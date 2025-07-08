Келли Пол - Конфликт, война и революция - Проблема политики в концепциях международных отношений

Мы живем в интересное время. Считается, что это китайское проклятие, однако есть кое-какие доказательства того, что английская версия той же максимы — «Пусть тебе доведется пожить в интересное время» — по своему смыслу вполне соответствует китайскому афоризму. Как бы то ни было, наше время действительно интересно тем, что многие прежние представления о политике и исторические тренды ставятся с ног на голову, вызывая беспокойство и волнение, причем жертвы и выгодополучатели этих процессов не определены. Когда в 1989 г. Фрэнсис Фукуяма опубликовал свою знаменитую статью «Конец истории», ее выход совпал с развалом СССР, падением Берлинской стены и завершением холодной войны.

Хотя в достаточно сложном аргументе Фукуямы увидели излишний триумфализм, название статьи оказалось созвучным эпохе. И, конечно, всем было совершенно ясно, кто выиграл, а кто проиграл на тот исторический момент. Глобализация (и военная мощь США) сокрушили «реальный социализм», а после Первой войны в заливе 1991 г. западный военный и экономический порядок казался настоящим историческим благословением. Все это вместе с периодом непрерывного экономического роста в развитых западных экономиках, запущенного дерегулированием и глобальной торговлей в 1990-х и начале 2000-х годов (получившего название «великого успокоения» — great moderation), еще больше утвердило правоту глобальных финансов и «Вашингтонского консенсуса», определявшего принципы развития, то есть экономической политики, которую ее сторонники называли «глобализацией», а критики — «неолиберализмом».

В Европе и Европейском союзе многие восторженные сторонники ЕС видели в нем переход от модели национальных государств, представлявшейся «концом истории», к постгосударственному порядку, построенному на тесной кооперации и интеграции, к которой наконец-то можно было снова вернуться. Тот же оптимизм мы можем увидеть и у крупного немецкого социально-политического философа Юргена Хабермаса [Habermas, 2005; Хабермас, 2005], хотя его аргументация более сложна и не ограничивается подобным оптимизмом. В ту пору выходило много книг о развитии «космополитической демократии», мировой политики и новых политических конфигурациях, необходимых для управления этим новым порядком.

Келли Пол - Конфликт, война и революция - Проблема политики в концепциях международных отношений

пер. с англ. Д. Кралечкина; под науч. ред. С. Щукиной; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики»

М: Изд. дом Высшей школы экономики, 2025, 616 с.

Серия "Политическая теория"

ISBN 978-5-7598-2974-4

Келли Пол - Конфликт, война и революция - Проблема политики в концепциях международных отношений - Оглавление

Предисловие и благодарности

Глава 1. Введение. Конфликт, война, революция и характер политики

ЧАСТЬ I . КОНФЛИКТ, ВОЙНА И ПРАВЛЕНИЕ ДО ЭПОХИ ГОСУДАРСТВ

Глава 2. Фукидид. Естественность войны

Глава 3. Блаженный Августин. Проблема мира в мире насилия

Глава 4. Никколо Макиавелли. Политика и применение насилия

Глава 5. Томас Гоббс. Решение проблемы конфликта

ЧАСТЬ II. ВОЙНА, РЕВОЛЮЦИЯ И КОНКУРЕНЦИЯ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ГОСУДАРСТВ

Глава 6. Джон Локк. Либерализм и экстернализация конфликта

Глава 7. Жан-Жак Руссо. Угроза международному порядку

Глава 8. Карл фон Клаузевиц. Профессионализация войны

Глава 9. Владимир Ленин и Мао Цзэдун. Революция, насилие и война

Глава 10. Карл Шмитт. Опасность международного либерального порядка

Глава 11. Заключение. Версии реализма в теории международных отношений

Библиография