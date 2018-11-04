Профессоръ Архимандритъ КИПРІАНЪ - Евхаристія

(изъ чтеній въ Православномъ богословскомъ институте въ Париже)

YМСА-РRЕSS

ПАРИЖЪ

1947 – 351 c.

Библіографія

Отъ автора

Отдѣлъ первый.Происхожденіе и исторія литургіи

Божественная литургія

Исторія литургіи

Предвѣчный смыслъ Евхаристіи

Установленіе Евхаристіи на Тайиой Вечери

Евхаристія аиостольскаго времени

Евхаристія послѣ-апостольскаго времени

Евхаристія и агалы

Третій вѣкъ

Четвертый вѣкъ

Пятый — восьмой еѣка

Типы литургій

Литургіи александрійскаго типа

Литургіи месопотамскаго типа

Литургіи іерусалимскаго типа

Литургіи византійскаго типа

Отдѣлъ второй. Объясненіе литургіи. (Практическія указанія и богословское истолкованіе)

Предварительныя замѣчанія

Входныя молитвы

Облаченіе

Просшмадія.

Литургія оглашенныхъ

Малый входъ

Тропари и кондаки

Молитва Трисвятаго пѣнія

Восхожденіе на горнее мѣсто

Чтеніе Священнаго Писанія

Ектеніи послѣ Евангелія

Литургія вѣрныхъ

Херувимская пѣснь

Великій входъ

Просителная ектенія

Цѣлованіе мира

Символъ вѣры

Анафора

Зпиклеза

Ходатайственная молитва

Ектенія послѣ освященія св. Даровъ

Возношіеніе св. Агнца

Раздробленіе св. Агнца

Теплота

Причащеніе

Перенесеніе св. Даровъ на жергвенникъ

Заамвонная молитва

Потребленіе св. Даровъ

Окончаніе Литургіи

Заключеніе

Регисттръ предметовъ и важнѣйшихъ именъ

Архимандрит Киприан - Керн - Евхаристия - Отъ автора

Предлагаемый трудъ представляетъ собою историческое, богословское и практическое истолкованіе Божественной Литургіи. Со времени» вышедшей еще въ началѣ прошлаго столѣтія книги И. Дмитревскаго, православная богословская литература не имѣла такого руководства для объясненія литургіи, которое могло бы быть полезнымъ, какъ для пастыря, такъ и для рядового вѣрующаго. На Западѣ,и у католиковъ,и у англиканъ, и протестантовъ, имѣется не мало такихъ изоіѣдованій и толкованій, и они постоянно и дальше продолжаютъ усовершенствовать подобныя изданія и примѣнять ихъ къ требованіямъ читателей. Потребность истолкованія литургіи ощущается уже давно у насъ. Съ одной стороны, богатая символизмомъ, наша литургія не во всемъ понятна вѣрующему; съ другой, очень большое количество спеціальныхъ вопросовъ требуетъ своего историческаго и богословскаго обоснованія и объясненія.

Къ удовлетворенію обѣихъ задачъ « было направлено наше намѣреніе при составленіи на-стоящаго курса. Въ основу богословскихъ и символическихъ объясненій легли толкованія св. Максима Исповѣдника, св. Германа Константинопольскаго, Николая Кавасилы и Симеона Солунскаго, равно какъ и вся вообще патристическая литература. Что же касается разрѣшенія спорныхъ научныхъ вопросовъ, мы старались искать отвѣта у всѣхъ литургическихъ и историческихъ авторитетовъ, безъ различія ихъ конфессіональной принадлежности. Литература вопроса — безгранична, и, разумѣется, нельзя исчерпать всего океана библіографіи, но то, что было намъ доступно въ библіотекахъ Парижа и другихъ центровъ, было нами использовано.

Настоящая книга не есть изслѣдованіе. Это — компилятивный трудъ, какъ и всякій курсъ лекцій. Цѣлью его было удовлетворить разные слои православныхъ читателей. Хотѣлось бы вѣрить, что и священникъ, и мірянинъ, равно какъ и начинающій студентъ, и спеціалистъ въ литургикѣ найдутъ въ ней для сѳбя что-нибудь полезное.

Въ виду наличія въ настоящей киигѣ многочисленныхъ отрывковъ славянскихъ молитвъ и невозможности передать по нoвой ореографіи тонкости церковно-славянокаго языка, вся книга набирается по старому правописанію.

Парижъ, августъ 1946 г. Сергіевскоіе Подворье.