Казанский - История православного монашества на Востоке
История православного монашества на Востоке, изданная всего один раз, в середине ХIХвека, и долгое время бывший библиографической редкостью, ныне вновь выходит в свет, причем в дополненном виде, становясь наконец доступным широкому кругу православных читателей.
Эта книга — незаменимое руководство к познанию жизни и подвигов иноков первых веков христианства, написана на основе большого числа достоверных источников.
Капитальный труд профессора Московской Духовной академии Петра Симоновича Казанского (1819-1878).
Автор известен также как выдающийся духовный писатель и православный педагог, оставивший заметный след в истории Русской Православной Церкви.
Среди книг, посвященных истории египетского монашества, особое место занимает сочинение профессора Московской Духовной Академии Петра Симоновича Казанского (19.XI.1819-14.11.1878). Российские путешественники и писатели издавна посещали Египет — колыбель восточного монашества. К их числу относятся О. И. Сенковский (побывал в Египте в 1820-1821 гг.), А. С. Норов (1834-1835 гг.), архимандрит Порфирий (Успенский) (1845, 1850 гг.) и ряд других. В их записках содержатся ценные сведения о тогдашнем состоянии монашеской жизни, но они носят путевой, очерковый характер. Что же касается систематического изложения истории древнего египетского монашества, то П. С. Казанский был едва ли не первым русским исследователем, который составил монументальный труд в этой области.
Пётр Казанский. История православного монашества на Востоке - Часть первая
Сочинение Экстраординарного Профессора Московской Духовной Академии Петра Казанского
М., Изд. "Паломник", 2000
ISBN 5-87468-086-1
Пётр Казанский. История православного монашества на Востоке - Часть первая - Содержание
Архимандрит Августин (Никитин) - ПРОФЕССОР П. С. КАЗАНСКИЙ
Часть первая ИСТОРИЯ ПРАВОСЛАВНОГО МОНАШЕСТВА НА ВОСТОКЕ (Монашество в Египте)
- Предисловие
- Происхождение жизни монашеской
Антоний Великий, основатель иноческого отшельнического жития; Пахомий Великий, учредитель общежития иноческого; женские иноческие обители в Египте
- ПРЕПОДОБНЫЙ АНТОНИЙ ВЕЛИКИЙ, ОСНОВАТЕЛЬ МОНАШЕСТВА
- СВЯТОЙ СИСОЙ. ПУСТЫННОЖИТЕЛЬ ГОРЫ СВЯТОГО АНТОНИЯ
- УЧРЕЖДЕНИЕ ОБЩЕЖИТИЯ ИНОЧЕСКОГО ПАХОМИЕМ ВЕЛИКИМ
- ПРЕЕМНИКИ ПАХОМИЯ В УПРАВЛЕНИИ ТАВЕННСКИМИ МОНАСТЫРЯМИ
- НАЧАЛО ЖЕНСКИХ ИНОЧЕСКИХ ОБИТЕЛЕЙ В ЕГИПТЕ
Пётр Казанский. История православного монашества на Востоке - Часть первая - Предисловие
Три обета составляют сущность иноческой жизни — обет целомудрия, обет послушания, обет произвольной нищеты. Цель сих обетов та, чтобы отрешением от Mipa и его удовольствий, отсечением своей воли дать свободу духу и телу всецело посвятить себя на служение Богу.
Священны узы семейные; для человека созданы и блага временные. Но священнее союза семейного — союз человека с Богом; дороже, безценнее благ временных — блага вечные. Временные связи и временные удовольствия, для поврежденной грехом природы человека, большею частью служат препятствием стремиться к вечному и небесному, приковывают ум и сердце его к земному. Но все, еще в Mipе, пишет Апостол, похоть плотская, и похоть очей, и гордость житейская (1 Ин. 2, 16).
Монашество стремится обетом целомудрия подавить похоть плоти, обетом нестяжательное — похоть очей, дабы не увлекаться сокровищами, которые Mip обещает поклонникам его, обетом послушания — гордость житейскую, чтобы оставить и победить искание суетной славы.
Чтобы легче оторвать себя от связей земных, чтобы лучше оградить себя от искушений, какие представляют богатства, удовольствия и слава Mipa, — иноки избирают местом жительства пустыни, откуда и получили свое наименование монахов или уединенных. Кто не испытал сладости уединения? Кто не знает, что только в тишине уединения созревают высокие мысли, укрепляется дух для великих подвигов? Люди самые пристрастные к удовольствиям Mipa ищут отдыха в уединении; самые заботливые о снискании благ временных и славы земной в тишине уединения соображают и измышляют для сего средства. Но в деле спасения душа тогда только начинает жить для Бога, когда Mip для нас опустеет. В Mipe непрестанно разсеиваются мысли, порабощаются желания, возмущается душа и совесть.
Пётр Казанский. История православного монашества на Востоке - Часть вторая
М., Изд. "Паломник", 2000
ISBN 5-87468-087-Х
Пётр Казанский. История православного монашества на Востоке - Часть вторая - Содержание
Пустынножительство в горе Нитрийской
- Пустыня Келлий
- Гора Ферма
Преподобный Макарий Египетский, основатель иночества в Скитской пустыни
- Писания Св. Макария Египетского
- Учение Св. Макария о благодати
Пустынножители Скита
Ликополь
Гермополь и Антиноэ
Оксиринх
Гераклеополь
Арсиноэ
Александрия и ее окрестности
Каноп
Панефис
Диолк
Пустыня Калам, или Порфирион
Святой Исидор Пелусиот
Писания Святого Исидора Пелусиота
- Защищение христианской веры
- Исидор как толкователь Священного Писания
- Исидор как учитель веры
Состояние иночества в Египте с половины пятого века
Заслуги Египетского монашества Церкви и обществу
Правила церковные и законы, касающиеся иноков
ПРИЛОЖЕНИЕ
Архимандрит Августин (Никитин) - РУССКИЕ ПАЛОМНИКИ У СВЯТЫНЬ ЕГИПТА
Предисловие
Матария — «отдых на пути в Египет»
Старый Каир
- Храм св. Николая Чудотворца
- Вавилон
- Дом Пресвятой Богородицы
- Собор св. Великомученика Георгия
- Церковь Богоматери «Подвешенная»
- Церковь св. Варвары. Коптский музей
- Церковь св. Семаана Кожевника
Фаюмские обители
Подворье монастыря св. Антония Великого
Монастырь св. Антония Великого
Монастырь преп. Павла Фивейского
Дейр-Мариам — монастырь
Пресвятой Богородицы
На пути в Фиваиду
Аль-Мухаррак — благословенная обитель
Белый и Красный монастыри
Русские паломники у святынь Фиваиды
Христианские святыни Верхнего Египта
На пути к Нубии
Древние обители Нитрийской пустыни
- Монастырь св. Макария
- Монастырь Барамус
- Монастырь св. Ефрема Сирина и обитель преп. Псоя
Александрия
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