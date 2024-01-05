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Кича - Династии в арабских монархиях

Мария Вячеславовна Кича – Династии: как устроена власть в современных арабских монархиях
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, ISLAM, History, Ethics, Sociology Political Science

В 2016 году многие СМИ сообщили шокирующую новость. Сотрудники британской разведки, преследуя подозреваемого, ворвались в номер отеля «The Excelsior» в Лондоне — и обнаружили там катарскую принцессу Салву аль-Тани в компании семи обнаженных мужчин. По словам спецагентов, женщина находилась «в компрометирующей позе». Посол Катара попытался замять скандал, предложив журналистам крупную сумму денег, — но те оказались неподкупны и... И это ложь.

Распространяя «утку», пресса ссылалась на авторитетное международное издание «Financial Times» — которое, однако, никогда не писало об оргиях Салвы. Фотография «распутницы», размещенная в интернете, оказалась фотографией Алии аль-Мазруи — бизнес-леди из ОАЭ.

Данная история — типичный пример «fake news». Она появилась в индийских газетах, а затем перекочевала в западные СМИ. Впрочем, сплетни о любовных приключениях катарской принцессы — это лишь капля в море слухов, домыслов и самых фантастических гипотез, которые испокон веков окружают представителей арабских монархий.

Когда мы слышим слово «монархия», воображение отсылает нас к европейской истории. Государства Бурбонов и Тюдоров, держава Габсбургов, королевская Пруссия, наполеоновская Франция — эти и многие другие имена, образы и связанные с ними события впечатались в сознание западного человека. У их истоков находится великий европейский прародитель — императорский Рим.

Тем не менее, монархия возникла на Востоке. Первыми монархами были египетские фараоны и иудейские цари, повелители Шумера и Аккада. владыки Ассирии, шахи Персии и правители Набатеи, а позже — византийские василевсы, наследники Рима, жившие на географической и ментальной границе между Востоком и Западом. Затем их сменили арабские амиры и халифы из династий Омейядов, Аббасидов, Фатимидов и Айюбидов. Арабские государства казались вечными — но спустя сотни лет они также прекратили свое существование.

Закат старого золотого солнца Аравии совпал с восхождением молодого белого полумесяца Османской империи. Завоевав Ближний Восток, османы включили его в состав Блистательной Порты и управляли территориями нынешних Ирака, Сирии, ОАЭ, Египта и прочих арабских стран.

На протяжении веков османское господство считалось гарантом спокойствия на Ближнем Востоке — однако этот регион никогда не был спокойным. Его издавна сотрясают вооруженные конфликты, а в последние десятилетия — еще и террористические акты. На обширных пространствах от Ирана до Марокко рождались и погибали великие империи, делались выдающиеся научные открытия и гремели кровопролитные войны Монархи, полководцы и религиозные лидеры боролись за новые территории и природные ресурсы, за веру и женщин, за деньги и власть. Современный Ближний Восток, сформировавшийся после крушения Порты в 1922 году, выплавлен в огне легендарных сражений, а также искусно соткан из паутины дипломатических интриг и хитроумных политических ловушек.

Мария Вячеславовна Кича – Династии: как устроена власть в современных арабских монархиях

Москва: Эксмо, 2021. – 408 с.: ил.

ISBN 978-5-04-112801-2

Мария Вячеславовна Кича – Династии: как устроена власть в современных арабских монархиях – Содержание

Введение

Часть I. БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ

ЭПОХА ПЕРЕМЕН

  • Глава 1. Хранители Мекки

  • Глава 2. Накануне взрыва

ВЕЛИКОЕ АРАБСКОЕ ВОССТАНИЕ (1916-1918)

  • Глава 1. В коридорах власти

  • Глава 2. На полях сражений

  • Глава 3. От декларации до оккупации

Часть II. РАЗБИТЫЕ МЕЧТЫ

РОЖДЕНИЕ И ГИБЕЛЬ КОРОЛЕВСТВА СИРИЯ

  • Глава 1. Голос арабов

  • Глава 2. Сирийская катастрофа

ПРЕВРАТНОСТИ СУДЬБЫ

  • Глава 1. Хашимиты против саудитов

  • Глава 2. Битва за Месопотамию

ТРИ КОРОЛЯ БАГДАДА

  • Глава 1. Отец Ирака. Фейсал I

  • Глава 2. На пути к свободе. Гази I

  • Глава 3. Время регента

  • Глава 4. Прерванный полет. Фейсал II

Часть III. ЗАВЫШЕННЫЕ АМБИЦИИ

СОЗДАВАЯ ИОРДАНИЮ

  • Глава 1. Сила и хитрость. Абдалла

  • Глава 2. Годы безумия. Талал ибн Абдалла

  • Глава 3. Иорданский лев. Хусейн ибн Талал

  • Глава 4. Бремя наследника. Абдалла II

Часть IV. ГРАНДИОЗНЫЕ ПЛАНЫ

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ХАЛИДЖ

ДЖЕНТЛЬМЕНЫ АРАБСКОГО МИРА: ДИНАСТИЯ АЛЬ САИД (ОМАН)

  • Глава 1. Забытая империя

  • Глава 2. Час быка

  • Глава 3. Нерешительный тиран. Саид беи Таймур

  • Глава 4. Ладан и кровь

  • Глава 5. Консервативный реформатор. Кабус бен Саид

ХРАНИТЕЛИ ЖЕМЧУЖНОГО ПОБЕРЕЖЬЯ: ДИНАСТИЯ АЛЬ САБАХ (КУВЕЙТ)

  • Глава 1. Царственные бедуины

  • Глава 2. Торговцы и воины

  • Глава 3. Нефть вместо жемчуга

  • Глава 4. Богатые и зависимые

  • Глава 5. Ложь, деньги и война

  • Глава 6. Новая старая жизнь

РЕАЛЬНОСТЬ (ВМЕСТО ЭПИЛОГА)

Справочные материалы

Библиография

Views 409
Rating 5.0 / 5
Added 05.01.2024
Author zenkevich
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5.0/5 (4)

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