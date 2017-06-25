Кипервассер - Метаморфозы любви и смерти
Метаморфозы любви и смерти в талмудических текстах Реувена Кипервассера - собрание еврейских мудрецов из агад талмудического толкования.
Литературные произведения талмудической литературы создавались в академиях, безымянными редакторами, которые отнюдь не стремились как-то представить самих себя читателю. Кроме того, талмудические рассказчики не стремились сообщать читателю биографические подробности о столь почитаемых ими мудрецах. Они не рассказывают ни об истории раввинистического движения, ни о процессе образования и формирования мудреца, ни о функционировании академий.
Талмудический рассказ, как правило, не историчен.
Исследователи Талмуда отмечают многочисленные противоречия между рассказами, описывающими одно и то же событие, а также тот факт, что поздние версии рассказов представляют собой переработку множества древних преданий. Однако историческая недостоверность рассказа отнюдь не лишает его художественной ценности и не умаляет его важности в качестве продукта представляемой им культуры.
Исследователи Талмуда отмечают многочисленные противоречия между рассказами, описывающими одно и то же событие, а также тот факт, что поздние версии рассказов представляют собой переработку множества древних преданий. Однако историческая недостоверность рассказа отнюдь не лишает его художественной ценности и не умаляет его важности в качестве продукта представляемой им культуры.
Далее я суммирую несколько основных исследовательских подходов к талмудическому рассказу.
Иона Френкель вывел исследования талмудической нарратологии из рамок узкого исторического дискурса, настояв на том, что агаду следует изучать как литературное явление, что произведения ее авторов, как правило, не основаны на достоверном историческом материале, их подход внеисторичен и тем самым сам исторический метод в отношении к агаде неприменим.
Иона Френкель вывел исследования талмудической нарратологии из рамок узкого исторического дискурса, настояв на том, что агаду следует изучать как литературное явление, что произведения ее авторов, как правило, не основаны на достоверном историческом материале, их подход внеисторичен и тем самым сам исторический метод в отношении к агаде неприменим.
Однако это не мешает исследовать литературное произведение и законы, по которым оно создано, ибо это не менее важно, чем раскрытие его исторической подоплеки. Талмудический нарратив — не история, а дидактический художественный рассказ, обладающий определенными формальными компонентами, продуманным структурированным сюжетом, пользующийся специфической лексикой и тропами, герменевтическими и риторическими стратегиями, основанными на библейском тексте.
Френкель не отрицает историческую подоплеку отдельных событий и наличие исторических прототипов у героев, но настаивает на том, что талмудический рассказ отражает духовный мир рассказчика, а не реальный мир его персонажей.
Рабби Меир насмехался над грешниками.
И вот однажды привиделся ему в виде женщины, на другом берегу реки.
Парома не было, и потому схватил веревку и стал перебираться [вброд].
Когда добрался до середины веревки, тот [Сатана] оставил его.
И вот однажды привиделся ему в виде женщины, на другом берегу реки.
Парома не было, и потому схватил веревку и стал перебираться [вброд].
Когда добрался до середины веревки, тот [Сатана] оставил его.
И так сказал: Если бы не восклицали на небесах:
«Берегите Меира и его учение», то не стоил бы ты и двух монет!
Реувен Кипервассер - Метаморфозы любви и смерти в талмудических текстах
М.: Мосты культуры / Гешарим, 2012. — 240 с.
ISBN 978-593273-560-8
ISBN 978-593273-560-8
Реувен Кипервассер - Метаморфозы любви и смерти в талмудических текстах - Содержание
Введение
- Основные понятия талмудической литературы
- Содержание талмудической литературы и Устная традиция
- Литературные произведения
- Рассказ в талмудической литературе
- Литературные характеристики талмудического рассказа
Мудрецы и их иные
- Сокровищница дождя, свадьба вод и имущество кесарийского мима
- Мудрец, философ и Афродита в Акко
- Мудрецы, колдун и путь из городской бани ко дну Тивериадского озера
- Мудрецы против эротической магии, или О сокрытом в семени льна и на дне морском
- История об ашкелонском язычнике, его камнях и его корове
Мужчина и женщина
- Одна романтическая история
- Дом одного мужчины и женщина в доме
- Жена одного галилеянина
- Маленькая заповедь, дорогая блудница и божественное воздаяние
Тело и методы соблазна
- Об утренней прогулке, приятном содружестве и дурном инстинкте
- Нарцисс, назорей и методы соблазна
- Статуи царей, тела людей и чужестранка в доме
- «И пал свет», или Явление Эроса в Талмуде
- Аскет, женщина и плод гранатового дерева
- Три мудреца, две прекрасные женщины, один нищий и тот, чьего имени не произносят
Испытания и уроки (драматическая дидактика)
- Юноша в Риме
- Рим-Иерусалим и радикальный еврей в пути
- Кому провидели величие ангелы служения?
- Молитва в развалинах и дорога домой
- Уроки смирения и мистической минералогии 1
- Мясо и уроки милосердия
- Уроки милосердия в ожидании дождя
- Забывчивый мудрец, его остроумная жена и цена одиночества
- Мать Мессии и ее сын
Жизнь и смерть
- «Отдайте нам одного из вас и...»
- Три царя, мудрец и утварь, что осталась в его доме
- Если кедры охватило пламя
- О встрече в реке и об оружии, оставленном на берегу
- История жизни и смерти одного праведного тела
- Два соперника, женщина одного из них и цена зубной боли
- Хлеб, вино и юность героя
- Сорняки в винограднике, уксус, сын вина, и вес плаща и сумы
- О жизни и смерти одного праведного тела
Вместо эпилога
Произведения талмудической литературы, использованные в книге
Реувен Кипервассер - Метаморфозы любви и смерти в талмудических текстах - Основные понятия талмудической литературы
Талмудическая литературная традиция, определившая и сформировавшая духовный мир еврейского народа, складывалась поэтапно, начиная с эпохи Второго Храма и вплоть до завоевания Средиземноморья арабами. Мудрецы, упоминаемые в талмудической литературе, жили в Земле Израиля и Вавилоне в эпоху, начинающуюся незадолго до восстания Хасмонеев (около 200 г. до н.э.) и заканчивающуюся мусульманским завоеванием Земли Израиля и Вавилона (нач. VII в. н.э.). На этот период времени, продолжавшийся около 900 лет, пришлись знаменательные события (такие, например, как разрушение Второго Храма и восстание Бар-Кохбы), и тогда же возникла и сложилась литературная традиция, определившая и сформировавшая духовный мир еврейского народа. Обычно талмудическую эпоху делят на два главных периода: эпоху танаев, закончившуюся около 220 г., и пришедшую ей на смену эпоху амораев.
Развитием устной еврейской традиции занимались в основном книжники, мудрецы. Они сознавали себя продолжателями традиции, зафиксированной в Письменной Торе, которую получил и записал Моше. Устный Закон, или Устная Тора (mm пз Нрж, Тора ше-беаль-пе), - собирательное название для всего комплекса галахи и экзегезы, источник которого — в древней устной традиции еврейского народа. Этот же комплекс сейчас называют «талмудической литературой», и, таким образом, выражения «талмудическая литература» и «Устная Тора» оказываются взаимозаменяемыми понятиями.
Согласно традиционному представлению, Устный Закон (УЗ) дополняет Письменную Тору и, подобно ей, был частью Синайского Откровения, когда Моше было явлено содержание грядущего еврейского законодательства — как в форме общих принципов, так и в виде детализированных законов. Мудрецы Талмуда указывают на предпочтительность положений УЗ законам Письменной Торы, при этом УЗ определяется как таинства Всевышнего (т.н. мисторин — ртпоо), в которых проявляются своеобразие и избранность еврейского народа (Вавилонский Талмуд, Гитин уоб), тогда как законы Письменной Торы носят более универсальный характер. Вопрос о том, почему, несмотря на свое значение, УЗ до определенного времени не был записан, законоучители объясняли либо техническими причинами — сложностью записи всего комплекса УЗ, либо необходимостью сберечь УЗ в тайне от других народов и тем самым сохранить его сугубо национальный характер.
Отношения между УЗ и Торой характеризуются некоторой парадоксальностью: УЗ — единственное средство для правильного понимания и трактования Торы, однако сила его действия целиком основана на авторитете Танаха. Письменный Закон воспринимается как нечто трансцендентное, УЗ полностью имманентен и подвергается изменениям в каждом новом поколении законоучителей, но тем не менее имеет статус почти абсолютного закона и предпочтителен пророчеству. Мудрецы констатировали конец эпохи пророчества — тем самым определив, что разум и закон являются основным критерием правильности человеческих поступков и угодности их Богу. Высшим авторитетом стал обладающий земной мудростью мудрец, а не пророк, ссылающийся на указание свыше. Мудрецы Талмуда (в отличие от сектантов той же эпохи) подчеркивают общность источника и диалектическое единство Устного и Письменного Законов: «Все то, что суждено умудренному ученику в будущем преподать, уже было сказано Моше на горе Синай» (Вавилонский Талмуд, Мегила 196; Иерусалимский Талмуд, Пеа 2:6).
Спасибо!
Благодарствую