Кауман - Потоки в степи

ПРЕДИСЛОВИЕ.

Мы имели преимущество провести много лет на ниве Божией на Востоке — в Японии и Корее, но тяжелый климат и напряжение от усиленной работы надорвали здоровье моего дорогого мужа и мы были принуждены вернуться домой, где целых шесть лет длилась борьба между жизнью и смертью.

«Пришел и сатана», искушая нас, чтобы мы предались унынию под этим давлением обстоятельств; но всякий раз, когда испытание достигало крайнего предела, Бог через Свое слово или полезную книгу, которая случайно, по милости Его, попадала в наши руки, посылал нам то подкрепление, в котором мы нуждались.

Однажды на прогулке у берега моря, когда мы снова спрашивали себя: «неужели Бог забыл миловать?», мы увидели у ног своих листик. Мы его подняли и прочли следующие слова: «Бог улыбается чаду Своему из бури», и снова мы получили проблеск Его лика, исполненного любовью.

Он сохранял Свои самые отборные укрепляющие средства на время наших самых глубоких страданий; и в течение этих долгих лет тяжелых испытаний, Он поддерживал нас Своей сильной десницей, так что мы научились любить свою пустынную степь, благодаря Его чудному присутствию с нами.

Наше горе привлекло к нам сотни страждущих сердец, и мы старались утешать их тем же утешением, каким утешал нас Бог. В продолжение трех лет мы передавали читателям журнала «Божий пробудитель» наши ежедневные слова утешения, но большое число просьб об издании их отдельной книгой побудило нас издать: «Потоки в Степи». Книга эта выпускается с молитвой о том, чтобы многие утомленные, изнуренные в пути странники могли испить из нее и получить для себя освежение.

Л. Б. Кауман.

Лос-Анжелес.

ПОТОКИ В СТЕПИ

ЯНВАРЬ 1.

«Земля, в которую вы переходите, чтоб овладеть ею, есть земля с горами и долинами, и от дождя небесного напояется водою, земля, о которой Господь Бог твой, печется; очи Господа Бога твоего, непрестанно на ней, от начала года и до конца года».

Втор. II: 11, 12.

Сегодня, дорогие друзья, мы накануне неизвестного. Начинается новый год и, вступая в него, мы собираемся использовать его. Кто может сказать, что ожидает каждого из нас? Какие новые переживания, какие перемены встретятся на нашем пути? Но вот, слово ободрения, утешения и радости от нашего Небесного Отца о судьбе твоей: «Господь, Бог твой, печется; очи Господа, Бога твоего, непрестанно на ней, от начала года и до конца года».

Сам Господь, Бог наш, восполнит всякую нужду нашу. Его источники неиссякаемы; реки и потоки не знают засухи. Вот, смущенная душа, милостивое обещание Небесного Отца твоего. Если Он является Источником наших благ, мы обеспечены, ибо, уповая на Него, мы никогда не будем постыжены. Никакая жара, никакая засуха не могут повлиять на «речные потоки», которые «веселят град Божий» (Псал. 45: 5).

«Земля, с горами и долинами». Она — не однообразная плоскость. Если б жизнь являлась мертвой плоскостью, ее скучное однообразие действовало бы на нас подавляюще; нам необходимы горы и долины. Горы способствуют скоплению дождевых вод для орошения сотен плодоносных долин. Так бывает и с нами на жизненном пути. Крутые подъемы заставляют нас бежать к престолу благодати, и влекут за собою потоки благословений; горы, беззащитные утесы жизни, которые смущают нас, и на которые мы, может быть, ропщем, бывают носителями для нашей души благодатных потоков благословений. Сколько душ погибло в пустыне, найдя себе могилы под ее золотым песком; это — те, которые могли бы жить и процветать в земле гористой; многое было бы побито морозами, оголено ветрами, лишено дерев и плодов, если б не гора — суровая, каменистая, утесистая, столь трудно преодолеваемая. Божии горы — милостивая оборона от врагов для Его народа.

Мы не можем постичь действий горя, потерь и испытаний. Только веруй! Отец простирает нам руку помощи, желая нести нас ежедневным путем. Это будет благой и благословенный новый год.

Л. Б. Кауман – Потоки в степи

Перевод с английского М.Н.Я. – Христианское издательство, 1989. – 342 с.

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