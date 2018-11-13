Необходимость систематическаго толкованія нашего богослуженія ощущается уже давно. Подъ вліяніемъ сложныхъ и запутанныхъ историческихъ причинъ мы свою жизнь отдѣлили отъ вѣры, предоставили Господу Богу ничтожнѣйшій и маленькій кусочекъ нашей жизни, нѣсколько краткихъ минутокъ. Даже тѣ, кто въ наше безбожное время еще не потеряли окончательно свою вѣру, тѣ, кто въ наши апокалипсическіе дни снова пришли къ Богу и Церкви, все же не знаютъ и не могутъ знать Православія, его неисчетныхъ богатствъ и неизмѣримыхъ глубинъ.

Настоящая книга представляетъ собой сборникъ статей по литургическому богословію и является результатомъ работы нѣсколькихъ лѣтъ въ Бѣлградскомъ литургическомъ кружкѣ, въ Бѣлградскомъ Братствѣ препод. Серафима Саровскаго и преподаванія въ Битольской Духовной Семинаріи (Богословія св. Іоанна Богослова). Это скромная попытка подойти къ толкованію нашего богослуженія, хотя бы нѣкоторыхъ его моментовъ.

Когда-то, во времена вселенскихъ соборовъ и святыхъ отцовъ, богословскіе споры выносились даже на улицу и базарныя площади, жаждой богословствованія была пропитана вся повседневная жизнь христіанина. Богословіе и религіозное знаніе не было только предметомъ избраныхъ людей, также какъ и обязанность жить по Христовымъ завѣтамъ не ограничивалась только узкимъ кругомъ подвижниковъ, какъ въ наши дни. Всѣ не только интересовались богословіемъ, но жили этимъ. Богословіе воплощалось въ жизнь, въ дѣйствительность. И тогда даже, когда уже началъ ослабѣвать порывъ дѣятельной, религіозной жизни, когда богословская наука скониентрировалась въ духовной школѣ и келліи монаха, и тогда же, въ средніе вѣка Византіи и въ вѣка расцвѣта Святой Руси народъ былъ дѣйствительно живымъ хранителемъ благочестія. Не раздѣленные на чуждые другъ другу по духу классы и сословія, не отдѣленный отъ Бога и Церкви народъ нашъ православный, даже въ тяжелые годы своего историческаго бытія, при всѣхъ трудностяхъ своего культурнаго развитія всеже тяготѣлъ къ Свѣту и Истинѣ Православія, строилъ свою жизнь въ Церкви.

Въ глазахъ образованнаго и высоко цивилизованнаго человѣчества, всѣхъ современныхъ мудрецовъ, почитающихъ себя по слову Апостола (Гал. VI 3.) „быть чѣмъ-нибудь, будучи ничто“, образованность того времени и высокая, истннная духовная культурность кажется мракомъ, грубымъ невѣжествомъ, отсутствіемъ современваго тяготѣнія къ прогрессу и цивилизаціи. Наши историки, либеральствовавшіе профессора и ученые нигилисты всегда такъ именно и представляли намъ въ школѣ и книгѣ жизнь и духовно-культурный обликъ страраго византійца и русскаго. Богатѣйшія сокровища духовной культуры, вся литература и искусство того времени почитались у насъ результатомъ культурнаго упадка, умственнаго оскудѣнія, отсталости передъ западной, романо-германской культурой.

Между тѣмъ, въ то время предки наши почерпали глаголы вѣчной жизни и единствеано-цѣнное въ самомъ Источникѣ знанія, пріобщались плодамъ истиннаго просвѣщенія. И все это, вся духовная культура, богословская начитанность византійца и гражданина Святой Руси, кажущаяся сынамъ гордой европейской культуры чѣмъ то дикимъ и мрачнымъ, получалась ими въ Цёркви, въ храмѣ, въ богослуженіи, въ литургическомъ богословіи, какъ живомъ опытѣ Церкви. Не было семинарій, Академій и теологическихъ факультетовъ, а боголюбивые иноки и благочестивые христіане пили живую воду боговѣдѣнія изъ стихиръ, канона, сѣдальновъ, прологовъ, четь-миней. Церковный крылосъ и амвонъ замѣняли тогда профессорскую кафедру. і За время всенощныхъ, заутрень, повечерій, подъ умилительное пѣніе сладкогласныхъ „подобновъ" (а не концертныхъ руладъ и солированій), подъ звуки древняго, древняго знаменнаго и греческаго распѣвовъ воспитывалось благочестіе крѣпкое, кондовое, незыблемое, вырабатывалось православное міровозрѣніе, воплощаемое въ жизнь и дѣйствительность, а не только остающееся туманной философской теоріей.

Собирали въ церквахъ эти молитвенные кріны и, переживая ихъ благоговѣйно, строили по нимъ свой бытъ и укладъ.