Миров много, Б-г один. Многовариантность развития событий предусмотрена Торой. Часто разные комментарии трактуют один и тот же нюанс сюжета по-разному, и оба они при­няты в традиции. Пока не было такой продвинутой науки, как квантовая механика и физика, то многие феномены игнорировались. Также и в вопросах Торы, пока не было апгрейда – хасидизма, мы могли частенько чувствовать себя сбитыми с толку. Но сейчас и наука, и рели­гия оперируют новыми понятиями, все стало гораздо глубже. Вот только в Торе эта глубина имелась всегда (в виде каббалы). Наука же пришла к этому позднее. Итак, поговорим о чудесах. Известно, что в древности для создания различных архитек­турных сооружений применялись неслыханные по совершенству даже по сравнению с совре­менной технологией орудия. Это какие-то невероятные сверла, тягачи, звуковое воздействие на самые твердые материалы (гранит, алмаз). Без применения супермощных технологий не могли (в нашем понимании) такое создать.

Лазерная технология, однако, описана в… Тал­муде. С помощью такого прообраза лазерного луча, как «шамир», были обработаны 500-кило­граммовые и даже 500-тонные камни для кладки первого Храма. Соломон послал своего представителя, Бнаяу, к самому начальнику демонов, Асмодаю, и тот хитростью выманил у него магический инструмент в виде червя («шамир»). Шамир резал любой материал по заданной схеме. Хранить его полагалось в изоляционной прослойке из войлока и льна, в кувшине с такой спецпрокладкой. Так что в древности действительно имелся инструмент, дающий эффект обработки лазерным лучом. Могли такого же эффекта добиваться и другие народы – с помощью магии. Всевышний заложил в этом мире механизмы для сверхъестественного и для естественного развития событий. Это как две модели. Одна из них – преобладающая и предпочтительная. Другая – как джокер в игре: редко встречаются, но сразу ведут к цели. По естественному ходу событий, согласно Торе, мировая история разви­валась так: первые поколения были умны, здоровы, совершенны, огромны и ростом, и духом, близки к Б-гу. Далее шло снижение поколений, уровень личности мельчал.

Сейчас мы – поко­ление пяток Адама. Таков естественный порядок вещей. Но и сверхъественную модель (козыри, джокеры) никто не отменял. Мы читаем в трак­тате «Пиркей Авот» о сотворении Б-гом в канун первой субботы разных мистических явлений и вещей, в частности, – того же шамира (лазерного луча). По какой модели мы должны развиваться? По естественной. Должна быть причина, след­ствие, начало, середина и конец, труд и награда, а если грех – то и воздаяние. Других миров, в которых правит дух и единство, у Всевышнего много и без нас. Мы Ему не для того нужны, чтобы был еще один такой «беспроблемный», «воздушный» мир. Мы как раз находимся здесь, в точке пересечения страшного и смешного, возвышенного и низкого, – для какой-то цели. Цель эту мы должны достигать, не пользуясь магией и чудесами. При желании мы можем упасть на уровень магии и чудес, но с нас за это взыщут. Когда отец обучает сына какому-то навыку и хочет проверить, как тот усвоил и чему обучен, то ребенок должен именно сам, кое-как, но выполнить задание, а не требовать, чтобы добрый папа за него все сделал. Магия – это когда другие силы работают за тебя. Поэтому ее надо избегать. Всевышний радуется, когда делаем что-то сами.

Мы читаем в Торе, что надо любить ближнего, и вот взяли и полюбили, кое-как, аляповато, допустим, но все же – выказали любовь. Вот это и будет называться нашим поступком. Поэтому раньше у предыдущих вождей хасидизма чудеса, что называется, под столом валялись, и никто даже не нагибался, чтобы их подобрать. Им не придавалось значения. Допу­стим, ты кого-то благословил, и у того наступило исцеление. Смысл-то не в этом, не в самом чуде! А в том, приблизился ли в своем сердце к Творцу и Его законам тот человек, который просил благословения. То есть – вопрос Воланда остается в силе: «А изменились ли они внутренне?» А просто так, магия сама по себе, вроде бы проблему решив, ничего в человеке не меняет, воздействие ее – пустяковое. Ах, чудо! Но эти ахи и охи никому не нужны. Поэтому хасидизм предлагает видеть каждую проблему, каждый затор в жизни, любое состояние дискомфорта, неприятность – переводить в термины: «Что хочет от меня Б-г» и «Как я должен измениться»? Вопрос должен быть сформулирован и послан в Мироздание. Ну, или как у нас, хасидов ХАБАДа, – в книгу «Игрот Кодеш» (23 тома переписки Ребе Короля Мошиаха, где ты можешь открыть ответ, который будет подходить для твоей ситуации, хотя был изначально написан для кого-то другого).

Баал-Шем-Тов давал различные снадобья и камеи, причем они срабатывали, даже если служка ошибался и выдавал одному еврею то, которое предназначалось другому! То есть на уровне цадиков обмануться или обмануть невозможно, исключена и ошибка. Обращение к цадику (праведнику) уже априори предполагает, что Мироздание (Всевыш­ний) даст ответ именно тебе и именно по твоему вопросу. А ты можешь полагать, что кто-то что-то напутал. Или недодал. Или обвесил. Или застращал. На самом деле – ты получил ровно то, что должен был, при существующих ограничениях кармы (в терминах каббалы – «тикун»), в рамках твоего тикуна ответ должен был быть точно таким. И дальше уже ты должен выпол­нять указания, а ситуация, о которой ты просил Мироздание, обязательно разрешится. Без контроля и усилий с твоей стороны (тут важен эффект ненаблюдаемости). Ребе говорит тебе выполнять какое-то действие, не связанное прямо с тем, о чем ты просил. Ты начинаешь это выполнять, а исправляется тот аспект, о котором ты как раз и волновался. Вот так это работает. У неевреев все проще – они просят и сразу же получают. Им не надо работать. Еврей же не получит желаемое, пока не применит именно еврейскую тактику: напрячься по поводу того, что сказал Ребе, и полностью расслабиться по той теме, которая человека бес­покоила. Сделав это, еврей получит желаемое. Слово еврей произошло от корня «иври» – дру­гой, иной. Также и человек, принявший еврейство как образ жизни, будет видеть в своей жизни именно эту закономерность. Тора полна паранормальных явлений. Но они глубоко функциональны и прагматичны. Напоследок приведем историю с рабби Шнеуром-Залманом, крупным лидером хаси­дизма и знатоком каббалы.

Эстер Кей – Каббала и 21-й век - Антиматерия

Издательство – «Издательские решения» – 2024 г. / 38 с.

ISBN 978-5-44-935652-9

Эстер Кей – Каббала и 21-й век - Антиматерия – Содержание