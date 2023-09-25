Семейная легенда гласит, что когда-то отец Серена, десятилетний пастушонок, трудившийся на покрытых скудным вереском пустынных пастбищах Ютландии, жестоко страдая от голода и холода, в сердцах взобрался на холм и громко проклял Бога (этого он не мог забыть и в 82-летнем возрасте). Однако впоследствии он стал богатым человеком, что и обеспечило Серену Керкегору независимое существование, позволившее ему сосредоточиться на писательской деятельности и даже издавать собственные сочинения на свои средства.

Не только отца, но и его младшего сына мучила мысль, что семью их поразил гнев Господень. Отец проклял Бога, и Божья кара за этот грех, видимо, заключалась в том, что его дети умирали, так и не переступив возраст Христа, а сам он пережил их всех. Жить в таком ужасном ожидании и не впасть в тяжелую меланхолию оказалось Серену Керкегору не под силу, несмотря на его прирожденное чувство юмора и способность утешать других (но не себя), о чем свидетельствует такая запись в его дневнике, датируемая 1846 г. «Я только что воротился со званого вечера, душою которого был; остроты так и слетали с моих уст, все смеялись, восхищались мною — но я ушел.. и мне хотелось застрелиться. «Я верю только тем, кто идет ко дну".

Сёрен Кьеркегор - Несчастнейший - Сборник

Библейско-Богословский Институт св. апостола Андрея

МОСКВА, 2002

ISBN 5-89647-062-2

Серия «Религиозные мыслители»

СОСТАВЛЕНИЕ И КОММЕНТАРИИ - Александр Суховей

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ - Виктория Маркова

Сёрен Кьеркегор - Несчастнейший - Сборник - Содержание

Александр Суховей - Репетиция. Подражание. Повторение. 1843: год начинания

НЕСЧАСТНЕЙШИЙ

ПОВТОРЕНИЕ

ГАРМОНИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ В ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ ЭСТЕТИЧЕСКИХ И ЭТИЧЕСКИХ НАЧАЛ

ДНЕВНИК ОБОЛЬСТИТЕЛЯ

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