зачастую и большего количества типов религиозной жизни. Классифицируя и определяя, очень трудно удержаться в рамках беспристрастия и объективности, потому что в жизни каждый человек притягивается к ему свойственному пониманию христианства и отталкивается от понимания ему чуждого. Тут можно только хотеть сделать все усилия, чтобы избежать такой пристрастности.

Если, наблюдая верующих людей, вести с ними беседы, читать разнообразные книги и журналы, посвященные духовным вопросам, то сразу бросится в глаза невероятная многогранность понимания духовной жизни.

Если же попытаться свести это разнообразие к каким-то более или менее определенным группам, то мне кажется, что в данный момент эти группы таковы: в православии существует 1) синодальный тип благочестия, 2) уставщический тип, 3) эстетический, 4) аскетический и 5) Евангельский. Конечно, такое подразделение до некоторой степени условно.

Жизнь гораздо сложнее. Очень вероятно, что есть и другие категории, которые мне не удалось почувствовать. Но такое условное подразделение очень помогает в понимании многих явлений нашей жизни и до известной степени дает возможность разобраться в собственных симпатиях и антипатиях, в собственном духовном пути.

У каждого духовного типа есть своя, подчас очень сложная история, свой собственный генезис, каждый определяется разнообразнейшими условиями своего возникновения. Человек не только по внутреннему тяготению оказывается в одной или другой группе, но как бы и предопределяется к ней той средой, из которой он вышел, воспитанием, научением, влияниями. Попробуем характеризовать каждую категорию с точки зрения ее исторического возникновения, попробуем характеризовать ее нравственные свойства, ее быт, даже ее искусство, силу ее распространения, творческие возможности, заложенные в ней, ее соответствие современным задачам церковной жизни.