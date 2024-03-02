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Кларк - Афины

Брюс Кларк - Афины - История великого города-государства
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, History
Когда западные школьники знакомятся со всемирной историей, им часто говорят, что цивилизация особенно многим обязана событиям, произошедшим на двух скалистых возвышенностях в разных частях Восточного Средиземноморья. По меньшей мере с физической точки зрения у этих двух мест есть нечто общее. Оба естественных образования резко выступают из земли и увенчаны ровными от природы каменными площадками, которые можно сделать еще ровнее. Оба места были оборонительными твердынями, удобными благодаря надежным источникам пресной воды, хотя ни одно из них в конце концов не оказалось неприступным. Несмотря на эти общие черты, значение этих мест понимается очень по-разному.
Одно из них — это иерусалимская Храмовая гора, считающаяся колыбелью монотеизма, а второе — афинский Акрополь , в драгоценных памятниках которого видят свидетельство разума, мастерства и свободы человека. Эта книга посвящена одной из этих возвышенностей и цивилизации, возникшей вокруг нее, хотя течения, берущие начало в этих двух местах, в конце концов все-таки переплелись.
Разумеется, площадь, возвышающаяся над Старым Иерусалимом, стала предметом поклонения в связи с ее духовной историей, в качестве места тщательно проработанной встречи человека с единственным божеством. Вторую возвышенность ее современные поклонники по большей части отождествляют с другой историей, более сфокусированной на достижениях земных. Переливающиеся на солнце мраморные сооружения, венчающие Акрополь , почитают в качестве наиболее явных материальных остатков общества, в котором человечество, так сказать, самостоятельно встало на ноги. В современной картине мира Древним Афинам принадлежит почетное звание колыбели гуманизма.

Брюс Кларк - Афины - История великого города-государства

пер. с англ. Д. А. Прокофьева
М. : КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2023, 592 с. : ил.
ISBN 978-5-389-20542-0

Брюс Кларк - Афины - История великого города-государства - Содержание

Введение. Важные скалы
  • 1. Начало величия (600–500 до н. э.)
  • 2. Блистательные победы (500–480 до н. э.)
  • 3. Золотые годы (479–432 до н. э.)
  • 4. Гордость и падение (432–421 до н. э.)
  • 5. Яркие сумерки (421–405 до н. э.)
  • 6. Усмиренная демократия (405–362 до н. э.)
  • 7. Пляска смерти с Македонией (362–239 до н. э.)
  • 8. Чужие империи (239 до н. э. — 137 н. э.)
  • 9. Язычники и варвары (138–560)
  • 10. Христианское тысячелетие
  • 11. Латиняне и греки: позднее Средневековье (1216–1460)
  • 12. До и после обстрела (1460–1700)
  • 13. Камни раздора (1697–1820)
  • 14. Поэт мечтает на скале (1809–1833)
  • 15. Эллинизм и его расширяющийся центр (1833–1896)
  • 16. Гонка к войне (1896–1919)
  • 17. Потери и укрепление (1919–1936)
  • 18. Самое мрачное десятилетие (1940–1950)
  • 19. Одна свадьба и четверо похорон (1960–2000)
  • 20. Гордость, падение и неопределенное будущее (2000–2018)
  • 21. «Греция меж тем … пускается в путь»
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Views 281
Rating 5.0 / 5
Added 02.03.2024
Author brat Andron
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5.0/5 (4)

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