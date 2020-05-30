Под матрилинейностью в социальной антропологии понимают такой тип организации отношений родства, при котором люди ведут свое происхождение от женщин-прародительниц (реальных или мифических) и прослеживают родственные связи по женским линиям. Это называется матрилинейным десцентом или матрилинейным счетом родства.

Во многих обществах, главным образом бесписьменных или дописьменных, на основе матрилинейного дес-цента формировались такие группы, которые принято именовать кланами, линиджами или родами. Матрилинейный десцент в подобных обществах определял правила преемства прав или наследования социально и экономически значимого достояния.

Проблема социальных функций матрилинейности и ее происхождения - это, среди прочего, и гендерная проблема, и это фундаментальная проблема, иначе ею не занимались бы отцы-основатели социальной антропологии, а также Маркс с Энгельсом; иначе Моргана с Бахофеном не пытались бы опровергнуть с такой настойчивостью лучшие умы «буржуазной» социологии.

Во времена противоборства двух социальных систем дискуссии о «матриархате» находились в центре битвы идеологий, составляли один из ее стержней. Это не могло быть случайностью. Я мужчина и социальный антрополог. Почему мне интересны женщины - в научном, конечно, смысле? Их поведение отличается от мужского, это даже интуитивно ясно. Любые традиции поведения, отличающиеся от традиций собственной культурной группы, интересуют социального антрополога, это его хлеб, его профессия.

Поведение женщин - «иное», чем поведение мужчин, и поэтому понимание поведения женщин фундаментально важно для мужчин. Кроме того, женщины сыграли видную роль в истории человечества, даже отвлекаясь от того факта, что они родили все это человечество. Именно они, как логично думать, изобрели когда-то земледелие, о чем мы поговорим ниже. В морфологическом же плане женщина, как я убежден, - вершина биологической эволюции, и все проблемы, связанные с ней (я имею в виду научные проблемы), занимают важное место в изучении антропо- и социогенеза.

Александр Казанков – Тысячеликая мать. Этюды о матрилинейности и женских образах в мифологии

Издательство – «Нестор-История» – 2017 г. - 143 с.

ISBN 978-5-4469-1230-8

Александр Казанков – Тысячеликая мать. Этюды о матрилинейности и женских образах в мифологии – Содержание

Предисловие редактора. Гимн культурной диффузии

Благодарности

Введение

Глава первая. Матрилинейность и матрицентричность

Немного историографии и полемики

От этнографии к археологии, от археологии к этнографии

Феномен матрицентричности

Корреляция между частотой военных столкновений и формами десцента

Региональные экскурсы: данные этнографии, археологии и истории

Африка этнографическая и историческая

Европа и Ближний Восток в древности

Интермедия - этнографические параллели: Новая Гвинея,

Юго-Восточная Азия и Океания

Назад в неолит Европы и Передней Азии

Интермедия - этнографические параллели: алеуты, база

данных Шлегель, ирокезы

Исторические параллели

Мегалитические культуры, матрилинейность и диффузия

Итоги сравнительного анализа: матрилинейность - результат диффузии

Глава вторая. Ипостаси богини-матери

Преамбула

великая змея

рождение и возрождение божеств, происхождение смерти. лабиринт и подземный мир. Женщина, меняющая кожу

Образы Арахны

неведомая хозяйка

Большая кошка

От женских образов - к мужским

Глава третья. Экскурс к истокам

Глава четвертая. Символизм числа четыре

Заключение

Сокращения

Библиография

Приложение I. О возможной интерпретации некоторых верхнепалеолитических изображений

Приложение II. О ранних стадиях эволюции группового самосознания

Александр Казанков – Тысячеликая мать. Этюды о матрилинейности и женских образах в мифологии – Африка этнографическая и историческая

Очевидно, что Африка является одним из районов первоначальной экспансии левантийских неолитических земледельцев (а за ними и скотоводов). Можно было бы рассмотреть вначале зону распространения матрилинейности в Африке, географически наименее удаленную от Леванта (это Нубия и прилегающие области). Но я, в целях усиления своей аргументации, поступлю по-другому. Начну с культурологических свидетельств широкого распространения (в прошлом) матрилинейности у народов банту, расселенных к югу от Сахары, и с важной для меня полемики с Дж. П. Мердоком.

Обсуждая эту проблему, Мердок приходит к следующему общему выводу: «Двадцать три племени банту, довольно неожиданно для столь вызывающе патриархального региона, дают совершенно очевидные свидетельства схождения к прототипу матрилинейной структуры, возможно ирокезского типа. Только чева, ила, конго, ламба, мбунду и яо матрилинейны и поныне с полным отсутствием указаний на существование в прошлом структур иных, чем ирокезская или кроу. У гереро, венда... тсвана... бена, ганда, хенга, педи и свази, однако, есть ясные свидетельства в современной социальной структуре, указывающие на происхождение от того же прототипа, а структуры типа омаха у китара и ленге имеют сходные отклонения в матрилинейном направлении» (Murdock 1959: 348).

В обзоре социальных структур Дарфура (запад Республики Судан) Мердок (ibid.: 134135) не упомянул о хорошо известной матрилинейности народа фур. Зато про нубийцев Мердок пишет «Это явно свидетельствует в пользу того, что все нуба были первоначально матрилинейны и что переход к патрилинейной организации произошел у них относительно недавно под воздействием соседних народов, предоставивших модели иной социальной организации» (idid: 167-168). Заметим, что Дж. П. Мердок относился крайне негативно к диффузионистским моделям объяснения этнологических фактов и, собственно говоря, цитируемую здесь книгу «Африка, ее народы и их культурная история», так же как и книгу «Социальная структура», посвятил тому, чтобы показать, что типы социальной структуры возникали чересполосно и независимо друг от друга.

Он писал: «Британские диффузионисты выводят матрилинейные структуры из единого центра в Древнем Египте на столь слабых основаниях, что эта теория ныне совершенно отвергнута. В том, что они (культурные распространения в форме диффузии. - А. К.) являются нормой в истории, не приходится теперь сомневаться. Но одно из наиболее неожиданных заключений, к которому приводят результаты данного исследования, это то, что черты социальной организации практически не показывают ареального распределения этого типа). и правда, они редко выходят за пределы одной культурной зоны или малой части племен одной лингвистической семьи» (ibid: 192). Это заключение (за исключением тезиса о Египте), как мы покажем, было совершенно неверным, и надо сказать, что собственные материалы Мердока по Африке (например, только что представленные выше) его опровергают.