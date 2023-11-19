Кирило Транквіліон Ставровецький – Учительне Євангеліє
Усякий розумний чоловік повинен, любий читачу, добрим умислом і живим розсудком зважити на кожну річ корисну: яку повагу і який ужиток за собою тягне і до якого кінця приводить. А кому ж, як не тобі, правовірний і христолюбивий читачу, при першім спогляданні цієї книжки належить звернути якнайпильнішу увагу і пізнати передусім істинних робітників Христового виноградника, між якими і я, найубогіший, той, що в одинадцяту годину прийшов на служіння до Господа мого і разом з іншими терпів денну спеку, працюючи коло спасeння людських душ. А як багато труду, хворіб і кривавого поту зазнав при цьому, то один Бог знає, якому таємниці сердець відкриті і кожна затрата на таке трудне і важливе діло, яке спонукало автора. Ніщо інше, лише любов до ближнього і людське спасeння подвигло мене на те, бо око моє бачило в роду моєму багато таких чоловіків обох станів, світського й духовного, які подалися за чужими науками і за різними постиламиа, ворожими Церкві Божій: аріянськими, понурськимиб і кальвіністськими. І немов муха на солодкий мед, так і вони утопали у захопленнях, шкідливих для спасeння, і через отруту гіркоти смертоносної про душі свої і людські забували. Тому я, ревно дбаючи про братію мою, надумав зібрати казання з багатьох Писань Божественних, насамперед з Євангелія Ісуса Христа, Сина Божого, від святих богословців, учителів вселенських, найперше з бесід євангельських і апостольських. І немов трудолюбива бджола, з квіток мисленного раю збирав духовну насолоду і склав книгу цю учительну з істинними догматами нашого благочестя святої Східної і Апостольської Церкви нашої.
І не просто сам на діло це трудне, що сили мої перевищує, насмілився, але насамперед слово Господа мого Ісуса Христа надихнуло мене, аби таланту Його, мені, недостойному, довіреного, не закопав у темну землю невідомости без прибутку і без користи ближнім моїм. А до того ж люди деякі сановиті й розумні подвигнули мене на це діло, святе і чесне. А найбільше розгорівся в мені вогонь трудолюбства, коли прийняв благословення від святіших чотирьох патріярхів святої Східної Церкви, превелебного в Христі пана отця Асафав, митрополита Монемвасійського і екзарха великого трону святої Єрусалимської Церкви і всієї країни Пелопонеської року 1616. Не менше того з благословення й повеління преосвященного пана отця Єремії Тисаровськогог, екзарха трону святої великої Константинопольської Церкви року 1614, 19 січня. І я, за повелінням і благословенням старших, задумав книгу цю зобразити ділом друкарським. І коли про це довідався ненависник добра диявол, тоді дуже спротивився трудам моїм і ділу цьому святому та дуже важливому, і звідусюди підняв на мене люту боротьбу через деяких людей маломудрих і заздрісних з роду мого та інших, невдячних і простотою дурости затуманених, дуже роз ятрив гнівом і нагострив язик їх хулою на святе. І не лише це, але й смерті віддати мене через цю книгу замислили. Господь же не допустив їх лукавої ради, і хай не має їм Господь, мій оборонець, цього за гріх. Бо диявол велику мені через них зробив шкоду і наніс біду й біль душі моїй, бо їх огудного язика слово гниле, наповнене брехнею й отрутою змія пекельного, промчалося всюди, по всій землі руській, збурюючи міста і народ посполитий бунтуючи проти мене, породжуючи докори, приниження, насмішки й наклепи, оббріхування, пробуджуючи огиду до книги цієї і до науки душеспасенної Євангелія серед простих людей. І багатьох наївних потягнули за собою у яму погибелі і в темінь брехні своєї.
Кирило Транквіліон Ставровецький – Учительне Євангеліє
Пер. з ц.-сл. - Львів: «Свічадо», 2017. – 680 с.
ISBN 978-966-938-089-0
Кирило Транквіліон Ставровецький – Учительне Євангеліє – Зміст
Від видавців
Вступне слово. Проповідник Слова Божого
Передмова до читача
КНИГА ПЕРША. ПОВЧАННЯ, ВИБРАНІ ЗІ CВЯТОГО ЄВАНГЕЛІЯ І З БАГАТЬОХ БОЖЕСТВЕННИХ ПИСАНЬ, АБО БЕСІДИ НА ЄВАНГЕЛІЯ НЕДІЛЬНІ ПРОТЯГОМ УСЬОГО РОКУ І НА ПРАЗНИКИ ГОСПОДСЬКІ
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Повчання у неділю першу. Про митаря і фарисея
- Частина перша. Про марнославство фарисея і про гордовитих людей
- Частина друга. Про смирення і про смиренних, які є синами світла
- Про марнославних, що втрачають багатство, яке лежить на небі, і про молитву, як треба молитися
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Повчання в Неділю про блудного сина
- Частина перша. Про два чини людей і про віддалення сина молодшого від Бога
- Частина друга. Про милосердя Бога, який не зневажає грішників, але сам виходить їм назустріч і до попередньої чести возводить
- Повчання про тих, що добровільно віддаляються від Пречистих Таїнств, щоб лише гріхи чинити. Але, уповаючи на милість Божу, без страху грішать і покаяння своє до завтра і до старости відкладають
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Повчання в Неділю м’ясопусну
- Частина перша. Про кінець цього світу і про другий прихід Христовий на суд
- Частина друга. Про зібрання всіх на одів на Суд Божий і про вирок Судді грішникам, і про заклик праведників до Царства Небесного
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Повчання друге у Неділю м’ясопусну, про муки геєнські і про життя вічне
- Частина друга. Того ж слова про блаженне життя майбутнього віку і про нагороду для святих
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Повчання у Неділю сиропусну
- Частина перша. Про незлостивість і що повинні ми не на братів гніватися, але на демона, лютого ворога
- Частина друга. Про піст і милостиню, які повинні робити не заради марнославства, а заради Царства Небесного
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Повчання у першу неділю Святого посту. Про правовірність роду християнського
- Частина перша. Про прихід Натанаїла до Христа і про визнання його
- Частина друга. Що Церква Христова подвійну перемогу отримала над ворогами своїми, видимими і невидимими
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Повчання у другу неділю Святого посту
- Частина перша. Про віру розслабленого і з якою вірою приходили люди до Христа слухати слів Його
- Частина друга. Того ж Слова про те, що все сумне, яке находить на нас, повинні ми з вдячністю терпіти
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Повчання на третю неділю Святого посту
- Частина перша. Про хрест Господній Слово похвальне і корисне душі, дуже гарне
- Частина друга. Того ж слова про хрест наш, який ми повинні нести кожного дня
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Повчання в четверту неділю Святого посту
- Частина перша. Про лукавство бісівське і яке зло недовір’я
- Частина друга. Про піст і про молитву, яка це велика зброя проти диявола, і про тих, які впиваються, мало відрізняючись від біснуватого
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Повчання у неділю п’яту Святого посту
- Частина перша. Про вільні муки Христові
- Частина друга. Про те, що не личить нам чести начальства над земними і некорисними речами у молитві просити. Цю відповідь дає Господь і нам
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Повчання у Лазареву суботу. Про його воскресення
- Частина перша. Про воскресення Лазареве, який чотири дні був у гробі
- Частина друга. Про владу Божества Христового і про ридання праотців у аді
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Повчання у Квітну неділю
- Частина перша. Що знаменує осля і Христос, який на ньому сидить
- Частина друга. Про зловір’я і про невдячність роду жидівського
- Про чеснотливе життя і як повинні ми на висоту смирення класти свою чесноту
- Повчання друге у Квітну неділю. Про доньку сіонську (що означає), і про радісний прихід Христа до неї
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У святий Великий четвер (П’ять повчань про Страсті Господа нашого Ісуса Христа на спогад про п’ять ран Його пресвятих)
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Перше казання
- Частина перша. Про велич Христову і про божество Його
- Частина друга. Про смирення Христове і про пречудесне служіння Його
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Повчання друге у святий Великий четвер. Про Тайну Вечерю і про Пречисті Таїнства. Як істинне Тіло і Кров свою Син Божий дав нам під видом хліба і вина
- Частина перша. Про перемінення сутности у Пречистих Таїнствах .
- Частина друга. Того ж Слова про Пречисті Таїнства, через досконале прийняття яких Христос разом з божеством входить у душі тих, що достойно Його приймають
- Годиться ж знати і це вірному
- Передслів’я, чи переддвер’я, для того, хто хоче увійти у скарбницю дивовижної доброти і премудрости Господніх страстей і вільної смерти Господа нашого Ісуса Христа. До кожного христолюбного читача
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Повчання третє у святий Великий четвер. Про вільне страждання Господнє
- Частина перша. Про молитву Господню і про скорботу до смерти. Чому так зробив і про те, як схопили [Його] і як привели до архиєреїв
- Частина друга. Про Провидіння Сина Божого, який багато болю перетерпіти хоче душею і тілом за гріхи наші, і про нашу невдячність
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Повчання четверте Про страсті Господні
- Частина перша. Про наругу над Христом, і про семикратне водження Його, і про неправедне засудження
- Частина друга. Про страсті Христові, і про велике страждання, і наругу у преторії від воїнів Пилатових
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Повчання п’яте Про страсті Господні
- Частина перша. Про засудження Христа і смерть ганебну, про покору, і терпіння Його, і незлостивість
- Частина друга. Про чуда Його після смерти, які були на викриття юдейське
- На кінець страстей Христових. Повчання про терпіння наше і ненарікання у скорботах і як нам належить через багато скорбот увійти до Царства Небесного
- Молитва з подякою того ж трудолюбця до Бога, у Тройці єдиного, за таке благодіяння Його
- Перше казання
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Повчання у святу Велику п’ятницю, коли плащаницю кладуть у гріб
- Частина перша. Про поховання Христове, і останню Його убогість, і про розчулення і плач Приснодіви Марії, матері Господньої
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Плач Пречистої Діви Марії, матері Господньої
- Частина друга. Про любов до Бога і як ми повинні, приймаючи тіло Христове, шанувати Його
- Повчання у святу Велику суботу, про зішестя Христа в ад
- Повчання перше на преславний день Воскресення Христового. Про радість повсякчасну і про життя вічне
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Повчання друге На пресвітлий день Воскресення Христового про предвічне Його буття, про божество і єдиносущність Його з Отцем
- Частина перша. Про предвічність і завждисущність Сина Божого з Отцем і що Він Творець усього творіння
- Частина друга. Того ж слова про воплочення Божого Сина
- Повчання третє у день пресвітлий Воскресення Христового
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Повчання в неділю другу по Пасці
- Частина перша. Про Божу доброту, і як немочі людській угоджає Бог, і рани показує на преславному тілі своєму
- Частина друга. Того ж повчання про переконання Томи і про честь єрейську
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Повчання друге в неділю Томину на поновлення свята Антипасхи
- Частина перша. Про узаконення восьмеричного числа нового тижня і як припинили суботу святкувати
- Частина друга. Про життя вічне й радість майбутнього віку
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Повчання в неділю третю по Пасці, що про мироносиць і Йосифа
- Частина перша. Про мужність і доброчинність Йосифа
- Частина друга. Про доброчинність мироносиць
- Повчання про милостиню і про те, щоб не прикрашатися жінкам тлінними ризами
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Повчання в неділю четверту по Пасці. Про розслабленого
- Частина перша. Про добродійство Христове і про купіль, що означає таїнство хрещення
- Частина друга. Про різноманітні недуги, котрі від гріха народжуються
- Про те, що не годиться нам озлоблюватися, коли на що добре сподіваємося, але терпляче чекати і в скорботах не занепадати
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Повчання в неділю п’яту по Великодню. Про самарянку
- Частина перша. Про смирення Христове і працелюбність Його
- Частина друга. Про переконання жінки і розум її, і про самарян, що повірили Христові через слово однієї жінки
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Повчання в неділю шосту по Пасці Про сліпонародженого
- Частина перша. Про владу божества Христового
- Частина друга. Про невдячність юдейську, і про невірство, і заздрість їхню
- Про те, що життя наше небезпечне, і про те, що справи слід чинити, поки день
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Повчання на преславний день Вознесення Господа нашого Ісуса Христа
- Частина перша. Про перемогу Христову, який судом і правдою переміг диявола
- Частина друга. Про вознесення Христове з плоттю на небо і про плач апостольський
- Повчання друге на Вознесення Господнє. Про Богомислення і як не прив’язуватися нам до віку цього, але завжди про вік майбутній пам’ятати
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Повчання перше у неділю Святих Отців на Євангеліє про предвічну славу Сина Божого
- Частина перша. Про славу Сина Божого і про славу тих, хто вірує в Нього
- Частина друга. Про любов Божу, якою возлюбив нас і якою ми маємо любити Його
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Повчання друге в неділю Святих і богоносних отців трьохсот і вісімнадцяти, що в Нікеї зібралися проти злочестивого Арія
- Частина друга. Про те, що переможений злочестивий Арій і проклятий навіки з однодумцями своїми
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Повчання перше на пресвітлий день П’ятдесятниці, коли зійшов Дух Святий у світ
- Частина перша. Про те, що досконалим є Бог, який відвідав світ цей і людину, що в ньому живе
- Частина друга. Докази пророків Старого Завіту про іпостась Духа Святого проти аріянів і понурців
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Повчання друге на сходження Святого Духа. Про теперішнє, коли зійшов на апостолів
- Частина друга. Про єдиносущного Святого Духа з Отцем і Сином Його і про те, що не варто досліджувати істоту Божу, ані сперечатися про Нього, смертному про безсмертного і творінню марнотному про Творця свого
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Повчання третє на Сходження Святого Духа. Про Пресвяту живоначальну Тройцю
- Частина перша. Про розділення осіб Божих і про нероздільність їх природи й сутности Божої
- Частина друга. Про єдиносущність Сина з Отцем і Духом Святим, і про те, що ті дві іпостасі Син і Дух Святий істинним і досконалим є Богом, як і Отець
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Повчання в неділю першу, всіх святих
- Частина перша. Про сміливість і мужність християнську і як належить жити й умерти, визнаючи віру святу
- Частина друга. Про велике терпіння святих давніх мучеників, які всю силу ворожу перемогли, і про їхню міць
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Повчання друге в неділю Всіх святих. Про терпіння і про те, що ті, хто вживають зусилля, успадкують Царство Небесне
- Частина перша
- Частина друга. Про страждання й терпіння всіх святих, що в новій благодаті перебувають, їх же страждання згадує всяка душа скорботна, щоб утішитися
- Як черевовгодники й п яниці лінощами подолані бувають і через те Царство Небесне втрачають
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Повчання в неділю другу по Всіх святих
- Частина перша. Про швидку віру й послух апостольський
- Частина друга. Про вбогих і некнижних апостолів і про те, як вони ловили мисленних риб, і про невід, закинутий у море віку цього
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Повчання в неділю третю
- Частина перша. Про сріблолюбство й мамону, що багатьох спокушають у віці цьому і в рабство собі приводять
- Частина друга. Про безпечальне й некорисливе життя і як краще пошукувати вічного
- Навчання про сріблолюбців і як мамони кумир поставлений у світі та про піч убогости
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Повчання в неділю четверту
- Частина перша. Про віру, що все може й усім керує
- Частина друга. Про винагороду праведникам і покарання недостойним Царства
- Повчання, що не годиться до кінця пишатися тому, хто стоїть, ані зневірятися тому, хто впав
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Повчання в неділю п’яту
- Частина перша. Про зраду сатани і про злобу його
- Частина друга. Про сріблолюбців і невдячних, повчальна
- Повчання в неділю шосту
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До тих слово, які божественне зневажають задля того, щоб людського триматися
- Частина перша. Про смиренних і вбогих духом і як маємо ми всі низькості світу цього полишити й за Христом іти на гору доброчесного життя
- Частина друга. Про милостивих і як усякий християнин мусить мати чисте серце, щоб бачити Бога
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Повчання в неділю сьому
- Частина перша. Про віру тих сліпих і про владу божества Христового
- Частина друга. Про чесноту, котра є світлом, а лихі вчинки й гріх темрявою
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Повчання в неділю восьму
- Частина перша. Про Слово Боже, яке є корисним: невидимій душі невидима пожива й світло
- Частина друга. Про владу Божества Христового і помноження хлібів і риб
- Як із любов ю й зі старанням маємо пошукувати Царства Небесного і як за великими подвигами приходить благодать Святого Духа трудолюбцеві
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Повчання в неділю дев’яту
- Частина перша. Про владу Божества Христового і про любов учнів до вчителя свого
- Частина друга. Про віру Петрову й сміливість його
- Як належить нам чистою душею і вірою приступати до Христа і не стовпи церкви прикрашати, але вбогих одягати
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Повчання в неділю десяту
- Частина перша. Про ниву Христову й про зерно добре і про кукіль, і хто його сіє
- Частина друга. Що означають жнива, і про жниварів, і про спалення куколю
- Повчання про небезпечне життя наше у світі цьому і як може стати з куколю пшениця, якщо сам хто захоче
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Повчання в неділю одинадцяту
- Частина перша. Про милосердя Боже, і скільки Він нам добра дарував, і скільки ми Йому ще винні
- Частина друга. Про злопам’ятних та немилосердних, і про те, як будуть покарані ті, що у гніві помирають і не відпускають гріхів ближнім своїм
- Повчання про те, що не годиться ворогам мститися, але любити їх
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Повчання в неділю дванадцяту
- Частина перша. Про те, що дуже шкідливі багатства світу цього й велика жадоба маєтків душу відлучає від Бога
- Частина друга. Про тих, хто покладається на багатство і через те не може ввійти до Царства Небесного
- Повчання, для душі корисне, про сріблолюбців
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Повчання в неділю тринадцяту
- Частина перша. Про невдячних працівників, і зловірних законовчителів юдейських, і про побиття пророків
- Частина друга. Про відпадіння роду юдейського, і про прийняття язичників, і про те, що Христос є садівником нового виноградника й роз єднаних поєднувачем
- Повчання про Слово Боже і проповідь його, потрібну дуже Церкві Христовій, і про життя чернече, і пустинножителям похвала
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Повчання в неділю чотирнадцяту
- Частина перша. Про Божу доброту й невдячність юдейську
- Частина друга. Про покликання язичників у віру Христову й на шлюб Царя небесного
- Повчання про те, що краще душу прикрашати, а не тіло, і похвала чесно інокуючим і тим, котрі пустелі досягли
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Повчання в неділю п’ятнадцяту
- Частина перша. Про лукавство фарисеїв, і про істинність Христову, і про те, як ми маємо й мусимо любити Бога
- Частина друга. Про питання й відповіді Христа фарисеям і як робить, щоб вони пізнали Його і зрозуміли, що Він не просто син Давидів, але Божий
- Повчання про марнославство і як належить творити милостиню
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Повчання в неділю шістнадцяту
- Частина перша. Про придбання талантів і про помноження дарів Божих в міру сил наших
- Частина друга. Про друге пришестя Христа на суд і про віддання добрим та покарання злим
- Повчання про вчителів лінивих і п’яниць
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Повчання в неділю сімнадцяту
- Частина перша. Про молитву, що страшна для демонів, і про віру жінки-ханаанянки
- Частина друга. Про молитву і про що молитися належить християнину
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Повчання в неділю вісімнадцяту
- Частина перша. Про науку Христову, і ревність народів, і про чудесну ловитву риби, що сталася через повеління Христове
- Частина друга. Про швидкий апостольський послух та їхню ловитву
- Повчання про те, як треба шанувати над усе Слово Боже і як маємо з любов ю слухатися вчителів своїх
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Повчання в неділю дев’ятнадцяту
- Частина перша. Про любов досконалу та про беззлобність і лагідність
- Частина друга. Про беззлобність і сумирність
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Повчання в неділю двадцяту
- Частина перша. Про владу божества Христового і про предивне Його чудотворіння
- Частина друга. Про воскресення загальне всього світу
- Повчання про добрі справи і про те, що краще їх помножувати, ніж знамення й чудеса чинити
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Повчання в неділю двадцять першу
- Частина перша. Про загибле зерно, що означає третю частину людей загиблих, які не слухаються Слова Божого
- Частина друга. Про добру землю і про четверту частину людей, які спасуться
- Повчання для тих, хто заснули й у церкві сплять під час проповідування Слова Божого, і як тоді диявол найбільше покрадає в них спасення
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Повчання в неділю двадцять другу
- Частина перша. Про немилостивих багатих і пияків, котрі через це тяжко гинуть
- Частина друга. Про те, що навіки відділені праведні від грішних, і про те, що маємо вчителів слухатися й у Писання вірувати, а не в тих, хто з гробу повернулися, питати про спасення
- Повчання про милостиню і про те, щоб не нарікати на вбогість та недуги
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Повчання в неділю двадцять третю
- Частина перша. Про некорисливе життя і про милостиню
- Частина друга. Про те, що завжди маємо бути готовими до пришестя Христового й не відкладати покаяння до ранку і старости, і як маємо прикрашати себе справами добрими та правдою
- Повчання про те, що належить нам завжди про смерть пам’ятати
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Повчання в неділю двадцять четверту
- Частина перша. Про віру кровоточивої і як великі біди й скорботи змушують нас приходити до Бога
- Частина друга. Про воскресення дочки Яірової і про владу божества Христового
- Повчання про те, що не годиться багато плакати за померлими
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Повчання в неділю двадцять п’яту
- Частина перша. Про питання законника, і про відповіді Христові, і про те, що маємо любити Бога та ближнього свого
- Частина друга. Про відпадіння Адамове і доброту Божу, якою спасенний був, і Христом в отару Його взятий був і в загорожу ангелів принесений
- Повчання про те, що маємо хворим служити з радістю і не гидувати їхніми струпами й ранами сморідними
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Повчання в неділю двадцять шосту
- Частина перша. Про жадібних багатих і як вони зле збагачуються, коли до них багатство притікає
- Частина друга. Про тих, хто об’їдаються й обпиваються, і про тих, хто чекає на голод і дорого продає пшеницю
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Повчання в неділю двадцять сьому
- Частина перша. Про доброчинність Христа, який тим, хто противиться, добро чинить, і про те, що не годиться вчителеві лінуватися людей навчати
- Частина друга. Про заздрість роду жидівського та невдячність їхню
- Повчання про те, щоб не віддаватися нам земним речам світу цього, але на небо розум покладати
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Повчання в неділю двадцять восьму
- Частина перша. Про невдячних та про доброту Бога, який покликав їх на цю вечерю
- Частина друга. Про покликання язичників у віру Христову
- Повчання про три різновиди злоби і як через них багато хто втрачає Царство Небесне
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Повчання в неділю двадцять дев’яту
- Частина перша. Про доброту Господа нашого Ісуса Христа, який і недостойних нею обдаровує, і про невдячність дев’ятьох прокажених
- Частина друга. Про законне очищення прокажених і що це був образ справжнього очищення нашого у Христі в таїнстві хрещення
- Повчання про те, яку силу має хрещення і як кожен християнин по хрещенню має берегтися від гріха
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Повчання в неділю тридцяту
- Частина перша. Про мандрівку Христову і про вбогість Його на землі
- Частина друга. Про нашу мандрівку, коли через світ цей у інший вік мандруємо, і щоб не оглядалися назад, хоч би й потрібно було
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Повчання в неділю тридцять першу
- Частина перша. Про доброту Христову, що до всіх спрямовується безперешкодно
- Частина друга. Про пияків та про молитву старанну до Бога повчання
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Повчання в неділю тридцять другу
- Частина перша. Про доброту Божу та про те, як задля грішних високий Бог упокорився
- Частина друга. Про зміну Закхея від гріха до доброчинности, і про те, що коли хто не залишить усе долішнє світу цього, не зможе Христа бачити
- Повчання дуже прекрасне про милостиню, яку від праведних трудів належить чинити
- Молитва того ж трудолюбця
КНИГА ДРУГА. ПОВЧАННЯ, ВИБРАНІ ЗІ CВЯТОГО ЄВАНГЕЛІЯ НА ПРАЗНИКИ ГОСПОДСЬКІ І НА ПАМ’ЯТЬ ВИЗНАЧНИХ СВЯТИХ УГОДНИКІВ БОЖИХ, СКЛАВ ТОЙ САМИЙ ТРУДОЛЮБЕЦЬ
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На початок індикта, тобто нового року
- Частина перша. Про те, що годиться насамперед своїм ближнім добро чинити і не зневажати убогих родичів
- Частина друга. Про те, що учителі повинні вчити людей з уст без читання
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У той самий день повчання друге. Про благодіяння Боже і що завжди ми повинні дякувати Йому за невимовні Його дари
- Частина перша. Про видимі блага і дари Божі, які для людини створив Бог
- Частина друга. Про невидимі дари, які нині видно чистим розумом і вірою
- Частина третя. Про падіння Адама і про гріх його, як через непослух втратив райське життя
- Про плач Адама, як плакав після вигнання, під раєм сидячи
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Повчання на пам’ять всіх преподобних
- Частина перша. Про єдиносущність Сина з Отцем і про те, як покликав Христос втомлених на спочинок вічний і як маємо від Духа навчитися лагідности
- Частина друга. Про похвалу святих і преподобних Христових
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Повчання на пам’ять преподобних жінок і мучениць
- Частина перша. Про чування, і як ми повинні з вірою і діла добрі показувати, щоб приготуватися зустрічати Господа
- Частина друга. Про другий прихід Христовий і що знаменують немудрі діви
- Похвала преподобним жінкам і мученицям
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Повчання на пам’ять Святих Отців єрархів, пастирів і учителів вселенських
- Частина перша. Про пастирство Христове, де пасе вівці свої, і на якій паші, і як заганяє овець своїх до отари своєї
- Частина друга. Про двояких учителів і овець, як повинні коритися Пастирю своєму правдивому
- У той самий день Повчання єрархам і богословам похвала вельми красна
- Повчання на Різдво Пресвятої Владичиці Приснодіви Марії
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Повчання у неділю перед Воздвиженням чесного і животворного хреста Господнього
- Частина перша. Про єдиносущність Сина з Отцем і як з неба прийшов на землю Син Божий
- Частина друга. Про хрест і вільну смерть Господню і як ми повинні завжди дивитися на хрест та смерть Христову і звідти приймати душі зцілення
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Повчання на Воздвиження чесного і животворного хреста Господнього
- Частина перша. Про хрест Господній з доказами і подобами образів зі Старого Завіту
- Частина друга. Про те, що хрест є юродством для синів погибелі, для нас же, що спасаємося, – Силою Божою, і про Гераклія Цісаря, що повернув з полону перського хрест Господній
- Повість правдива про хрест Господній, від літописця історія, як був принесений з Персії
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Повчання загальне про всіх чотирьох євангелистів. На переставлення Йоана Богослова, Луки, Марка і Матея
- Частина перша. Про чотирьох тварин з видіння Єзекиїла, про що знаменують
- Частина друга. Про те, що знаменують іскри вогненні, які виходять з погляду чотирьох тварин, і що повинні ми слухати з вірою учення їхнє
- Повчання на переставлення святого євангелиста Йоана Богослова
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Повчання на собор святого архистратига Михаїла й інших безплотних ангелів
- Частина перша. Про створення ангелів і про єство та ликостояння їх чинне
- Частина друга. Про відпадання сатани, і що архангел Михаїл є будівничим і сторожем видимого світу цього з усім чином своїм, Бог-бо доручив йому видиме творіння, і про чудотворні діла його
- У той самий день Повчання друге про чудотворне діяння двох воєвод небесних сил, архангела Гавриїла й архистратига Михаїла
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Повчання на Введення Пресвятої Діви Марії, воно ж годиться і на зачаття святої Анни
- Частина перша. Про зачаття Пречистої Діви Марії і про Різдво її
- Частина друга. Про введення Пречистої Діви Марії у храм Господній
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Повчання у неділю святих праотців похвальне, щоб ми їх віру і життя наслідували
- Частина друга. Про святих у Новому Завіті і про чесноти їхні: про віру, і любов, і терпіння, і про перемогу над дияволом
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Повчання на преславний день Різдва Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа
- Частина перша. Чому був перепис усієї вселенної? І про убогість Йосифа та Пречистої Діви Марії, про те, що через неї не було їм пристановища у граді, але за градом, у вертепі
- Частина друга. Про теперішній празник і про те, яке незбагненне Різдво Сина Божого було, і про прихід царів перських
- Повчання про любов до Бога, про милостиню і відречення від світу
- Повчання друге на Різдво Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. Сказання від пророків про Його прихід і для чого була потреба воплотитися Слову Божому
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Повчання третє на Різдво Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. Про предивну тайну визволення нашого
- Частина друга. Того ж Слова про тривидну тайну і про подвійну природу Сина Божого: Божу і людську
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Повчання у неділю після Різдва Христового
- Частина перша. Про подорож Господню до Єгипту і про сни, як маємо їх розрізняти, добрі від злих
- Частина друга. Чому Христос у Єгипет втікає, а не в інший край
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Повчання друге у ту ж неділю. Про вбивство немовлят і про зло Іродове, і як над ним посміявся Бог через волхвів, як колись над фараоном, іншим дітовбивцею
- Частина перша. Про убивство немовлят і про ридання матерів їх
- Частина друга. Про повернення з Єгипту Господа нашого Ісуса Христа, і Пречистої Його матері, і Йосифа
- Повчання про сріблолюбство і про лихварство
- Повчання на пам’ять святого первомученика Стефана Архидиякона
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Повчання на обрізання по плоті Господа нашого Ісуса Христа
- Частина перша. Про обрізання: що означає і через що було узаконене
- Частина друга. Про ім’я Ісусове: що означає, і чому чесне, і славне, і страшне для демонів
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Повчання у неділю перед Хрещенням
- Частина перша. Про три благодіяння Божі і що сила Євангелія знаменує
- Частина друга. Як ми повинні приготувати чисту душу нашу за житло Богові
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Повчання перше на Богоявлення. про хрещення Йоанове і про учення його
- Частина перша. Про явлення Йоана, і чому стільки літ в пустелі перебував, і про хрещення його
- Частина друга. Про відвагу Йоанову, що не дивиться на лиця ні одного, але всіх сміливо викриває і майбутнім судом і мукою погрожує гордим фарисеям
- Повчання про тих, хто не вірить про геєну і муки, і як можна з полови перетворитися на пшеницю
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Повчання друге на Богоявлення про вісім видів хрещення, що було і має бути після цього
- Частина перша. Про хрещення, яке є дійством Святого Духа світловидним і очищенням вічним
- Частина друга. Про вісім видів хрещення, що були і мають бути
- Повчання того ж слова про невдячність хрещених, які через гріх гублять дар синопокладення Божого і знову віддаються у рабство дияволу
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Повчання у неділю після Богоявлення
- Частина перша. Про пронирство диявола і як ми повинні випробовувати духів, чи вони від Бога
- Частина друга. Про диявольську безсоромність і про лагідність Господа нашого Ісуса Христа
- Повчання, як повинні ми випробовувати і розпізнавати поради, і слова, і духів, чи від Бога, ані особам, що великими здаються, швидко не вірити
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Повчання на Стрітення Господнє
- Частина перша. Про послух Пречистої Діви Марії, яка, не потребуючи очищення, з предвічним Законодавцем закону скоряється
- Частина друга. Про убогість Пречистої Діви Марії і про радісне благословення Симеона Старця
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Повчання на преславний день Благовіщення Пресвятої Богородиці і Приснодіви Марії
- Частина перша. Про воплочення Слова Божого і для чого Бог стає людиною
- Частина друга. Про бесіду архангелову з Дівою і що не зразу повірила архангелові, але після довгого допитування і після слів запевнення
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Повчання на пам’ять святого великого мученика Юрія, світлого переможця, й інших святих мучеників, якщо прилучиться їм це Євангеліє
- Частина перша. Про любов, яка є головою всіх чеснот і першою заповіддю Божою і неважкою, такою, що дарує нам життя вічне і єднання з Богом
- Частина друга. Про те, що диявол і світ ненавидить, Христа й учнів Його і завжди противиться їм
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Повчання на Різдво святого Йоана, Предтечі Господнього
- Частина перша. Про пречудесне Різдво святого Йоана і про велике достоїнство його перед Богом
- Частина друга. Про прескорбне життя і про учення Йоанове, що протилежне нинішнім єретикам, понурцям і кальвіністам
- Повчання про чорноризців лінивих, і як вони через лінь обидвох [благ] позбуваються, тимчасових і вічних
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Повчання на пам’ять святих апостолів верховних Петра і Павла
- Частина перша. Про те, що повинні ми вірити й ісповідати Христа ісповіданням Петровим
- Частина друга. Про достоїнство Петрове і що священичий сан чесніший і більший від царського і понад усіляку владу віку цього
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У той самий день повчання друге на собор дванадцяти апостолів Христових, яке годиться на цілий рік на пам ять кожного апостола
- Частина перша. Про апостолів, що Бог сидить у яснозорому умі їх, наче на коні білому, і про швидкий хід їх, що цілу вселенну швидко обійшли
- Частина друга. Про послух апостольський і перемогу їх, бо цілий світ перемогли і те, що в ньому
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Повчання на пам’ять святого пророка Іллі, вогненного оружника
- Частина друга. Про чудотворну жертву, яку Ілля приніс, і про взяття його чудесне зі світу цього
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Повчання на Преображення Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа
- Частина перша. Про час і місце, де ж преобразився, і про світлість божества Христового, малу зорю якого явив учням своїм
- Частина друга. Про владу божества Христового, як небом і землею, живими і мертвими володіє
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Повчання на Успення Пресвятої Богородиці і Приснодіви Марії
- Частина друга. Про Успення Пресвятої Богородиці і про зішестя Сина Божого до неї і про зібрання апостолів усіх на цілування її
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Повчання на Усікновення чесної голови Йоана Хрестителя Господнього
- Частина перша. Про смерть Йоанову і про зло жіноче, що гірше від отрути зміїної, і що чужоложство це великий гріх
- Частина друга. Про бесіди злих, що гублять спасення. Про пияцтво, і про танцівниць, і танці, що це діло поганське, язичницьке, через те заборонене для християн
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Повчання додаткове на освячення церкви новозбудованої
- Частина перша. Про вибране місце, яке Бог обирає собі від початку, і як прославляється через видимі речі
- Частина друга. Про зведення церков, як і де повинні їх люди будувати
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Повчання на постриг монашого чину, що повинні воювати завжди проти трьох ворогів
- Частина перша. Про тривидну боротьбу, і як ченці повинні проти цих трьох ворогів ополчатися і перемагати їх
- Частина друга. Про начало чернече і що означає чернець
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Повчання на шлюб, коли обручається чоловік з жінкою і вона з ним благословенням єрейським
- Частина перша. Про стан подружній, як у ньому сповнюється дивна тайна співдії Божої
- Частина друга. Про блудодіяння, на які чекає прокляття і мука вічна
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Повчання на переставлення вірного чоловіка, надгробне дуже душекорисне
- Частина перша. Про суєту теперішнього віку, і про смерть вічну грішника, і що поганим кінцем зі світу цього відходить, і що таке смерть і з чим приходить
- Частина друга. Про перехід праведника в інший вік радісний і про воскресення спільне уповання нашого
- Частина третя. Про воскресення спільне всього світу
- Молитва того ж трудолюбця про закінчення цієї книги
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