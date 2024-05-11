Старшов Евгений - Индия и греческий мир

Широко известны строки блестящего представителя британской «колониальной литературы» Редьярда Киплинга (1865—1936 гг.), родившегося и проведшего многие годы своей жизни в Индии: «О, Запад есть Запад, Восток есть Восток, и с мест они не сойдут, // Пока не предстанет Небо с Землей на Страшный Господень суд». Конечно, в наш причудливый век глобализации и устранения разного рода границ (к сожалению, и в морали тоже) они кажутся несомненно устаревшими, однако относительно прошлых эпох и веков вроде бы актуальны. И тем не менее...

Казалось бы, что общего может быть у греко-римского античного мира с Индией? На первый взгляд, как будто бы и ничего, исключая разве что всем известный поход туда Александра Македонского (356—323 гг. до н.э., правил с 336 г.). На поверку же выходит, что культурно-исторических связей этих двух миров — с избытком, и начались они гораздо ранее «Индийской кампании» двурогого Искандера, как о том повествует история философии. Конечно, бурная эпоха эллинизма, которой дал начало македонский царь, объединяя Восток и Запад, катализировала эти связи, проявившиеся не только на философском, но и на военном уровне. Но процесс интеграции — двусторонний: получили существование индо-греческие царства, и один из тамошних греческих царей, Менандр I (правил примерно в 165—130 гг. до н.э., по-индийски — Милинда), известный по одной из классических книг древнего буддизма — «Вопросы Милинды» — вел богословские диспуты с буддистами, сам принял учение Будды (563—483 гг. до н.э.) и более того — после смерти был признан архатом — просветленным, вырвавшимся из круга перерождений, буддийским святым.

Не меньшее удивление вызовет сообщение о том, что Будда фактически почитается в христианских святцах под именем святого праведного индийского царевича Иоасафа, порукой чему — «отец» первой законченной системы христианского богословия св. преподобный Иоанн Дамаскин (ок. 675 — ок. 753 гг.), автор религиозно-философской книги «Сказание о жизни преподобных Варлаама и Иоасафа», широко знаменитой и в Византии, и в Древней Руси. Для нее он использовал не только историю Будды, но и отдельные буддийские притчи (равно как и произведения ранних христианских авторов — апологета Аристида и пр.) — только перенес время действия на несколько столетий вперед, уже в христианскую эру. Даже имя главного героя он фактически сохранил, ведь «Иоасаф» — не что иное, как несколько искаженное «Бодхисаттва»... А популярность назидательного и притом экзотического сочинения постепенно привела к почитанию ее главных героев (включая царя Авенира — раскаявшегося гонителя христиан и отца Иоасафа) в лике святых (память их — 19 ноября старого стиля, 2 декабря нового стиля). Это все не еретические измышления автора, такова же точно точка зрения одного из современных авторитетнейших исследователей буддизма — Е.А. Торчинова, выраженная в его «Введении в буддизм», и Г.М. Бонгард-Левина — в статье «Религиознофилософские течения Древней Индии и античные течения». Мы же укажем конкретно, какие сутры использовал св. Иоанн, и дадим их перевод с параллельным текстом Дамаскина.

Старшов Евгений - Индия и греческий мир

М.: Вече, 2022, 384 с.: ил.

Серия "Античный мир"

ISBN 978-5-4484-3734-2

Старшов Евгений - Индия и греческий мир - Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ

ЧАСТЬ 1 ИНДИЙСКАЯ И ГРЕЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИИ ДО ЭПОХИ ЭЛЛИНИЗМА

Глава 1. Введение в проблему. Индо-греческие мифы и «начало» философии

Глава 2. «Индийские отражения» в философии досократиков

Глава 3. Платон и индийская религиозная философия

ЧАСТЬ 2 ИНДИЙСКИЙ ПОХОД АЛЕКСАНДРА МАКЕДОНСКОГО

Глава 1. Северо-западная Индия накануне македонского вторжения. Древнеиндийские вооруженные силы

Глава 2. Боевые действия Александра Македонского в Индии

Глава 3. «Философское наследие» индийского похода Александра

ЧАСТЬ 3 ИНДО-ГРЕЧЕСКИЕ ЦАРСТВА

Глава 1. Завоевание Чандрагуптой «греческой Индии». Греко-индийские отношения при первых Маурьях

Глава 2. Образование Индо-греческого царства

Глава 3. Великий царь Менандр и его знаменитые «вопросы». Исчезновение индо-греческих государств

Глава 4. Греко-индийское искусство Гандхары

ЧАСТЬ 4 НА ЗАКАТЕ АНТИЧНОСТИ

Глава 1. Всеобщее «очарование Индией» в начале нашей эры. Индия и древнее христианство

Глава 2. Записки об Индии бывшего византийского купца, а затем — монаха Космы Индикоплова. Святой преподобный Иоанн Дамаскин и его переработка жития и учения Будды

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1. Сновидение, или Петух (Лукиан из Самосаты)

Приложение 2. Повесть о потопе в Индии («Матсия-Аватар», «Рыбное Воплощение» бога Вишну) (З.А. Рагозина)

Приложение 3. Миф о загробных воздаяниях (Платон. Перевод В.Н. Карпова)

Приложение 4. Миф о пещере (Платон. Перевод В.Н. Карпова)

Приложение 5. Тхера Нагасена доказывает царю Менандру, что Будда — и брахман, и царь (Перевод А.В. Парибка)

Приложение 6. Притча о трех друзьях (Св. Иоанн Дамаскин)

БИБЛИОГРАФИЯ