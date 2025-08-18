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Келлер - Библия как история

Библия как история - Вернер Келлер
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Category ESXATOS BOOKS, THEOLOGIAN'S TEXTBOOK, Biblical Studies, **Archaeology, History, Educational
От автора. Моя книга «Библия как история» вышла в свет в 1955 году. Она была переведена на 24 языка и использовалась в качестве пособия по религиоведению в школах, на семинарах по Библии в университетах, а также в христианских и в иудейских Обществах по изучению Библии. Во всем мире было напечатано более десяти миллионов экземпляров этой книги.
С тех пор археологи-библеисты пролили свет на неизвестные прежде факты, используя новые технические приемы и наиболее современные методы научных исследований. Стало возможным подтверждение множества теорий, в то время как другие признанные мнения, ранее считавшиеся научно установленными, попали под сомнение.
Были пересмотрены даже заключения известных ученых. Чтобы сохранить научную достоверность книги, возникла необходимость включить в нее результаты самых последних исследований. Никто не может и не должен отрицать новые открытия, даже если они и не устраивают его.
Мне бы хотелось, чтобы эта книга удержалась на уровне моих самых последних исследований, но, к несчастью, серьезная болезнь на протяжении последних лег помешала мне выполнить эту важную и ответственную задачу. Поэтому, в значительной степени не по своей воле, мне пришлось доверить это дело другим. Но тем не менее я рад, что приобрел такого сотрудника, как д-р Джоахим Рехорк. В своем приложении он объяснил принципы, согласившись с которыми мы пришли к выводу, что издание должно быть пересмотрено и исправлено.

Вернер Келлер - Библия как история

Исторические документы и свидетельства, подтверждающие достоверность фактического материала, который содержится в книгах Ветхого и Нового Заветов.
Пер. с англ. А. Блейз.
М.: КРОН-ПРЕСС, 1998. - 480 с.
ISBN 5-232-00666-5

Вернер Келлер - Библия как история - Содержание

Предисловие к новому, исправленному, изданию
Предисловие

АРХЕОЛОГИЯ ВЕТХОГО ЗАВЕТА

I. ЯВЛЕНИЕ ПАТРИАРХОВ (ОТ АВРААМА ДО ИАКОВА)
  • Глава 1. В «Плодородном полумесяце»
  • Глава 2. Ур Халдейский
  • Глава 3. Потоп и раскопки
  • Глава 4. Древневавилонское сказание о потопе
  • Глава 5. Авраам жил в царстве Мари
  • Глава 6. Долгое путешествие в Ханаан
  • Глава 7. Авраам и Лот в стране пурпура
II. В ЦАРСТВЕ ФАРАОНОВ ОТ ИОСИФА ДО МОИСЕЯ
  • Глава 8. Иосиф в Египте
  • Глава 9. Четырехсотлетнее молчание
  • Глава 10. Рабский труд в Питоме и Раамсесе
III. СОРОК ЛЕТ В ПУСТЫНЕ ОТ НИЛА К ИОРДАНУ
  • Глава 11. На пути к Синаю
  • Глава 12. У горы Моисея
  • Глава 13. Под небом пустыни
  • Глава 14. На пороге земли обетованной
IV. БИТВА ЗА ЗЕМЛЮ ОБЕТОВАННУЮ. ОТ ИИСУСА НАВИНА ДО САУЛА
  • Глава 15. Вторжение Израиля
  • Глава 16. При Деборе и Гедеоне
  • Глава 17. Воины Кафтора
  • Глава 18. Под игом филистимлян
V. КОГДА ИЗРАИЛЬ БЫЛ ИМПЕРИЕЙ. ОТ ДАВИДА ДО СОЛОМОНА
  • Глава 19. Давид, великий царь
  • Глава 20. Был ли Соломон «медным царем»?
  • Глава 21. Царица Савская как деловой партнер
  • Глава 22. Повседневная жизнь Израиля
VI. ДВА ЦАРЯ - ДВА ЦАРСТВА. ОТ РОВОАМА ДО ИОАКИМА
  • Глава 23. Обломки новой мировой державы
  • Глава 24. Конец Северного царства
  • Глава 25. Иудея под ассирийским игом
  • Глава 26. Соблазнительная религия Ханаана
  • Глава 27. Конец Ниневии как мировой державы
  • Глава 28. Последние дни Иудеи
VII. ОТ ВАВИЛОНСКОГО ПЛЕНА ДО ЦАРСТВА МАККАВЕЕВ. ОТ ИЕЗЕКИИЛЯ ДО ИОАННА ГИРКАНА
  • Глава 29. Опыт, приобретенный в изгнании
  • Глава 30. Закат Древнего Востока
  • Глава 31. Кир, царь Персии
  • Глава 32. Возвращение в Иерусалим
  • Глава 33. Влияние Греции
  • Глава 34. Борьба за религиозную независимость

АРХЕОЛОГИЯ НОВОГО ЗАВЕТА

I. ИИСУС ИЗ НАЗАРЕТА
  • Глава 35. Палестина на Mare Nostrum
  • Глава 36. Вифлеемская звезда
  • Глава 37. Назарет в Галилее
  • Глава 38. Иоанн Креститель
  • Глава 39. Последнее путешествие, суд и Распятие
  • Глава 40. Туринская плащаница
II. ВО ДНИ АПОСТОЛОВ
  • Глава 41. По следам святого Павла
  • Глава 42. Разрушение Иерусалима
Рукописи Мертвого моря
Строительство на основе Библии
Послесловие к исправленному изданию
Иоаким Рехорк
Хронологическая таблица формирования Библии

Вернер Келлер - Библия как история - Предисловие

Когда люди, не занимающиеся теологией, пишут книги о Библии, они не так уж часто дают читателю право потребовать объяснений, каким образом они сумели постичь эту тему.
Как журналист на протяжении многих лет я интересовался исключительно достижениями современных научных исследований. В 1950 году в ходе своей обычной текущей работы я обнаружил отчеты французских археологов, профессоров Парро и Щеффера, о раскопках, проведенных в Мари и Угарите. Обнаружилось, что в табличках, найденных в Мари на Евфрате, содержатся библейские имена. В результате этого повествования о патриархах, долгое время считавшиеся всего лишь религиозными легендами, неожиданно были перенесены в историческую реальность. В Угарите на Средиземноморье доказательства ханаанского культа Ваала впервые стали очевидными. По случайному совпадению свиток Исайи, обнаруженный в пещере у Мертвого моря, был в том же самом году датирован дохристианским временем.
Эти сенсационные сообщения (действительно, принимая во внимание важность этих находок, не будет большим преувеличением назвать их сенсационными) пробудили во мне желание ближе познакомиться с библейской археологией — самой новой и, в общем-то, наименее изученной областью в исследовании древнего мира. Поэтому я перерыл все возможные немецкие и зарубежные источники в поисках достаточно внятного и полного обобщения результатов предшествовавших исследований. Я не нашел ничего, так как искать было нечего. Тогда я занялся поисками источников в библиотеках разных стран (в этой несколько детективной деятельности мне помогал энтузиазм моей жены) и собрал все имевшиеся на тот момент результаты исследований из научных работ архео-логов-библеистов. Чем глубже я вникал в работу, тем более захватывающей она становилась.
Дверь в исторический мир Ветхого Завета была распахнута уже в 1843 году французом Полем-Эмилем Ботта. В процессе раскопок в Хорсабаде в Месопотамии он внезапно столкнулся с рельефами времен ассирийского царя Саргона II, который разорил Израиль и увел в плен его население. Сообщения о его походах имеют отношение к завоеванию Самарии, что также описывается в Библии.
Вот уже целое столетие американские, английские, французские и немецкие ученые проводят раскопки на Ближнем Востоке, в Месопотамии, Палестине и Египте. Во всех крупных странах были созданы институты и школы, занимающиеся именно такими исследованиями. В 1869 году возник Фонд исследования Палестины, в 1877 — Германское Палестинское Общество, в 1892 году — Доминиканская Библейская школа св. Этьена. За ними в 1898 году последовало Германское Восточное Общество, в 1900 — американские школы Исследования Востока и в 1901 году — Германский Протестантский Институт археологии.
К палестинским местностям и городам, которые часто упоминаются в Библии, опять возник большой интерес. При раскопках они выглядели точно так, как описываются в Библии, и находились именно в тех местах, о которых в ней говорится. В древних надписях и памятниках мы неожиданно встречаем все больше и больше персонажей Ветхого и Нового Заветов.
Views 3 251
Rating 4.7 / 5
Added 18.08.2025
Author esxatos
Rate this publication:
4.7/5 (15)

Comments (3 comments)

S
Sergey05 11 months ago

Огромное спасибо!
G
gios76 4 years ago

спасибо
G
gloria 14 years ago
Спасибо!

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