Казиник Михаил - Тайны гениев

Казиник - Тайны гениев
Существует Культура массовая и элитарная. В этом уже нет никаких сомнений. Книги, издающиеся миллионными тиражами, и книги, выпустить которые достаточно тиражом в несколько сот экземпляров. Гигантские стадионы, вмещающие десятки тысяч поп-слушателей, и небольшие концертные залы для камерной музыки. Миллионные тиражи комиксов и прекрасные альбомы по изобразительному искусству, цены на которые во всем мире столь высоки, что необходимо очень хорошо понимать их ценность, чтобы позволить себе их купить. Но в книге, которая перед вами, я посмею отказаться от этих двух терминов и заменить их другими. Ибо разговоры о массовой культуре, во-первых, надоели, а во-вторых, оскорбительны для «массовых ушей».
А в-третьих, все не так просто. Существует Культура земная и космическая. Ведь человек — это космический Дух, помещенный в земное тело. Поэтому цели у земной и кос мической культуры разные. Цель земной культуры — ублажить земные тела, приковать биологическое тело к земле, до предела насытить потребности этого биологического тела, создав усредненный образ человекоособи, и определить круг ее (особи) основных потребностей. Особь должна мыслить стереотипно и действовать с пользой для всех остальных среднеразумно существующих особей. Культура для них так откровенно и называется: «массовая культура». А источники информации, которую они должны получать, так и называются: «средства массовой информации».
Представители же космической культуры — Гении — создают величайшие творения, но они не имеют дело с массами. Они догадываются об основном постулате космического Духа. О том, что Человек — уникален, единичен, неповторим. Поэтому космическая культура всегда обращается к ОДНОМУ человеку, к неповторимой и уникальной личности. И здесь возникает парадокс. Космическая культура — это связь макро- и микрокосма, то есть Космоса и порожденного им человека. Но тогда это значит, что для восприятия великой культуры мы должны быть тоже гениями. Ведь само собой разумеется, что посредственность не в состоянии понять гения. Можно читать сколько угодно книг, слушать красивые мелодии, смотреть на картины величайших художников, но все безрезультатно. Ибо у космической культуры есть система знаков, без постижения которых нет подлинного понимания искусства. Земная культура не заинтересована в человеке космическом, ибо ее интересует не индивидуальность, а всеобщность огромной человеческой биомассы.
Казиник Михаил - Тайны гениев
Москва : Издательство АСТ, 2024, 720 с.
Серия "Классика лекций. Подарочное издание"
ISBN 978-5-17-160394-6
Казиник Михаил - Тайны гениев - Содержание
Тайны гениев
Предисловие
Вступление первое. О страшном гноме
Вступление второе. Предмет любви
«Бессмертные на время»
ЧАСТЬ 1. ИСТОКИ
- Глава 1. Сонатная форма и «мозговой центр»
- Глава 2. Был ли глухим Бетховен
- Глава 3. А как же крестьяне?
- Глава 4. Первый разговор о Моцарте (Моцарт и смерть)
- Глава 5. ...самая крохотная — величиной всего лишь с нашу планету
- Глава 6. Моцарт и Сальери
- Глава 7. «Наследника нам не оставит он»
- Глава 8. Патриотическая
- Глава 9. О драме моего детства (Нелюбовь и примирение)
- Глава 10. Поэзия: клятва и заклятие
- Глава 11. «...Что случится на моем веку»
- Глава 12. «Но кто мы и откуда»
- Глава 13. Об одном трагическом заблуждении
- Глава 14. Но что же это такое — культура?
- Глава 15. Величайший философ всех времен
- Глава 16 ...что может случиться с человечеством, если оно придет к убеждению о ненужности искусства и замене Духа «еще более развитым» компьютером
- Глава 17. Пять собеседников
ЧАСТЬ 2. ПУТИ
- Глава 1. Пивной ГУЛАГ
- Глава 2. Проблема непартнерства
- Глава 3. «Часы без механизма»
- Глава 4. Бетховен и мытье посуды, или Кто виноват?
- Глава 5. Гимнастика души (Что делать?)
- Глава 6. «Но кто мы и откуда...» (Тайны гениев)
- Глава 7. Кто сумеет выстоять?
- Глава 8. «Сейчас даже страшно подумать...»
- Глава 9. Ярославский университет (Музыкально-сексуальная история)
ЧАСТЬ 3. ОТКРОВЕНЬЯ ПОЭЗИИ, МУЗЫКИ И ЖИВОПИСИ
- Глава 1. Гении и сверхгении
- Глава 2. «Мученик светотени» и «Жертвоприношение Авраама»
- Глава 3. Орудийность поэзии
- Глава 4. Три стихотворения
- Глава 5. Там, где кончаются слова
- Вместо послесловия
- Несколько мыслей в заключение
Погружение в музыку
Вступление
ЧАСТЬ 1. ВСТРЕЧИ
- Встреча первая. Самый главный предмет
- Встреча вторая. Это странное слово — «вербальность»
- Встреча третья. Пунктиры
- Встреча четвертая. Двухголосие
- Встреча пятая. «Глубокий обморок сирени»
- Встреча шестая. Только одна фуга
- Встреча седьмая. Одержимость
- Встреча восьмая. Лекарство от головной боли
- Встреча девятая. «О, братья! Довольно печали!»
- Встреча десятая. О Добре и Зле
- Встреча одиннадцатая. Вечная мечта о Совершенстве
- Встреча двенадцатая. Задача и сверхзадача
- Встреча тринадцатая. Поп и Балда — па-да-да и па-да-да
- Встреча четырнадцатая. Я люблю Вас
- Встреча пятнадцатая. «Не спи, не спи, работай»
- Встреча шестнадцатая. Вольфганг Амадеус Моцарт, или Доказательства бессмертия
ЧАСТЬ 2. МОДУЛЯЦИИ
- Модуляция 1. Гаврила Романович Державин (1743–1816)
- Модуляция 2. Людвиг ван Бетховен (1770–1827)
- Модуляция 3. Борис Леонидович Пастернак (1890–1960)
- Модуляция 3А. Осип Мандельштам (1891–1938)
- Модуляция 3Б. Николай Гумилев (1886–1921)
- Модуляция 4. Фредерик Шопен (1810–1849)
- Модуляция 5. Хокку, написанные детьми школы № 232 Санкт-Петербурга после нашей второй встречи
- Модуляция 6. Модест Петрович Мусоргский (1839–1881)
- Модуляция 7. «Могучая кучка»
- Модуляция 8. Сюита
- Модуляция 9. Дополнение
- Модуляция 10. Морис Равель (1875–1937)
- Модуляция 11. Клод Моне (1840–1926)
- Модуляция 12. Импрессионисты
- Модуляция 13. Клод Дебюсси (1862–1918)
- Модуляция 14. ХТК (хорошо темперированный клавир)
- Модуляция 15. Скрябин (1872–1915)
- Модуляция 16. йозеф Гайдн (1732–1809)
- Модуляция 17. Франц Шуберт (1797–1828)
- Модуляция 18. Жорж Бизе (1838–1875)
- Модуляция 19. Роберт Шуман (1810–1856)
- Модуляция 20. Барокко
- Модуляция 21. Романтизм
- Модуляция 22. Сергей Прокофьев (1891–1953)
- Модуляция 23. Маркграф Бранденбургский
- Модуляция 24. Цезарь Антонович Кюи (1835–1918)
- Модуляция 25. Уильям Шекспир
- Модуляция 26. А.С. Пушкин Элегия
- Модуляция 27. Григорианский хорал
- Кода
- Послесловие
Парадоксы гениев
- Предисловие
- Композиция из семи слагаемых
- Из общения с детьми
- О гениальности
- Глава для чтения детей и родителей
- «Там чудеса» (А.С. Пушкин)
- Вновь вернемся к пушкинской «зиме»
- И вновь чудеса! «Жены севера» и «Медная Венера»
- Путешествие Пушкина к Гомеру
- Глава-расследование
- Глава-провокация. Хлестаков и… Пушкин
- Интермедия
- Размышления о Ленском. Парадокс
- О чем писал Пушкин в возрасте Ленского
- Чайковский против Пушкина
- О школе будущего (вместо методики)
- «Эксперимент под названием “земля” не удался?»
- Три «б». О религиозности Баха
- Бетховен и Брамс
- Брамс
- Теория поцелуя — удара
- Три сказки (для детей и взрослых)
- Золотая рыбка — сказка о любви
- Братья Гримм. «Сказка о рыбаке и его жене»
- «Сказка о волшебной рыбе» скандинавская сказка
- «Сказка о царе Салтане» — первая в мире фэнтези
- «Соловей»
- Иоган Вольфганг Гёте. «Фауст»
- Заметки на полях 2-й части «опытов в стихах и прозе» К.Н. Батюшкова
- Переводы иноязычных текстов
Примечания
Заключение. «Сказка о короле и непридворном поэте»
Из сборника «стихи непридворного поэта»
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