Кирило Транквіліон Ставровецький – Учительне Євангеліє

Усякий розумний чоловік повинен, любий читачу, добрим умислом і живим розсудком зважити на кожну річ корисну: яку повагу і який ужиток за собою тягне і до якого кінця приводить. А кому ж, як не тобі, правовірний і христолюбивий читачу, при першім спогляданні цієї книжки належить звернути якнайпильнішу увагу і пізнати передусім істинних робітників Христового виноградника, між якими і я, найубогіший, той, що в одинадцяту годину прийшов на служіння до Господа мого і разом з іншими терпів денну спеку, працюючи коло спасeння людських душ. А як багато труду, хворіб і кривавого поту зазнав при цьому, то один Бог знає, якому таємниці сердець відкриті і кожна затрата на таке трудне і важливе діло, яке спонукало автора. Ніщо інше, лише любов до ближнього і людське спасeння подвигло мене на те, бо око моє бачило в роду моєму багато таких чоловіків обох станів, світського й духовного, які подалися за чужими науками і за різними постиламиа, ворожими Церкві Божій: аріянськими, понурськимиб і кальвіністськими. І немов муха на солодкий мед, так і вони утопали у захопленнях, шкідливих для спасeння, і через отруту гіркоти смертоносної про душі свої і людські забували. Тому я, ревно дбаючи про братію мою, надумав зібрати казання з багатьох Писань Божественних, насамперед з Євангелія Ісуса Христа, Сина Божого, від святих богословців, учителів вселенських, найперше з бесід євангельських і апостольських. І немов трудолюбива бджола, з квіток мисленного раю збирав духовну насолоду і склав книгу цю учительну з істинними догматами нашого благочестя святої Східної і Апостольської Церкви нашої.

І не просто сам на діло це трудне, що сили мої перевищує, насмілився, але насамперед слово Господа мого Ісуса Христа надихнуло мене, аби таланту Його, мені, недостойному, довіреного, не закопав у темну землю невідомости без прибутку і без користи ближнім моїм. А до того ж люди деякі сановиті й розумні подвигнули мене на це діло, святе і чесне. А найбільше розгорівся в мені вогонь трудолюбства, коли прийняв благословення від святіших чотирьох патріярхів святої Східної Церкви, превелебного в Христі пана отця Асафав, митрополита Монемвасійського і екзарха великого трону святої Єрусалимської Церкви і всієї країни Пелопонеської року 1616. Не менше того з благословення й повеління преосвященного пана отця Єремії Тисаровськогог, екзарха трону святої великої Константинопольської Церкви року 1614, 19 січня. І я, за повелінням і благословенням старших, задумав книгу цю зобразити ділом друкарським. І коли про це довідався ненависник добра диявол, тоді дуже спротивився трудам моїм і ділу цьому святому та дуже важливому, і звідусюди підняв на мене люту боротьбу через деяких людей маломудрих і заздрісних з роду мого та інших, невдячних і простотою дурости затуманених, дуже роз ятрив гнівом і нагострив язик їх хулою на святе. І не лише це, але й смерті віддати мене через цю книгу замислили. Господь же не допустив їх лукавої ради, і хай не має їм Господь, мій оборонець, цього за гріх. Бо диявол велику мені через них зробив шкоду і наніс біду й біль душі моїй, бо їх огудного язика слово гниле, наповнене брехнею й отрутою змія пекельного, промчалося всюди, по всій землі руській, збурюючи міста і народ посполитий бунтуючи проти мене, породжуючи докори, приниження, насмішки й наклепи, оббріхування, пробуджуючи огиду до книги цієї і до науки душеспасенної Євангелія серед простих людей. І багатьох наївних потягнули за собою у яму погибелі і в темінь брехні своєї.

Кирило Транквіліон Ставровецький – Учительне Євангеліє

Пер. з ц.-сл. - Львів: «Свічадо», 2017. – 680 с.

ISBN 978-966-938-089-0

Кирило Транквіліон Ставровецький – Учительне Євангеліє – Зміст

Від видавців

Вступне слово. Проповідник Слова Божого

Передмова до читача

КНИГА ПЕРША. ПОВЧАННЯ, ВИБРАНІ ЗІ CВЯТОГО ЄВАНГЕЛІЯ І З БАГАТЬОХ БОЖЕСТВЕННИХ ПИСАНЬ, АБО БЕСІДИ НА ЄВАНГЕЛІЯ НЕДІЛЬНІ ПРОТЯГОМ УСЬОГО РОКУ І НА ПРАЗНИКИ ГОСПОДСЬКІ

Повчання у неділю першу. Про митаря і фарисея Частина перша. Про марнославство фарисея і про гордовитих людей Частина друга. Про смирення і про смиренних, які є синами світла Про марнославних, що втрачають багатство, яке лежить на небі, і про молитву, як треба молитися

Повчання в Неділю про блудного сина Частина перша. Про два чини людей і про віддалення сина молодшого від Бога Частина друга. Про милосердя Бога, який не зневажає грішників, але сам виходить їм назустріч і до попередньої чести возводить

Повчання про тих, що добровільно віддаляються від Пречистих Таїнств, щоб лише гріхи чинити. Але, уповаючи на милість Божу, без страху грішать і покаяння своє до завтра і до старости відкладають

Повчання в Неділю м’ясопусну Частина перша. Про кінець цього світу і про другий прихід Христовий на суд Частина друга. Про зібрання всіх на одів на Суд Божий і про вирок Судді грішникам, і про заклик праведників до Царства Небесного

Повчання друге у Неділю м’ясопусну, про муки геєнські і про життя вічне Частина друга. Того ж слова про блаженне життя майбутнього віку і про нагороду для святих

Повчання у Неділю сиропусну Частина перша. Про незлостивість і що повинні ми не на братів гніватися, але на демона, лютого ворога Частина друга. Про піст і милостиню, які повинні робити не заради марнославства, а заради Царства Небесного

Повчання у першу неділю Святого посту. Про правовірність роду християнського Частина перша. Про прихід Натанаїла до Христа і про визнання його Частина друга. Що Церква Христова подвійну перемогу отримала над ворогами своїми, видимими і невидимими

Повчання у другу неділю Святого посту Частина перша. Про віру розслабленого і з якою вірою приходили люди до Христа слухати слів Його Частина друга. Того ж Слова про те, що все сумне, яке находить на нас, повинні ми з вдячністю терпіти

Повчання на третю неділю Святого посту Частина перша. Про хрест Господній Слово похвальне і корисне душі, дуже гарне Частина друга. Того ж слова про хрест наш, який ми повинні нести кожного дня

Повчання в четверту неділю Святого посту Частина перша. Про лукавство бісівське і яке зло недовір’я Частина друга. Про піст і про молитву, яка це велика зброя проти диявола, і про тих, які впиваються, мало відрізняючись від біснуватого

Повчання у неділю п’яту Святого посту Частина перша. Про вільні муки Христові Частина друга. Про те, що не личить нам чести начальства над земними і некорисними речами у молитві просити. Цю відповідь дає Господь і нам

Повчання у Лазареву суботу. Про його воскресення Частина перша. Про воскресення Лазареве, який чотири дні був у гробі Частина друга. Про владу Божества Христового і про ридання праотців у аді

Повчання у Квітну неділю Частина перша. Що знаменує осля і Христос, який на ньому сидить Частина друга. Про зловір’я і про невдячність роду жидівського

Про чеснотливе життя і як повинні ми на висоту смирення класти свою чесноту

Повчання друге у Квітну неділю. Про доньку сіонську (що означає), і про радісний прихід Христа до неї

У святий Великий четвер (П’ять повчань про Страсті Господа нашого Ісуса Христа на спогад про п’ять ран Його пресвятих) Перше казання Частина перша. Про велич Христову і про божество Його Частина друга. Про смирення Христове і про пречудесне служіння Його Повчання друге у святий Великий четвер. Про Тайну Вечерю і про Пречисті Таїнства. Як істинне Тіло і Кров свою Син Божий дав нам під видом хліба і вина Частина перша. Про перемінення сутности у Пречистих Таїнствах . Частина друга. Того ж Слова про Пречисті Таїнства, через досконале прийняття яких Христос разом з божеством входить у душі тих, що достойно Його приймають Годиться ж знати і це вірному Передслів’я, чи переддвер’я, для того, хто хоче увійти у скарбницю дивовижної доброти і премудрости Господніх страстей і вільної смерти Господа нашого Ісуса Христа. До кожного христолюбного читача Повчання третє у святий Великий четвер. Про вільне страждання Господнє Частина перша. Про молитву Господню і про скорботу до смерти. Чому так зробив і про те, як схопили [Його] і як привели до архиєреїв Частина друга. Про Провидіння Сина Божого, який багато болю перетерпіти хоче душею і тілом за гріхи наші, і про нашу невдячність Повчання четверте Про страсті Господні Частина перша. Про наругу над Христом, і про семикратне водження Його, і про неправедне засудження Частина друга. Про страсті Христові, і про велике страждання, і наругу у преторії від воїнів Пилатових Повчання п’яте Про страсті Господні Частина перша. Про засудження Христа і смерть ганебну, про покору, і терпіння Його, і незлостивість Частина друга. Про чуда Його після смерти, які були на викриття юдейське На кінець страстей Христових. Повчання про терпіння наше і ненарікання у скорботах і як нам належить через багато скорбот увійти до Царства Небесного Молитва з подякою того ж трудолюбця до Бога, у Тройці єдиного, за таке благодіяння Його

Повчання у святу Велику п’ятницю, коли плащаницю кладуть у гріб Частина перша. Про поховання Христове, і останню Його убогість, і про розчулення і плач Приснодіви Марії, матері Господньої

Плач Пречистої Діви Марії, матері Господньої Частина друга. Про любов до Бога і як ми повинні, приймаючи тіло Христове, шанувати Його

Повчання у святу Велику суботу, про зішестя Христа в ад

Повчання перше на преславний день Воскресення Христового. Про радість повсякчасну і про життя вічне

Повчання друге На пресвітлий день Воскресення Христового про предвічне Його буття, про божество і єдиносущність Його з Отцем Частина перша. Про предвічність і завждисущність Сина Божого з Отцем і що Він Творець усього творіння Частина друга. Того ж слова про воплочення Божого Сина

Повчання третє у день пресвітлий Воскресення Христового

Повчання в неділю другу по Пасці Частина перша. Про Божу доброту, і як немочі людській угоджає Бог, і рани показує на преславному тілі своєму Частина друга. Того ж повчання про переконання Томи і про честь єрейську

Повчання друге в неділю Томину на поновлення свята Антипасхи Частина перша. Про узаконення восьмеричного числа нового тижня і як припинили суботу святкувати Частина друга. Про життя вічне й радість майбутнього віку

Повчання в неділю третю по Пасці, що про мироносиць і Йосифа Частина перша. Про мужність і доброчинність Йосифа Частина друга. Про доброчинність мироносиць

Повчання про милостиню і про те, щоб не прикрашатися жінкам тлінними ризами

Повчання в неділю четверту по Пасці. Про розслабленого Частина перша. Про добродійство Христове і про купіль, що означає таїнство хрещення Частина друга. Про різноманітні недуги, котрі від гріха народжуються

Про те, що не годиться нам озлоблюватися, коли на що добре сподіваємося, але терпляче чекати і в скорботах не занепадати

Повчання в неділю п’яту по Великодню. Про самарянку Частина перша. Про смирення Христове і працелюбність Його Частина друга. Про переконання жінки і розум її, і про самарян, що повірили Христові через слово однієї жінки

Повчання в неділю шосту по Пасці Про сліпонародженого Частина перша. Про владу божества Христового Частина друга. Про невдячність юдейську, і про невірство, і заздрість їхню

Про те, що життя наше небезпечне, і про те, що справи слід чинити, поки день

Повчання на преславний день Вознесення Господа нашого Ісуса Христа Частина перша. Про перемогу Христову, який судом і правдою переміг диявола Частина друга. Про вознесення Христове з плоттю на небо і про плач апостольський

Повчання друге на Вознесення Господнє. Про Богомислення і як не прив’язуватися нам до віку цього, але завжди про вік майбутній пам’ятати

Повчання перше у неділю Святих Отців на Євангеліє про предвічну славу Сина Божого Частина перша. Про славу Сина Божого і про славу тих, хто вірує в Нього Частина друга. Про любов Божу, якою возлюбив нас і якою ми маємо любити Його

Повчання друге в неділю Святих і богоносних отців трьохсот і вісімнадцяти, що в Нікеї зібралися проти злочестивого Арія Частина друга. Про те, що переможений злочестивий Арій і проклятий навіки з однодумцями своїми

Повчання перше на пресвітлий день П’ятдесятниці, коли зійшов Дух Святий у світ Частина перша. Про те, що досконалим є Бог, який відвідав світ цей і людину, що в ньому живе Частина друга. Докази пророків Старого Завіту про іпостась Духа Святого проти аріянів і понурців

Повчання друге на сходження Святого Духа. Про теперішнє, коли зійшов на апостолів Частина друга. Про єдиносущного Святого Духа з Отцем і Сином Його і про те, що не варто досліджувати істоту Божу, ані сперечатися про Нього, смертному про безсмертного і творінню марнотному про Творця свого

Повчання третє на Сходження Святого Духа. Про Пресвяту живоначальну Тройцю Частина перша. Про розділення осіб Божих і про нероздільність їх природи й сутности Божої Частина друга. Про єдиносущність Сина з Отцем і Духом Святим, і про те, що ті дві іпостасі Син і Дух Святий істинним і досконалим є Богом, як і Отець

Повчання в неділю першу, всіх святих Частина перша. Про сміливість і мужність християнську і як належить жити й умерти, визнаючи віру святу Частина друга. Про велике терпіння святих давніх мучеників, які всю силу ворожу перемогли, і про їхню міць

Повчання друге в неділю Всіх святих. Про терпіння і про те, що ті, хто вживають зусилля, успадкують Царство Небесне Частина перша Частина друга. Про страждання й терпіння всіх святих, що в новій благодаті перебувають, їх же страждання згадує всяка душа скорботна, щоб утішитися

Як черевовгодники й п яниці лінощами подолані бувають і через те Царство Небесне втрачають

Повчання в неділю другу по Всіх святих Частина перша. Про швидку віру й послух апостольський Частина друга. Про вбогих і некнижних апостолів і про те, як вони ловили мисленних риб, і про невід, закинутий у море віку цього

Повчання в неділю третю Частина перша. Про сріблолюбство й мамону, що багатьох спокушають у віці цьому і в рабство собі приводять Частина друга. Про безпечальне й некорисливе життя і як краще пошукувати вічного

Навчання про сріблолюбців і як мамони кумир поставлений у світі та про піч убогости

Повчання в неділю четверту Частина перша. Про віру, що все може й усім керує Частина друга. Про винагороду праведникам і покарання недостойним Царства

Повчання, що не годиться до кінця пишатися тому, хто стоїть, ані зневірятися тому, хто впав

Повчання в неділю п’яту Частина перша. Про зраду сатани і про злобу його Частина друга. Про сріблолюбців і невдячних, повчальна

Повчання в неділю шосту

До тих слово, які божественне зневажають задля того, щоб людського триматися Частина перша. Про смиренних і вбогих духом і як маємо ми всі низькості світу цього полишити й за Христом іти на гору доброчесного життя Частина друга. Про милостивих і як усякий християнин мусить мати чисте серце, щоб бачити Бога

Повчання в неділю сьому Частина перша. Про віру тих сліпих і про владу божества Христового Частина друга. Про чесноту, котра є світлом, а лихі вчинки й гріх темрявою

Повчання в неділю восьму Частина перша. Про Слово Боже, яке є корисним: невидимій душі невидима пожива й світло Частина друга. Про владу Божества Христового і помноження хлібів і риб

Як із любов ю й зі старанням маємо пошукувати Царства Небесного і як за великими подвигами приходить благодать Святого Духа трудолюбцеві

Повчання в неділю дев’яту Частина перша. Про владу Божества Христового і про любов учнів до вчителя свого Частина друга. Про віру Петрову й сміливість його

Як належить нам чистою душею і вірою приступати до Христа і не стовпи церкви прикрашати, але вбогих одягати

Повчання в неділю десяту Частина перша. Про ниву Христову й про зерно добре і про кукіль, і хто його сіє Частина друга. Що означають жнива, і про жниварів, і про спалення куколю

Повчання про небезпечне життя наше у світі цьому і як може стати з куколю пшениця, якщо сам хто захоче

Повчання в неділю одинадцяту Частина перша. Про милосердя Боже, і скільки Він нам добра дарував, і скільки ми Йому ще винні Частина друга. Про злопам’ятних та немилосердних, і про те, як будуть покарані ті, що у гніві помирають і не відпускають гріхів ближнім своїм

Повчання про те, що не годиться ворогам мститися, але любити їх

Повчання в неділю дванадцяту Частина перша. Про те, що дуже шкідливі багатства світу цього й велика жадоба маєтків душу відлучає від Бога Частина друга. Про тих, хто покладається на багатство і через те не може ввійти до Царства Небесного

Повчання, для душі корисне, про сріблолюбців

Повчання в неділю тринадцяту Частина перша. Про невдячних працівників, і зловірних законовчителів юдейських, і про побиття пророків Частина друга. Про відпадіння роду юдейського, і про прийняття язичників, і про те, що Христос є садівником нового виноградника й роз єднаних поєднувачем

Повчання про Слово Боже і проповідь його, потрібну дуже Церкві Христовій, і про життя чернече, і пустинножителям похвала

Повчання в неділю чотирнадцяту Частина перша. Про Божу доброту й невдячність юдейську Частина друга. Про покликання язичників у віру Христову й на шлюб Царя небесного

Повчання про те, що краще душу прикрашати, а не тіло, і похвала чесно інокуючим і тим, котрі пустелі досягли

Повчання в неділю п’ятнадцяту Частина перша. Про лукавство фарисеїв, і про істинність Христову, і про те, як ми маємо й мусимо любити Бога Частина друга. Про питання й відповіді Христа фарисеям і як робить, щоб вони пізнали Його і зрозуміли, що Він не просто син Давидів, але Божий

Повчання про марнославство і як належить творити милостиню

Повчання в неділю шістнадцяту Частина перша. Про придбання талантів і про помноження дарів Божих в міру сил наших Частина друга. Про друге пришестя Христа на суд і про віддання добрим та покарання злим

Повчання про вчителів лінивих і п’яниць

Повчання в неділю сімнадцяту Частина перша. Про молитву, що страшна для демонів, і про віру жінки-ханаанянки Частина друга. Про молитву і про що молитися належить християнину

Повчання в неділю вісімнадцяту Частина перша. Про науку Христову, і ревність народів, і про чудесну ловитву риби, що сталася через повеління Христове Частина друга. Про швидкий апостольський послух та їхню ловитву

Повчання про те, як треба шанувати над усе Слово Боже і як маємо з любов ю слухатися вчителів своїх

Повчання в неділю дев’ятнадцяту Частина перша. Про любов досконалу та про беззлобність і лагідність Частина друга. Про беззлобність і сумирність

Повчання в неділю двадцяту Частина перша. Про владу божества Христового і про предивне Його чудотворіння Частина друга. Про воскресення загальне всього світу

Повчання про добрі справи і про те, що краще їх помножувати, ніж знамення й чудеса чинити

Повчання в неділю двадцять першу Частина перша. Про загибле зерно, що означає третю частину людей загиблих, які не слухаються Слова Божого Частина друга. Про добру землю і про четверту частину людей, які спасуться

Повчання для тих, хто заснули й у церкві сплять під час проповідування Слова Божого, і як тоді диявол найбільше покрадає в них спасення

Повчання в неділю двадцять другу Частина перша. Про немилостивих багатих і пияків, котрі через це тяжко гинуть Частина друга. Про те, що навіки відділені праведні від грішних, і про те, що маємо вчителів слухатися й у Писання вірувати, а не в тих, хто з гробу повернулися, питати про спасення

Повчання про милостиню і про те, щоб не нарікати на вбогість та недуги

Повчання в неділю двадцять третю Частина перша. Про некорисливе життя і про милостиню Частина друга. Про те, що завжди маємо бути готовими до пришестя Христового й не відкладати покаяння до ранку і старости, і як маємо прикрашати себе справами добрими та правдою

Повчання про те, що належить нам завжди про смерть пам’ятати

Повчання в неділю двадцять четверту Частина перша. Про віру кровоточивої і як великі біди й скорботи змушують нас приходити до Бога Частина друга. Про воскресення дочки Яірової і про владу божества Христового

Повчання про те, що не годиться багато плакати за померлими

Повчання в неділю двадцять п’яту Частина перша. Про питання законника, і про відповіді Христові, і про те, що маємо любити Бога та ближнього свого Частина друга. Про відпадіння Адамове і доброту Божу, якою спасенний був, і Христом в отару Його взятий був і в загорожу ангелів принесений

Повчання про те, що маємо хворим служити з радістю і не гидувати їхніми струпами й ранами сморідними

Повчання в неділю двадцять шосту Частина перша. Про жадібних багатих і як вони зле збагачуються, коли до них багатство притікає Частина друга. Про тих, хто об’їдаються й обпиваються, і про тих, хто чекає на голод і дорого продає пшеницю

Повчання в неділю двадцять сьому Частина перша. Про доброчинність Христа, який тим, хто противиться, добро чинить, і про те, що не годиться вчителеві лінуватися людей навчати Частина друга. Про заздрість роду жидівського та невдячність їхню

Повчання про те, щоб не віддаватися нам земним речам світу цього, але на небо розум покладати

Повчання в неділю двадцять восьму Частина перша. Про невдячних та про доброту Бога, який покликав їх на цю вечерю Частина друга. Про покликання язичників у віру Христову

Повчання про три різновиди злоби і як через них багато хто втрачає Царство Небесне

Повчання в неділю двадцять дев’яту Частина перша. Про доброту Господа нашого Ісуса Христа, який і недостойних нею обдаровує, і про невдячність дев’ятьох прокажених Частина друга. Про законне очищення прокажених і що це був образ справжнього очищення нашого у Христі в таїнстві хрещення

Повчання про те, яку силу має хрещення і як кожен християнин по хрещенню має берегтися від гріха

Повчання в неділю тридцяту Частина перша. Про мандрівку Христову і про вбогість Його на землі Частина друга. Про нашу мандрівку, коли через світ цей у інший вік мандруємо, і щоб не оглядалися назад, хоч би й потрібно було

Повчання в неділю тридцять першу Частина перша. Про доброту Христову, що до всіх спрямовується безперешкодно Частина друга. Про пияків та про молитву старанну до Бога повчання

Повчання в неділю тридцять другу Частина перша. Про доброту Божу та про те, як задля грішних високий Бог упокорився Частина друга. Про зміну Закхея від гріха до доброчинности, і про те, що коли хто не залишить усе долішнє світу цього, не зможе Христа бачити

Повчання дуже прекрасне про милостиню, яку від праведних трудів належить чинити

Молитва того ж трудолюбця

КНИГА ДРУГА. ПОВЧАННЯ, ВИБРАНІ ЗІ CВЯТОГО ЄВАНГЕЛІЯ НА ПРАЗНИКИ ГОСПОДСЬКІ І НА ПАМ’ЯТЬ ВИЗНАЧНИХ СВЯТИХ УГОДНИКІВ БОЖИХ, СКЛАВ ТОЙ САМИЙ ТРУДОЛЮБЕЦЬ