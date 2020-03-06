Традиция толкования библейских текстов возникает уже во II веке в писаниях мужей апостольских и ранних апологетов. Текст Священного Писания был тем «полем битвы», на котором Христианская Церковь защищала веру от нападок язычников, иудеев и гностиков. ВIII-V веках Александрийская Церковь была «колыбелью» двух замечательных богословов и экзегетов: Оригена и свт. Кирилла Александрийского. Экзегетические труды Оригена и святителя Кирилла составляют значительную часть их богословского наследия, без освоения которого невозможно полноценно осмыслить значение святоотеческого Предания в Православной Церкви.

Толковательные сочинения Оригена и Кирилла Александрийского являются важным источником для изучения их богословской мысли, поскольку характерной чертой экзегетической деятельности вышеназванных александрийских богословов был ее экзегетическо-систематический характер (в первую очередь, Оригена), когда догматика самым тесным образом связана с толкованиями Библии. Поэтому, на наш взгляд, вполне закономерен интерес к экзегетическим методам — способам исследования и их составной части — вспомогательным экзегетическим приемам, с помощью которых осуществлялось толкование библейского текста первым и последним из великих александрийцев. Они были тем «рабочим инструментом», без которого осуществить задачу построения и изложения догматической системы в рамках комментаторского творчества было невозможно.

Киреева М. - Ориген и свт. Кирилл Александрийский: Толкования на Евангелие от Иоанна. Экзегетические методы

СПб.: Алетейя, 2006. 192 с.

Серия «Византийская библиотека. Исследования»

ISBN 5-89329-900-0

Киреева М. - Ориген и свт. Кирилл Александрийский: Толкования на Евангелие от Иоанна. Экзегетические методы - Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ

ВВЕДЕНИЕ

1. Цель и содержание работы

2. Источники. Толкования на Евангелие от Иоанна Оригена и свт. Кирилла Александрийского (время, место, цель написания)

ГЛАВА I. Священное Писание в александрийской традиции

1. Буква и Дух в Священном Писании

2. Буквальный смысл текста и метод его толкования

3. Тропологический (моральный, душевный) смысл текста и метод его толкования

4. Духовный смысл текста Священного Писания и методы его толкования

ГЛАВА II. Источники экзегезы Оригена и свт. Кирилла Александрийского в толкованиях на Евангелие от Иоанна

1. Античные источники

2. Раввинистическая экзегеза и Филон Александрийский

3. Священное Писание в толкованиях на Евангелие от Иоанна Оригена и свт. Кирилла Александрийского

4. Патриотические источники

ГЛАВА III. Экзегетическая терминология Оригена и свт. Кирилла Александрийского в толкованиях на Евангелие от Иоанна

1. Термины, использовавшиеся для обозначения экзегетической работы

2. Термины, использовавшиеся для обозначения буквального смысла текста

3. Термины, обозначающий духовный смысл библейского текста

ГЛАВА IV. Вспомогательные экзегетические приемы в толкованиях на Евангелие от Иоанна Оригена и свт. Кирилла Александрийского

1. Текстологические вспомогательные экзегетические приемы

2. Грамматико-риторические и логические вспомогательные экзегетические приемы

3. Аппликации

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Толкования на Евангелие от Иоанна Оригена и свт. Кирилла Александрийского и их место в экзегетической традиции Запада и Востока

БИБЛИОГРАФИЯ

ИСТОЧНИКИ

ЛИТЕРАТУРА

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Список аллегорий и типологий, встречающихся в толкованиях на Евангелие от Иоанна Оригена и св. Кирилла Александрийского

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Сравнительная таблица экзегетических терминов, использовавшихся Оригеном и св. Кириллом Александрийским

Киреева М. - Ориген и свт. Кирилл Александрийский: Толкования на Евангелие от Иоанна. Экзегетические методы - Предисловие

Священное Писание является основой жизни христианской Церкви. На протяжении многих столетий, начиная с апостольских времен, христианские авторы стремились понять и истолковать священный текст, применяя для этой цели различные экзегетические методы. Христианские комментаторы полагали, что важные для Церкви богословские проблемы должны излагаться посредством специальных методов и приемов. По их мнению, только во взаимодействии всей совокупности этих приемов экзегеза могла во всей полноте раскрыть духовное богатство Священного Писания. Изучению этой центральной для святоотеческой экзегезы проблемы — раскрытия смысла библейского текста посредством различных толковательных методов и приемов — и посвящено предлагаемое вниманию читателей исследование М. В. Киреевой. Данная тема раскрывается на материале толкований Оригена и святителя Кирилла Александрийского на Евангелие от Иоанна. Экзегетическое наследие представителей александрийской богословской школы III—V веков — одно из важнейших достижений святоотеческой мысли. Именно в трудах представителей этой школы дано богословское обоснование таким методам раскрытия духовного смысла текста Священного Писания, как аллегория, типология, тропология. Комментарии на текст Священного Писания составляют значительную часть богословского наследия двух выдающихся представителей александрийской школы, о которых идет речь в данной работе, но жемчужиной их экзегетического творчества, бесспорно, являются изъяснения Евангелия от Иоанна.

Обширная библиография на русском и европейских языках свидетельствует о том, что данная работа написана на основе скрупулезного изучения оригинального греческого текста комментариев Оригена и Кирилла Александрийского, а также значительного количества исследовательской литературы. В зарубежной исследовательской литературе тема александрийской экзегетической традиции разработана достаточно подробно. Однако вплоть до настоящего времени не проводился сравнительный анализ экзегетических методов Оригена и святителя Кирилла. Сочетание патрологического, исторического и филологического подходов к решению поставленной автором задачи позволяет определить и классифицировать не только экзегетические методы и приемы, с помощью которых осуществлялось толкование евангельского текста Оригеном и Кириллом Александрийским, но и определить источники их экзегезы. Отдельные главы работы посвящены исследованию влияния античной культуры, раввинистической экзегетической традиции, Филона Александрийского и сочинений церковных писателей П-Ш веков на экзегетическую практику александрийских богословов. Автор показывает, что выбор метода толкования определялся не только содержанием библейского текста, но и богословскими взглядами экзегета, а также задачей, которую он ставил при написании комментариев: эта задача заключалась, прежде всего, в изложении и защите догматической системы. Сохранившиеся на греческом языке тексты комментариев на Евангелие от Иоанна предоставили возможность автору впервые провести анализ экзегетической терминологии, использовавшейся Оригеном и Кириллом Александрийским, проследить ее генезис, связь с герменевтикой (учением о смыслах библейского текста). Несомненный интерес представляет предпринятая автором попытка проследить использование достижений экзегезиса Оригена и Кирилла Александрийского последующими поколениями толкователей вплоть до эпохи Реформации и определить место комментариев на Евангелие от Иоанна в восточной и западной экзегетических традициях Книга М. В. Киреевой представляет собой кандидатскую диссертацию, защищенную автором в 2003 году в Православном Свято- Тихоновском богословском университете. Книга предназначена не только для библеистов и патрологов. Она адресована более широкому кругу читателей — всем, кто интересуется Священным Писанием и святоотеческим наследием.

+Епископ Иларион (Алфеев)