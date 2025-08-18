Библия как история - Вернер Келлер

От автора. Моя книга «Библия как история» вышла в свет в 1955 году. Она была переведена на 24 языка и использовалась в качестве пособия по религиоведению в школах, на семинарах по Библии в университетах, а также в христианских и в иудейских Обществах по изучению Библии. Во всем мире было напечатано более десяти миллионов экземпляров этой книги.

С тех пор археологи-библеисты пролили свет на неизвестные прежде факты, используя новые технические приемы и наиболее современные методы научных исследований. Стало возможным подтверждение множества теорий, в то время как другие признанные мнения, ранее считавшиеся научно установленными, попали под сомнение.

Были пересмотрены даже заключения известных ученых. Чтобы сохранить научную достоверность книги, возникла необходимость включить в нее результаты самых последних исследований. Никто не может и не должен отрицать новые открытия, даже если они и не устраивают его.

Мне бы хотелось, чтобы эта книга удержалась на уровне моих самых последних исследований, но, к несчастью, серьезная болезнь на протяжении последних лег помешала мне выполнить эту важную и ответственную задачу. Поэтому, в значительной степени не по своей воле, мне пришлось доверить это дело другим. Но тем не менее я рад, что приобрел такого сотрудника, как д-р Джоахим Рехорк. В своем приложении он объяснил принципы, согласившись с которыми мы пришли к выводу, что издание должно быть пересмотрено и исправлено.

Вернер Келлер - Библия как история

Исторические документы и свидетельства, подтверждающие достоверность фактического материала, который содержится в книгах Ветхого и Нового Заветов.

Пер. с англ. А. Блейз.

М.: КРОН-ПРЕСС, 1998. - 480 с.

ISBN 5-232-00666-5

Вернер Келлер - Библия как история - Содержание

Предисловие к новому, исправленному, изданию

Предисловие АРХЕОЛОГИЯ ВЕТХОГО ЗАВЕТА I. ЯВЛЕНИЕ ПАТРИАРХОВ (ОТ АВРААМА ДО ИАКОВА) Глава 1. В «Плодородном полумесяце»

Глава 2. Ур Халдейский

Глава 3. Потоп и раскопки

Глава 4. Древневавилонское сказание о потопе

Глава 5. Авраам жил в царстве Мари

Глава 6. Долгое путешествие в Ханаан

Глава 7. Авраам и Лот в стране пурпура II. В ЦАРСТВЕ ФАРАОНОВ ОТ ИОСИФА ДО МОИСЕЯ Глава 8. Иосиф в Египте

Глава 9. Четырехсотлетнее молчание

Глава 10. Рабский труд в Питоме и Раамсесе III. СОРОК ЛЕТ В ПУСТЫНЕ ОТ НИЛА К ИОРДАНУ Глава 11. На пути к Синаю

Глава 12. У горы Моисея

Глава 13. Под небом пустыни

Глава 14. На пороге земли обетованной IV. БИТВА ЗА ЗЕМЛЮ ОБЕТОВАННУЮ. ОТ ИИСУСА НАВИНА ДО САУЛА Глава 15. Вторжение Израиля

Глава 16. При Деборе и Гедеоне

Глава 17. Воины Кафтора

Глава 18. Под игом филистимлян V. КОГДА ИЗРАИЛЬ БЫЛ ИМПЕРИЕЙ. ОТ ДАВИДА ДО СОЛОМОНА Глава 19. Давид, великий царь

Глава 20. Был ли Соломон «медным царем»?

Глава 21. Царица Савская как деловой партнер

Глава 22. Повседневная жизнь Израиля VI. ДВА ЦАРЯ - ДВА ЦАРСТВА. ОТ РОВОАМА ДО ИОАКИМА Глава 23. Обломки новой мировой державы

Глава 24. Конец Северного царства

Глава 25. Иудея под ассирийским игом

Глава 26. Соблазнительная религия Ханаана

Глава 27. Конец Ниневии как мировой державы

Глава 28. Последние дни Иудеи VII. ОТ ВАВИЛОНСКОГО ПЛЕНА ДО ЦАРСТВА МАККАВЕЕВ. ОТ ИЕЗЕКИИЛЯ ДО ИОАННА ГИРКАНА Глава 29. Опыт, приобретенный в изгнании

Глава 30. Закат Древнего Востока

Глава 31. Кир, царь Персии

Глава 32. Возвращение в Иерусалим

Глава 33. Влияние Греции

Глава 34. Борьба за религиозную независимость АРХЕОЛОГИЯ НОВОГО ЗАВЕТА I. ИИСУС ИЗ НАЗАРЕТА Глава 35. Палестина на Mare Nostrum

Глава 36. Вифлеемская звезда

Глава 37. Назарет в Галилее

Глава 38. Иоанн Креститель

Глава 39. Последнее путешествие, суд и Распятие

Глава 40. Туринская плащаница II. ВО ДНИ АПОСТОЛОВ Глава 41. По следам святого Павла

Глава 42. Разрушение Иерусалима Рукописи Мертвого моря Строительство на основе Библии Послесловие к исправленному изданию Иоаким Рехорк Хронологическая таблица формирования Библии

Вернер Келлер - Библия как история - Предисловие