Эта книга не о религии и даже не о секуляризации в смысле исторического процесса, в ходе которого религия якобы утрачивала свою социальную значимость, превращаясь во многом в маргинальное явление. Это книга о том, как понятие «секуляризация» концептуализировалось в социальной теории XX-XXI вв., и, соответственно, о том, как осмыслялось настоящее и будущее религии в условиях модернизирующегося общества.

В нашем исследовании речь идет о вполне конкретной традиции изучения секуляризации, той, что восходит своими корнями к работам Карла Маркса, Фердинанда Тённиса, Эмиля Дюркгейма, Макса Вебера и затем получает развитие в 60-х годах XX в. в сочинениях Толкотта Парсонса, Брайана Уилсона, Питера Бергера, Томаса Лукмана и прочих авторов. Это уточнение абсолютно необходимо, так как понятие «секуляризация» постоянно используется разными авторами в самых разных дисциплинах и самых разных значениях, что способно создавать путаницу. Рассматриваемая нами традиция в исследовательской литературе получала разные названия: ортодоксальная модель, унаследованная (inherited) модель, старая парадигма и т.д. Мы будем называть ее просто социологической теорией секуляризации или социологической моделью секуляризации.

Понятие «секуляризация», под которым сегодня принято понимать процесс утраты религией своей социальной значимости, имеет достаточно долгую историю. Своими корнями оно восходит к латинскому слову «saeculum», которое обозначало «поколение», «век» или «дух времени». В Вульгате — переводе Библии на латинский язык — данное слово имеет двойной смысл: с одной стороны, нейтральный — обозначает очень большой промежуток времени (1 Тим., 1:17), с другой — религиозно-негативный — «век сей» (Рим., 12:2). Юридическое понятие «секуляризация» известно, как минимум, с 1648 г., когда во время переговоров по Вестфальскому миру французский представитель с его помощью дипломатично обозначил процесс изъятия ряда церковных земель. Термин «секуляризация» (saecularizatio) встречается также в каноническом праве Католической церкви, где он обозначает, например, возвращение в «мир» члена монашеского ордена, сопровождающееся отказом от взятых на себя прежних обязательств.

Наконец в XIX в. секуляризация из узкого политико-юридического или религиозно-канонического превращается во все более общее понятие, описывающее процесс высвобождения общества в целом из-под влияния религии, прежде всего христианской. Долгое время понятие «секуляризация» было лишено нейтральности, в нем непременно звучали нотки либо одобрения (у сторонников ограничения влияния религии), либо осуждения (у противников этого процесса). Секуляризация звучала как политический лозунг, вызывавший у своих сторонников симпатии и расположение, а у противников — раздражение и противодействие. Первое использование слова «секуляризация» как нейтрального описательного социологического понятия связано с именем Макса Вебера. Он пишет о процессе секуляризации — Sakularisationsprozess или «Sakularisations»-Prozess. В таком качестве оно несколько раз встречается в его работе «Протестантские секты и дух капитализма» (1906), написанной в самом начале XX в.

Узланер Дмитрий - Конец религии? История теории секуляризации

Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики»

М.: Изд. дом Высшей школы экономики», 2019. 240 с.

Серия "Социальная теория"

ISBN 978-5-7598- 1963-9

Узланер Дмитрий - Конец религии? История теории секуляризации - Оглавление

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1 ПРЕДЫСТОРИЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ СЕКУЛЯРИЗАЦИИ

История понятия «секуляризация»

Теоретические предпосылки тезиса о неминуемой секуляризации

Эпоха Просвещения

Георг Вильгельм Фридрих Гегель

Огюст Конт

Карл Маркс

Эмиль Дюркгейм

Фердинанд Тённис

Макс Вебер

ГЛАВА 2 СТАНОВЛЕНИЕ ТЕОРИИ СЕКУЛЯРИЗАЦИИ

Секуляризация в первой половине XX в

Теории секуляризации 60-х годов XX в

Толкотт Парсонс

Брайан Уилсон

Питер Бергер

Томас Лукман

Различия и общие положения первых социологических теорий

Синтез теорий 60-х годов в единую модель

ГЛАВА 3 КРИТИКА ТЕОРИИ СЕКУЛЯРИЗАЦИИ И ПОПЫТКА ЕЕ ОБНОВЛЕНИЯ

«Базис» и «надстройка» теории

Религиозное возрождение 70-80-х годов XX в

Критика «надстройки» теории и реакция на критику

Попытка обновления теории (Фрэнк Лечнер, Марк Чавес, Хосе Казанова и Дэвид Йамейн)

Теория рационального выбора как альтернатива теории секуляризации

ГЛАВА 4 КРИЗИС ТЕОРИИ СЕКУЛЯРИЗАЦИИ И ЕЕ УПАДОК

Критика «базиса» теории

Переосмысление теории модернизации

«Множественные современности» и теория секуляризации

Попытки спасти теорию

Дэвид Мартин, Хосе Казанова, Питер Бергер: в поисках новой теории

ГЛАВА 5 СОВЕТСКАЯ ТЕОРИЯ СЕКУЛЯРИЗАЦИИ

Становление советской теории

Основные положения теории: позитивные стороны и субъективный фактор

Сопоставление теорий

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Приложение. Секуляризация как социологическое понятие

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ