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Кирило Транквіліон Ставровецький – Учительне Євангеліє

Кирило Транквіліон Ставровецький – Учительне Євангеліє
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Category ESXATOS BOOKS, CATHOLICISM, Bible Commentaries, Theology, **Ecclesiology Faith Experience
Усякий розумний чоловік повинен, любий читачу, добрим умислом і живим розсудком зважити на кожну річ корисну: яку повагу і який ужиток за собою тягне і до якого кінця приводить. А кому ж, як не тобі, правовірний і христолюбивий читачу, при першім спогляданні цієї книжки належить звернути якнайпильнішу увагу і пізнати передусім істинних робітників Христового виноградника, між якими і я, найубогіший, той, що в одинадцяту годину прийшов на служіння до Господа мого і разом з іншими терпів денну спеку, працюючи коло спасeння людських душ. А як багато труду, хворіб і кривавого поту зазнав при цьому, то один Бог знає, якому таємниці сердець відкриті і кожна затрата на таке трудне і важливе діло, яке спонукало автора. Ніщо інше, лише любов до ближнього і людське спасeння подвигло мене на те, бо око моє бачило в роду моєму багато таких чоловіків обох станів, світського й духовного, які подалися за чужими науками і за різними постиламиа, ворожими Церкві Божій: аріянськими, понурськимиб і кальвіністськими. І немов муха на солодкий мед, так і вони утопали у захопленнях, шкідливих для спасeння, і через отруту гіркоти смертоносної про душі свої і людські забували. Тому я, ревно дбаючи про братію мою, надумав зібрати казання з багатьох Писань Божественних, насамперед з Євангелія Ісуса Христа, Сина Божого, від святих богословців, учителів вселенських, найперше з бесід євангельських і апостольських. І немов трудолюбива бджола, з квіток мисленного раю збирав духовну насолоду і склав книгу цю учительну з істинними догматами нашого благочестя святої Східної і Апостольської Церкви нашої.
І не просто сам на діло це трудне, що сили мої перевищує, насмілився, але насамперед слово Господа мого Ісуса Христа надихнуло мене, аби таланту Його, мені, недостойному, довіреного, не закопав у темну землю невідомости без прибутку і без користи ближнім моїм. А до того ж люди деякі сановиті й розумні подвигнули мене на це діло, святе і чесне. А найбільше розгорівся в мені вогонь трудолюбства, коли прийняв благословення від святіших чотирьох патріярхів святої Східної Церкви, превелебного в Христі пана отця Асафав, митрополита Монемвасійського і екзарха великого трону святої Єрусалимської Церкви і всієї країни Пелопонеської року 1616. Не менше того з благословення й повеління преосвященного пана отця Єремії Тисаровськогог, екзарха трону святої великої Константинопольської Церкви року 1614, 19 січня. І я, за повелінням і благословенням старших, задумав книгу цю зобразити ділом друкарським. І коли про це довідався ненависник добра диявол, тоді дуже спротивився трудам моїм і ділу цьому святому та дуже важливому, і звідусюди підняв на мене люту боротьбу через деяких людей маломудрих і заздрісних з роду мого та інших, невдячних і простотою дурости затуманених, дуже роз ятрив гнівом і нагострив язик їх хулою на святе. І не лише це, але й смерті віддати мене через цю книгу замислили. Господь же не допустив їх лукавої ради, і хай не має їм Господь, мій оборонець, цього за гріх. Бо диявол велику мені через них зробив шкоду і наніс біду й біль душі моїй, бо їх огудного язика слово гниле, наповнене брехнею й отрутою змія пекельного, промчалося всюди, по всій землі руській, збурюючи міста і народ посполитий бунтуючи проти мене, породжуючи докори, приниження, насмішки й наклепи, оббріхування, пробуджуючи огиду до книги цієї і до науки душеспасенної Євангелія серед простих людей. І багатьох наївних потягнули за собою у яму погибелі і в темінь брехні своєї.

Кирило Транквіліон Ставровецький – Учительне Євангеліє

Пер. з ц.-сл. - Львів: «Свічадо», 2017. – 680 с.
ISBN 978-966-938-089-0

Кирило Транквіліон Ставровецький – Учительне Євангеліє – Зміст

Від видавців
Вступне слово. Проповідник Слова Божого
Передмова до читача
КНИГА ПЕРША. ПОВЧАННЯ, ВИБРАНІ ЗІ CВЯТОГО ЄВАНГЕЛІЯ І З БАГАТЬОХ БОЖЕСТВЕННИХ ПИСАНЬ, АБО БЕСІДИ НА ЄВАНГЕЛІЯ НЕДІЛЬНІ ПРОТЯГОМ УСЬОГО РОКУ І НА ПРАЗНИКИ ГОСПОДСЬКІ
  • Повчання у неділю першу. Про митаря і фарисея
    • Частина перша. Про марнославство фарисея і про гордовитих людей
    • Частина друга. Про смирення і про смиренних, які є синами світла
    • Про марнославних, що втрачають багатство, яке лежить на небі, і про молитву, як треба молитися
  • Повчання в Неділю про блудного сина
    • Частина перша. Про два чини людей і про віддалення сина молодшого від Бога
    • Частина друга. Про милосердя Бога, який не зневажає грішників, але сам виходить їм назустріч і до попередньої чести возводить
  • Повчання про тих, що добровільно віддаляються від Пречистих Таїнств, щоб лише гріхи чинити. Але, уповаючи на милість Божу, без страху грішать і покаяння своє до завтра і до старости відкладають
  • Повчання в Неділю м’ясопусну
    • Частина перша. Про кінець цього світу і про другий прихід Христовий на суд
    • Частина друга. Про зібрання всіх на одів на Суд Божий і про вирок Судді грішникам, і про заклик праведників до Царства Небесного
  • Повчання друге у Неділю м’ясопусну, про муки геєнські і про життя вічне
    • Частина друга. Того ж слова про блаженне життя майбутнього віку і про нагороду для святих
  • Повчання у Неділю сиропусну
    • Частина перша. Про незлостивість і що повинні ми не на братів гніватися, але на демона, лютого ворога
    • Частина друга. Про піст і милостиню, які повинні робити не заради марнославства, а заради Царства Небесного
  • Повчання у першу неділю Святого посту. Про правовірність роду християнського
    • Частина перша. Про прихід Натанаїла до Христа і про визнання його
    • Частина друга. Що Церква Христова подвійну перемогу отримала над ворогами своїми, видимими і невидимими
  • Повчання у другу неділю Святого посту
    • Частина перша. Про віру розслабленого і з якою вірою приходили люди до Христа слухати слів Його
    • Частина друга. Того ж Слова про те, що все сумне, яке находить на нас, повинні ми з вдячністю терпіти
  • Повчання на третю неділю Святого посту
    • Частина перша. Про хрест Господній Слово похвальне і корисне душі, дуже гарне
    • Частина друга. Того ж слова про хрест наш, який ми повинні нести кожного дня
  • Повчання в четверту неділю Святого посту
    • Частина перша. Про лукавство бісівське і яке зло недовір’я
    • Частина друга. Про піст і про молитву, яка це велика зброя проти диявола, і про тих, які впиваються, мало відрізняючись від біснуватого
  • Повчання у неділю п’яту Святого посту
    • Частина перша. Про вільні муки Христові
    • Частина друга. Про те, що не личить нам чести начальства над земними і некорисними речами у молитві просити. Цю відповідь дає Господь і нам
  • Повчання у Лазареву суботу. Про його воскресення
    • Частина перша. Про воскресення Лазареве, який чотири дні був у гробі
    • Частина друга. Про владу Божества Христового і про ридання праотців у аді
  • Повчання у Квітну неділю
    • Частина перша. Що знаменує осля і Христос, який на ньому сидить
    • Частина друга. Про зловір’я і про невдячність роду жидівського
  • Про чеснотливе життя і як повинні ми на висоту смирення класти свою чесноту
  • Повчання друге у Квітну неділю. Про доньку сіонську (що означає), і про радісний прихід Христа до неї
  • У святий Великий четвер (П’ять повчань про Страсті Господа нашого Ісуса Христа на спогад про п’ять ран Його пресвятих)
    • Перше казання
      • Частина перша. Про велич Христову і про божество Його
      • Частина друга. Про смирення Христове і про пречудесне служіння Його
    • Повчання друге у святий Великий четвер. Про Тайну Вечерю і про Пречисті Таїнства. Як істинне Тіло і Кров свою Син Божий дав нам під видом хліба і вина
      • Частина перша. Про перемінення сутности у Пречистих Таїнствах .
      • Частина друга. Того ж Слова про Пречисті Таїнства, через досконале прийняття яких Христос разом з божеством входить у душі тих, що достойно Його приймають
    • Годиться ж знати і це вірному
    • Передслів’я, чи переддвер’я, для того, хто хоче увійти у скарбницю дивовижної доброти і премудрости Господніх страстей і вільної смерти Господа нашого Ісуса Христа. До кожного христолюбного читача
    • Повчання третє у святий Великий четвер. Про вільне страждання Господнє
      • Частина перша. Про молитву Господню і про скорботу до смерти. Чому так зробив і про те, як схопили [Його] і як привели до архиєреїв
      • Частина друга. Про Провидіння Сина Божого, який багато болю перетерпіти хоче душею і тілом за гріхи наші, і про нашу невдячність
    • Повчання четверте Про страсті Господні
      • Частина перша. Про наругу над Христом, і про семикратне водження Його, і про неправедне засудження
      • Частина друга. Про страсті Христові, і про велике страждання, і наругу у преторії від воїнів Пилатових
    • Повчання п’яте Про страсті Господні
      • Частина перша. Про засудження Христа і смерть ганебну, про покору, і терпіння Його, і незлостивість
      • Частина друга. Про чуда Його після смерти, які були на викриття юдейське
    • На кінець страстей Христових. Повчання про терпіння наше і ненарікання у скорботах і як нам належить через багато скорбот увійти до Царства Небесного
    • Молитва з подякою того ж трудолюбця до Бога, у Тройці єдиного, за таке благодіяння Його
  • Повчання у святу Велику п’ятницю, коли плащаницю кладуть у гріб
    • Частина перша. Про поховання Христове, і останню Його убогість, і про розчулення і плач Приснодіви Марії, матері Господньої
  • Плач Пречистої Діви Марії, матері Господньої
    • Частина друга. Про любов до Бога і як ми повинні, приймаючи тіло Христове, шанувати Його
  • Повчання у святу Велику суботу, про зішестя Христа в ад
  • Повчання перше на преславний день Воскресення Христового. Про радість повсякчасну і про життя вічне
  • Повчання друге На пресвітлий день Воскресення Христового про предвічне Його буття, про божество і єдиносущність Його з Отцем
    • Частина перша. Про предвічність і завждисущність Сина Божого з Отцем і що Він Творець усього творіння
    • Частина друга. Того ж слова про воплочення Божого Сина
  • Повчання третє у день пресвітлий Воскресення Христового
  • Повчання в неділю другу по Пасці
    • Частина перша. Про Божу доброту, і як немочі людській угоджає Бог, і рани показує на преславному тілі своєму
    • Частина друга. Того ж повчання про переконання Томи і про честь єрейську
  • Повчання друге в неділю Томину на поновлення свята Антипасхи
    • Частина перша. Про узаконення восьмеричного числа нового тижня і як припинили суботу святкувати
    • Частина друга. Про життя вічне й радість майбутнього віку
  • Повчання в неділю третю по Пасці, що про мироносиць і Йосифа
    • Частина перша. Про мужність і доброчинність Йосифа
    • Частина друга. Про доброчинність мироносиць
  • Повчання про милостиню і про те, щоб не прикрашатися жінкам тлінними ризами
  • Повчання в неділю четверту по Пасці. Про розслабленого
    • Частина перша. Про добродійство Христове і про купіль, що означає таїнство хрещення
    • Частина друга. Про різноманітні недуги, котрі від гріха народжуються
  • Про те, що не годиться нам озлоблюватися, коли на що добре сподіваємося, але терпляче чекати і в скорботах не занепадати
  • Повчання в неділю п’яту по Великодню. Про самарянку
    • Частина перша. Про смирення Христове і працелюбність Його
    • Частина друга. Про переконання жінки і розум її, і про самарян, що повірили Христові через слово однієї жінки
  • Повчання в неділю шосту по Пасці Про сліпонародженого
    • Частина перша. Про владу божества Христового
    • Частина друга. Про невдячність юдейську, і про невірство, і заздрість їхню
  • Про те, що життя наше небезпечне, і про те, що справи слід чинити, поки день
  • Повчання на преславний день Вознесення Господа нашого Ісуса Христа
    • Частина перша. Про перемогу Христову, який судом і правдою переміг диявола
    • Частина друга. Про вознесення Христове з плоттю на небо і про плач апостольський
  • Повчання друге на Вознесення Господнє. Про Богомислення і як не прив’язуватися нам до віку цього, але завжди про вік майбутній пам’ятати
  • Повчання перше у неділю Святих Отців на Євангеліє про предвічну славу Сина Божого
    • Частина перша. Про славу Сина Божого і про славу тих, хто вірує в Нього
    • Частина друга. Про любов Божу, якою возлюбив нас і якою ми маємо любити Його
  • Повчання друге в неділю Святих і богоносних отців трьохсот і вісімнадцяти, що в Нікеї зібралися проти злочестивого Арія
    • Частина друга. Про те, що переможений злочестивий Арій і проклятий навіки з однодумцями своїми
  • Повчання перше на пресвітлий день П’ятдесятниці, коли зійшов Дух Святий у світ
    • Частина перша. Про те, що досконалим є Бог, який відвідав світ цей і людину, що в ньому живе
    • Частина друга. Докази пророків Старого Завіту про іпостась Духа Святого проти аріянів і понурців
  • Повчання друге на сходження Святого Духа. Про теперішнє, коли зійшов на апостолів
    • Частина друга. Про єдиносущного Святого Духа з Отцем і Сином Його і про те, що не варто досліджувати істоту Божу, ані сперечатися про Нього, смертному про безсмертного і творінню марнотному про Творця свого
  • Повчання третє на Сходження Святого Духа. Про Пресвяту живоначальну Тройцю
    • Частина перша. Про розділення осіб Божих і про нероздільність їх природи й сутности Божої
    • Частина друга. Про єдиносущність Сина з Отцем і Духом Святим, і про те, що ті дві іпостасі Син і Дух Святий істинним і досконалим є Богом, як і Отець
  • Повчання в неділю першу, всіх святих
    • Частина перша. Про сміливість і мужність християнську і як належить жити й умерти, визнаючи віру святу
    • Частина друга. Про велике терпіння святих давніх мучеників, які всю силу ворожу перемогли, і про їхню міць
  • Повчання друге в неділю Всіх святих. Про терпіння і про те, що ті, хто вживають зусилля, успадкують Царство Небесне
    • Частина перша
    • Частина друга. Про страждання й терпіння всіх святих, що в новій благодаті перебувають, їх же страждання згадує всяка душа скорботна, щоб утішитися
  • Як черевовгодники й п яниці лінощами подолані бувають і через те Царство Небесне втрачають
  • Повчання в неділю другу по Всіх святих
    • Частина перша. Про швидку віру й послух апостольський
    • Частина друга. Про вбогих і некнижних апостолів і про те, як вони ловили мисленних риб, і про невід, закинутий у море віку цього
  • Повчання в неділю третю
    • Частина перша. Про сріблолюбство й мамону, що багатьох спокушають у віці цьому і в рабство собі приводять
    • Частина друга. Про безпечальне й некорисливе життя і як краще пошукувати вічного
  • Навчання про сріблолюбців і як мамони кумир поставлений у світі та про піч убогости
  • Повчання в неділю четверту
    • Частина перша. Про віру, що все може й усім керує
    • Частина друга. Про винагороду праведникам і покарання недостойним Царства
  • Повчання, що не годиться до кінця пишатися тому, хто стоїть, ані зневірятися тому, хто впав
  • Повчання в неділю п’яту
    • Частина перша. Про зраду сатани і про злобу його
    • Частина друга. Про сріблолюбців і невдячних, повчальна
  • Повчання в неділю шосту
  • До тих слово, які божественне зневажають задля того, щоб людського триматися
    • Частина перша. Про смиренних і вбогих духом і як маємо ми всі низькості світу цього полишити й за Христом іти на гору доброчесного життя
    • Частина друга. Про милостивих і як усякий християнин мусить мати чисте серце, щоб бачити Бога
  • Повчання в неділю сьому
    • Частина перша. Про віру тих сліпих і про владу божества Христового
    • Частина друга. Про чесноту, котра є світлом, а лихі вчинки й гріх темрявою
  • Повчання в неділю восьму
    • Частина перша. Про Слово Боже, яке є корисним: невидимій душі невидима пожива й світло
    • Частина друга. Про владу Божества Христового і помноження хлібів і риб
  • Як із любов ю й зі старанням маємо пошукувати Царства Небесного і як за великими подвигами приходить благодать Святого Духа трудолюбцеві
  • Повчання в неділю дев’яту
    • Частина перша. Про владу Божества Христового і про любов учнів до вчителя свого
    • Частина друга. Про віру Петрову й сміливість його
  • Як належить нам чистою душею і вірою приступати до Христа і не стовпи церкви прикрашати, але вбогих одягати
  • Повчання в неділю десяту
    • Частина перша. Про ниву Христову й про зерно добре і про кукіль, і хто його сіє
    • Частина друга. Що означають жнива, і про жниварів, і про спалення куколю
  • Повчання про небезпечне життя наше у світі цьому і як може стати з куколю пшениця, якщо сам хто захоче
  • Повчання в неділю одинадцяту
    • Частина перша. Про милосердя Боже, і скільки Він нам добра дарував, і скільки ми Йому ще винні
    • Частина друга. Про злопам’ятних та немилосердних, і про те, як будуть покарані ті, що у гніві помирають і не відпускають гріхів ближнім своїм
  • Повчання про те, що не годиться ворогам мститися, але любити їх
  • Повчання в неділю дванадцяту
    • Частина перша. Про те, що дуже шкідливі багатства світу цього й велика жадоба маєтків душу відлучає від Бога
    • Частина друга. Про тих, хто покладається на багатство і через те не може ввійти до Царства Небесного
  • Повчання, для душі корисне, про сріблолюбців
  • Повчання в неділю тринадцяту
    • Частина перша. Про невдячних працівників, і зловірних законовчителів юдейських, і про побиття пророків
    • Частина друга. Про відпадіння роду юдейського, і про прийняття язичників, і про те, що Христос є садівником нового виноградника й роз єднаних поєднувачем
  • Повчання про Слово Боже і проповідь його, потрібну дуже Церкві Христовій, і про життя чернече, і пустинножителям похвала
  • Повчання в неділю чотирнадцяту
    • Частина перша. Про Божу доброту й невдячність юдейську
    • Частина друга. Про покликання язичників у віру Христову й на шлюб Царя небесного
  • Повчання про те, що краще душу прикрашати, а не тіло, і похвала чесно інокуючим і тим, котрі пустелі досягли
  • Повчання в неділю п’ятнадцяту
    • Частина перша. Про лукавство фарисеїв, і про істинність Христову, і про те, як ми маємо й мусимо любити Бога
    • Частина друга. Про питання й відповіді Христа фарисеям і як робить, щоб вони пізнали Його і зрозуміли, що Він не просто син Давидів, але Божий
  • Повчання про марнославство і як належить творити милостиню
  • Повчання в неділю шістнадцяту
    • Частина перша. Про придбання талантів і про помноження дарів Божих в міру сил наших
    • Частина друга. Про друге пришестя Христа на суд і про віддання добрим та покарання злим
  • Повчання про вчителів лінивих і п’яниць
  • Повчання в неділю сімнадцяту
    • Частина перша. Про молитву, що страшна для демонів, і про віру жінки-ханаанянки
    • Частина друга. Про молитву і про що молитися належить християнину
  • Повчання в неділю вісімнадцяту
    • Частина перша. Про науку Христову, і ревність народів, і про чудесну ловитву риби, що сталася через повеління Христове
    • Частина друга. Про швидкий апостольський послух та їхню ловитву
  • Повчання про те, як треба шанувати над усе Слово Боже і як маємо з любов ю слухатися вчителів своїх
  • Повчання в неділю дев’ятнадцяту
    • Частина перша. Про любов досконалу та про беззлобність і лагідність
    • Частина друга. Про беззлобність і сумирність
  • Повчання в неділю двадцяту
    • Частина перша. Про владу божества Христового і про предивне Його чудотворіння
    • Частина друга. Про воскресення загальне всього світу
  • Повчання про добрі справи і про те, що краще їх помножувати, ніж знамення й чудеса чинити
  • Повчання в неділю двадцять першу
    • Частина перша. Про загибле зерно, що означає третю частину людей загиблих, які не слухаються Слова Божого
    • Частина друга. Про добру землю і про четверту частину людей, які спасуться
  • Повчання для тих, хто заснули й у церкві сплять під час проповідування Слова Божого, і як тоді диявол найбільше покрадає в них спасення
  • Повчання в неділю двадцять другу
    • Частина перша. Про немилостивих багатих і пияків, котрі через це тяжко гинуть
    • Частина друга. Про те, що навіки відділені праведні від грішних, і про те, що маємо вчителів слухатися й у Писання вірувати, а не в тих, хто з гробу повернулися, питати про спасення
  • Повчання про милостиню і про те, щоб не нарікати на вбогість та недуги
  • Повчання в неділю двадцять третю
    • Частина перша. Про некорисливе життя і про милостиню
    • Частина друга. Про те, що завжди маємо бути готовими до пришестя Христового й не відкладати покаяння до ранку і старости, і як маємо прикрашати себе справами добрими та правдою
  • Повчання про те, що належить нам завжди про смерть пам’ятати
  • Повчання в неділю двадцять четверту
    • Частина перша. Про віру кровоточивої і як великі біди й скорботи змушують нас приходити до Бога
    • Частина друга. Про воскресення дочки Яірової і про владу божества Христового
  • Повчання про те, що не годиться багато плакати за померлими
  • Повчання в неділю двадцять п’яту
    • Частина перша. Про питання законника, і про відповіді Христові, і про те, що маємо любити Бога та ближнього свого
    • Частина друга. Про відпадіння Адамове і доброту Божу, якою спасенний був, і Христом в отару Його взятий був і в загорожу ангелів принесений
  • Повчання про те, що маємо хворим служити з радістю і не гидувати їхніми струпами й ранами сморідними
  • Повчання в неділю двадцять шосту
    • Частина перша. Про жадібних багатих і як вони зле збагачуються, коли до них багатство притікає
    • Частина друга. Про тих, хто об’їдаються й обпиваються, і про тих, хто чекає на голод і дорого продає пшеницю
  • Повчання в неділю двадцять сьому
    • Частина перша. Про доброчинність Христа, який тим, хто противиться, добро чинить, і про те, що не годиться вчителеві лінуватися людей навчати
    • Частина друга. Про заздрість роду жидівського та невдячність їхню
  • Повчання про те, щоб не віддаватися нам земним речам світу цього, але на небо розум покладати
  • Повчання в неділю двадцять восьму
    • Частина перша. Про невдячних та про доброту Бога, який покликав їх на цю вечерю
    • Частина друга. Про покликання язичників у віру Христову
  • Повчання про три різновиди злоби і як через них багато хто втрачає Царство Небесне
  • Повчання в неділю двадцять дев’яту
    • Частина перша. Про доброту Господа нашого Ісуса Христа, який і недостойних нею обдаровує, і про невдячність дев’ятьох прокажених
    • Частина друга. Про законне очищення прокажених і що це був образ справжнього очищення нашого у Христі в таїнстві хрещення
  • Повчання про те, яку силу має хрещення і як кожен християнин по хрещенню має берегтися від гріха
  • Повчання в неділю тридцяту
    • Частина перша. Про мандрівку Христову і про вбогість Його на землі
    • Частина друга. Про нашу мандрівку, коли через світ цей у інший вік мандруємо, і щоб не оглядалися назад, хоч би й потрібно було
  • Повчання в неділю тридцять першу
    • Частина перша. Про доброту Христову, що до всіх спрямовується безперешкодно
    • Частина друга. Про пияків та про молитву старанну до Бога повчання
  • Повчання в неділю тридцять другу
    • Частина перша. Про доброту Божу та про те, як задля грішних високий Бог упокорився
    • Частина друга. Про зміну Закхея від гріха до доброчинности, і про те, що коли хто не залишить усе долішнє світу цього, не зможе Христа бачити
  • Повчання дуже прекрасне про милостиню, яку від праведних трудів належить чинити
  • Молитва того ж трудолюбця
КНИГА ДРУГА. ПОВЧАННЯ, ВИБРАНІ ЗІ CВЯТОГО ЄВАНГЕЛІЯ НА ПРАЗНИКИ ГОСПОДСЬКІ І НА ПАМ’ЯТЬ ВИЗНАЧНИХ СВЯТИХ УГОДНИКІВ БОЖИХ, СКЛАВ ТОЙ САМИЙ ТРУДОЛЮБЕЦЬ
  • На початок індикта, тобто нового року
    • Частина перша. Про те, що годиться насамперед своїм ближнім добро чинити і не зневажати убогих родичів
    • Частина друга. Про те, що учителі повинні вчити людей з уст без читання
  • У той самий день повчання друге. Про благодіяння Боже і що завжди ми повинні дякувати Йому за невимовні Його дари
    • Частина перша. Про видимі блага і дари Божі, які для людини створив Бог
    • Частина друга. Про невидимі дари, які нині видно чистим розумом і вірою
    • Частина третя. Про падіння Адама і про гріх його, як через непослух втратив райське життя
  • Про плач Адама, як плакав після вигнання, під раєм сидячи
  • Повчання на пам’ять всіх преподобних
    • Частина перша. Про єдиносущність Сина з Отцем і про те, як покликав Христос втомлених на спочинок вічний і як маємо від Духа навчитися лагідности
    • Частина друга. Про похвалу святих і преподобних Христових
  • Повчання на пам’ять преподобних жінок і мучениць
    • Частина перша. Про чування, і як ми повинні з вірою і діла добрі показувати, щоб приготуватися зустрічати Господа
    • Частина друга. Про другий прихід Христовий і що знаменують немудрі діви
  • Похвала преподобним жінкам і мученицям
  • Повчання на пам’ять Святих Отців єрархів, пастирів і учителів вселенських
    • Частина перша. Про пастирство Христове, де пасе вівці свої, і на якій паші, і як заганяє овець своїх до отари своєї
    • Частина друга. Про двояких учителів і овець, як повинні коритися Пастирю своєму правдивому
  • У той самий день Повчання єрархам і богословам похвала вельми красна
  • Повчання на Різдво Пресвятої Владичиці Приснодіви Марії
  • Повчання у неділю перед Воздвиженням чесного і животворного хреста Господнього
    • Частина перша. Про єдиносущність Сина з Отцем і як з неба прийшов на землю Син Божий
    • Частина друга. Про хрест і вільну смерть Господню і як ми повинні завжди дивитися на хрест та смерть Христову і звідти приймати душі зцілення
  • Повчання на Воздвиження чесного і животворного хреста Господнього
    • Частина перша. Про хрест Господній з доказами і подобами образів зі Старого Завіту
    • Частина друга. Про те, що хрест є юродством для синів погибелі, для нас же, що спасаємося, – Силою Божою, і про Гераклія Цісаря, що повернув з полону перського хрест Господній
  • Повість правдива про хрест Господній, від літописця історія, як був принесений з Персії
  • Повчання загальне про всіх чотирьох євангелистів. На переставлення Йоана Богослова, Луки, Марка і Матея
    • Частина перша. Про чотирьох тварин з видіння Єзекиїла, про що знаменують
    • Частина друга. Про те, що знаменують іскри вогненні, які виходять з погляду чотирьох тварин, і що повинні ми слухати з вірою учення їхнє
  • Повчання на переставлення святого євангелиста Йоана Богослова
  • Повчання на собор святого архистратига Михаїла й інших безплотних ангелів
    • Частина перша. Про створення ангелів і про єство та ликостояння їх чинне
    • Частина друга. Про відпадання сатани, і що архангел Михаїл є будівничим і сторожем видимого світу цього з усім чином своїм, Бог-бо доручив йому видиме творіння, і про чудотворні діла його
  • У той самий день Повчання друге про чудотворне діяння двох воєвод небесних сил, архангела Гавриїла й архистратига Михаїла
  • Повчання на Введення Пресвятої Діви Марії, воно ж годиться і на зачаття святої Анни
    • Частина перша. Про зачаття Пречистої Діви Марії і про Різдво її
    • Частина друга. Про введення Пречистої Діви Марії у храм Господній
  • Повчання у неділю святих праотців похвальне, щоб ми їх віру і життя наслідували
    • Частина друга. Про святих у Новому Завіті і про чесноти їхні: про віру, і любов, і терпіння, і про перемогу над дияволом
  • Повчання на преславний день Різдва Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа
    • Частина перша. Чому був перепис усієї вселенної? І про убогість Йосифа та Пречистої Діви Марії, про те, що через неї не було їм пристановища у граді, але за градом, у вертепі
    • Частина друга. Про теперішній празник і про те, яке незбагненне Різдво Сина Божого було, і про прихід царів перських
  • Повчання про любов до Бога, про милостиню і відречення від світу
  • Повчання друге на Різдво Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. Сказання від пророків про Його прихід і для чого була потреба воплотитися Слову Божому
  • Повчання третє на Різдво Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. Про предивну тайну визволення нашого
    • Частина друга. Того ж Слова про тривидну тайну і про подвійну природу Сина Божого: Божу і людську
  • Повчання у неділю після Різдва Христового
    • Частина перша. Про подорож Господню до Єгипту і про сни, як маємо їх розрізняти, добрі від злих
    • Частина друга. Чому Христос у Єгипет втікає, а не в інший край
  • Повчання друге у ту ж неділю. Про вбивство немовлят і про зло Іродове, і як над ним посміявся Бог через волхвів, як колись над фараоном, іншим дітовбивцею
    • Частина перша. Про убивство немовлят і про ридання матерів їх
    • Частина друга. Про повернення з Єгипту Господа нашого Ісуса Христа, і Пречистої Його матері, і Йосифа
  • Повчання про сріблолюбство і про лихварство
  • Повчання на пам’ять святого первомученика Стефана Архидиякона
  • Повчання на обрізання по плоті Господа нашого Ісуса Христа
    • Частина перша. Про обрізання: що означає і через що було узаконене
    • Частина друга. Про ім’я Ісусове: що означає, і чому чесне, і славне, і страшне для демонів
  • Повчання у неділю перед Хрещенням
    • Частина перша. Про три благодіяння Божі і що сила Євангелія знаменує
    • Частина друга. Як ми повинні приготувати чисту душу нашу за житло Богові
  • Повчання перше на Богоявлення. про хрещення Йоанове і про учення його
    • Частина перша. Про явлення Йоана, і чому стільки літ в пустелі перебував, і про хрещення його
    • Частина друга. Про відвагу Йоанову, що не дивиться на лиця ні одного, але всіх сміливо викриває і майбутнім судом і мукою погрожує гордим фарисеям
  • Повчання про тих, хто не вірить про геєну і муки, і як можна з полови перетворитися на пшеницю
  • Повчання друге на Богоявлення про вісім видів хрещення, що було і має бути після цього
    • Частина перша. Про хрещення, яке є дійством Святого Духа світловидним і очищенням вічним
    • Частина друга. Про вісім видів хрещення, що були і мають бути
  • Повчання того ж слова про невдячність хрещених, які через гріх гублять дар синопокладення Божого і знову віддаються у рабство дияволу
  • Повчання у неділю після Богоявлення
    • Частина перша. Про пронирство диявола і як ми повинні випробовувати духів, чи вони від Бога
    • Частина друга. Про диявольську безсоромність і про лагідність Господа нашого Ісуса Христа
  • Повчання, як повинні ми випробовувати і розпізнавати поради, і слова, і духів, чи від Бога, ані особам, що великими здаються, швидко не вірити
  • Повчання на Стрітення Господнє
    • Частина перша. Про послух Пречистої Діви Марії, яка, не потребуючи очищення, з предвічним Законодавцем закону скоряється
    • Частина друга. Про убогість Пречистої Діви Марії і про радісне благословення Симеона Старця
  • Повчання на преславний день Благовіщення Пресвятої Богородиці і Приснодіви Марії
    • Частина перша. Про воплочення Слова Божого і для чого Бог стає людиною
    • Частина друга. Про бесіду архангелову з Дівою і що не зразу повірила архангелові, але після довгого допитування і після слів запевнення
  • Повчання на пам’ять святого великого мученика Юрія, світлого переможця, й інших святих мучеників, якщо прилучиться їм це Євангеліє
    • Частина перша. Про любов, яка є головою всіх чеснот і першою заповіддю Божою і неважкою, такою, що дарує нам життя вічне і єднання з Богом
    • Частина друга. Про те, що диявол і світ ненавидить, Христа й учнів Його і завжди противиться їм
  • Повчання на Різдво святого Йоана, Предтечі Господнього
    • Частина перша. Про пречудесне Різдво святого Йоана і про велике достоїнство його перед Богом
    • Частина друга. Про прескорбне життя і про учення Йоанове, що протилежне нинішнім єретикам, понурцям і кальвіністам
  • Повчання про чорноризців лінивих, і як вони через лінь обидвох [благ] позбуваються, тимчасових і вічних
  • Повчання на пам’ять святих апостолів верховних Петра і Павла
    • Частина перша. Про те, що повинні ми вірити й ісповідати Христа ісповіданням Петровим
    • Частина друга. Про достоїнство Петрове і що священичий сан чесніший і більший від царського і понад усіляку владу віку цього
  • У той самий день повчання друге на собор дванадцяти апостолів Христових, яке годиться на цілий рік на пам ять кожного апостола
    • Частина перша. Про апостолів, що Бог сидить у яснозорому умі їх, наче на коні білому, і про швидкий хід їх, що цілу вселенну швидко обійшли
    • Частина друга. Про послух апостольський і перемогу їх, бо цілий світ перемогли і те, що в ньому
  • Повчання на пам’ять святого пророка Іллі, вогненного оружника
    • Частина друга. Про чудотворну жертву, яку Ілля приніс, і про взяття його чудесне зі світу цього
  • Повчання на Преображення Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа
    • Частина перша. Про час і місце, де ж преобразився, і про світлість божества Христового, малу зорю якого явив учням своїм
    • Частина друга. Про владу божества Христового, як небом і землею, живими і мертвими володіє
  • Повчання на Успення Пресвятої Богородиці і Приснодіви Марії
    • Частина друга. Про Успення Пресвятої Богородиці і про зішестя Сина Божого до неї і про зібрання апостолів усіх на цілування її
  • Повчання на Усікновення чесної голови Йоана Хрестителя Господнього
    • Частина перша. Про смерть Йоанову і про зло жіноче, що гірше від отрути зміїної, і що чужоложство це великий гріх
    • Частина друга. Про бесіди злих, що гублять спасення. Про пияцтво, і про танцівниць, і танці, що це діло поганське, язичницьке, через те заборонене для християн
  • Повчання додаткове на освячення церкви новозбудованої
    • Частина перша. Про вибране місце, яке Бог обирає собі від початку, і як прославляється через видимі речі
    • Частина друга. Про зведення церков, як і де повинні їх люди будувати
  • Повчання на постриг монашого чину, що повинні воювати завжди проти трьох ворогів
    • Частина перша. Про тривидну боротьбу, і як ченці повинні проти цих трьох ворогів ополчатися і перемагати їх
    • Частина друга. Про начало чернече і що означає чернець
  • Повчання на шлюб, коли обручається чоловік з жінкою і вона з ним благословенням єрейським
    • Частина перша. Про стан подружній, як у ньому сповнюється дивна тайна співдії Божої
    • Частина друга. Про блудодіяння, на які чекає прокляття і мука вічна
  • Повчання на переставлення вірного чоловіка, надгробне дуже душекорисне
    • Частина перша. Про суєту теперішнього віку, і про смерть вічну грішника, і що поганим кінцем зі світу цього відходить, і що таке смерть і з чим приходить
    • Частина друга. Про перехід праведника в інший вік радісний і про воскресення спільне уповання нашого
  • Частина третя. Про воскресення спільне всього світу
  • Молитва того ж трудолюбця про закінчення цієї книги
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Rating 5.0 / 5
Added 19.11.2023
Author brat Vadim
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