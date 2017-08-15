Классики мирового религиоведения - Антология - Том 1
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Отношение людей к религии является одним из критериев их духовного развития. Речь в данном случае идет не о формальной принадлежности к той или иной религиозной конфессии и даже не об отношении, которое описывается терминами «религиозность» — «нерелигиозность», а о повышенном интересе к религии и серьезности попыток ее осмысления. Все более или менее признанные «властители дум человеческих» — пророки и святые, писатели и художники, философы и ученые, законодатели и главы государств — уделяли огромное внимание религиозным вопросам, осознавая или интуитивно чувствуя, какую роль играет религия в жизни индивида и общества. Вокруг этих вопросов на протяжении столетий шла ожесточенная полемика, которая иногда перерастала в кровавые столкновения и заканчивалась для одной из конфликтующих сторон тюрьмами, изощренными пытками и казнями.
Однако было бы заблуждением акцентировать внимание только на отрицательных последствиях этой полемики. Ее главным результатом было удивительное «приключение идей», возникновение и развитие многочисленных концепций религии, которые, вступая в борьбу между собой, вынуждены были, с одной стороны, отказываться от несостоятельных в свете рациональной критики представлений, а с другой стороны, совершенствовать аргументацию для обоснования того, что признавалось в их рамках жизненно важным и непреходящим. В этой многовековой «борьбе за существование» происходил отбор наиболее плодотворных идей, а самое главное — постепенно накапливался фактический материал, без которого была бы невозможна современная наука о религии.
Особенно быстро процесс накопления теоретического и эмпирического материала происходил в последние три столетия в Европе, что было связано с философской ревизией многих традиционных взглядов, в том числе с пересмотром теологической трактовки религии как божественного откровения. Данная трактовка религии господствовала в средневековой Европе, была достаточно широко распространена в Новое время и до сих пор имеет многочисленных сторонников. Ее распространенность и живучесть объясняются тем, что она находит свое подтверждение в текстах Священного Писания, авторитет которых не подлежит сомнению среди верующих людей. Кроме того, ее главные положения (прежде всего тезис о существовании Бога) не поддаются верификации или фальсификации, а потому с легкостью и без потерь выводятся из-под огня философской и научной критики.
Что же касается ее роли в изучении религии, то она значительно ограничивала предмет исследования. В силу исходных установок христианские теологи и философы провозглашали истинной только одну религию, остальные же рассматривались ими как недостойные внимания заблуждения или суеверия. Даже незначительный отход от христианской ортодоксии квалифицировался как ересь, а полемика с еретиками велась чаще всего силовыми методами. В этих условиях изучение религии в Европе было сведено главным образом к изучению Библии, трудов Отцов церкви, постановлений церковных Соборов и т. п. Другими словами, вместо исследования религии как таковой европейские мыслители на протяжении многих веков занимались углубленным изучением христианской религии.
Классики мирового религиоведения - Антология - Том 1
Пер. с англ., нем., фр. Сост. и общ. ред. А.Н.Красникова
М.: Канон+, 1996.— 496 с.
(История философии в памятниках.)
ISBN 5-88373-036-1
Классики мирового религиоведения - Антология - Том 1 - Содержание
- Я. Лобковиц. ПРЕДИСЛОВИЕ
- А. Н. Красников. У ИСТОКОВ СОВРЕМЕННОГО РЕЛИГИОВЕДЕНИЯ
- Макс Мюллер. ВВЕДЕНИЕ В НАУКУ О РЕЛИГИИ
- Корнелис Тиле. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ НАУКИ О РЕЛИГИИ
- Пьер Шантепи де ла Соссе. УЧЕБНИК ПО ИСТОРИИ РЕЛИГИЙ
- Иоганн Бахофен. МАТЕРИНСКОЕ ПРАВО
- Эрнест Ренан. ОЧЕРКИ ПО ИСТОРИИ РЕЛИГИИ
- Юлиус Велльгаузен. ПРОЛЕГОМЕНЫ К ИСТОРИИ ИЗРАИЛЯ
- Уильям Робертсон Смит. ЛЕКЦИИ О РЕЛИГИИ СЕМИТОВ
- Нюма Фюстель де Куланж. ДРЕВНИЙ ГОРОД
- Фридрих Делич. ВАВИЛОН И БИБЛИЯ
- Альберт Швейцер. ВОПРОС ОБ ИСТОРИЧНОСТИ ИИСУСА
ПРИЛОЖЕНИЕ
- Религиоведческий словарь
Классики мирового религиоведения - Антология - Том 1 - Предисловие
Интерес к исследованию религии возникает достаточно давно. Уже Отцы церкви, полемизируя с язычниками, невольно вынуждены были вникать в религиозные представления своих современников, часто казавшиеся им лишенными всякого смысла. Благодаря их трудам нам стали известны важные моменты в религиозных представлениях Римской империи[1]. Позднее, особенно начиная с XVII в., христианские миссионеры стали заниматься описанием особенностей культа тех религий, с которыми им приходилось вступать в борьбу, главным образом для того, чтобы облегчить задачу тем, кто шел следом за ними[2]. В эпоху Возрождения к этому добавилось стремление отыскать критерии, которые позволяли бы решить, какие религиозные убеждения и действия достойны человека разумного.
В Германии с начала XIX в. этот интерес все более отчетливо облекался в научные формы, и немецкие авторы долгое время считались ведущими авторитетами в области религиоведения, истоки чего следует искать в особенностях немецкой философии на рубеже XVIII-XIX вв. Философы обратились к вопросу о том, возможно ли — а если возможно, то до какой степени — подвергнуть научной рефлексии истории[3]. Как только были найдены пути, позволявшие рассматривать философию истории как науку, взгляды ученых немедленно обратились к истории религии. Решающее значение при этом имело воззрение Гегеля, что религия не может быть редуцирована к проблеме «нравственности», в противоположность мнению, которого придерживался Кант, разделяя в этом вопросе взгляды эпохи Возрождения.
Именно углубленные дискуссии вокруг наследия гегелевской философии стали тем обстоятельством, которое привело научное исследование религии на ложные пути, последствия чего сказываются до сего дня. Как известно, Гегель представил религию чем-то вроде формы, предваряющей философию, которая сама в то же время понималась как действительность, развертывающая себя в истории. Всеобъемлющее самосознание идентичного с миром Абсолюта находит в религии свое выражение пока еще в образах и символах, а не в понятиях, как в философии[4]. Поэтому самые ранние дискуссии в среде учеников и последователей Гегеля были посвящены прежде всего вопросу о том, означает ли, по Гегелю, что философия, которую сам он считал окончательной и абсолютной, преодолела религию, оставив ее тем самым позади, или гегельянец все-таки может быть приверженцем некоторой религии, не ставя в то же время под сомнения свою причастность к философии[5]. Разделение гегельянцев на правых, левых и центр совершилось задолго до того, как речь зашла о политике; если правогегельянцы, представители преимущественно старшего поколения, видели в гегелевской философии, в этом якобы заключительном этапе философии, новый образ теологии, то молодые радикалы из рядов левогегельянцев становились критиками религии и атеистами.
[1] Классическим тому примером являются многочисленные тексты по этой проблеме в августиновском труде De civiiate Dei.
[2] Один из наиболее значительных католических богословов нашего времени, французский иезуит Генри де Любак, описал это б увлекательной брошюре об исследовании буддизма. См.: La rencontre du buddhisme et de VOccident. Paris, 1952.
[3] По этому вопросу см. статью "История» в Historisches Worter-buch der Philosophic Darmstadt, 1971. T. III. C. 361.
[4] Классическое исследование по вопросу о том, был ли Гегель в действительности верующим лютеранином, как он сам утверждал, а не атеистом, можно найти в книге Gregoire F. Etudes Hegeliennes. Louvain-Paris, 1958. См. также статью К. Барта о Гегеле (Barth К. Die protestantische Theologie im 19. Jahrhundert. 2. Aufl. Zurich, 1952). Великий протестантский теолог обращается здесь к вопросу о том, почему Гегель не мог стать для протестантов тем, чем стал для католиков Фома Аквинский.
[5] См.: революционную для своего времени диссертацию И. Гебхарта Politik und Eshatologie. Studien zur Geschichte der Hegelischen Schule in den Jahren 1830-1840. Munchen, 1963.
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