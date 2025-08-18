Библия как история - Вернер Келлер

Келлер - Библия как история
От автора. Моя книга «Библия как история» вышла в свет в 1955 году. Она была переведена на 24 языка и использовалась в качестве пособия по религиоведению в школах, на семинарах по Библии в университетах, а также в христианских и в иудейских Обществах по изучению Библии. Во всем мире было напечатано более десяти миллионов экземпляров этой книги.
С тех пор археологи-библеисты пролили свет на неизвестные прежде факты, используя новые технические приемы и наиболее современные методы научных исследований. Стало возможным подтверждение множества теорий, в то время как другие признанные мнения, ранее считавшиеся научно установленными, попали под сомнение.
Были пересмотрены даже заключения известных ученых. Чтобы сохранить научную достоверность книги, возникла необходимость включить в нее результаты самых последних исследований. Никто не может и не должен отрицать новые открытия, даже если они и не устраивают его.
Мне бы хотелось, чтобы эта книга удержалась на уровне моих самых последних исследований, но, к несчастью, серьезная болезнь на протяжении последних лег помешала мне выполнить эту важную и ответственную задачу. Поэтому, в значительной степени не по своей воле, мне пришлось доверить это дело другим. Но тем не менее я рад, что приобрел такого сотрудника, как д-р Джоахим Рехорк. В своем приложении он объяснил принципы, согласившись с которыми мы пришли к выводу, что издание должно быть пересмотрено и исправлено.
Вернер Келлер - Библия как история
Исторические документы и свидетельства, подтверждающие достоверность фактического материала, который содержится в книгах Ветхого и Нового Заветов.
Пер. с англ. А. Блейз.
М.: КРОН-ПРЕСС, 1998. - 480 с.
ISBN 5-232-00666-5
Вернер Келлер - Библия как история - Содержание
Предисловие к новому, исправленному, изданию
Предисловие
АРХЕОЛОГИЯ ВЕТХОГО ЗАВЕТА
I. ЯВЛЕНИЕ ПАТРИАРХОВ (ОТ АВРААМА ДО ИАКОВА)
- Глава 1. В «Плодородном полумесяце»
- Глава 2. Ур Халдейский
- Глава 3. Потоп и раскопки
- Глава 4. Древневавилонское сказание о потопе
- Глава 5. Авраам жил в царстве Мари
- Глава 6. Долгое путешествие в Ханаан
- Глава 7. Авраам и Лот в стране пурпура
II. В ЦАРСТВЕ ФАРАОНОВ ОТ ИОСИФА ДО МОИСЕЯ
- Глава 8. Иосиф в Египте
- Глава 9. Четырехсотлетнее молчание
- Глава 10. Рабский труд в Питоме и Раамсесе
III. СОРОК ЛЕТ В ПУСТЫНЕ ОТ НИЛА К ИОРДАНУ
- Глава 11. На пути к Синаю
- Глава 12. У горы Моисея
- Глава 13. Под небом пустыни
- Глава 14. На пороге земли обетованной
IV. БИТВА ЗА ЗЕМЛЮ ОБЕТОВАННУЮ. ОТ ИИСУСА НАВИНА ДО САУЛА
- Глава 15. Вторжение Израиля
- Глава 16. При Деборе и Гедеоне
- Глава 17. Воины Кафтора
- Глава 18. Под игом филистимлян
V. КОГДА ИЗРАИЛЬ БЫЛ ИМПЕРИЕЙ. ОТ ДАВИДА ДО СОЛОМОНА
- Глава 19. Давид, великий царь
- Глава 20. Был ли Соломон «медным царем»?
- Глава 21. Царица Савская как деловой партнер
- Глава 22. Повседневная жизнь Израиля
VI. ДВА ЦАРЯ - ДВА ЦАРСТВА. ОТ РОВОАМА ДО ИОАКИМА
- Глава 23. Обломки новой мировой державы
- Глава 24. Конец Северного царства
- Глава 25. Иудея под ассирийским игом
- Глава 26. Соблазнительная религия Ханаана
- Глава 27. Конец Ниневии как мировой державы
- Глава 28. Последние дни Иудеи
VII. ОТ ВАВИЛОНСКОГО ПЛЕНА ДО ЦАРСТВА МАККАВЕЕВ. ОТ ИЕЗЕКИИЛЯ ДО ИОАННА ГИРКАНА
- Глава 29. Опыт, приобретенный в изгнании
- Глава 30. Закат Древнего Востока
- Глава 31. Кир, царь Персии
- Глава 32. Возвращение в Иерусалим
- Глава 33. Влияние Греции
- Глава 34. Борьба за религиозную независимость
АРХЕОЛОГИЯ НОВОГО ЗАВЕТА
I. ИИСУС ИЗ НАЗАРЕТА
- Глава 35. Палестина на Mare Nostrum
- Глава 36. Вифлеемская звезда
- Глава 37. Назарет в Галилее
- Глава 38. Иоанн Креститель
- Глава 39. Последнее путешествие, суд и Распятие
- Глава 40. Туринская плащаница
II. ВО ДНИ АПОСТОЛОВ
- Глава 41. По следам святого Павла
- Глава 42. Разрушение Иерусалима
Рукописи Мертвого моря
Строительство на основе Библии
Послесловие к исправленному изданию
Иоаким Рехорк
Хронологическая таблица формирования Библии
Вернер Келлер - Библия как история - Предисловие
Когда люди, не занимающиеся теологией, пишут книги о Библии, они не так уж часто дают читателю право потребовать объяснений, каким образом они сумели постичь эту тему.
Как журналист на протяжении многих лет я интересовался исключительно достижениями современных научных исследований. В 1950 году в ходе своей обычной текущей работы я обнаружил отчеты французских археологов, профессоров Парро и Щеффера, о раскопках, проведенных в Мари и Угарите. Обнаружилось, что в табличках, найденных в Мари на Евфрате, содержатся библейские имена. В результате этого повествования о патриархах, долгое время считавшиеся всего лишь религиозными легендами, неожиданно были перенесены в историческую реальность. В Угарите на Средиземноморье доказательства ханаанского культа Ваала впервые стали очевидными. По случайному совпадению свиток Исайи, обнаруженный в пещере у Мертвого моря, был в том же самом году датирован дохристианским временем.
Эти сенсационные сообщения (действительно, принимая во внимание важность этих находок, не будет большим преувеличением назвать их сенсационными) пробудили во мне желание ближе познакомиться с библейской археологией — самой новой и, в общем-то, наименее изученной областью в исследовании древнего мира. Поэтому я перерыл все возможные немецкие и зарубежные источники в поисках достаточно внятного и полного обобщения результатов предшествовавших исследований. Я не нашел ничего, так как искать было нечего. Тогда я занялся поисками источников в библиотеках разных стран (в этой несколько детективной деятельности мне помогал энтузиазм моей жены) и собрал все имевшиеся на тот момент результаты исследований из научных работ архео-логов-библеистов. Чем глубже я вникал в работу, тем более захватывающей она становилась.
Дверь в исторический мир Ветхого Завета была распахнута уже в 1843 году французом Полем-Эмилем Ботта. В процессе раскопок в Хорсабаде в Месопотамии он внезапно столкнулся с рельефами времен ассирийского царя Саргона II, который разорил Израиль и увел в плен его население. Сообщения о его походах имеют отношение к завоеванию Самарии, что также описывается в Библии.
Вот уже целое столетие американские, английские, французские и немецкие ученые проводят раскопки на Ближнем Востоке, в Месопотамии, Палестине и Египте. Во всех крупных странах были созданы институты и школы, занимающиеся именно такими исследованиями. В 1869 году возник Фонд исследования Палестины, в 1877 — Германское Палестинское Общество, в 1892 году — Доминиканская Библейская школа св. Этьена. За ними в 1898 году последовало Германское Восточное Общество, в 1900 — американские школы Исследования Востока и в 1901 году — Германский Протестантский Институт археологии.К палестинским местностям и городам, которые часто упоминаются в Библии, опять возник большой интерес. При раскопках они выглядели точно так, как описываются в Библии, и находились именно в тех местах, о которых в ней говорится. В древних надписях и памятниках мы неожиданно встречаем все больше и больше персонажей Ветхого и Нового Заветов.
Огромное спасибо!
спасибо