Когда западные школьники знакомятся со всемирной историей, им часто говорят, что цивилизация особенно многим обязана событиям, произошедшим на двух скалистых возвышенностях в разных частях Восточного Средиземноморья. По меньшей мере с физической точки зрения у этих двух мест есть нечто общее. Оба естественных образования резко выступают из земли и увенчаны ровными от природы каменными площадками, которые можно сделать еще ровнее. Оба места были оборонительными твердынями, удобными благодаря надежным источникам пресной воды, хотя ни одно из них в конце концов не оказалось неприступным. Несмотря на эти общие черты, значение этих мест понимается очень по-разному.

Одно из них — это иерусалимская Храмовая гора, считающаяся колыбелью монотеизма, а второе — афинский Акрополь , в драгоценных памятниках которого видят свидетельство разума, мастерства и свободы человека. Эта книга посвящена одной из этих возвышенностей и цивилизации, возникшей вокруг нее, хотя течения, берущие начало в этих двух местах, в конце концов все-таки переплелись.

Разумеется, площадь, возвышающаяся над Старым Иерусалимом, стала предметом поклонения в связи с ее духовной историей, в качестве места тщательно проработанной встречи человека с единственным божеством. Вторую возвышенность ее современные поклонники по большей части отождествляют с другой историей, более сфокусированной на достижениях земных. Переливающиеся на солнце мраморные сооружения, венчающие Акрополь , почитают в качестве наиболее явных материальных остатков общества, в котором человечество, так сказать, самостоятельно встало на ноги. В современной картине мира Древним Афинам принадлежит почетное звание колыбели гуманизма.

Брюс Кларк - Афины - История великого города-государства

пер. с англ. Д. А. Прокофьева

М. : КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2023, 592 с. : ил.

ISBN 978-5-389-20542-0

Брюс Кларк - Афины - История великого города-государства - Содержание

Введение. Важные скалы

1. Начало величия (600–500 до н. э.)

2. Блистательные победы (500–480 до н. э.)

3. Золотые годы (479–432 до н. э.)

4. Гордость и падение (432–421 до н. э.)

5. Яркие сумерки (421–405 до н. э.)

6. Усмиренная демократия (405–362 до н. э.)

7. Пляска смерти с Македонией (362–239 до н. э.)

8. Чужие империи (239 до н. э. — 137 н. э.)

9. Язычники и варвары (138–560)

10. Христианское тысячелетие

11. Латиняне и греки: позднее Средневековье (1216–1460)

12. До и после обстрела (1460–1700)

13. Камни раздора (1697–1820)

14. Поэт мечтает на скале (1809–1833)

15. Эллинизм и его расширяющийся центр (1833–1896)

16. Гонка к войне (1896–1919)

17. Потери и укрепление (1919–1936)

18. Самое мрачное десятилетие (1940–1950)

19. Одна свадьба и четверо похорон (1960–2000)

20. Гордость, падение и неопределенное будущее (2000–2018)

21. «Греция меж тем … пускается в путь»

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