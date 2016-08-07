Исполнилось 600 лет пергаменному рукописному списку Киево-Печерского патерика (РНБ, Q. п. I. 31). Небольшая, скромно украшенная рукопись была создана в 1406 году, при «благоверном великом князе Иване Михайловиче, замышлением боголюбивого епископа Арсения Тверского».

В уцелевших до наших дней монастырских описях XVI-XVII веков неоднократно встречаются упоминания списков этого выдающегося аскетического произведения, видимо, не менее древних и также пергаменных («на харатье»). Однако появившемуся в Твери списку суждено было остаться единственным, самым старшим из них, и абсолютно уникальным. Последнее определяется тем, что созданный в Твери кодекс содержит особую, так называемую «Арсениевскую», редакцию Киево-Печерского патерика, первую после создания этого памятника.

Киево-Печерский патерик - У истоков русского монашества

Каталог - Составители Л.И. Алехина, М.Е. Башлыкова, И.Б. Черномаз.

М.: Индрик, 2006. — 84 с., ил

Киево-Печерский патерик - У истоков русского монашества - Содержание

Предисловие

Киево-Печерский патерик выдающийся памятник древнерусской литературы

Альбом

Киево-Печерский монастырь в миниатюрах Радзивиловской летописи

Каталог выставки

Киево-Печерский патерик - выдающийся памятник древнерусской литературы

Киево-Печерский патерик — одно из величайших произведений древнерусской литературы, ставшее образцом для всех последующих патериковых сводов (Иосифо-Волоколамского, Соловецкого и др.), а также множества агиографических сочинений.

Патерик как жанр возник в литературе христианского Востока. Он представлял собой сборник повествований о святых отцах, объединенных одним местом жизни и подвигов (pater — отец). Первыми подобными произведениями были «Лавсаик» Палладия Еленопольского (364-430.), «Луг Духовный» («Лимонарь») Иоанна Мосха (ок. 538-619), «Диалоги о жизни и чудесах италийских отцов и о вечной жизни души» Григория Двоеслова (ок. 540-604).

Патерики входили в круг литературы, переведенной на славянский язык вскоре после принятия христианства, и поэтому именно на них ориентировались древнерусские агиографы, составлявшие жизнеописания своих святых современников. Самым знаменитым среди авторов по праву считается преподобный Нестор Летописец, высоко ценимый за точность изложения событий в «Повести временных лет» и за глубоко поэтичные и прочувствованные строки повествования об истории Русской земли, ее князьях и святых подвижниках, первыми из которых были святые князья Борис и Глеб.

Преподобным Нестором было написано Житие святого Феодосия, которое вошло в состав Киево-Печерского патерика наряду с летописным Словом о первых черноризцах печерских, Словом о создании печерской церкви Владимирского епископа Симона и Посланиями епископа Симона и инока Поликарпа.

Патерик создавался на протяжении XII—XIII веков и получил окончательное оформление как сборник жизнеописаний иноков Киево-Печерского монастыря и повествований о раннем периоде его истории предположительно в конце XIII — начале XIV века.

Киево-Печерский монастырь являл собой средоточие историко-культурных связей Древней Руси, что нашло отражение в содержании Патерика. Основатели обители преподобные Антоний (f1073) и Феодосий (f1074), воплотившие в своей жизни два типа монашества — египетско-сирийский и палестинский, затворничество и деятельное служение миру, считаются «перво-начальниками» иночества на Руси. Преподобный Антоний, постриженник Есфигменской обители на Афоне, принес традиции греческого монашества в Киев; преподобный Феодосий ввел в русскую монашескую практику общежительный Студийский устав.

Именно со времени их поселения в пещерах на крутом берегу Днепра начинается история Печерского монастыря, первого упоминаемого в древнерусских летописях. Из его стен вышли епископы и устроители новых обителей, многие из которых, по примеру киевской, были также пещерными. В духовной практике Печерского монастыря видели свои корни последующие монастыри России. Здесь возник центр начального русского летописания, были созданы книгописная и иконописная мастерские.

Сведения, сообщаемые Патериком, во многом дополняют летописную картину того времени. Монастырский скрипторий здесь возникает, по-видимому, уже при прп. Феодосии, поскольку из Патерика известно о его любви к книгам, равно как и о том, что его современник прп. Никон Печерский был искусным их переписчиком. Некоторые ученые видели в прп. Никоне личность Илариона, первого митрополита Киевского из русских, автора знаменитого «Слова о законе и благодати». После оставления митрополичьей кафедры он мог закончить свои дни в Печерском монастыре.

Патерик рассказывает об основании и строительстве главного храма монастыря — соборной Успенской Печерской церкви греческими зодчими, прибывшими на Русь по велению самой Богоматери, явившейся им в чудесном видении в константинопольском Вла-хернском храме. Сооружение церкви сопровождалось многочисленными чудесами, свидетелями которых были киевляне, в том числе первый известный иконописец Руси, в то время ученик греческих мастеров — преподобный Алимпий. Другой очевидец, князь Владимир Мономах, «в память тех чудес» создает подобную печерской Успенскую церковь «в своем княжении».

Епископы, вышедшие из стен Киево-Печерского монастыря, также строят в своих епархиях Успенские храмы. Создание Успенской Печерской церкви стало центральным по значимости моментом в Киево-Печерском патерике, благодаря перенесению из Греции на Русь традиции особого почитания Богоматери.

Сведения о судьбе многих персонажей Киево-Печерского патерика имеют важное историческое значение. Так, преподобный Моисей Угрин являлся одним из трех братьев-венгров, поступивших на службу к русским князьям; второй — Георгий, служил святому князю Борису и был убит вместе с ним; третий — Ефрем, по преданию, стал основателем Новоторжского монастыря. Преподобный Николай Святоша был черниговским князем, первым из русских князей добровольно вступившим в монастырь и радостно бравшим на себя самые тяжелые монастырские послушания.

Некоторые иноки приняли мученическую кончину во время вражеских набегов на Киев (прп. Евстратий) или во время миссионерской проповеди (прп. Кукша). В монастыре были и последователи затворнического подвига святого Антония — преподобные Исаакий, Никита, Лаврентий, и сторонники деятельного служения миру, ученики святого Феодосия, «вынесшего» Печерский монастырь — точнее, кельи монахов — из пещер на поверхность земли.

Церковное почитание основателей Печерского монастыря началось вскоре после их кончины. В начале XII века был канонизирован преподобный Феодосии, о времени канонизации преподобного Антония не сохранилось точных сведений. Процесс соборной канонизации святых Киево-Печерского монастыря, начатый в XVII веке по инициативе киевского митрополита Петра Могилы, завершился к середине XIX века установлением их общей памяти.

О почитании печерских святых свидетельствовала сама популярность Патерика, выражавшаяся в создании все новых редакций его текста, известных ныне более чем в двухстах списках XV-XIX веков. Древнейший сохранившийся пергаменный список 1406 года содержит первый опыт его переработки и носит имя создателя, Тверского епископа Арсения. Позднейшие редакции Патерика также получили имена своих авторов или вдохновителей: Феодосьевская, Первая и Вторая редакции уставщика Киево-Печерского монастыря Кассиана, редакции настоятелей Иннокентия Гизеля, Иосифа Тризны и др.

В XVII веке, в условиях сложной межконфессиональной обстановки, появилась особая редакция Сильвестра Коссова на польском языке, напечатанная в Киево-Печерской лавре в 1635 году. В этих редакциях материал Патерика все более выстраивался по хронологии, складывался в авторские циклы, а внутри них — в сюжетно завершенные повествования.

Процесс серьезной переработки текста завершился только к середине XVII века, когда в 1661 году в типографии Киево-Печерской лавры вышло первое печатное издание памятника на церковнославянском языке. После проведения в XVIII столетии синодальной правки Патерик неоднократно переиздавался как в Киеве, так и в Москве.

Списки и издания Патерика имелись во многих монастырских библиотеках. Пометы на листах книг свидетельствуют, что его читателями были, наряду с иноками, представители всех сословий. В середине XVI века рассказы Патерика были включены в Великие Минеи-четьи митрополита Макария. В первой половине XVII века повествования о некоторых печерских подвижниках вошли в «Алфавитный патерик» соловецкого книгописца Сергея Шелонина.

В конце того же столетия извлечения из Патерика были помещены в «Книги житий святых» свт. Димитрия Ростовского. Некоторые жития Патерика встречаются в составе рукописных сборников, в том числе иллюстрированных. Даже при наличии многочисленных переизданий, эта немалая по объему книга продолжала переписываться и украшаться миниатюрами, восходящими нередко к гравюрам ее ранних изданий. Известны так же списки памятника с вклеенными гравюрами и отдельные сборники ксилографии мастера Илии, иллюстратора первого издания Патерика.

Значение Киево-Печерского патерика в истории культуры России трудно переоценить. Примеры подвижнической жизни печерских святых и глубокие духовные пласты, содержащиеся в нем, привлекали внимание многих людей. Как литературный памятник он стал образцом для писателей Средневековья, а также Нового времени, периода расцвета национальной литературы.

Сюжетами Патерика восхищался А.С. Пушкин; упоминания о Патерике встречаются в произведениях Н.С. Лескова и Л.Н. Толстого. Изучением памятника занимались многие отечественные и зарубежные исследователи. Киево-Печерский патерик занимает особое место в истории литературы, являясь единственным, по выражению РП.Федотова, патериком, «имеющим общерусское значение».