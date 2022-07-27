Книга Деяний занимает одно из центральных мест в Новом Завете и сыграла важную роль в жизни первоапостольской Церкви. Эта книга адресована Феофилу, о котором нам известно только то, что он узнал о жизни Иисуса Христа из Евангелия от Луки, адресованного также ему (1:4). Впечатления Феофила характерны для многих, кто соприкасался в те дни с христианским движением: наблюдатель сталкивался с уже существующими организованными церквами в разных городах - это были группы верующих, собиравшихся для совместной молитвы, наставления и общения. Наблюдатель также имел возможность познакомиться с руководством - диаконами и епископами (Фил. 1:1), увидеть заботу Церкви о вдовах (1 Тим. 5:3-16) и практику церковной дисциплины (1 Кор. 5:3-5). Евреи и язычники присоединялись к церкви на равных правах - никто не обязан был вначале принять иудейскую религию. Единственным условием присоединения к Церкви была вера во Христа и духовное возрождение, что и объединяло верующих во Христа в одно духовное тело - Церковь.

Когда новообращенные в тот ранний период существования Церкви хотели узнать, каким образом осуществлялось это объединение людей, им в первую очередь рассказывали о личности Иисуса Христа, о Его жизни и учении, о Его жертвенной смерти и воскресении. Вначале эта святая история передавалась только устно, позднее она была записана на страницах четырех Евангелий, но и после этого все еще оставались неотвеченными многие вопросы. Например, в Евангелиях мы не сможем найти момента образования Церкви при жизни Христа, нет там также описания обязанностей епископов и диаконов, не получила объяснения идея свободного общения между евреями и язычниками, между обрезанными и необрезанными. Мы также не найдем в четырех Евангелиях примера проповеди язычникам Благой вести о спасении, разве только в повелении Христа проповедовать Евангелии по всему миру, данному ученикам перед вознесением. Каким же образом христианство приняло те формы жизни и служения, в каких застал его Феофил? Было ли в чем-нибудь отличие от истоков, описанных в четырех Евангелиях? Книга Деяний как раз и заполняет этот пробел, отвечая на вопросы, возникавшие не только у Феофила, но и у всякого серьезного исследователя истории Церкви. Интересно само расположение книги Деяний в Новом Завете: сразу же после четырех Евангелий и перед посланиями, логично отображая начало развития христианского движения, основанного на искупительной жертве Христа, и распространившегося из Палестины до отдаленных пределов тогдашнего языческого мира. Книга Деяний помогает нам понять значение посланий: пока мы не ознакомимся с «Деяниями Апостолов», мы не сможем по-настоящему понять обстоятельств, обусловивших появление самих посланий. Итак перед читателем раскрыта книга, внимательное изучение которой поможет глубже понять историю возникновения христианства.

Хотя имя автора Деяний не упоминается, принято считать, что написал эту книгу Лука: документы, датированные вторым веком, указывают на то, что Лука был автором третьего Евангелия и книги Деяний. Самым ранним подтверждением авторства Луки является Анти-Марцианский пролог, написанный в 150-180 годах н.э., также под названием «ДЕЯНИЯ АПОСТОЛОВ». Авторство Луки также подтверждается отцами церкви Клементием Александрийским, Тертуллианом, Иринеем, а также Мураторийским Каноном. В первые века н.э. не возникало разногласий относительно авторства Луки, и это является очень важным аргументом, так как Лука был малоизвестной личностью и не могло быть никакой побочной причины приписывать ему авторство.

Гомер А. Кент - От Иерусалима до Рима. Заметки по изучению книги «Деяния Святых Апостолов»

Минск : А. Н. Вараксин, 2022. -176 с.

ISBN 978-985-7299-15-7

Гомер А. Кент - От Иерусалима до Рима. Заметки по изучению книги «Деяния Святых Апостолов» - Содержание

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ

ПРЕДИСЛОВИЕ

ВВЕДЕНИЕ

НАЧАЛО: ИЕРУСАЛИМ (ДЕЯНИЯ 1-7)

Глава 1. Рождение Церкви (1,2)

Глава 2. Чудо и его последствия (3:1 - 4:31)

Глава 3. Трудности извне и изнутри (4:32 - 5:42)

Глава 4. Служение и страдания (6,7)

РАННИЙ РОСТ: ПАЛЕСТИНА и СИРИЯ (ДЕЯНИЯ 8-12)

Глава 5. Филипп, Савл и Петр (8,9)

Глава 6. В Кесарию и Антиохию (10-12)

ПРОДВИЖЕНИЕ НА ЗАПАД: МАЛАЯ АЗИЯ, ГРЕЦИЯ и РИМ (ДЕЯНИЯ 13-28)

Глава 7: Первое миссионерское путешествие апостола Павла (13, 14)

Глава 8: Иерусалимский собор (15:1-35)

Глава 9: Второе миссионерское путешествие апостола Павла (15:36- 18:22)

Глава 10: Третье миссионерское путешествие апостола Павла (18:23 - 21:16)

Глава 11: Последнее посещение Иерусалима (21:17 - 23:53)

Глава 12: Феликс, Фест и Агриппа (24 - 26 гл.)

Глава 13: И вот наконец - Рим! (27, 28)

ПОСЛЕСЛОВИЕ АВТОРА