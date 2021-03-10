Тим Лаато - Герменевтика послания к Римлянам

Церкви наших дней, несомненно, переживают тяжелый кризис. На этот раз кризис именуется «библейской критикой». Она осуществляется теологическими факультетами повсюду в мире с помощью, так называемого историко-критического метода. Современная экзегетика также живет в некое переломное время. Постоянно разрабатываются новые методы. От старых методов не отказываются, но в целом они рассматриваются как «недостаточные». Наряду с общепринятыми текстуально-критическими и редакционно-критическими анализами, а также критикой формы и исторической критикой, в наши дни используется также риторический, семиотический и нарративный анализ и даже социологические, культурно-антропологические и психологические методы. Многообразие поля экзегетических исследований, в самом деле, бросает вызов всем, занимающимся библейскими источниками. Как нам следует ориентироваться на этой непроходимой местности? Кроме того, современное исследование обычно заходит в тупик, когда религиозные тексты толкуют, не осмеливаясь напрямую утверждать, что они говорят о живом Боге.

Некоторые философские предпосылки (в частности, захватывающее и эффективное сочетание различных аспектов рационализма и эмпиризма у Иммануила Канта) заставили многих поверить в то, что трансцендентное (сверхчувственное) относится не к сфере научных проблем, но, собственно говоря, лишь к области эстетики или этики. В соответствии с этим, время от времени применялись некоторые из перечисленных выше современных экзегетических методов, хотя на самом деле они не столь полезны для теологических дисциплин. На фоне такого «состояния брожения» в сфере современных исследований церковь со своими постоянными разговорами о Боге, как представляется, выглядит плохо. Она должна, так сказать, работать вне границ знания. Довольно часто это приводит к сильной маргинализации ее вести. Таким образом, кризис в христианском мире становится еще серьезнее. В наши дни в высшей степени важно вновь углубиться в Послание к Римлянам. Будучи священниками и теологами — независимо от того, в какой церковной организации работает каждый из нас — мы имеем поручение здраво проповедовать его весть простому церковному народу и всем прочим заинтересованным лицам. Исходя из опыта, о котором ясно и четко свидетельствует церковная история (смотрите выше), наша надежда состоит в том, что апостольская аргументация и в наше время проложит путь для теологического прорыва и духовного преобразования в различных христианских кругах. Часто оказывалось, что церковь не напрасно работала над Посланием к Римлянам. Ее выводы привели к новым решениям старых проблем.

Тим Лаато - Герменевтика послания к Римлянам

Евангелическо-лютеранская религиозная община Иоанна Крестителя в д. Мазолово, Витебского района, Республики Беларусь 2015 107 ст

ISBN 978-985-90156-4-9

Тим Лаато - Герменевтика послания к Римлянам - Содержание

Предисловие

I. ВВЕДЕНИЕ

Решающее значение Послания к Римлянам в истории церкви

Судьбоносный миг для современных церквей

Задача и подход

II. ГЕРМЕНЕВТИЧЕСКОЕ ПРЕДПОНИМАНИЕ: ИСТОРИЧЕСКАЯ ПЕРСПЕКТИВА

Новые ориентиры герменевтики

Одна интересная дискуссия в начале XX века

Теологическое исследование в тени И. Канта

Длинные руки кантианства

Conditio sine qua поп («условие, без которого нет») теологической дисциплины

Научная оценка так называемого историко-критического метода

Кризис протестантизма

III. БИБЛЕЙСКАЯ ГЕРМЕНЕВТИКА: ХРИСТОЛОГИЧЕСКАЯ ПЕРСПЕКТИВА

Герменевтическая проблема К. Барта и Р. Бультмана

Попытка Д. Бонхеффера разрешить герменевтическую проблему

Дополнение герменевтики Д. Бонхеффера

Герменевтика Послания к Римлянам

(1) Церковь - тело Христово

(2) Священное Писание — свидетельство Христа о Себе

(3) Праведность Божья - Сам Христос

Оценка результатов

IV. ПОДХОД АПОСТОЛА ПАВЛА К ЧТЕНИЮ СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ

Основной тезис

Общие принципы

(1) Схема «обетование — исполнение»

(2) Типологическое истолкование Писания

(3) Христологическое прочтение

Ветхого Завета

Подробное рассмотрение глав 9—11

Послания к Римлянам

(1) пролог

(2) 9:1-5

(3) 9:6-29

(4) 9:30-10:21

(5) 11:1-10

(6) 11:11-32

(7) 11:33-36

Применение к практической, жизни

(1) Любовь как исполнение закона

(2) Апостол как представитель Иисуса Христа

Оценка результатов

V. ОБОБЩЕНИЕ И ВЫВОДЫ