Книга целиком посвящена тайне, связующей человека с Богом и обращенной к нам в лице и вести, смерти и Воскресении Иисуса Христа.

Как говорить о Боге в наше время, чтобы слова, оставаясь верными древнему православному Преданию, обретали неожиданную силу и свежесть, возвращая нас к вечным христианским истинам? Как заново рассказать о свете, живущем в сердце человека, об Откровении, говорящем и на языке тварных существ, и из глубины нашего существования? На эти или близкие им вопросы ищет ответы книга священника Владимира Зелинского.

Написанная первоначально по-французски, переписанная затем автором для русского читателя, она встретила немало сочувственных отзывов во французской печати и удостоилась одной из литературных премий. Автор приносит сердечную благодарность Константину Борисовичу Сигову, Вадиму Евгеньевичу Залевскому, Юрию Анатольевичу Вестелю, как и всему издательству « ДУХ I ЛIТЕРА» за работу над его книгой.

Questo libro е stato pubblicato con l'aiuto dell'Associazione «Cristiani Uniti dai piccoli accolti nel nome di Gesu »

Киев, ДУХ I ЛIТЕРА, 2007, 404 стр.

Ответственные за выпуск: Константин Сигов, Вадим Залевский

Литературное редактирование, корректура: Наталья Костомарова, Юрий Вестель

Владимир Зелинский - Взыскуя Лица Твоего - Содержание

В. Курбатов. От слова до Слова

Вводное слово: первый контакт

О ПОЗНАНИИ БОГА

Море, свеча, взгляд

Таинство иного

Рана, которая делает нас людьми

И УВИДЕЛ БОГ...

Источник Живого, Видящего меня

Гостеприимство взгляда

Несведущая мудрость детства

ВЫМОЛВИТЬ БОГ

Родина слова

Приглашение, вырезанное на камне

Вещество молний

МОЛИТЬСЯ БОГУ

Искусство быть малым

Повиноваться молитве

О воде живой

ПРИНОШЕНИЕ БОГУ

Вызов знания

К отдаленному истоку, или секрет поэзии

Чтобы и вы были, где Я

ОБРАЗ БОГА

Обретенная плащанница

«CurDeus homo?»

Два пастыря

ВРЕМЯ БОГА

Эсхатология настоящего

Промысл или истина, которая настигает в пути

Время посещения Твоего

ВЕСЕЛИЕ О БОГЕ

Гора «я» или грамота творения

«Да» быть человеком

или « пиршество живых»

Приложение: Что значит «верую»?

Но любовь больше

ЖИЛИЩЕ БОГА

Праздник как Церковь

Имена Матери. « Что тя наречем?..»

Имена Матери: неизглаголанное Девы таинство

Память как Евхаристия

ЛИКИ БОГА (вступление)

Отец: усыновление в Имени

Сын: тайна в пути

Дух: все завершается в Царстве

Вместо заключения:

Всегда и все еще в самом начале

Свет, обретший голос. Послесловие прот. Михаила Аксенова-Меерсона

Владимир Зелинский - Взыскуя Лица Твоего - О ПОЗНАНИИ БОГА

МОРЕ, СВЕЧА, ВЗГЛЯД Вера - это прежде всего способ познания. В истоках всякого акта познания скрыт первоначальный выбор, неуловимое стремление всего нашего существа, которое словно подносит свой живой огонек к мысли. И она вспыхивает и освещает то, что лежало в тени. Её пробуждает некий импульс или разряд энергии, идущий из глубин нашего существа, порыв, возникающий в начале от желания обладать вещью, которая притягивает, подзывает, окликает нас. Вера, по сути, «провоцируется» Богом, потому что зависимость от Него изначально присуща человеческой природе, сохраняющей в себе следы Света, который просвещает всякого человека (Ин. 1, 9). И однажды Свет обретает в нас голос. Его звук, его тепло сливается с тем безмолвным потоком нашего существования, который часто перекрывается, как плотиной, работой разума... Тот разум, которым мы пользуемся в повседневной жизни, приучен к более громким звукам: трубам страстей, стуку забот, топчущих дни и часы нашей жизни. Свет же слегка касается нашей памяти, пробуждая мысль от глухого сна. Тот, Кто окликает, дал нам уши, чтобы Его слышать. Он вложил в нас внутренний слух, способный воспринимать толчки собственной нашей жизни, взывающей к Жизни, издалека, как бездна бездну призывает голосом водопадов своих (Пс. 41,8).

Но, едва сделав первые усилия, чтобы познать это откровение, мы вступаем в область, в которой гаснет всякое ведение. Путь верующей мысли начинается во тьме, где разум отступает. Однако ночь познания - не предел, но лишь начало, здесь делаются первые шаги на том новом пути, который должен однажды открыться в нас. Христианская вера, выражается ли она в слове или в молчании, всегда осознает, что не способна выразить того, что ей открывается. Святой Симеон Новый Богослов где-то говорит, что мы способны познать Бога в той мере, в какой человек ночью на берегу безбрежного моря может осветить его своей горящей свечой.

Ночное море омывает наше существование со всех сторон. Оно бьется внутри нас, как в тесной бухте. От нас оно проходит к другим творениям Божиим и наполняет их шумом прибоя. Оно шуршит, как птенец, копошащийся в мягком гнезде. «Божье имя, как большая птица, вылетело из моей груди», - это признание Мандельштама описывает самый ранний опыт богопознания. Имя Божие вылетает в ночь, когда наше сознание еще дремлет. Вот уже два тысячелетия раздаются сожаления, впрочем, смешанные всегда с ликованием: имя Божие может вылетать из нас, но Сам Бог пребывает всегда по ту сторону любого человеческого образа и осмысления. Он не дает собой овладеть, Его невозможно заключить в мысль. Ибо всякая мысль, если наполнить ее именем Божиим, словно разрывается изнутри. Помнится, св. Григорий Нисский говорил, что, если собрать все представления и добавить к ним всё наше знание о Боге, открытое и разработанное лучшими богословами в течение долгих веков, мы получим лишь еще одного идола.

Следует ли вновь говорить о границах нашего разума? Мы знаем, что слова, которые способны как-то приблизить нас к бытию Божию, начинаются за этими границами, и первое из них - тайна. Возможно, его употребляют слишком часто. Но это всего лишь слово-свидетель. На одну его сторону падает свет, другая затенена, и светлая сторона указывает на темную. Там, в тени, нет никакого секрета, тайна означает просто пробуждение разума. Но вместе с тем это слово исповедует наше смирение, наш страх, наше доверие, подчеркивает непреодолимое расстояние, разделяющее нас. Оно означает: всё, что мы можем произвести усилием разума, не способно выразить бытие Бога. Мы знаем, что Он есть Сущий. Сердцевина тайны - в глаголе «есть».

Тайна указывает лишь на невозможность познать Бога в мерцающем и отраженном свете «ясного и отчетливого» декартова знания, но в то же время она обещает нам другое рождение. Ибо «по-знать» (con-naitre) означает, по сути, родиться в Нем, войти в свет, исходящий от Царства Божия, которое где-то внутри нас есть, хотя оно и остается невидимым. Познание в данном случае подобно рождению свыше, о котором говорит Иисус Никодиму. Когда мы вступаем в тайну по-настоящему, тем самым мы даем Богу возможность, пусть и отдаленную - в силу нашей падшести, - разделить с нами Его бытие.