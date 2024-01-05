В 2016 году многие СМИ сообщили шокирующую новость. Сотрудники британской разведки, преследуя подозреваемого, ворвались в номер отеля «The Excelsior» в Лондоне — и обнаружили там катарскую принцессу Салву аль-Тани в компании семи обнаженных мужчин. По словам спецагентов, женщина находилась «в компрометирующей позе». Посол Катара попытался замять скандал, предложив журналистам крупную сумму денег, — но те оказались неподкупны и... И это ложь.

Распространяя «утку», пресса ссылалась на авторитетное международное издание «Financial Times» — которое, однако, никогда не писало об оргиях Салвы. Фотография «распутницы», размещенная в интернете, оказалась фотографией Алии аль-Мазруи — бизнес-леди из ОАЭ.

Данная история — типичный пример «fake news». Она появилась в индийских газетах, а затем перекочевала в западные СМИ. Впрочем, сплетни о любовных приключениях катарской принцессы — это лишь капля в море слухов, домыслов и самых фантастических гипотез, которые испокон веков окружают представителей арабских монархий.

Когда мы слышим слово «монархия», воображение отсылает нас к европейской истории. Государства Бурбонов и Тюдоров, держава Габсбургов, королевская Пруссия, наполеоновская Франция — эти и многие другие имена, образы и связанные с ними события впечатались в сознание западного человека. У их истоков находится великий европейский прародитель — императорский Рим.

Тем не менее, монархия возникла на Востоке. Первыми монархами были египетские фараоны и иудейские цари, повелители Шумера и Аккада. владыки Ассирии, шахи Персии и правители Набатеи, а позже — византийские василевсы, наследники Рима, жившие на географической и ментальной границе между Востоком и Западом. Затем их сменили арабские амиры и халифы из династий Омейядов, Аббасидов, Фатимидов и Айюбидов. Арабские государства казались вечными — но спустя сотни лет они также прекратили свое существование.

Закат старого золотого солнца Аравии совпал с восхождением молодого белого полумесяца Османской империи. Завоевав Ближний Восток, османы включили его в состав Блистательной Порты и управляли территориями нынешних Ирака, Сирии, ОАЭ, Египта и прочих арабских стран.

На протяжении веков османское господство считалось гарантом спокойствия на Ближнем Востоке — однако этот регион никогда не был спокойным. Его издавна сотрясают вооруженные конфликты, а в последние десятилетия — еще и террористические акты. На обширных пространствах от Ирана до Марокко рождались и погибали великие империи, делались выдающиеся научные открытия и гремели кровопролитные войны Монархи, полководцы и религиозные лидеры боролись за новые территории и природные ресурсы, за веру и женщин, за деньги и власть. Современный Ближний Восток, сформировавшийся после крушения Порты в 1922 году, выплавлен в огне легендарных сражений, а также искусно соткан из паутины дипломатических интриг и хитроумных политических ловушек.

Мария Вячеславовна Кича – Династии: как устроена власть в современных арабских монархиях

Москва: Эксмо, 2021. – 408 с.: ил.

ISBN 978-5-04-112801-2

Мария Вячеславовна Кича – Династии: как устроена власть в современных арабских монархиях – Содержание

Введение

Часть I. БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ

ЭПОХА ПЕРЕМЕН

Глава 1. Хранители Мекки

Глава 2. Накануне взрыва

ВЕЛИКОЕ АРАБСКОЕ ВОССТАНИЕ (1916-1918)

Глава 1. В коридорах власти

Глава 2. На полях сражений

Глава 3. От декларации до оккупации

Часть II. РАЗБИТЫЕ МЕЧТЫ

РОЖДЕНИЕ И ГИБЕЛЬ КОРОЛЕВСТВА СИРИЯ

Глава 1. Голос арабов

Глава 2. Сирийская катастрофа

ПРЕВРАТНОСТИ СУДЬБЫ

Глава 1. Хашимиты против саудитов

Глава 2. Битва за Месопотамию

ТРИ КОРОЛЯ БАГДАДА

Глава 1. Отец Ирака. Фейсал I

Глава 2. На пути к свободе. Гази I

Глава 3. Время регента

Глава 4. Прерванный полет. Фейсал II

Часть III. ЗАВЫШЕННЫЕ АМБИЦИИ

СОЗДАВАЯ ИОРДАНИЮ

Глава 1. Сила и хитрость. Абдалла

Глава 2. Годы безумия. Талал ибн Абдалла

Глава 3. Иорданский лев. Хусейн ибн Талал

Глава 4. Бремя наследника. Абдалла II

Часть IV. ГРАНДИОЗНЫЕ ПЛАНЫ

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ХАЛИДЖ

ДЖЕНТЛЬМЕНЫ АРАБСКОГО МИРА: ДИНАСТИЯ АЛЬ САИД (ОМАН)

Глава 1. Забытая империя

Глава 2. Час быка

Глава 3. Нерешительный тиран. Саид беи Таймур

Глава 4. Ладан и кровь

Глава 5. Консервативный реформатор. Кабус бен Саид

ХРАНИТЕЛИ ЖЕМЧУЖНОГО ПОБЕРЕЖЬЯ: ДИНАСТИЯ АЛЬ САБАХ (КУВЕЙТ)

Глава 1. Царственные бедуины

Глава 2. Торговцы и воины

Глава 3. Нефть вместо жемчуга

Глава 4. Богатые и зависимые

Глава 5. Ложь, деньги и война

Глава 6. Новая старая жизнь

РЕАЛЬНОСТЬ (ВМЕСТО ЭПИЛОГА)

Справочные материалы

Библиография