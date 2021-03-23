Забияко - Киберрелигия - наука как фактор религиозных трансформаций

«Юрий Гагарин в космос летал, но Бога там не видел, значит, он не существует», – этот аргумент из недалекого идейного прошлого в полушутливой манере выражает позицию, которая еще сравнительно недавно определяла в России содержание многих философских трудов и научных публикаций, большого числа пропагандистских анти-религиозных сочинений и диссертационных исследований. Суть этой позиции заключалась в том, что научно-технический прогресс, расширяя знания и возможности человека, разрушает религиозное мировоззрение. Наука и религия – жестко конфликтующие антиподы, успех одного участника конфликта есть поражение другого.

Граница их соприкосновения – линия фронта, где нет перемирий, братаний и невозможны даже тактические уступки. От религиозного мировоззрения сторонники этой позиции ждали только одного – полной капитуляции. Казалось, она наступит скоро. Такие ожидания были небезосновательны. Действительно, выдающиеся достижения научно-технического прогресса за последние двести лет существенно изменили образ жизни и мышления значительной части населения планеты. Наука приобрела статус вершителя судеб человечества, религиозная идеология и церковные институты от десятилетия к десятилетию сокращали сферу своей власти. Секуляризация на макро- и микроуровнях общественной жизни демонстрировала устойчивый рост. Эти объективные тенденции мировоззренчески закреплялись во влиятельных на Западе и в России социальных теориях, восходящих к философии эпохи Просвещения.

Они предопределяли, выражаясь в понятиях М. Вебера, что научная рационализация мира приведет к его полному «расколдованию». Реалии конца XX – начала XXI в. оказались сложнее. Становится ясно, что научно-технический прогресс не ведет к обязательному регрессу религии. Безусловно, рост научного знания и технологических возможностей человечества расшатывает основы многих традиционных вероисповедных представлений. Пассажиру самолета никогда не увидеть воочию ни «город золотой» в синеве небесной выси, ни заснеженных вершин Шамбалы, сияющих выше линии облаков. Однако религиозное мировоззрение вопреки устойчивому мнению о его консерватизме и догматизме не обязательно является закрытой прогрессу, статичной системой. Принимая как данность научно-технические новации, религиозные сообщества на уровне идейно-теоретической мысли поступательно достраивают свою картину мира таким образом, чтобы она не утрачивала когерентности общему прогрессу науки. Там, где богословская интерпретация научных достижений ведется успешно, с пониманием сути проблем и уважением к знанию, элита поддерживает высокую степень интеллектуальной респектабельности вероучений. Сциентизм и религиозное мировоззрение вступают в диалог, зачастую в равной мере полезный. Конструктивное участие религиозных мыслителей в обсуждении поставленных наукой фундаментальных проблем человеческого существования возвращает интерес к религиозному мировоззрению, привлекает внимание секулярной аудитории к актуально сформулированной богословской позиции.

Примером тому является дискуссия вокруг достижений генной инженерии. Обскурантизм, напротив, снижает рейтинг респектабельности религиозного сообщества. Научное знание дает новые стимулы развитию религиозно-философской мысли, наукоемкие технологии открывают пути модернизации культовой и организационной деятельности. Есть другой аспект, недооценка которого приводила к выводам о скорой победе науки над религиозным мировоззрением. В свете упрощенных подходов религия трактовалась как прежде всего идеологическая система, в которой вероучительный уровень определяет общее состояние религиозной жизни; соответственно, опровержение вероучительных идей должно приводить к деформации всей системы. Однако, это не вполне верно. Тысячи хороших лекторов на протяжении многих десятилетий убедительно и доходчиво рассказывали советским верующим о несовместимости современных научных знаний с «религиозными предрассудками». Слушатели в большинстве своем соглашались. Например, с доводами биологии о невозможности жизни после смерти и с критикой «невежественного» учения о посмертном существовании.

Забияко - Киберрелигия: наука как фактор религиозных трансформаций

Мнография

Забияко А.П., Воронкова Е.А., Лапин А.В., Пратына Д.А. и др.

Благовещенск: Амурский гос. ун-т, библиотека журнала «Религиоведение», 2012. – 208 с.

ISBN 978-5-93493-165-1

Забияко - Киберрелигия: наука как фактор религиозных трансформаций - Содержание

Введение. Нелинейная динамика отношений религии и науки (А.П. Забияко)

Глава 1. Язычество: от религии крестьян до религии геймеров (А.П. Забияко)

§ 1. Язычество: культурная многомерность понятия

§ 2. Язычество в эпоху глобализации, поиска идентичности и научно-технических революций

Глава 2. Киберрелигия и хайтек-язычество: трансформации религии в эпоху высоких технологий (А.П. Забияко)

§ 1. Страна Киберия

§ 2. Киберрелигия как ресурс

§ 3. Виртуальная свечка Исидору Севильскому

§ 4. Киберрелигия как особая религиозная формация

§ 5. Киберрелигия как «язычество высоких технологий»

§ 6. Теология Рунета: Кибер-Бог

§ 7. Демонология Рунета и хайтек-пандемониум

§ 8. Магические практики и суеверия

§ 9. Гадательные практики

§ 10. Мистицизм и кибершаманизм

§ 11. Генезис и сущность киберрелигии

Глава 3. Проблема интерпретации киберрелигии: зарубежный опыт (Д.А. Пратына)

§ 1. Дефиниции и особые черты киберпространства

§ 2. Место и значение религии в киберпространстве

§ 3. Частные феномены религии в Сети

§ 4. Типологии религий в киберпространстве

§ 5. Перспектива существования религии в интернете

Глава 4. Архаические религии и киберпространство: новый образ шаманизма (Е.А. Воронкова)

Глава 5. Традиционные религии и киберпространство: православие и интернет (О.В. Пелевина)

Глава 6. Новые религиозные движения и киберпространство: развитие «Фалуньгун» в условиях современных компьютерных технологий (Е.И. Пелюх)

Глава 7. Интернет как источник формирования бреда религиозного содержания у психически больных (М.А. Семенко)

Глава 8. Трансформация традиционных религиозных представлений в компьютерных играх (А.В. Лапин)

Вместо послесловия. Проблема демаркации религии и квазирелигии. (А.П. Забияко)

Библиография

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