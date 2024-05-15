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Казиник - Тайны гениев

Казиник Михаил - Тайны гениев
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Philosophy, Cultural Studies Art
Существует Культура массовая и элитарная. В этом уже нет никаких сомнений. Книги, издающиеся миллионными тиражами, и книги, выпустить которые достаточно тиражом в несколько сот экземпляров. Гигантские стадионы, вмещающие десятки тысяч поп-слушателей, и небольшие концертные залы для камерной музыки. Миллионные тиражи комиксов и прекрасные альбомы по изобразительному искусству, цены на которые во всем мире столь высоки, что необходимо очень хорошо понимать их ценность, чтобы позволить себе их купить. Но в книге, которая перед вами, я посмею отказаться от этих двух терминов и заменить их другими. Ибо разговоры о массовой культуре, во-первых, надоели, а во-вторых, оскорбительны для «массовых ушей».
А в-третьих, все не так просто. Существует Культура земная и космическая. Ведь человек — это космический Дух, помещенный в земное тело. Поэтому цели у земной и кос мической культуры разные. Цель земной культуры — ублажить земные тела, приковать биологическое тело к земле, до предела насытить потребности этого биологического тела, создав усредненный образ человекоособи, и определить круг ее (особи) основных потребностей. Особь должна мыслить стереотипно и действовать с пользой для всех остальных среднеразумно существующих особей. Культура для них так откровенно и называется: «массовая культура». А источники информации, которую они должны получать, так и называются: «средства массовой информации».
Представители же космической культуры — Гении — создают величайшие творения, но они не имеют дело с массами. Они догадываются об основном постулате космического Духа. О том, что Человек — уникален, единичен, неповторим. Поэтому космическая культура всегда обращается к ОДНОМУ человеку, к неповторимой и уникальной личности. И здесь возникает парадокс. Космическая культура — это связь макро- и микрокосма, то есть Космоса и порожденного им человека. Но тогда это значит, что для восприятия великой культуры мы должны быть тоже гениями. Ведь само собой разумеется, что посредственность не в состоянии понять гения. Можно читать сколько угодно книг, слушать красивые мелодии, смотреть на картины величайших художников, но все безрезультатно. Ибо у космической культуры есть система знаков, без постижения которых нет подлинного понимания искусства. Земная культура не заинтересована в человеке космическом, ибо ее интересует не индивидуальность, а всеобщность огромной человеческой биомассы.

Казиник Михаил - Тайны гениев

Москва : Издательство АСТ, 2024, 720 с.
Серия "Классика лекций. Подарочное издание"
ISBN 978-5-17-160394-6

Казиник Михаил - Тайны гениев - Содержание

Тайны гениев
Предисловие
Вступление первое. О страшном гноме
Вступление второе. Предмет любви
«Бессмертные на время»
ЧАСТЬ 1. ИСТОКИ
  • Глава 1. Сонатная форма и «мозговой центр»
  • Глава 2. Был ли глухим Бетховен
  • Глава 3. А как же крестьяне?
  • Глава 4. Первый разговор о Моцарте (Моцарт и смерть)
  • Глава 5. ...самая крохотная — величиной всего лишь с нашу планету
  • Глава 6. Моцарт и Сальери
  • Глава 7. «Наследника нам не оставит он»
  • Глава 8. Патриотическая
  • Глава 9. О драме моего детства (Нелюбовь и примирение)
  • Глава 10. Поэзия: клятва и заклятие
  • Глава 11. «...Что случится на моем веку»
  • Глава 12. «Но кто мы и откуда»
  • Глава 13. Об одном трагическом заблуждении
  • Глава 14. Но что же это такое — культура?
  • Глава 15. Величайший философ всех времен
  • Глава 16 ...что может случиться с человечеством, если оно придет к убеждению о ненужности искусства и замене Духа «еще более развитым» компьютером
  • Глава 17. Пять собеседников
ЧАСТЬ 2. ПУТИ
  • Глава 1. Пивной ГУЛАГ
  • Глава 2. Проблема непартнерства
  • Глава 3. «Часы без механизма»
  • Глава 4. Бетховен и мытье посуды, или Кто виноват?
  • Глава 5. Гимнастика души (Что делать?)
  • Глава 6. «Но кто мы и откуда...» (Тайны гениев)
  • Глава 7. Кто сумеет выстоять?
  • Глава 8. «Сейчас даже страшно подумать...»
  • Глава 9. Ярославский университет (Музыкально-сексуальная история)
ЧАСТЬ 3. ОТКРОВЕНЬЯ ПОЭЗИИ, МУЗЫКИ И ЖИВОПИСИ
  • Глава 1. Гении и сверхгении
  • Глава 2. «Мученик светотени» и «Жертвоприношение Авраама»
  • Глава 3. Орудийность поэзии
  • Глава 4. Три стихотворения
  • Глава 5. Там, где кончаются слова
  • Вместо послесловия
  • Несколько мыслей в заключение
Погружение в музыку
Вступление
ЧАСТЬ 1. ВСТРЕЧИ
  • Встреча первая. Самый главный предмет
  • Встреча вторая. Это странное слово — «вербальность»
  • Встреча третья. Пунктиры
  • Встреча четвертая. Двухголосие
  • Встреча пятая. «Глубокий обморок сирени»
  • Встреча шестая. Только одна фуга
  • Встреча седьмая. Одержимость
  • Встреча восьмая. Лекарство от головной боли
  • Встреча девятая. «О, братья! Довольно печали!»
  • Встреча десятая. О Добре и Зле
  • Встреча одиннадцатая. Вечная мечта о Совершенстве
  • Встреча двенадцатая. Задача и сверхзадача
  • Встреча тринадцатая. Поп и Балда — па-да-да и па-да-да
  • Встреча четырнадцатая. Я люблю Вас
  • Встреча пятнадцатая. «Не спи, не спи, работай»
  • Встреча шестнадцатая. Вольфганг Амадеус Моцарт, или Доказательства бессмертия
ЧАСТЬ 2. МОДУЛЯЦИИ
  • Модуляция 1. Гаврила Романович Державин (1743–1816)
  • Модуляция 2. Людвиг ван Бетховен (1770–1827)
  • Модуляция 3. Борис Леонидович Пастернак (1890–1960)
  • Модуляция 3А. Осип Мандельштам (1891–1938)
  • Модуляция 3Б. Николай Гумилев (1886–1921)
  • Модуляция 4. Фредерик Шопен (1810–1849)
  • Модуляция 5. Хокку, написанные детьми школы № 232 Санкт-Петербурга после нашей второй встречи
  • Модуляция 6. Модест Петрович Мусоргский (1839–1881)
  • Модуляция 7. «Могучая кучка»
  • Модуляция 8. Сюита
  • Модуляция 9. Дополнение
  • Модуляция 10. Морис Равель (1875–1937)
  • Модуляция 11. Клод Моне (1840–1926)
  • Модуляция 12. Импрессионисты
  • Модуляция 13. Клод Дебюсси (1862–1918)
  • Модуляция 14. ХТК (хорошо темперированный клавир)
  • Модуляция 15. Скрябин (1872–1915)
  • Модуляция 16. йозеф Гайдн (1732–1809)
  • Модуляция 17. Франц Шуберт (1797–1828)
  • Модуляция 18. Жорж Бизе (1838–1875)
  • Модуляция 19. Роберт Шуман (1810–1856)
  • Модуляция 20. Барокко
  • Модуляция 21. Романтизм
  • Модуляция 22. Сергей Прокофьев (1891–1953)
  • Модуляция 23. Маркграф Бранденбургский
  • Модуляция 24. Цезарь Антонович Кюи (1835–1918)
  • Модуляция 25. Уильям Шекспир
  • Модуляция 26. А.С. Пушкин Элегия
  • Модуляция 27. Григорианский хорал
  • Кода
  • Послесловие
Парадоксы гениев
  • Предисловие
  • Композиция из семи слагаемых
  • Из общения с детьми
  • О гениальности
  • Глава для чтения детей и родителей
  • «Там чудеса» (А.С. Пушкин)
  • Вновь вернемся к пушкинской «зиме»
  • И вновь чудеса! «Жены севера» и «Медная Венера»
  • Путешествие Пушкина к Гомеру
  • Глава-расследование
  • Глава-провокация. Хлестаков и… Пушкин
  • Интермедия
  • Размышления о Ленском. Парадокс
  • О чем писал Пушкин в возрасте Ленского
  • Чайковский против Пушкина
  • О школе будущего (вместо методики)
  • «Эксперимент под названием “земля” не удался?»
  • Три «б». О религиозности Баха
  • Бетховен и Брамс
  • Брамс
  • Теория поцелуя — удара
  • Три сказки (для детей и взрослых)
  • Золотая рыбка — сказка о любви
  • Братья Гримм. «Сказка о рыбаке и его жене»
  • «Сказка о волшебной рыбе» скандинавская сказка
  • «Сказка о царе Салтане» — первая в мире фэнтези
  • «Соловей»
  • Иоган Вольфганг Гёте. «Фауст»
  • Заметки на полях 2-й части «опытов в стихах и прозе» К.Н. Батюшкова
  • Переводы иноязычных текстов
Примечания
Заключение. «Сказка о короле и непридворном поэте»
Из сборника «стихи непридворного поэта»
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Rating 5.0 / 5
Added 15.05.2024
Author brat Andron
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5.0/5 (5)

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