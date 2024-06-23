Несмотря на политические и социальные пертурбации, которые сопровождали упадок Киева и установление монгольского владычества, в праве вся эпоха от Пространной Русской Правды XIII в. до московского Судебника конца XV в. была временем стагнации, если судить по сохранившимся источникам. В то время, когда летописи продолжали создавать и делали это довольно энергично, источников права появилось мало, во всяком случае, для того, чтобы помочь исследователю понять вектор значительных социальных изменений именно с позиций истории права. Между тем, вдобавок к драматическим политическим сдвигам, вызванным возвышением Москвы, есть свидетельства того, что и право пережило кардинальные перемены. Ведь если Русская Правда уделяет совсем мало внимания функциям и функционерам государства, описывая юридические процедуры, которые были фактически самопомощью, то Судебник 1497 г. почти исключительно посвящен роли государственной власти и деятельности юридического аппарата, которым правит Великий князь московский. Ясно, что ситуация кардинально изменилась.

Однако источники не позволяют увидеть воочию этот тектонический сдвиг. Русскую Правду продолжали копировать на протяжении XIII—XV вв. Причем копировать с минимальными изменениями. Юридические памятники Господ Великого Новгорода и Пскова сохранились только от времени уже жесткого столкновения с Москвой в конце XV в. Хотя следы более ранней кодификации заметны в новгородском и псковском кодексах, в их воплощении XV в. крайне трудно отделить ход правового прогресса от хаотической смеси разных компиляций. Наконец, только к концу XIV в. на туманный образ этих столетий, создаваемый правом кодексов, могут пролить свет частные акты.

В результате историки средневекового российского права должны изображать рост права как своего рода кавалерийскую атаку, или, если хотите, как некое генеральное обобщение от Судебника - назад или вперед от Русской Правды. Неудивительно, что исторические нарративы позднесредневековой России часто сильно напоминают более ранние или более поздние. Но иллюзия стагнации развеивается в результате внимательного анализа источников права, которые дают яркое доказательство значимых изменений. Средневековое русское право выработало такие понятия о санкции, доказательстве и судоустройстве, ни одно из которых не было значительным в XI—XII вв. Как возникли эти изменения, из каких источников, остается вопросом без ответа, хотя некоторые осторожные предположения предлагаются читателю в последней главе этого исследования. Как бы то ни было, «рост» права вполне доказуем и сам по себе является показателем изменения социальной структуры позднесредневековой России.

Если сохранившиеся источники сами по себе не способны проиллюстрировать все детали правовых изменений, а главное — понять их, то помощь можно получить в необозримой литературе по сравнительному праву, которая выросла в нынешнем столетии. В частности, в последние несколько десятилетий теория правоведения обогатилась солидным фондом этнографических описаний, которые рассматривают правовые институты в качестве базовых основ общества. Проницательные и богатые информацией наблюдения опытных исследователей, изучающих переход обществ от традиции к модерну, особенно важны для историка средневековой России, институты которой пережили такой же транзит. К началу XVI в. русское законодательство уже имеет немало черт, характерных для права современных государств, но в своем детском возрасте оно было гораздо ближе к тем согласительным (consensual) нормам, которые управляют обществами без развитой государственной структуры, без высокой степени социальной дифференциации и без больших «добавочных» доз права других стран. Именно такие общества в первую очередь (и постоянно) привлекают внимание этнографов и социальных антропологов, чьи наблюдения могут помочь в дискуссиях по поводу ряда норм и институтов российского права, которые часто мистифицируют исследователей.

Даниэль Х. Кайзер – Рост права в средневековой России

Перевод с английского А.Ю. Дворниченко. – Москва: ИЗДАТЕЛЬСТВО «ВЕСЬ МИР», 2024. – 362 с.

ISBN 978-5-7777-0918-9

Даниэль Х. Кайзер – Рост права в средневековой России – Содержание

От редактора-переводчика

Предисловие к российскому изданию

ПРЕДИСЛОВИЕ

Глава 1. ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ПРАВЕ И РАЗВИТИЕ ПРАВА

Глава 2. ИСТОЧНИКИ ПРАВА Кормчая книга Мерило Праведное Сборники Русская Правда и ее историография Региональные юридические памятники Московское право Русская Правда и право в средневековой России Закон Судный людем Княжеские уставы Источники средневекового российского права

Глава 3. САНКЦИИ И ПРАВО Убийство Нападение Кража и грабеж Выводы

Глава 4. РАЗВИТИЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА Зарождение юридического персонала в России Юридический персонал в Новгороде и Пскове Юридический персонал Московии Юридический персонал и новый правовой порядок

Глава 5. СИСТЕМА ДОКАЗАТЕЛЬСТВ Свидетельские показания Ордалии Вещественные доказательства Письменные доказательства Свидетельские показания и право

Глава 6. СРЕДНЕВЕКОВОЕ РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО И ПРАВОВОЙ СДВИГ Роль Церкви в изменении правовой системы в России Общество и изменения в праве Трансформация права в средневековой России



ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ. Изучение средневекового русского права и книга Даниэля X. Кайзера (Дворниченко А.Ю.)

Глоссарий

Список сокращений

Список цитированной литературы и источников