Казиник Михаил - Тайны гениев

Существует Культура массовая и элитарная. В этом уже нет никаких сомнений. Книги, издающиеся миллионными тиражами, и книги, выпустить которые достаточно тиражом в несколько сот экземпляров. Гигантские стадионы, вмещающие десятки тысяч поп-слушателей, и небольшие концертные залы для камерной музыки. Миллионные тиражи комиксов и прекрасные альбомы по изобразительному искусству, цены на которые во всем мире столь высоки, что необходимо очень хорошо понимать их ценность, чтобы позволить себе их купить. Но в книге, которая перед вами, я посмею отказаться от этих двух терминов и заменить их другими. Ибо разговоры о массовой культуре, во-первых, надоели, а во-вторых, оскорбительны для «массовых ушей».

А в-третьих, все не так просто. Существует Культура земная и космическая. Ведь человек — это космический Дух, помещенный в земное тело. Поэтому цели у земной и кос мической культуры разные. Цель земной культуры — ублажить земные тела, приковать биологическое тело к земле, до предела насытить потребности этого биологического тела, создав усредненный образ человекоособи, и определить круг ее (особи) основных потребностей. Особь должна мыслить стереотипно и действовать с пользой для всех остальных среднеразумно существующих особей. Культура для них так откровенно и называется: «массовая культура». А источники информации, которую они должны получать, так и называются: «средства массовой информации».

Представители же космической культуры — Гении — создают величайшие творения, но они не имеют дело с массами. Они догадываются об основном постулате космического Духа. О том, что Человек — уникален, единичен, неповторим. Поэтому космическая культура всегда обращается к ОДНОМУ человеку, к неповторимой и уникальной личности. И здесь возникает парадокс. Космическая культура — это связь макро- и микрокосма, то есть Космоса и порожденного им человека. Но тогда это значит, что для восприятия великой культуры мы должны быть тоже гениями. Ведь само собой разумеется, что посредственность не в состоянии понять гения. Можно читать сколько угодно книг, слушать красивые мелодии, смотреть на картины величайших художников, но все безрезультатно. Ибо у космической культуры есть система знаков, без постижения которых нет подлинного понимания искусства. Земная культура не заинтересована в человеке космическом, ибо ее интересует не индивидуальность, а всеобщность огромной человеческой биомассы.

Казиник Михаил - Тайны гениев

Москва : Издательство АСТ, 2024, 720 с.

Серия "Классика лекций. Подарочное издание"

ISBN 978-5-17-160394-6

Казиник Михаил - Тайны гениев - Содержание

Тайны гениев

Предисловие

Вступление первое. О страшном гноме

Вступление второе. Предмет любви

«Бессмертные на время»

ЧАСТЬ 1. ИСТОКИ

Глава 1. Сонатная форма и «мозговой центр»

Глава 2. Был ли глухим Бетховен

Глава 3. А как же крестьяне?

Глава 4. Первый разговор о Моцарте (Моцарт и смерть)

Глава 5. ...самая крохотная — величиной всего лишь с нашу планету

Глава 6. Моцарт и Сальери

Глава 7. «Наследника нам не оставит он»

Глава 8. Патриотическая

Глава 9. О драме моего детства (Нелюбовь и примирение)

Глава 10. Поэзия: клятва и заклятие

Глава 11. «...Что случится на моем веку»

Глава 12. «Но кто мы и откуда»

Глава 13. Об одном трагическом заблуждении

Глава 14. Но что же это такое — культура?

Глава 15. Величайший философ всех времен

Глава 16 ...что может случиться с человечеством, если оно придет к убеждению о ненужности искусства и замене Духа «еще более развитым» компьютером

Глава 17. Пять собеседников

ЧАСТЬ 2. ПУТИ

Глава 1. Пивной ГУЛАГ

Глава 2. Проблема непартнерства

Глава 3. «Часы без механизма»

Глава 4. Бетховен и мытье посуды, или Кто виноват?

Глава 5. Гимнастика души (Что делать?)

Глава 6. «Но кто мы и откуда...» (Тайны гениев)

Глава 7. Кто сумеет выстоять?

Глава 8. «Сейчас даже страшно подумать...»

Глава 9. Ярославский университет (Музыкально-сексуальная история)

ЧАСТЬ 3. ОТКРОВЕНЬЯ ПОЭЗИИ, МУЗЫКИ И ЖИВОПИСИ

Глава 1. Гении и сверхгении

Глава 2. «Мученик светотени» и «Жертвоприношение Авраама»

Глава 3. Орудийность поэзии

Глава 4. Три стихотворения

Глава 5. Там, где кончаются слова

Вместо послесловия

Несколько мыслей в заключение

Погружение в музыку

Вступление

ЧАСТЬ 1. ВСТРЕЧИ

Встреча первая. Самый главный предмет

Встреча вторая. Это странное слово — «вербальность»

Встреча третья. Пунктиры

Встреча четвертая. Двухголосие

Встреча пятая. «Глубокий обморок сирени»

Встреча шестая. Только одна фуга

Встреча седьмая. Одержимость

Встреча восьмая. Лекарство от головной боли

Встреча девятая. «О, братья! Довольно печали!»

Встреча десятая. О Добре и Зле

Встреча одиннадцатая. Вечная мечта о Совершенстве

Встреча двенадцатая. Задача и сверхзадача

Встреча тринадцатая. Поп и Балда — па-да-да и па-да-да

Встреча четырнадцатая. Я люблю Вас

Встреча пятнадцатая. «Не спи, не спи, работай»

Встреча шестнадцатая. Вольфганг Амадеус Моцарт, или Доказательства бессмертия

ЧАСТЬ 2. МОДУЛЯЦИИ

Модуляция 1. Гаврила Романович Державин (1743–1816)

Модуляция 2. Людвиг ван Бетховен (1770–1827)

Модуляция 3. Борис Леонидович Пастернак (1890–1960)

Модуляция 3А. Осип Мандельштам (1891–1938)

Модуляция 3Б. Николай Гумилев (1886–1921)

Модуляция 4. Фредерик Шопен (1810–1849)

Модуляция 5. Хокку, написанные детьми школы № 232 Санкт-Петербурга после нашей второй встречи

Модуляция 6. Модест Петрович Мусоргский (1839–1881)

Модуляция 7. «Могучая кучка»

Модуляция 8. Сюита

Модуляция 9. Дополнение

Модуляция 10. Морис Равель (1875–1937)

Модуляция 11. Клод Моне (1840–1926)

Модуляция 12. Импрессионисты

Модуляция 13. Клод Дебюсси (1862–1918)

Модуляция 14. ХТК (хорошо темперированный клавир)

Модуляция 15. Скрябин (1872–1915)

Модуляция 16. йозеф Гайдн (1732–1809)

Модуляция 17. Франц Шуберт (1797–1828)

Модуляция 18. Жорж Бизе (1838–1875)

Модуляция 19. Роберт Шуман (1810–1856)

Модуляция 20. Барокко

Модуляция 21. Романтизм

Модуляция 22. Сергей Прокофьев (1891–1953)

Модуляция 23. Маркграф Бранденбургский

Модуляция 24. Цезарь Антонович Кюи (1835–1918)

Модуляция 25. Уильям Шекспир

Модуляция 26. А.С. Пушкин Элегия

Модуляция 27. Григорианский хорал

Кода

Послесловие

Парадоксы гениев

Предисловие

Композиция из семи слагаемых

Из общения с детьми

О гениальности

Глава для чтения детей и родителей

«Там чудеса» (А.С. Пушкин)

Вновь вернемся к пушкинской «зиме»

И вновь чудеса! «Жены севера» и «Медная Венера»

Путешествие Пушкина к Гомеру

Глава-расследование

Глава-провокация. Хлестаков и… Пушкин

Интермедия

Размышления о Ленском. Парадокс

О чем писал Пушкин в возрасте Ленского

Чайковский против Пушкина

О школе будущего (вместо методики)

«Эксперимент под названием “земля” не удался?»

Три «б». О религиозности Баха

Бетховен и Брамс

Брамс

Теория поцелуя — удара

Три сказки (для детей и взрослых)

Золотая рыбка — сказка о любви

Братья Гримм. «Сказка о рыбаке и его жене»

«Сказка о волшебной рыбе» скандинавская сказка

«Сказка о царе Салтане» — первая в мире фэнтези

«Соловей»

Иоган Вольфганг Гёте. «Фауст»

Заметки на полях 2-й части «опытов в стихах и прозе» К.Н. Батюшкова

Переводы иноязычных текстов

Примечания

Заключение. «Сказка о короле и непридворном поэте»

Из сборника «стихи непридворного поэта»