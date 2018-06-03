Я родился 25 августа 1792 года в Лоуэр Фолде, Хили, что относится к приходу города Рочдейла, графства Ланкастер. Мой отец, Вильям Кершо, был родом из Рочдейла. Когда ему исполнилось четырнадцать лет, его отец, Джонатан Кершо, отдал его в ученики к сапожнику Джону Мэтью из города Сайка того же прихода. Семь лет он служил верой и правдой своему хозяину. После завершения обучения он прожил у мастера еще семь лет. Затем женился. Вскоре после этого открыл свое дело в Лоуэр Фолде, где оставался до конца своей жизни.

Отец всегда был в очень хороших отношениях со своим прежним хозяином. В воскресенье они обычно вместе ходили в церковь, а в понедельник - на рынок. Встретив одного, можно было не сомневаться, что другой где-то поблизости. При любом удобном случае они старались быть вместе. Когда Джон Мэтью составлял завещание, то главным исполнителем назначил моего родителя. Отец часто говорил, что знал только двух богобоязненных людей, истинных христиан. Это его хозяин Джон Мэтью и отец хозяина, «старый Ричард», как его называли.

Моего отца связывали с этими достойными людьми весьма тесные узы, он знал их жизнь как с практической, так и с духовной стороны, и всегда отзывался о них с большим уважением и почтением. Джонатан Кершо, мой дед, посещал старую пресвитерианскую церковь на улице Блэквотэр; отец ходил вместе с ним, пока не был отдан в ученики. Затем хозяин привел его в церковь Холл Фолд Чапел, что возле Витворта, которую сам регулярно посещал пятьдесят шесть лет и где был членом значительную часть жизни. Свои последние семь лет отец посещал церковь Хоуп Чапел в Рочдейле, в которой я был служителем.

В своем повествовании я буду часто возвращаться к моему дорогому отцу, которого очень любил как родителя и как человека, боящегося Бога. Поэтому в этой части моих воспоминаний я воздержусь от более подробного рассказа о нем. Хочу только отметить, что он был дважды женат. У него было трое детей: дочь и двое сыновей от первого брака и двое сыновей, из которых я был старшим, от второго. Отец от всего сердца стремился воспитать своих детей «в учении и наставлении Господнем» (Еф. 6:4). Но, увы, говорю это к нашему стыду, мы противились и его мольбам, и повелениям.

Так как в этой книге я не описываю жизнь других членов семьи, то приберегу подобные замечания для самого себя. Когда я был ребенком, отец брал меня за руку, и мы вместе спокойно шли в дом Божий, но, подрастая, я начал испытывать ненависть к тому, что было связано с религией. Церковь стала для меня тюрьмой, где я ощущал себя ничтожным и жалким. Я буквально закрывал уши, чтобы не слышать голоса проповедника, и ерзал на скамье, утомленный служением.

А как только проповедник говорил «аминь» (это было самое желанное слово для меня во всем служении), сразу же выскакивал из церкви и со всех ног бежал домой, преодолевая около двух с половиной километров без остановки. Входя в дом, я сбрасывал выходную одежду и, одев повседневную, в которой я выполнял различные поручения, убегал, словно дикий зверь, выпущенный на свободу, в поля и близлежащие леса, чтобы найти товарищей по греху.

Джон Кершо - 1792- 1870 - Автобиография выдающегося английского проповедника Dutch Reformed Tract Society, 2010. - 447 с.

Джон Кершо – Автобиография выдающегося английского проповедника – Содержание

Глава 1. Ранние годы

Глава 2. Пришло назначенное время

Глава 3. Поиск

Глава 4. Крещение и испытания

Глава 5. Мой брак

Глава 6. Призвание на служение

Глава 7. Вступление на служение

Глава 8. Призвание пастором в Рочдейл

Глава 9. Печаль и радость

Глава 10. Братская любовь

Глава 11. В роли просителя

Глава 12. Лондон

Глава 13. Господин Уорбертон и господин Гадсби

Глава 14. Суверенная и действенная благодать в жизни Джона Роби

Глава 15. Среди Его собственного народа

Глава 16. Воспоминания Лидии Кершо

Глава 17. Юбилей господина Кершо

Глава 18. Последние дни пастора Кершо

Джон Кершо – Автобиография выдающегося английского проповедника – Крещение и испытания

Баптист по сути. Я вырос среди верующих, называющих себя конгрегационалистами. Все мои взгляды были воспитаны под влиянием этих людей, и поэтому я полагал, что таинство крещения заключалось в окроплении младенцев. Мой двоюродный брат, о котором уже шла речь выше, покинул дом моего отца и стал посещать богослужения баптистов в Рочдейле. Вскоре мне стало известно, что его и еще несколько человек будут крестить в этой церкви посредством погружения в воду. Движимый любопытством и привязанностью к брату, я отправился посмотреть на то, как будут совершать эту заповедь, и, придя в церковь заранее, занял место, откуда мог видеть все, что там происходило.

Господин Литлвуд доказывал в проповеди, что верующим надлежит креститься и что библейский способ совершения этого таинства - погружение в воду. Проповедник весьма умело отстаивал эту истину, и, тем не менее, все, что он сказал, никоим образом не повлияло на мое убеждение в отношении данного вопроса. Однако после проповеди, в то время как церковь исполняла гимн, мое сознание вдруг встревожилось. Помню, что потом служитель и крещаемые стали у воды, первый обратился ко вступающим в завет с короткой речью, и они, как Филипп и евнух, вошли в воду, где пастор крестил их «во имя Отца и Сына, и Святого Духа». Я был глубоко потрясен тем, что увидел в тот момент.

«Это и есть библейское крещение», - подумал я, вспомнив о том, как Иоанн крестил «в Еноне, близ Салима, потому что там было много воды», и о том, что Иисус был крещен Иоанном в реке Иордан. С этого времени я стал по сути баптистом. И что бы с тех пор я ни читал или ни слышал, противоречащее моему убеждению, ничто ни в малейшей степени не могло поколебать меня, но более того, еще больше утверждало в истинности такого взгляда на крещение. Полагаю, что доводы, приводимые в пользу окропления младенцев, основаны на предположении, вытекшем из косвенных доказательств. А именно из того, что в тех семьях, которые были крещены в апостольское время, были младенцы. Однако эти доводы не были основаны на утверждении: «Так говорит Господь».

От одного друга я получил книгу Самуила Вильсона «Библейское руководство по крещению». Она еще больше убедила и утвердила меня в истинности этого учения. Я знаю, что оно от Бога не только потому, что об этой заповеди так ясно сказано в Писании, но и из того, что «крещение - обещание Богу доброй совести», спасающее воскресением Иисуса Христа, а также потому, что часто ощущал святое и благословенное присутствие моего Господина, когда преподавал крещение другим верующим. А еще я много раз видел, как Господь благословлял тех, кто, как и я сам, были свидетелями крещения. И поэтому, чтобы ни говорили против этой истины люди, будь то дети Божьи, или даже служители Иисуса Христа, ничто не может поколебать меня в ней. Однако в этой автобиографии я не ставлю задачу защищать данное таинство.

Его уже отстаивали более талантливые авторы, с работами которых просто невозможно не считаться. - Однажды, будучи в Лондоне, мне предстояло крестить десятерых человек. Несколькими днями раньше я встретил старого друга-христианина. Поздоровавшись, он поинтересовался: Слышал, вы собираетесь крестить нескольких человек, пока будете в городе. Я ответил утвердительно. - А вы будете крестить мертвых или живых? Я взглянул на него, ошеломленный на мгновение таким вопросом, однако ответил: - Я верю, сэр, что мне предстоит крестить и мертвых, и живых. Тех, кто умер для закона телом Христовым и мертв для всякой надежды на спасение делами праведности, которые они сотворили, то есть тех, кто осознал истинность слов Павла: «Я жил некогда без закона; но когда пришла заповедь, то грех ожил, а я умер».

А также живых, тех, кто обрел «надежду благую во благодати» и живет верою в Сына Божия, возлюбившего их и предавшего Себя за них. Он воскликнул: - Продолжайте в том же духе, мой друг! Крестите и мертвых, и живых. Господь обещал, что пребудет с вами и благословит вас. По Писанию только тот, кто мертв, имеет право быть погребенным со Христом посредством крещения, так же, как и в обычной жизни, земле предают только умерших. «Кто будет веровать и креститься, спасен будет; а кто не будет веровать, осужден будет».