Кьеркегор - Несчастнейший
Семейная легенда гласит, что когда-то отец Серена, десятилетний пастушонок, трудившийся на покрытых скудным вереском пустынных пастбищах Ютландии, жестоко страдая от голода и холода, в сердцах взобрался на холм и громко проклял Бога (этого он не мог забыть и в 82-летнем возрасте). Однако впоследствии он стал богатым человеком, что и обеспечило Серену Керкегору независимое существование, позволившее ему сосредоточиться на писательской деятельности и даже издавать собственные сочинения на свои средства.
Не только отца, но и его младшего сына мучила мысль, что семью их поразил гнев Господень. Отец проклял Бога, и Божья кара за этот грех, видимо, заключалась в том, что его дети умирали, так и не переступив возраст Христа, а сам он пережил их всех. Жить в таком ужасном ожидании и не впасть в тяжелую меланхолию оказалось Серену Керкегору не под силу, несмотря на его прирожденное чувство юмора и способность утешать других (но не себя), о чем свидетельствует такая запись в его дневнике, датируемая 1846 г. «Я только что воротился со званого вечера, душою которого был; остроты так и слетали с моих уст, все смеялись, восхищались мною — но я ушел.. и мне хотелось застрелиться. «Я верю только тем, кто идет ко дну".
Сёрен Кьеркегор - Несчастнейший - Сборник
Библейско-Богословский Институт св. апостола Андрея
МОСКВА, 2002
ISBN 5-89647-062-2
Серия «Религиозные мыслители»
СОСТАВЛЕНИЕ И КОММЕНТАРИИ - Александр Суховей
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ - Виктория Маркова
Сёрен Кьеркегор - Несчастнейший - Сборник - Содержание
Александр Суховей - Репетиция. Подражание. Повторение. 1843: год начинания
НЕСЧАСТНЕЙШИЙ
ПОВТОРЕНИЕ
ГАРМОНИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ В ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ ЭСТЕТИЧЕСКИХ И ЭТИЧЕСКИХ НАЧАЛ
ДНЕВНИК ОБОЛЬСТИТЕЛЯ
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