Метаморфозы любви и смерти в талмудических текстах Реувена Кипервассера - собрание еврейских мудрецов из агад талмудического толкования.

Литературные произведения талмудической литературы создавались в академиях, безымянными редакторами, которые отнюдь не стремились как-то представить самих себя читателю. Кроме того, талмудические рассказчики не стремились сообщать читателю биографические подробности о столь почитаемых ими мудрецах. Они не рассказывают ни об истории раввинистического движения, ни о процессе образования и формирования мудреца, ни о функционировании академий.

Талмудический рассказ, как правило, не историчен.

Исследователи Талмуда отмечают многочисленные противоречия между рассказами, описывающими одно и то же событие, а также тот факт, что поздние версии рассказов представляют собой переработку множества древних преданий. Однако историческая недостоверность рассказа отнюдь не лишает его художественной ценности и не умаляет его важности в качестве продукта представляемой им культуры.

Далее я суммирую несколько основных исследовательских подходов к талмудическому рассказу.

Иона Френкель вывел исследования талмудической нарратологии из рамок узкого исторического дискурса, настояв на том, что агаду следует изучать как литературное явление, что произведения ее авторов, как правило, не основаны на достоверном историческом материале, их подход внеисторичен и тем самым сам исторический метод в отношении к агаде неприменим.

Однако это не мешает исследовать литературное произведение и законы, по которым оно создано, ибо это не менее важно, чем раскрытие его исторической подоплеки. Талмудический нарратив — не история, а дидактический художественный рассказ, обладающий определенными формальными компонентами, продуманным структурированным сюжетом, пользующийся специфической лексикой и тропами, герменевтическими и риторическими стратегиями, основанными на библейском тексте.

Френкель не отрицает историческую подоплеку отдельных событий и наличие исторических прототипов у героев, но настаивает на том, что талмудический рассказ отражает духовный мир рассказчика, а не реальный мир его персонажей.

Рабби Меир насмехался над грешниками.

И вот однажды привиделся ему в виде женщины, на другом берегу реки.

Парома не было, и потому схватил веревку и стал перебираться [вброд].

Когда добрался до середины веревки, тот [Сатана] оставил его.

И так сказал: Если бы не восклицали на небесах:

«Берегите Меира и его учение», то не стоил бы ты и двух монет!