Юность энди Моргана нельзя было назвать безоблачной. Он обрел веру, заставив страдать невинных людей, и это мучило его всю жизнь. Лишь незадолго до смерти он избавился от чувства вины, получив откровение от Бога, состоящее из однойединственной фразы: «Чем ниже в грехе своем падет человек, тем сильнее проявится могущество Господа».

Вряд ли это безыскусное откровение могло сравниться с тем, что обрел Иоанн Богослов на Патмосе, однако с тех пор угрызения совести больше не терзали Энди Моргана. После его смерти потомки передавали эти слова из уст в уста, из поколения в поколение. Хранитель фамильной Библии устраивал особое торжество, на котором вручал книгу своему преемнику, — так же в 1654 году поступил Энди Морган. Во время церемонии имя нового хранителя вносилось на первую страницу Библии.

Торжество венчал рассказ об истоках семейной веры, начинавшийся словами: «Эта история ведет свое начало со времен короля Карла I, с того самого дня, когда Энди Морган встретил епископа Лода. С тех пор все в его жизни пошло не так…»

Пер. с англ. Т. Гутман

СПб.: Свет на Востоке, 2005. 464 с. (Его любимый роман: история одной семьи).

ISBN 5-93829-033-3

Глава 1-28

Эпилог

Послесловие

Примечания

Кавано Джек - Пуритане - Послесловие

Ткань исторического романа представляет собой переплетение двух нитей: исторических фактов и фантазии автора. Используя одновременно и то и другое, писатель воссоздает картину прошлого. Читатель, который берет в руки литературу такого рода, часто задается вопросом о соотношении реальности и вымысла. Правильно определить эту пропорцию — одна из основных творческих задач, стоящих перед автором. Это послесловие для тех, кого интересует данная проблема.

Описание жизни и быта Англии XVII века по большей части основано на исторических исследованиях. Обращаясь к ним, я пытался воссоздать в романе материальные, эмоциональные и духовные реалии той эпохи. Это помогло мне наметить художественную канву произведения и определиться с выбором героев. В основном конфликте романа задействованы исторические личности: епископ Вильям Лод, король Карл I и Джон Винтроп. Среди второстепенных персонажей также есть реально существовавшие лица. Это Джон Коттон, Роджер Вильямс, Фрэнсис Хиггинсон, Скелтон и губернатор Эндикотт. Члены семей Морганов, Мэтьюзов, Рамсденов и Элиот Веннер — персонажи вымышленные.

В основе сюжета — жизнь и приключения Энди Моргана. Его глазами мы видим властолюбивые устремления англиканской церкви и короля, пробуждение евангелической веры пуритан, пустоту и бессмысленность существования богатых сквайров и насыщенную духовную жизнь последователей Иисуса Христа, живущих в бедности и страдающих от гонений. Исторические места, где разворачиваются события романа (Виндзорский замок, Лондон, Тауэр, Винчестер, Кембридж и поселение на берегу залива Массачусетс), описаны с привлечением разного рода документов, в том числе карт, планов и дневниковых записей. Конфликт между епископом Лодом и пуританами — факт истории.

Непоколебимая решимость Лода заставить пуритан подчиниться власти церкви, его всепоглощающая ненависть к пуританам, преследования и наказания пуританских священников и памфлетистов, требования обносить алтарь ограждением, носить традиционное облачение и не читать импровизированных проповедей действительно имели место. Работая над образом епископа Лода, я обращался как к его собственным сочинениям и дневниковым записям, так и к мемуарам современников. К его реальному облику я добавил кое-что от себя, наделив героя чувством юмора и потребностью в наперснике. По воспоминаниям очевидцев, епископ Лод не обладал чувством юмора и не имел близких друзей. Он предпочитал мужское общество и презирал женщин — в частности, не позволял им появляться в своей лондонской резиденции.

Дневник епископа свидетельствует о мучительной борьбе со склонностью к гомосексуализму, и этот мотив косвенно присутствует в романе. Епископ Лод стремился всецело подчинить государство англиканской церкви, недооценивая при этом силы оппозиции как в Англии, так и в Шотландии. Он закончил жизнь на эшафоте, где был обезглавлен по приговору суда. Описание морского боя в 1588 году, приведшего к поражению «Непобедимой армады» и рассказ о сражении при Сан-Хуане основываются на исторических источниках. Джон Хокинс и сэр Фрэнсис Дрейк — личности исторические; суда «Миньон» и «Юдифь» существовали в действительности. Реальным фактом является и перестройка Хокинсом английских боевых кораблей. Участие в их перевооружении Амоса Моргана — художественный вымысел.

Морган-холл — типичный особняк XVI—XVII веков. Постоялый двор Короля Альфреда описан с привлечением исторических документов, содержащих сведения о подобных заведениях тех лет. Внешний вид и обстановка дома Мэтьюзов характерны для большинства домов Девоншира того времени. Сочинения памфлетиста Джастина большей частью написаны мною.

Кое-где использована дихотомическая форма памфлетиста Питера Рэймеса, а несколько фраз позаимствованы у Томаса Катрайта. Я воздержался от введения язвительных нападок личного характера на епископа Лода, которые были нередки в произведениях памфлетистов и особенно характерны для Вильяма Прина. Проповеди Кристофера Мэтьюза также принадлежат моему перу. Травля медведя была в XVII веке весьма популярной забавой не только среди простолюдинов. Так, король Яков I любил травить диких животных собаками в зверинце лондонского Тауэра. Жестокие и кровавые увеселения характерны для нравов той эпохи. Публичные казни воспринимались как развлечение и отдых.

При описании охоты в поместье лорда Честерфилда использованы рассказы о королевской охоте из «Тюбервильской книги охоты», изданной в 1576 году. Случайная гибель сына лорда Честерфилда и то, как она помогла Лоду сфабриковать обвинения против Кристофера Мэтьюза, — плод авторской фантазии. Этот эпизод позволил мне описать методы, характерные для епископа Лода. Чтобы достичь своей цели, он не брезговал ничем. Тем не менее я хочу сказать слово и в его защиту: несмотря на жестокие методы, он искренне верил, что действует во благо Англии, церкви и Бога.

Использование Библии для передачи шифрованных посланий — мое изобретение. Эденфорд — вымышленный город. Путешествуя по Девонширу, вы не обнаружите его на западном берегу реки Экс, к югу от Тивертона. Однако, рассказывая об Эденфорде, я ориентировался на документальные источники. Более всего мне помогла книга «Первые путешествия по Девонширу и Корнуоллу» (1967), которая содержит дневниковые записи тех, кто странствовал по этим местам в 1540 и 1695 годах.

Прибытие Энди в Эденфорд и его последующее задержание основаны на воспоминаниях современников об этом периоде в истории Англии: в частности, на «Истории жизни Томаса Эллвуда, написанной им самим» — издана в 1661 году. Притча Кристофера Мэтьюза о конце епископа Лода как исторически достоверный рассказ приведена в «Дневниках» Абрахама де ля Прайма, которые относятся к тому же периоду. Оба источника свидетельствуют о том, как было опасно путешествовать в XVII веке по Англии.

«Книга спортивных развлечений» короля Якова, которая не только разрешала, но и поощряла разного рода спортивные состязания по воскресеньям, действительно существовала. Король Яков I и его сын Карл I издавали указы, обязывавшие пуритан зачитывать эту книгу с церковных кафедр.

То, что Женевскую Библию пуритане предпочитали Библии короля Якова, — тоже реальный факт. На самом деле пуритане признавали две Библии: Женевскую и Епископскую. Король издал приказ, который разрешал печатать только одобренный им вариант текста, что способствовало его широкому распространению. Производство шерсти и процесс изготовления сержа и костяного кружева описаны на основании исторических источников.

Документально подтвержденным фактом является и беспрепятственное использование королем и епископом решений «Звездной палаты» в своих целях. После смерти герцога Букингема Лод стал вторым лицом в государстве и главным советником Карла I. Приговоры, которые выносила «Звездная палата», описаны в романе в соответствии с протоколами судебных заседаний. «Звездная палата» не выносила смертных приговоров, к смертной казни осужденного мог приговорить только Суд общего права.

Названия кораблей, которые отправились в Америку, подлинные. Основные события и детали морского путешествия даны на основе дневниковых заметок Джона Винтропа и свидетельств очевидцев. Речь идет о задержках при отплытии судов, завтраке на борту «Арбеллы» с капитаном Берли, командующим ярмутской крепостью, рассказе Винтропа о себе, присутствии на корабле леди Арбеллы, возможном столкновении с судами из Дюнкерка, порядке прибытия кораблей, датах их отправления и частых замерах глубины при приближении к месту назначения. Первые впечатления колонистов и описание их временных жилищ также воспроизведены по документальным источникам.

Проповедь его преподобия Джона Коттона перед переселенцами накануне выхода в море является сокращенным изложением подлинного текста, в котором дословные цитаты используются наряду со сжатым изложением основных идей.

Когда Джон Винтроп, обращаясь к недавно прибывшим в Массачусетс колонистам, зачитывает свои заметки, я использую цитаты из его работы «Христианское милосердие». Винтроп еще в море делился с переселенцами этими размышлениями. Я полагаю, он возвращался к ним, стараясь убедить колонистов остаться, поэтому в романе Винтроп излагает свои мысли позднее, чем это происходило на самом деле.

Столкновения с индейцами из племени пекотов действительно имели место. Пекоты были обеспокоены быстрым ростом поселений и вторжением колонистов на их территории. Отношения резко ухудшились в 1636 году, после того как произошло убийство торговца из Бостона и подозрение пало на индейца из племени пекотов. В ходе карательной экспедиции колонисты уничтожили поселение пекотов: были убиты и сгорели в пожарах от пятисот до шестисот индейцев. Это был один из первых крупных вооруженных конфликтов между колонистами и индейцами.

Джек Кавано, Сан-Диего, Калифорния 1993