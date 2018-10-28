Кембриджская школа - теория и практика интеллектуальной истории
Интеллектуальная история
Кембриджская школа изучения политических языков Нового времени — одно из самых влиятельных направлений в современной исторической науке о политической философии: она насчитывает множество ученых, исследовательских проектов, книжных серий и изданий. Историки, называющие себя последователями «кембриджского» метода, проводят регулярные конференции и семинары во многих странах мира —от Новой Зеландии и Бразилии до США и Финляндии. Наряду с Begriffsgeschichte Кембриджская школа является яркой и привлекательной методологической программой изучения политических понятий и языков. Дебаты вокруг соперничества двух направлений — британского и немецкого — конституируют научную идентичность отдельных исследовательских сообществ (так, один из таких центров, занимающийся в том числе анализом методологических полемик, находится в итальянской Падуе, где работают С. Киньола и Дж. Дузо).
В России известны отдельные работы основателей Кембриджской школы —Кв. Скиннера, Дж. Покока, Дж. Данна. В жанре истории политических языков работают специалисты центра «Res РидИса» под руководством О. В. Хархордина и другие исследователи Европейского университета в Санкт-Петербурге (в том числе развивая научные концепции других теоретиков —прежде всего, М. Фуко и Б. Латура). Кроме того, важные материалы по истории и теории Кембриджской школы (включая переводы) появились на страницах журнала «Логос». С 2015 года авторы настоящего предисловия предприняли серию публикаций в журнале «Новое литературное обозрение», призванных ввести в российский научный оборот концептуальные труды Скиннера и Покока и интерпретировать классические для российской истории случаи общественных полемик, прямо опираясь на «кембриджскую» методологию. Широкая рецепция теории и практики Кембриджской школы постепенно начинается; свидетельство тому — недавний перевод на русский язык opus magnum Скиннера «Истоки современной политической мысли» [Скиннер 2018], который вышел в издательстве «Дело». Отрадно, что, наконец, спустя сорок лет после первой публикации двухтомника он — в прекрасном переводе А. Олейникова и А. Яковлева - стал доступен российской читающей публике. Вместе с тем дискуссия о методологии Скиннера, по сути, отсутствует, ее еще только предстоит провести.
В настоящем сборнике мы попытаемся продолжить разговор о состоятельности методологической концепции Кембриджской школы и о границах ее применения на российском материале. Для этого мы объединили переводы на русский язык классических статей по методологии Кембриджской школы интеллектуальной истории и ряд историографических работ отечественных ученых (Тимура Атнашева, Татьяны Борисовой, Константина Бугрова, Михаила Велижева, Сергея Польского, Екатерины Правиловой), которые предлагают свои подходы к изучению общественно-политических языков в России. Большая часть исследований выполнена под прямым методологическим влиянием Кембриджской школы, а часть — реализована с близких теоретических позиций.
Кембриджская школа - теория и практика интеллектуальной истории
Сост. Т. Атнашев, М. Велижев.-М.: Новое литературное обозрение, 2018. -632 с.
(Серия «Интеллектуальная история»).
ISBN 978-5-4448-0924-2
Кембриджская школа - теория и практика интеллектуальной истории - Содержание
- Тимур Атнашев, Михаил Велижев - Кембриджская школа: история и метод
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ МАНИФЕСТЫ
- Квентин Скиннер - Значение и понимание в истории идей
- Квентин Скиннер - Мотивы, намерения и интерпретация текстов
- Джон Гревилл Агард Покок - The state of the art (Введение к книге «Добродетель, торговля и история»)
ПОЛЕМИКА И КРИТИКА: ВОКРУГ КЕМБРИДЖСКОЙ ШКОЛЫ
- Джон Гревилл Агард Покок - Квентин Скиннер: история политики и политика истории
- Джеймс Талли - Перо — могучее оружие: Квентин Скиннер анализирует политику
- Квентин Скиннер - Ответ моим критикам
- Мелвин Рихтер - Покок, Скиннер и Begriffsgeschichte
- Мартин ван Гелдерен - Между Кембриджем и Гейдельбергом: Понятия, языки и образы в интеллектуальной истории .
ИСТОРИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ ЯЗЫКОВ В РОССИИ
- Сергей Польской - «Истязание по натуральной правде»: Легитимация насилия и становление рационального политического языка в России XVIII века
- Екатерина Правилова - «Частная собственность» в языках российского общества конца XVIII — начала XIX века
- Михаил Велижев - Язык и контекст в русской интеллектуальной истории: Первое «Философическое письмо» Чаадаева
- Татьяна Борисова - «Необходимая оборона общества»: Язык суда над Засулич
- Константин Бугров - Республика/революция: Гражданская добродетель в политической истории России
- Тимур Атнашев - Реформаторы в поисках языка: Книга Егора Гайдара «Государство и эволюция»
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Кембриджская школа - теория и практика интеллектуальной истории - Кембриджская школа как институт
Прежде всего отметим, что термин «Кембриджская школа» является конвенциональным. Это не столько самоназвание научной группы, сколько описание широкого круга исследователей, объединенных общей методологической программой, прежде всего связанной с историческим анализом политических идиом. Корни школы связаны с Кембриджским университетом - биографически и программно. К Кембриджу так или иначе имеют отношение основатели направления — именно в этом учебном заведении долгое время преподавали Скиннер и Данн, а Покок учился в аспирантуре и защищал диссертацию. Одновременно указание на кембриджский интеллектуальный контекст (особенно на рубеже 1940-1950-х годов) указывает на основополагающую для Скиннера и Покока связь их воззрений на политический язык с разысканиями Людвига Витгенштейна и с его посмертно изданной работой «Философские исследования». (В скобках заметим, что Оксфордский университет, в котором работал Дж. Остин, также немаловажен для истории Кембриджской школы.) Нам не удалось установить, кто именно ввел в научный оборот термин «Кембриджская школа». Возможно, устоявшееся название связано с книжными сериями Кембриджского университета «Cambridge Texts in the History of Political Thought» и «Ideas in Context» [Clark 2006: 215-216; Бивир 2010: 114]. Кроме того, структурообразующими для институционального строительства школы стали сборники «Philosophy, Politics and Language^ ежегодно издававшиеся в Кембридже Питером Ласлеттом с 1956 года, и, существенно позже, работа целого ряда центров истории британской политической мысли, самый известный из которых-центр в Вашингтоне (на базе Шекспировской библиотеки Фолджера), основанный Пококом.
Символическое начало «Кембриджской школы» было положено в 1949 году, когда Ласлетт выпустил (что характерно — в Оксфорде!) отдельное издание трактата «О патриархе» английского политического мыслителя середины XVII века Роберта Филмера. Ученый четко разграничил три «контекста», которые задавали разные смыслы для высказывания: создание, публикация и активная рецепция текста. Тем самым Ласлетт отделил авторскую интенцию от идеологического воздействия, которое впоследствии оказало сочинение Филмера («intention» от «effect», по выражению Покока [Рососк 2006: 37]). Более того, оказалось, что связанные с текстом «О патриархе» «Два трактата о правлении» Дж. Локка написаны не после, а до Славной революции 1688 года, —и тем самым политический ход, связанный с обнародованием сочинения Локка, обретал совсем иной смысл: служил не оправданием революции, но призывом к сопротивлению. Таким образом, Кембриджская школа более чувствительна к коммуникативной природе политических высказываний. В дальнейшем синонимическим термином для определения «кембриджского» научного направления стало понятие «contextualism» (обсуждение метода см. в: [Skinner 1988а: 275-27/; Bevir 1992; King 1995; Hume 2006; Бивир 2010; Floyd, Stears 2011]), указывающее на ключевую роль исторического контекста при интерпретации политических текстов прошлого. Историзирующий подход формируется в противовес истории идей, эмблемами которой для Покока и Скиннера служили «антиисторичные» А. Лавджой и Л. Штраус, и гипостазированию объективно реконструируемых «идей» или «концептов» в рамках Begriffsgeschichte Райнхарта Козеллека.
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