Керн - иеромонах Киприан - Крины молитвенные - Сборник статей по литургическому богословию
Настоящая книга представляетъ собой сборникъ статей по литургическому богословію и является результатомъ работы нѣсколькихъ лѣтъ въ Бѣлградскомъ литургическомъ кружкѣ, въ Бѣлградскомъ Братствѣ препод. Серафима Саровскаго и преподаванія въ Битольской Духовной Семинаріи (Богословія св. Іоанна Богослова). Это скромная попытка подойти къ толкованію нашего богослуженія, хотя бы нѣкоторыхъ его моментовъ.
Необходимость систематическаго толкованія нашего богослуженія ощущается уже давно. Подъ вліяніемъ сложныхъ и запутанныхъ историческихъ причинъ мы свою жизнь отдѣлили отъ вѣры, предоставили Господу Богу ничтожнѣйшій и маленькій кусочекъ нашей жизни, нѣсколько краткихъ минутокъ. Даже тѣ, кто въ наше безбожное время еще не потеряли окончательно свою вѣру, тѣ, кто въ наши апокалипсическіе дни снова пришли къ Богу и Церкви, все же не знаютъ и не могутъ знать Православія, его неисчетныхъ богатствъ и неизмѣримыхъ глубинъ.
ІЕРОМОНАХЪ КИПРІАНЪ - Кріны молитвенные - Сборникъ статей по литургическому БОГОСЛОВІЮ
Керн - иеромонах Киприан - Крины молитвенные - Сборник статей по литургическому богословию
Изданіе Братства Преподобнаго Серафима
Бѣлградъ 1928 - 210 с.
Керн - иеромонах Киприан - Крины молитвенные - Сборник статей по литургическому богословию - Содержание
- 1. Предисловіе
- 2. Кріны молитвенные
- 3. О Тебѣ радуется, Благодатная, всякая тварь
- 4. Новая тварь радуется
Шестодневъ
- 5. Воннства небесныя (понедѣльникъ)
- 6. Пустынелюбная горлица (вторникъ)
- 7. Крестъ, красота Церкви (среда)
- 8. Самовидцы Слова и слуги (четвергъ)
- 9. Не рыдай Мене, Мати... (пятница)
- 10. Вѣчная память (суббота)
Керн - иеромонах Киприан - Крины молитвенные - Сборник статей по литургическому богословию - Предисловие
Когда-то, во времена вселенскихъ соборовъ и святыхъ отцовъ, богословскіе споры выносились даже на улицу и базарныя площади, жаждой богословствованія была пропитана вся повседневная жизнь христіанина. Богословіе и религіозное знаніе не было только предметомъ избраныхъ людей, также какъ и обязанность жить по Христовымъ завѣтамъ не ограничивалась только узкимъ кругомъ подвижниковъ, какъ въ наши дни. Всѣ не только интересовались богословіемъ, но жили этимъ. Богословіе воплощалось въ жизнь, въ дѣйствительность. И тогда даже, когда уже началъ ослабѣвать порывъ дѣятельной, религіозной жизни, когда богословская наука скониентрировалась въ духовной школѣ и келліи монаха, и тогда же, въ средніе вѣка Византіи и въ вѣка расцвѣта Святой Руси народъ былъ дѣйствительно живымъ хранителемъ благочестія. Не раздѣленные на чуждые другъ другу по духу классы и сословія, не отдѣленный отъ Бога и Церкви народъ нашъ православный, даже въ тяжелые годы своего историческаго бытія, при всѣхъ трудностяхъ своего культурнаго развитія всеже тяготѣлъ къ Свѣту и Истинѣ Православія, строилъ свою жизнь въ Церкви.
Въ глазахъ образованнаго и высоко цивилизованнаго человѣчества, всѣхъ современныхъ мудрецовъ, почитающихъ себя по слову Апостола (Гал. VI 3.) „быть чѣмъ-нибудь, будучи ничто“, образованность того времени и высокая, истннная духовная культурность кажется мракомъ, грубымъ невѣжествомъ, отсутствіемъ современваго тяготѣнія къ прогрессу и цивилизаціи. Наши историки, либеральствовавшіе профессора и ученые нигилисты всегда такъ именно и представляли намъ въ школѣ и книгѣ жизнь и духовно-культурный обликъ страраго византійца и русскаго. Богатѣйшія сокровища духовной культуры, вся литература и искусство того времени почитались у насъ результатомъ культурнаго упадка, умственнаго оскудѣнія, отсталости передъ западной, романо-германской культурой.
Между тѣмъ, въ то время предки наши почерпали глаголы вѣчной жизни и единствеано-цѣнное въ самомъ Источникѣ знанія, пріобщались плодамъ истиннаго просвѣщенія. И все это, вся духовная культура, богословская начитанность византійца и гражданина Святой Руси, кажущаяся сынамъ гордой европейской культуры чѣмъ то дикимъ и мрачнымъ, получалась ими въ Цёркви, въ храмѣ, въ богослуженіи, въ литургическомъ богословіи, какъ живомъ опытѣ Церкви. Не было семинарій, Академій и теологическихъ факультетовъ, а боголюбивые иноки и благочестивые христіане пили живую воду боговѣдѣнія изъ стихиръ, канона, сѣдальновъ, прологовъ, четь-миней. Церковный крылосъ и амвонъ замѣняли тогда профессорскую кафедру. і За время всенощныхъ, заутрень, повечерій, подъ умилительное пѣніе сладкогласныхъ „подобновъ" (а не концертныхъ руладъ и солированій), подъ звуки древняго, древняго знаменнаго и греческаго распѣвовъ воспитывалось благочестіе крѣпкое, кондовое, незыблемое, вырабатывалось православное міровозрѣніе, воплощаемое въ жизнь и дѣйствительность, а не только остающееся туманной философской теоріей.
Собирали въ церквахъ эти молитвенные кріны и, переживая ихъ благоговѣйно, строили по нимъ свой бытъ и укладъ.
Спасибо за это очень редкое и ценное издание. Издание полное в отличие от современных переизданий, которые приводят только отрывки текста великого литургиста и богослова.