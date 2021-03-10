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Лаато - Герменевтика послания к Римлянам

Тим Лаато - Герменевтика послания к Римлянам
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Bible Commentaries, Biblical Studies, Theology, Homiletics
Церкви наших дней, несомненно, переживают тяжелый кризис. На этот раз кризис именуется «библейской критикой». Она осуществляется теологическими факультетами повсюду в мире с помощью, так называемого историко-критического метода. Современная экзегетика также живет в некое переломное время. Постоянно разрабатываются новые методы. От старых методов не отказываются, но в целом они рассматриваются как «недостаточные». Наряду с общепринятыми текстуально-критическими и редакционно-критическими анализами, а также критикой формы и исторической критикой, в наши дни используется также риторический, семиотический и нарративный анализ и даже социологические, культурно-антропологические и психологические методы. Многообразие поля экзегетических исследований, в самом деле, бросает вызов всем, занимающимся библейскими источниками. Как нам следует ориентироваться на этой непроходимой местности? Кроме того, современное исследование обычно заходит в тупик, когда религиозные тексты толкуют, не осмеливаясь напрямую утверждать, что они говорят о живом Боге.
Некоторые философские предпосылки (в частности, захватывающее и эффективное сочетание различных аспектов рационализма и эмпиризма у Иммануила Канта) заставили многих поверить в то, что трансцендентное (сверхчувственное) относится не к сфере научных проблем, но, собственно говоря, лишь к области эстетики или этики. В соответствии с этим, время от времени применялись некоторые из перечисленных выше современных экзегетических методов, хотя на самом деле они не столь полезны для теологических дисциплин. На фоне такого «состояния брожения» в сфере современных исследований церковь со своими постоянными разговорами о Боге, как представляется, выглядит плохо. Она должна, так сказать, работать вне границ знания. Довольно часто это приводит к сильной маргинализации ее вести. Таким образом, кризис в христианском мире становится еще серьезнее. В наши дни в высшей степени важно вновь углубиться в Послание к Римлянам. Будучи священниками и теологами — независимо от того, в какой церковной организации работает каждый из нас — мы имеем поручение здраво проповедовать его весть простому церковному народу и всем прочим заинтересованным лицам. Исходя из опыта, о котором ясно и четко свидетельствует церковная история (смотрите выше), наша надежда состоит в том, что апостольская аргументация и в наше время проложит путь для теологического прорыва и духовного преобразования в различных христианских кругах. Часто оказывалось, что церковь не напрасно работала над Посланием к Римлянам. Ее выводы привели к новым решениям старых проблем.

Тим Лаато - Герменевтика послания к Римлянам

Евангелическо-лютеранская религиозная община Иоанна Крестителя в д. Мазолово, Витебского района, Республики Беларусь 2015 107 ст
ISBN 978-985-90156-4-9

Тим Лаато - Герменевтика послания к Римлянам - Содержание

Предисловие
I. ВВЕДЕНИЕ
  • Решающее значение Послания к Римлянам в истории церкви
  • Судьбоносный миг для современных церквей
  • Задача и подход
II. ГЕРМЕНЕВТИЧЕСКОЕ ПРЕДПОНИМАНИЕ: ИСТОРИЧЕСКАЯ ПЕРСПЕКТИВА
  • Новые ориентиры герменевтики
  • Одна интересная дискуссия в начале XX века
  • Теологическое исследование в тени И. Канта
  • Длинные руки кантианства
  • Conditio sine qua поп («условие, без которого нет») теологической дисциплины
  • Научная оценка так называемого историко-критического метода
  • Кризис протестантизма
III. БИБЛЕЙСКАЯ ГЕРМЕНЕВТИКА: ХРИСТОЛОГИЧЕСКАЯ ПЕРСПЕКТИВА
  • Герменевтическая проблема К. Барта и Р. Бультмана
  • Попытка Д. Бонхеффера разрешить герменевтическую проблему
  • Дополнение герменевтики Д. Бонхеффера
  • Герменевтика Послания к Римлянам
  • (1) Церковь - тело Христово
  • (2) Священное Писание — свидетельство Христа о Себе
  • (3) Праведность Божья - Сам Христос
  • Оценка результатов
IV. ПОДХОД АПОСТОЛА ПАВЛА К ЧТЕНИЮ СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ
  • Основной тезис
  • Общие принципы
  • (1) Схема «обетование — исполнение»
  • (2) Типологическое истолкование Писания
  • (3) Христологическое прочтение
  • Ветхого Завета
  • Подробное рассмотрение глав 9—11
  • Послания к Римлянам
  • (1) пролог
  • (2) 9:1-5
  • (3) 9:6-29
  • (4) 9:30-10:21
  • (5) 11:1-10
  • (6) 11:11-32
  • (7) 11:33-36
  • Применение к практической, жизни
  • (1) Любовь как исполнение закона
  • (2) Апостол как представитель Иисуса Христа
  • Оценка результатов
V. ОБОБЩЕНИЕ И ВЫВОДЫ
  • Обобщение
  • Окончательный результат в наглядной форме
  • Герменевтика Послания к Римлянам и наука
  • Герменевтический круг
  • Критерии для последующего процесса формирования канона
  • Экуменическая перспектива
  • Заключение
Views 587
Rating 5.0 / 5
Added 10.03.2021
Author brat Kliment
Rate this publication:
5.0/5 (5)

Comments (5 comments)

V
volodyanikolaev 5 years ago
Уникальный труд по герменевтике Павла, одного из представителей лютеранской толковательной традиции, Тимо Лаато. Главной задачей автора доказать, что по примеру Павла, только христологическое чтение Ветхого Завета является приемлемым способом библейского чтения для современного читателя. Все остальные методы либо атеистические или околоатеистические. В первой части книги, оппонентов для своей аргументации, автор использует Барта, Бультмана и Бенхоффера (представителей христианского экзистенциализма). По словам автора, герменевтическая позиция Барта как атеистическая антропология; Бультман же со своей демифологизацией характеризуется как представитель атеистической сотериологией. Читателям, которые не изучали сравнительное богословие, сложно проследить за аргументами Тимо Лаато и это слабая сторона этой книги. Но когда он разбирает герменевтику Бенхоффера, то тут панегирик зашкаливает. Автор считает, что «необходимой предпосылкой для понимания откровения, выступает тот факт, что он истолковывает церковь в личном отношении ко Христу. Бог открывает Себя во Христе, который связывает Себя с церковью. Именно поэтому невозможно завладеть Его откровением с помощью человеческого разума, сколь бы проницательным и здравым он не был. И как следствие Бенхоффер отстаивает экклезиологический аспект откровения».
В следующей части книги, подробно исследуется 9-11 главы Римлянам, чтобы проиллюстрировать христологическое истолкование Ветхого Завета. Здесь автор предоставил прекрасное исследование, показывая, как цитаты и аллюзии из еврейской библии понимаются апостолом язычников. Таким образом, Павел читает Ветхий Завет не как «любую другую книгу». Он находит в ней пророческую линию, идущую к Новому Завету. Пророческое слово является основанием его керигмы (проповеди), о чем он также свидетельствует позднее в Послании. «Герменевтику Павла к Римлянам» Т. Лаато, лучше читать параллельно с другой книгой «Отголосками Писания в посланиях Павла» Р. Хейза. Два автора по-разному понимают герменевтику Павла, Лаато считает её христоцентричной, а Хейз экклезиологичной. У каждого автора веские аргументы и возможно не нужно их противопоставлять.
В завершении книги, предоставляется несколько важных выводов:
«Герменевтика Послания к Римлянам основывается на ветхозаветной экзегетике, которая признает веру во Христа и свидетельствует о деле Его жизни, особенно о Его крестной смерти в Страстную Пятницу и о Его воскресении в третий день. Там, где это отсутствует, теологическое исследование не выполняет своей главной задачи, и заменяет живую керигму древней церкви философской системой, которая никогда не сможет воздать должное божественному откровению.
Христологическое понимание Писания в Послании к Римлянам было представлено, а затем изложено с помощью некоторых релевантных основных принципов толкования. Во-первых, здесь использовался аспект «обетование — исполнение», во-вторых, применялись типологические понятия, а в-третьих, весь Ветхий Завет рассматривался как указание на времена Нового Завета. Апостольская аргументация основывается, главным образом, на упомянутых предпосылках».
Рекомендую для чтения!

ЮрийБ 5 years ago

Дякую за цінну книгу! Поверхнево переглянув її і сподіваюсь, що автор не тлумачить її через призму язичницького фаталістського заблудження (кальвінізму).
S
Sergey05 5 years ago

Интересная книга одновременно и по теоретическим основам герменевтики, и по анализу Послания к Римлянам. Спасибо!
P
pikalov 5 years ago

Очень интересная книга! Спасибо!
E
ekseget 5 years ago

Огромное спасибо за книгу!!!!

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