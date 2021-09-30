Учебно-методическое пособие по истории Древней Церкви разработано для студентов I—II курсов бакалавриата Московской духовной академии, но может быть полезным для всех интересующихся историей христианства.

Курс истории Древней Церкви синтезирует богословский и исторический подходы в изучении церковно-исторического материала до разделения Церквей. В курсе рассматривается распространение и становление христианства в Римской империи, освещается деятельность Вселенских Соборов, особое внимание уделяетсл внутренней жизни Церкви: развитию организации и дисциплины, формированию христианского вероучения и патристической письменности. Освоение курса по истории Древней Церкви будет способствовать развитию навыков обоснованных и самостоятельных оценок событий, относящихся к разным историческим периодам жизни Церкви.

Учебно-методическое пособие по истории Древней Церкви состоит из теоретической и практической частей. В теоретической части пособия представлены планы-конспекты разделов курса. В основе материала данной части лежит классический труд Михаила Эммануиловича Поснова († 1931) «История Христианской Церкви». В пособии использован хронологически-тематический принцип изложения информации. Церковнал история разделяется на два периода: христианство в языческой Римской империи и история Церкви в христианской империи. Внутри каждого из этих периодов выделяются отдельные темы, посвященные церковно-государственным отношениям, церковной организации и дисциплине, развитию христианского богословия и патристической письменности.

В практической части помещены развернутые планы семинарских занятий с утазанием рекомендуемой литерадуры, а та^е указаны наиболее важные личности церковной истории и основные даты. Приводятся примерные вопросы к экзамену (дифференцированному зачету), а также учебники и учебные пособия, рекомендуемые изучения курса по истории Древней Церкви. В приложении к пособию размещается хронологическая таблица по истории неразделенного христианства.

Священник Иоанн Кечкин - История Древней Церкви: учебно-методическое пособие

Сергиев Посад: Издатсльство Московской духовной академии, 2021. — 144 с.

ISBN 978-5-907449-00-8

Священник Иоанн Кечкин - История Древней Церкви: учебно-методическое пособие - Содержание

Предисловие

1. Теоретическая часть дисциплины

2. Практическая часть дисциплины

3. Примерные темы к промежуточной аттестации (дифференцированный зачет / экзамен)

4. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

Приложение. История Древней Церкви в датах