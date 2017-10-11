Из всех частей света, и притом очевидцами, принадлежащими к различным национальностям и различным вероисповеданиям, доставляются нам факты, свидетельствующие о существовании таких человеческих сообществ, которые или вовсе лишены каких бы то ни было идей о сверхъестественных существах, или у которых такие идеи отличаются крайней смутностью. «Когда отец Юниперо Серра основал в 1776 г. миссию в Долоресе, берега залива Сан-Франциско были густо населены ауоштиями, оулонами, алтамосами, романонами, туоломосами и другими племенами.

Почтенный отец нашел поле совершенно необработанным, так как в словарях этих людей не оказалось ни одного слова для обозначения бога, ангела или дьявола, кроме того они не имели никакого учения о происхождении мира и о человеческой судьбе». Это свидетельство, приводимое Банкрофтом о калифорнийских индейцах, вполне согласуется со свидетельствами старинных испанских писателей, относящимися к некоторым южно-американским народам. Гарсилассо говорит, что «чиригуанасы и туземцы мыса Пасау... не имели никакого влечения к поклонению кому бы то ни было наверху или внизу ни из корыстных побуждений, ни из страха»;

Бальбоа упоминает о племенах, виденных инкою Юпанкви и не имевших никакой религии, а Авенданьо утверждает, что в его время у аншисов не было никакого богослужения. Многие подобные примеры приведены у сэра Джона Лёббока; немало примеров этого рода можно найти также и в «Первобытной культуре» Тайлора. Но я согласен с Тайлором, что из всех этих свидетельств можно обыкновенно заключить о существовании у этих народов некоторого, хотя бы колеблющегося и противоречивого, понятия об оживающем другом я. Там, где это понятие не приняло еще формы определенного верования, истинный смысл его, хотя бы лишь в самых существенных чертах, все-таки обнаруживается из погребальных обрядов и из боязни умерших.

Классики мирового религиоведения - Антология - Том 2 - Мистика - Религия - Наука

Мистика. Религия. Наука. Классики мирового религиоведения.

Москва ,1998

Издательство «Канон+»

432 с.

ISBN 5-88373-134-1

Мистика - Религия - Наука - Классики мирового религиоведения - Антология - Том 2 - Содержание

Герберт Спенсер. ПРИНЦИПЫ СОЦИОЛОГИИ

Эдуард Тайлор. ПЕРВОБЫТНАЯ КУЛЬТУРА

Эндрю Лэнг. СТАНОВЛЕНИЕ РЕЛИГИИ

Джеймс Фрэзер. ПРЕДИСЛОВИЯ К ИЗДАНИЯМ «ЗОЛОТОЙ ВЕТВИ»

Роберт Маретт. ФОРМУЛА ТАБУ-МАНА КАК МИНИМУМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЕЛИГИИ

Отто Пфлейдерер. РЕЛИГИЯ И РЕЛИГИИ

Уильям Джемс. МНОГООБРАЗИЕ РЕЛИГИОЗНОГО ОПЫТА

Эмиль Дюркгейм. ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ФОРМЫ РЕЛИГИОЗНОЙ ЖИЗНИ

Макс Вебер. ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЭТИКА МИРОВЫХ РЕЛИГИЙ

Натан Зёдерблом. СТАНОВЛЕНИЕ ВЕРЫ В БОГА

Генрих Фрик. СРАВНИТЕЛЬНОЕ РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ

Люсьен Леви-Брюль. МИСТИЧЕСКИЙ ОПЫТ И СИМВОЛЫ ПЕРВОБЫТНЫХ ЛЮДЕЙ

Бронислав Малиновский. МАГИЯ, НАУКА И РЕЛИГИЯ

Эрнст Кассирер. ЭССЕ О ЧЕЛОВЕКЕ

Классики мирового религиоведения - Антология - Том 2 - Становление религии

Современная наука история религий имеет в своем распоряжении ряд выводов, которые считаются уже твердо установленными. Эти выводы коротко можно сформулировать следующим образом. Человек вырабатывает понятие «дух» или «душа» в ходе размышлений над такими явлениями, как сон, видения, смерть, тень, а также из переживаний транса и галлюцинаций. Поклоняясь первоначально духам умерших родственников, человек в дальнейшем развивает учение о духовных сущностях во многих направлениях.Призраки или другие духовные существа, созданные подобным образом, в процессе дальнейшего развития становятся богами. Затем, в результате сложных преобразований, один из богов становится высшим по отношению к другим богам, наконец, высшее божество превращается в единого Бога. Наряду с этим человек сохраняет веру в существование своей собственной души, продолжающей жить после смерти тела, и формулирует концепцию бессмертия.

Таким образом, идеи Бога и души возникают в результате ошибочных рассуждений о непонятных для первобытного человека переживаниях.

Предложение о пересмотре этой устоявшейся концепции, которая одновременно является такой простой, такой логичной и так хорошо подтвержденной фактами, может показаться почти безрассудным. Однако не будет большого вреда, если мы попытаемся рассмотреть огромный массив данных с новых точек зрения. В худшем случае необоснованная критика должна лишь помочь обоснованию доктрины, против которой она направлена. Сейчас мы намерены показать, что существуют две точки зрения, с которых факты, относящиеся к ранним стадиям развития религии, еще не подлежали тщательному рассмотрению. Прежде всего мы зададимся вопросом, что можно утверждать (если это вообще возможно) о природе «видений» и галлюцинаций, которые, согласно м-ру Тайлору и его блестящей работе «Первобытная культура», вносят свой вклад в формирование идеи «духа»?

Во-вторых, мы соберем и сравним имеющиеся сообщения о Высших Богах и творящих существах, в которые верят и которым поклоняются наиболее отсталые народы. Затем мы поставим вопрос, могли ли, как утверждают современные антропологи, эти относительно Высшие Существа в том виде, как они понимались людьми в весьма неразвитых социальных условиях, возникнуть из веры в призраков умерших.