Религия. Знаменитые мистические книги

Литературный жанр, получивший название апокалиптики, который можно обнаружить в иудейских и христианских священных писаниях, а также в неканонических источниках, имеет отношение к этому непостижимому страстному желанию людей узнать о будущем. Этот термин происходит от греческого слова apocalypsis y что означает «раскрытие» или «обнаружение», как бы разгадка тайны. Книги пророка Даниила и Откровения Иоанна Богослова в Библии — самые явные примеры этого литературного жанра, хотя существует множество других текстов в иудейской и христианской литературных традициях, которые можно классифицировать как относящиеся к жанру апокалиптики.

Каковы отличительные признаки этого жанра? Апокалипсисы — это истории, в которых используются символы и видения для того, чтобы описать, как люди получили от небесных существ понимание будущих событий. Эти видения часто служат интерпретацией человеческой истории и повествуют о Божьем суде над человечеством. В них обычно выражается надежда на то, что на земле наступит царство Божье и восстановится идеализированное состояние мира, подобное тому, как было в Эдеме. Важная характерная черта апокалипсисов — Божий суд, последнее противостояние сил добра и зла, где зло навсегда повержено, и Бог осуществляет чаяния людей о мире, в котором царят справедливость и милосердие (Отк. 20—22). Знание о будущих событиях передается особым служителям Бога посредством видений, снов или ангельской вести, и их смысл проясняется со временем. Элементы апокалиптических писаний содержатся во многих частях Библии. Иногда видения, полученные от Бога, интерпретируются духовно одаренными людьми, такими как Иосиф в книге Бытия (Быт. 40 и 41). В иных случаях целые группы людей вовлечены в процесс истолкования видений, как это случилось с жителями Иерусалима, которым были сообщены восемь видений Захарии (Зах. 1—6).

В наше время слова «пророчество» или «библейское пророчество» часто используются как синонимы или условные обозначения для таких апокалиптических видений или предсказаний, однако такое словоупотребление неуместно и оказывает дурную услугу тем, кто интересуется многомерной сложностью библейских пророческих текстов. В Библии тексты апокалиптического содержания совсем не обязательно совпадают с пророческими. Несмотря на то, что пророки Израиля передавали послания, полученные ими от Бога, предсказание будущего было всего лишь одним из характерных признаков этих посланий. Эти пророчества звучали скорее как вызов и, можно сказать, они были более радикальными, чем просто предсказания будущего. Эти послания были мощным протестом и суровым предупреждением людям того времени, призывавшими к чистоте религиозного культа и оказанию помощи бедным и угнетенным. Вся серьезность этих посланий заключалась не в отдаленном исполнении некоторых причудливых видений, а в высказывании правды в лицо людям, облеченным властью в то время и в том месте, где жили пророки.

Как было совершенно верно подмечено, когда мощные пророческие слова постепенно теряли свою силу, начали появляться апокалиптические произведения, как это случилось в период времени со II в. до н. э. по II в. н. э. В этот период становилось все яснее, что пророческая традиция, доминировавшая в религиозной жизни и этических принципах Израиля в течение нескольких веков, постепенно угасает, и апокалиптическая литература, некоторые образцы которой сохранились в Библии, выходит на первый план. Более либеральные библеисты склонны датировать библейские тексты подобного рода именно этим периодом, будучи убежденными в том, что авторы апокалиптических книг затем приписали их более древним персонажам, таким как Даниил, чтобы придать авторитетный характер своим текстам, ведь это была обычная и широко принятая практика в Древнем Мире. С другой стороны, консервативные ученые считают, что нет необходимости датировать апокалиптические тексты, встречающиеся в различных частых Библии (см. Ис. 6, 24, 3 Цар. 22, Иез. 1—2, 8, 12— 14,38—39) этим периодом, охватывающим четыре века.

В любом случае, помимо канонических книг апокалиптического содержания, таких как Мф. 24—25, Мк. 13,Лк.21,1 Фес. 4:13—18, книги пророка Даниила и Откровения Иоанна Богослова, существуют также иудейские и христианские апокалипсисы, не вошедшие в еврейскую Библию или Новый Завет, такие как Первая книга Еноха, Четвертая книга Ездры, Вторая и Третья книги Варуха, Апокалипсис Петра, Пастырь Гермы и Вознесение Исайи.

Иисус также использовал апокалиптические тексты, объясняя, что представляет собой Царство Божье, и апостол Павел в своих проповедях к язычникам подчеркивал неизбежность конца света, который должен совершиться со вторым пришествием Христа. Большинство интерпретаторов Библии объясняют эти апокалиптические символы и видения в туманной манере, указывая, что они служат для поддержания надежды христиан в кризисные времена. Осознавая, что Бог управляет событиями и осуществляет свой замысел относительно истории, народ Божий ободряется, чтобы заглянуть за пределы смерти и увидеть то время, когда воцарится всеобщая справедливость под владычеством Бога.

Однако другие толкователи не были удовлетворены такими туманными объяснениями и сконцентрировали свое внимание на точности интерпретации ключевых текстов, таких как Отк. 20:1—6, где описывается тысячелетнее царство, обычно называемое миллениумом, когда Христос будет править на земле, а силы зла будут обузданы.

Роберт Клауз - Конец времен - Основные апокалиптические тексты с комментариями и пояснениями Перевод с английского Ирины Колбутовой М. : Эксмо, 2011. — 304 с. : ил. Религия. Знаменитые мистические книги ISBN 978-5-699-51783-1 Robert G. Clouse THE END OF DAYS Essential Selections from Apocalyptic Texts — Annotated and Explained Роберт Клауз - Конец времен - Основные апокалиптические тексты с комментариями и пояснениями - Содержание Введение Библейские основания Семьдесят годовых недель

Разрастание отступничества

Перенесение на небеса

Испытания Армагеддон

Тысячелетнее царство

Страшный суд Премилленаризм и отцы Церкви Папий Ириней

Юстин Мученик

Тертуллиан

Ипполит

Коммодиан

Лактанций

Ориген Амилленнаризм Августина Из сочинения «О граде Божьем» Радикальные милленаристские движения и ответ на них со стороны Церкви в средние века и эпоху Реформации Анабаптистский милленаризм

Жан Кальвин

Мартин Лютер

Ги де Бре

Английская конгрегационалистская церковь Возрождение премилленаризма в семнадцатом веке Иоганн Алстед

Джозеф Мид

Джон Арчер

Джон Роджерс

Анна Трепнел Постмилленнаризм восемнадцатого века Дэниел Уитби

Джонатан Роджерс Диспенсационализм девятнадцатого века Джон Н. Дарби

Уильям Ю. Блэкстоун

Дуайт Л. Муди Развитие милленаристских идей в двадцатом веке Сайрус И. Скофилд

Уильям С. МакБирни

Кристабель Панкхерст

Леонард Сейл-Харрисон Вступая в двадцать первый век Хэл Линдсей

Тим ЛаХей и Джерри Дженкинс Примечания Словарь Иллюстрации