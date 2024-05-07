Кларк - Принципы новозаветной церкви

Введение. Когда наш Господь нес Свое земное служение. Ему представился случай обвинить фарисеев и книжников в подмене Божьего Слова своими традициями. Он сказал: «Ибо вы, оставивши заповедь Божию, держитесь предания человеческого», — и процитировал пророчество Исаии: «Сии люди чтут Меня устами, сердце же их далеко отстоит от Меня; но ׳тщетно чтут Меня, уча учениям, заповедям человеческим» (Мк. 7:6-13; Мт. 15:3-9). В христианском мире сегодня наблюдается похожая картина. Результатом этого древнего отклонения от простоты Евангелия стала огромная путаница в доктринах и обрядах среди многих деноминаций христианской Церкви.

Посвятив себя изучению данной темы, необходимо подчеркнуть, что Слово Божье должно быть нашим единственным авторитетом. Это совершенное и самодостаточное руководство для народа Божьего (2 Тим. 3:16-17); также нужно всегда помнить, что живущий в нас Дух Святой Сам помогает нам понимать Писание (1 Ин. 2:20). Всякая доктрина и традиция должна проверяться авторитетным: «Так говорит Господь».

Определение. Давайте рассмотрим определение слова «церковь». Существует два наиболее распространенных неверных представления. Первое состоит в том, что «церковь» относится к материальному зданию, либо освященному, либо нет, воздвигнутому для проведения религиозных служб христианским обществом. Второе неверное представление заключается в том, что «церковь» относится к организованному обществу или христианам, которые исповедуют, что они тако- вы, и имеют какое-то определенное название или управляются освященной формой контроля. Это идеи совершенно чуждые Слову Божьему. Ибо истинное значение, которое мы знаем, состоит в том, что греческое слово ecclesia, которое переводится «церковь», буквально означает «вызов» («призыв») или вызванная (призванная) группа людей, собрание. Оно используется в Новом Завете, когда говорится об Израиле (Деян. 7:38); о собрании в Ефесе (Деян. 19:32); о регулярном собрании в Ефесе (Деян. 19:39); и, наконец, о Церкви Божьей как Теле, состоящем из людей, призванных отделиться от мира. Первое появление этого слова в таком значении находится в тексте Матфея 16:18.

Строение. Что составляет «Церковь» и «церковь»? Ответ в том, что первая — вселенская, а последняя — поместная.

1. Вселенская Церковь состоит исключительно из истинных верующих в Господа Иисуса Христа, Сына Божьего. Они — люди, «рожденные заново», «рожденные свыше» Божьим Святым Духом и составляющие невидимое, неделимое и нерушимое общество искупленных в этом настоящем веке. Также о происхождении Церкви говорят тексты: Ефесянам 3:3-12; Колосянам 1:24-27. Об ознаменовании ее начала смотри в текстах: Матфея 16:18; Деяния 2. Это был результат завершенного дела Христа на кресте, Его воскресения и вознесения, также он совпал с сошествием Святого Духа в День Пятидесятницы. Ее завершение наступит, когда Сам Господь сойдет с неба (1 Фес. 4:13-18).

2. Поместная церковь состоит из общества людей, провозглашающих себя верующими и собирающихся во имя Христа в любом месте (Мт. 18:20 — самая простая форма), и имеющего над собой тройную власть, а именно: главенство Господа Иисуса, управление Святым Духом и учение Слова Божьего. В основном ее составляют только истинные верующие (1 Кор. 1:2), но неверующие могут вкрасться (Деян. 8:9-13,18-23; 20:29; 2 Пет. 2:1; Иуд. 1:4). Смешанное членство в церкви верующих и людей, о которых известно, что они не верующие, полностью противоречит Писанию. Чтобы узнать о поместной церкви, прочитайте Деяния 8:1; 13:1; Откровение 2:1 и другие тексты. Об использовании слова «церковь» во множественном числе смотрите: Деяния 15:41; 16:5; 1 Коринфянам 7:17; Откровение 2:1; 22:16. Такие общества называются «церквами Божьими», указывая на их происхождение и Кому они принадлежат (1 Фес. 2:14); «церквами Христовыми», указывая на их искупление и ответственность (Рим. 16:16); «церквами святых», указывая на их строение и характер (1 Кор. 14:33), избрание и размер (Рим. 16:4; Деян. 15:4; 9:15).

Артур Г. Кларк - Принципы новозаветной церкви

Пер. с англ. Н. Кузьменко. — Ровно: «Живое слово», 2003. — 112 с.

ISBN 966-8466-063

Артур Г. Кларк - Принципы новозаветной церкви – Содержание

Выдержка из предисловия к первому изданию

Предисловие ко второму изданию

Предисловие к третьему изданию

Предисловие к четвертому изданию

Предисловие

Признательность