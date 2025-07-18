История православного монашества на Востоке, изданная всего один раз, в середине ХIХвека, и долгое время бывший библиографической редкостью, ныне вновь выходит в свет, причем в дополненном виде, становясь наконец доступным широкому кругу православных читателей.

Эта книга — незаменимое руководство к познанию жизни и подвигов иноков первых веков христианства, написана на основе большого числа достоверных источников.

Капитальный труд профессора Московской Духовной академии Петра Симоновича Казанского (1819-1878).

Автор известен также как выдающийся духовный писатель и православный педагог, оставивший заметный след в истории Русской Православной Церкви.

Среди книг, посвященных истории египетского монашества, особое место занимает сочинение профессора Московской Духовной Академии Петра Симоновича Казанского (19.XI.1819-14.11.1878). Российские путешественники и писатели издавна посещали Египет — колыбель восточного монашества. К их числу относятся О. И. Сенковский (побывал в Египте в 1820-1821 гг.), А. С. Норов (1834-1835 гг.), архимандрит Порфирий (Успенский) (1845, 1850 гг.) и ряд других. В их записках содержатся ценные сведения о тогдашнем состоянии монашеской жизни, но они носят путевой, очерковый характер. Что же касается систематического изложения истории древнего египетского монашества, то П. С. Казанский был едва ли не первым русским исследователем, который составил монументальный труд в этой области.

Пётр Казанский. История православного монашества на Востоке - Часть первая

Сочинение Экстраординарного Профессора Московской Духовной Академии Петра Казанского

М., Изд. "Паломник", 2000

ISBN 5-87468-086-1

Пётр Казанский. История православного монашества на Востоке - Часть первая - Содержание

Архимандрит Августин (Никитин) - ПРОФЕССОР П. С. КАЗАНСКИЙ

Часть первая ИСТОРИЯ ПРАВОСЛАВНОГО МОНАШЕСТВА НА ВОСТОКЕ (Монашество в Египте)

Предисловие

Происхождение жизни монашеской

Антоний Великий, основатель иноческого отшельнического жития; Пахомий Великий, учредитель общежития иноческого; женские иноческие обители в Египте

ПРЕПОДОБНЫЙ АНТОНИЙ ВЕЛИКИЙ, ОСНОВАТЕЛЬ МОНАШЕСТВА

СВЯТОЙ СИСОЙ. ПУСТЫННОЖИТЕЛЬ ГОРЫ СВЯТОГО АНТОНИЯ

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБЩЕЖИТИЯ ИНОЧЕСКОГО ПАХОМИЕМ ВЕЛИКИМ

ПРЕЕМНИКИ ПАХОМИЯ В УПРАВЛЕНИИ ТАВЕННСКИМИ МОНАСТЫРЯМИ

НАЧАЛО ЖЕНСКИХ ИНОЧЕСКИХ ОБИТЕЛЕЙ В ЕГИПТЕ

Пётр Казанский. История православного монашества на Востоке - Часть первая - Предисловие