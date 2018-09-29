Из всех ранних летописей в КЛ самая высокая частота употребления живой древнерусской претеритной формы — перфекта (10 % всех претеритов летописи). В архаичной ПВЛ и относительно книжной СЛ процент перфектов одинаков — 5 % общего числа претеритов (275 и 222 формы соответственно).

Вероятно, можно рассматривать это соотношение как «среднее», а крайние значения — как отклонения в сторону искусственного о книжнения либо в сторону большей открытости текста для живых языковых явлений. Что касается данных НПЛ, то крайняя редкость перфектов в её тексте, возможно, объясняется тем, что повествование НПЛ — простая фиксация событий, нехарактерная для других летописей, — строится практически из одних аористов, что делает статистику по этой летописи недостаточно показательной. В ГЛ, как и в НПЛ, форма перфекта используется крайне редко, но причина этого, вероятно, в том, что галицкий книжник усиленно избегает древнерусских форм с целью сделать текст более престижным (ср. [Юрьева 2016а]). Наиболее близка к КЛ вновь Волынская летопись, и это свидетельствует в пользу того, что «киевский» книжник, как и «волынский», позволяет живой форме свободно проникать в свой текст.

Киевская летопись

Издание подготовила И. С. Юрьева

2-е изд.

М.: Издательский Дом ЯСК: Языки славянской культуры, 2017. 816 с.

(Памятники славяно-русской письменности. Новая серия).

ISBN 978-5-94457-320-9

Киевская летопись - Содержание

Предисловие Палеографические и графико-орфографические черты Ипатьевского списка Киевской летописи Грамматические особенности текста Киевской летописи Приложение. Список библейских и богослужебных цитат в Киевской летописи

Принципы воспроизведения и комментирования текста

Киевская летопись по Ипатьевскому списку с примечаниями и разночтениями по Хлебниковскому и Погодинскому спискам

Грамматический указатель к Киевской летописи

Киевская летопись - Предисловие

Киевская летопись (далее КЛ) охватывает период с 1118 по 1200 г. Самая ранняя рукопись, в которой сохранился этот текст, — Ипатьевская (список БАН 16.4.4, далее Ипат.). Она относится к концу 10-х — началу 20-х гг. XV в. [ПСРЛ II: E]. Именно этот список воспроизводится в настоящем издании. Следующие по старшинству два списка, в которых сохранился текст КЛ, — Хлебниковский (список РНБ F.IV.230, далее Х), основная часть которого относится к 50–60-м гг. XVI в. [Там же: G–H], и копия Х — Погодинская рукопись 10–20-х гг. XVII в. [Там же: H–I], далее П. По спискам Х и П в настоящем издании приведены разночтения.

История сложения текста КЛ достаточно подробно описана в научной литературе (ср., например, [Шахматов 1908; 1938; Рыбаков 1972; Франчук 1986; СКК] и др.), поэтому в данном издании не приводится. КЛ является одним из важнейших и интереснейших источников по истории русского языка. Несмотря на то что самый ранний из сохранившихся списков относится к XV в., в тексте памятника хорошо отражается язык самой летописи XII в. Летопись значительна по объёму и охватывает широкий круг языковых явлений. Цель настоящего издания — максимально точно воспроизвести текст рукописи и снабдить его указателем всех словоформ с их полной грамматической характеристикой, что значительно ускоряет и упрощает для историков языка работу с источником.