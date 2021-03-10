Тим Лаато - Герменевтика послания к Римлянам

Лаато - Герменевтика послания к Римлянам
Церкви наших дней, несомненно, переживают тяжелый кризис. На этот раз кризис именуется «библейской критикой». Она осуществляется теологическими факультетами повсюду в мире с помощью, так называемого историко-критического метода. Современная экзегетика также живет в некое переломное время. Постоянно разрабатываются новые методы. От старых методов не отказываются, но в целом они рассматриваются как «недостаточные». Наряду с общепринятыми текстуально-критическими и редакционно-критическими анализами, а также критикой формы и исторической критикой, в наши дни используется также риторический, семиотический и нарративный анализ и даже социологические, культурно-антропологические и психологические методы. Многообразие поля экзегетических исследований, в самом деле, бросает вызов всем, занимающимся библейскими источниками. Как нам следует ориентироваться на этой непроходимой местности? Кроме того, современное исследование обычно заходит в тупик, когда религиозные тексты толкуют, не осмеливаясь напрямую утверждать, что они говорят о живом Боге.
Некоторые философские предпосылки (в частности, захватывающее и эффективное сочетание различных аспектов рационализма и эмпиризма у Иммануила Канта) заставили многих поверить в то, что трансцендентное (сверхчувственное) относится не к сфере научных проблем, но, собственно говоря, лишь к области эстетики или этики. В соответствии с этим, время от времени применялись некоторые из перечисленных выше современных экзегетических методов, хотя на самом деле они не столь полезны для теологических дисциплин. На фоне такого «состояния брожения» в сфере современных исследований церковь со своими постоянными разговорами о Боге, как представляется, выглядит плохо. Она должна, так сказать, работать вне границ знания. Довольно часто это приводит к сильной маргинализации ее вести. Таким образом, кризис в христианском мире становится еще серьезнее. В наши дни в высшей степени важно вновь углубиться в Послание к Римлянам. Будучи священниками и теологами — независимо от того, в какой церковной организации работает каждый из нас — мы имеем поручение здраво проповедовать его весть простому церковному народу и всем прочим заинтересованным лицам. Исходя из опыта, о котором ясно и четко свидетельствует церковная история (смотрите выше), наша надежда состоит в том, что апостольская аргументация и в наше время проложит путь для теологического прорыва и духовного преобразования в различных христианских кругах. Часто оказывалось, что церковь не напрасно работала над Посланием к Римлянам. Ее выводы привели к новым решениям старых проблем.
Тим Лаато - Герменевтика послания к Римлянам
Евангелическо-лютеранская религиозная община Иоанна Крестителя в д. Мазолово, Витебского района, Республики Беларусь 2015 107 ст
ISBN 978-985-90156-4-9
Тим Лаато - Герменевтика послания к Римлянам - Содержание
Предисловие
I. ВВЕДЕНИЕ
- Решающее значение Послания к Римлянам в истории церкви
- Судьбоносный миг для современных церквей
- Задача и подход
II. ГЕРМЕНЕВТИЧЕСКОЕ ПРЕДПОНИМАНИЕ: ИСТОРИЧЕСКАЯ ПЕРСПЕКТИВА
- Новые ориентиры герменевтики
- Одна интересная дискуссия в начале XX века
- Теологическое исследование в тени И. Канта
- Длинные руки кантианства
- Conditio sine qua поп («условие, без которого нет») теологической дисциплины
- Научная оценка так называемого историко-критического метода
- Кризис протестантизма
III. БИБЛЕЙСКАЯ ГЕРМЕНЕВТИКА: ХРИСТОЛОГИЧЕСКАЯ ПЕРСПЕКТИВА
- Герменевтическая проблема К. Барта и Р. Бультмана
- Попытка Д. Бонхеффера разрешить герменевтическую проблему
- Дополнение герменевтики Д. Бонхеффера
- Герменевтика Послания к Римлянам
- (1) Церковь - тело Христово
- (2) Священное Писание — свидетельство Христа о Себе
- (3) Праведность Божья - Сам Христос
- Оценка результатов
IV. ПОДХОД АПОСТОЛА ПАВЛА К ЧТЕНИЮ СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ
- Основной тезис
- Общие принципы
- (1) Схема «обетование — исполнение»
- (2) Типологическое истолкование Писания
- (3) Христологическое прочтение
- Ветхого Завета
- Подробное рассмотрение глав 9—11
- Послания к Римлянам
- (1) пролог
- (2) 9:1-5
- (3) 9:6-29
- (4) 9:30-10:21
- (5) 11:1-10
- (6) 11:11-32
- (7) 11:33-36
- Применение к практической, жизни
- (1) Любовь как исполнение закона
- (2) Апостол как представитель Иисуса Христа
- Оценка результатов
V. ОБОБЩЕНИЕ И ВЫВОДЫ
- Обобщение
- Окончательный результат в наглядной форме
- Герменевтика Послания к Римлянам и наука
- Герменевтический круг
- Критерии для последующего процесса формирования канона
- Экуменическая перспектива
- Заключение
В следующей части книги, подробно исследуется 9-11 главы Римлянам, чтобы проиллюстрировать христологическое истолкование Ветхого Завета. Здесь автор предоставил прекрасное исследование, показывая, как цитаты и аллюзии из еврейской библии понимаются апостолом язычников. Таким образом, Павел читает Ветхий Завет не как «любую другую книгу». Он находит в ней пророческую линию, идущую к Новому Завету. Пророческое слово является основанием его керигмы (проповеди), о чем он также свидетельствует позднее в Послании. «Герменевтику Павла к Римлянам» Т. Лаато, лучше читать параллельно с другой книгой «Отголосками Писания в посланиях Павла» Р. Хейза. Два автора по-разному понимают герменевтику Павла, Лаато считает её христоцентричной, а Хейз экклезиологичной. У каждого автора веские аргументы и возможно не нужно их противопоставлять.
В завершении книги, предоставляется несколько важных выводов:
«Герменевтика Послания к Римлянам основывается на ветхозаветной экзегетике, которая признает веру во Христа и свидетельствует о деле Его жизни, особенно о Его крестной смерти в Страстную Пятницу и о Его воскресении в третий день. Там, где это отсутствует, теологическое исследование не выполняет своей главной задачи, и заменяет живую керигму древней церкви философской системой, которая никогда не сможет воздать должное божественному откровению.
Христологическое понимание Писания в Послании к Римлянам было представлено, а затем изложено с помощью некоторых релевантных основных принципов толкования. Во-первых, здесь использовался аспект «обетование — исполнение», во-вторых, применялись типологические понятия, а в-третьих, весь Ветхий Завет рассматривался как указание на времена Нового Завета. Апостольская аргументация основывается, главным образом, на упомянутых предпосылках».
Рекомендую для чтения!
Дякую за цінну книгу! Поверхнево переглянув її і сподіваюсь, що автор не тлумачить її через призму язичницького фаталістського заблудження (кальвінізму).
Интересная книга одновременно и по теоретическим основам герменевтики, и по анализу Послания к Римлянам. Спасибо!
Очень интересная книга! Спасибо!
Огромное спасибо за книгу!!!!