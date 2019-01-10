Клауз - Конец времен - Основные апокалиптические тексты
Религия. Знаменитые мистические книги
Литературный жанр, получивший название апокалиптики, который можно обнаружить в иудейских и христианских священных писаниях, а также в неканонических источниках, имеет отношение к этому непостижимому страстному желанию людей узнать о будущем. Этот термин происходит от греческого слова apocalypsisy что означает «раскрытие» или «обнаружение», как бы разгадка тайны. Книги пророка Даниила и Откровения Иоанна Богослова в Библии — самые явные примеры этого литературного жанра, хотя существует множество других текстов в иудейской и христианской литературных традициях, которые можно классифицировать как относящиеся к жанру апокалиптики.
Каковы отличительные признаки этого жанра? Апокалипсисы — это истории, в которых используются символы и видения для того, чтобы описать, как люди получили от небесных существ понимание будущих событий. Эти видения часто служат интерпретацией человеческой истории и повествуют о Божьем суде над человечеством. В них обычно выражается надежда на то, что на земле наступит царство Божье и восстановится идеализированное состояние мира, подобное тому, как было в Эдеме. Важная характерная черта апокалипсисов — Божий суд, последнее противостояние сил добра и зла, где зло навсегда повержено, и Бог осуществляет чаяния людей о мире, в котором царят справедливость и милосердие (Отк. 20—22). Знание о будущих событиях передается особым служителям Бога посредством видений, снов или ангельской вести, и их смысл проясняется со временем. Элементы апокалиптических писаний содержатся во многих частях Библии. Иногда видения, полученные от Бога, интерпретируются духовно одаренными людьми, такими как Иосиф в книге Бытия (Быт. 40 и 41). В иных случаях целые группы людей вовлечены в процесс истолкования видений, как это случилось с жителями Иерусалима, которым были сообщены восемь видений Захарии (Зах. 1—6).
В наше время слова «пророчество» или «библейское пророчество» часто используются как синонимы или условные обозначения для таких апокалиптических видений или предсказаний, однако такое словоупотребление неуместно и оказывает дурную услугу тем, кто интересуется многомерной сложностью библейских пророческих текстов. В Библии тексты апокалиптического содержания совсем не обязательно совпадают с пророческими. Несмотря на то, что пророки Израиля передавали послания, полученные ими от Бога, предсказание будущего было всего лишь одним из характерных признаков этих посланий. Эти пророчества звучали скорее как вызов и, можно сказать, они были более радикальными, чем просто предсказания будущего. Эти послания были мощным протестом и суровым предупреждением людям того времени, призывавшими к чистоте религиозного культа и оказанию помощи бедным и угнетенным. Вся серьезность этих посланий заключалась не в отдаленном исполнении некоторых причудливых видений, а в высказывании правды в лицо людям, облеченным властью в то время и в том месте, где жили пророки.
Как было совершенно верно подмечено, когда мощные пророческие слова постепенно теряли свою силу, начали появляться апокалиптические произведения, как это случилось в период времени со II в. до н. э. по II в. н. э. В этот период становилось все яснее, что пророческая традиция, доминировавшая в религиозной жизни и этических принципах Израиля в течение нескольких веков, постепенно угасает, и апокалиптическая литература, некоторые образцы которой сохранились в Библии, выходит на первый план. Более либеральные библеисты склонны датировать библейские тексты подобного рода именно этим периодом, будучи убежденными в том, что авторы апокалиптических книг затем приписали их более древним персонажам, таким как Даниил, чтобы придать авторитетный характер своим текстам, ведь это была обычная и широко принятая практика в Древнем Мире. С другой стороны, консервативные ученые считают, что нет необходимости датировать апокалиптические тексты, встречающиеся в различных частых Библии (см. Ис. 6, 24, 3 Цар. 22, Иез. 1—2, 8, 12— 14,38—39) этим периодом, охватывающим четыре века.
В любом случае, помимо канонических книг апокалиптического содержания, таких как Мф. 24—25, Мк. 13,Лк.21,1 Фес. 4:13—18, книги пророка Даниила и Откровения Иоанна Богослова, существуют также иудейские и христианские апокалипсисы, не вошедшие в еврейскую Библию или Новый Завет, такие как Первая книга Еноха, Четвертая книга Ездры, Вторая и Третья книги Варуха, Апокалипсис Петра, Пастырь Гермы и Вознесение Исайи.
Иисус также использовал апокалиптические тексты, объясняя, что представляет собой Царство Божье, и апостол Павел в своих проповедях к язычникам подчеркивал неизбежность конца света, который должен совершиться со вторым пришествием Христа. Большинство интерпретаторов Библии объясняют эти апокалиптические символы и видения в туманной манере, указывая, что они служат для поддержания надежды христиан в кризисные времена. Осознавая, что Бог управляет событиями и осуществляет свой замысел относительно истории, народ Божий ободряется, чтобы заглянуть за пределы смерти и увидеть то время, когда воцарится всеобщая справедливость под владычеством Бога.
Однако другие толкователи не были удовлетворены такими туманными объяснениями и сконцентрировали свое внимание на точности интерпретации ключевых текстов, таких как Отк. 20:1—6, где описывается тысячелетнее царство, обычно называемое миллениумом, когда Христос будет править на земле, а силы зла будут обузданы.
Роберт Клауз - Конец времен - Основные апокалиптические тексты с комментариями и пояснениями
Перевод с английского Ирины Колбутовой
М. : Эксмо, 2011. — 304 с. : ил.
Религия. Знаменитые мистические книги
ISBN 978-5-699-51783-1
Robert G. Clouse
THE END OF DAYS
Essential Selections from Apocalyptic Texts — Annotated and Explained
Роберт Клауз - Конец времен - Основные апокалиптические тексты с комментариями и пояснениями - Содержание
Введение
Библейские основания
- Семьдесят годовых недель
- Разрастание отступничества
- Перенесение на небеса
- Испытания Армагеддон
- Тысячелетнее царство
- Страшный суд
Премилленаризм и отцы Церкви
- Папий Ириней
- Юстин Мученик
- Тертуллиан
- Ипполит
- Коммодиан
- Лактанций
- Ориген
Амилленнаризм Августина
- Из сочинения «О граде Божьем»
Радикальные милленаристские движения и ответ на них со стороны Церкви в средние века и эпоху Реформации
- Анабаптистский милленаризм
- Жан Кальвин
- Мартин Лютер
- Ги де Бре
- Английская конгрегационалистская церковь
Возрождение премилленаризма в семнадцатом веке
- Иоганн Алстед
- Джозеф Мид
- Джон Арчер
- Джон Роджерс
- Анна Трепнел
Постмилленнаризм восемнадцатого века
- Дэниел Уитби
- Джонатан Роджерс
Диспенсационализм девятнадцатого века
- Джон Н. Дарби
- Уильям Ю. Блэкстоун
- Дуайт Л. Муди
Развитие милленаристских идей в двадцатом веке
- Сайрус И. Скофилд
- Уильям С. МакБирни
- Кристабель Панкхерст
- Леонард Сейл-Харрисон
Вступая в двадцать первый век
- Хэл Линдсей
- Тим ЛаХей и Джерри Дженкинс
Примечания
Словарь
Иллюстрации
Роберт Клауз - Конец времен - Основные апокалиптические тексты с комментариями и пояснениями - Категории интерпретации
Различные интерпретации этого грядущего тысячелетия менялись на протяжении всей христианской истории, но все они в общих чертах могут быть классифицированы как относящиеся к трем большим категориям, получившим в истории названия премилленаризма, постмилленаризма и амилленаризма. Исследователи продолжают пользоваться этими категориями, несмотря на то, что на самом деле различия между отдельными течениями не исчерпываются представлениями о том, случится ли второе пришествие Христа до или после наступления тысячелетнего царства, или будет ли вообще это царство в буквальном смысле слова. Царство, которого ожидают постмилленаристы, очень сильно отличается от того, каким оно представляется премилленаристам, не только в отношении времени и способа, каким оно будет установлено, но также и в отношении самой природы этого царства и того, каким образом Христос будет осуществлять свое правление в нем. Постмилленаристы считают, что царство Божье произрастает из христианской проповеди и наставлений в христианской вере, в результате которых мир будет обращен в христианство, и в нем наступит длительный период мира и праведности. Этот новый век не будет существенным образом отличаться от нынешнего, и он будет проявляться постепенно, по мере обращения в христианство все большего числа населения земли. Зло не будет уничтожено, но оно будет сведено к минимуму по мере возрастания влияния христианства на мораль и духовное состояние общества. В течение этого века роль Церкви значительно возрастет, и будут решены
многие социальные и экономические проблемы, а также повысится уровень образования. Этот период завершится со вторым пришествием Христа, воскресением мертвых и Страшным судом.
Напротив, амилленаристы считают, что в Библии нет предсказаний о всеобщем мире и праведности, которые должны предшествовать концу света. Правления Христа в буквальном смысле не будет, также как и периода неуклонно наступающего установления мира и благосостояния. Соответствующие тексты из Библии следует понимать в духовном и метафорическом смысле, так как добро и зло будут сосуществовать вплоть до второго пришествия Христа, когда мертвые воскреснут, и совершится Страшный суд.
Третий из основных способов интерпретации, премилленаризм, представляет из себя самый замысловатый метод, и при этом самый древний. Его приверженцы утверждают, что Господь вернется внезапно, и за этим событием последует тысячелетний период мира и праведности, в течение которого Христос лично будет править как царь, или использует для этого некую избранную группу людей. Это царство установится не путем обращения в христианство отдельных людей в течение долгого периода времени, а внезапно наступит под воздействием всепобеждающей силы, направленной с небес. В течение этого нового века евреи будут обращены в христианство, и вся природа придет в такое состояние гармонии, что в пустынях расцветут розы, и даже дикие звери будут приручены. Христос, правящий жезлом железным, будет держать зло под контролем. Многие премилленаристы верят, что во время этого золотого века умершие верующие получат освященные славой духовные тела и будут свободно жить вместе с другими обитателями земли.
И все же, несмотря на эти идеальные условия, люди не будут удовлетворены, и в конце тысячелетнего периода они восстанут в последнем бунте против Бога и его приверженцев. Это последнее проявление зла будет повержено Христом, а затем состоится Страшный суд, в результате которого люди будут определены на вечное блаженство или осуждение.
Очень выразительная характерная черта премилленаризма — учение о том, что возвращение Христа будет предвозвещено некоторыми знаками, такими как проповедь Евангелия всем народам, великое отступничество, войны, голод, землетрясения, появление Антихриста и великие испытания. Этим объясняется то факт, что многие премилленаристы пытаются распознать знамения времен (с Библией в одной руке и газетой в другой, перефразируя старую поговорку), сопоставляя современные события с библейскими пророчествами, указывающими на второе пришествие Христа.
Несмотря на несомненную пользу от этих категорий, важно помнить, что они не совсем соответствуют тем учениям, которые они должны определять, и злоупотребления в их необдуманном использовании могут привести к неточности при обобщениях. Например, часто можно слышать утверждения, что пост-милленаризм — это набор крайне оптимистических верований, представляющий собой всего лишь расцвеченное христианством светское учение о том, что человечество находится в состоянии поступательного движения к некой утопической социальной цели. В самом деле, многие из наиболее страстных приверженцев евангелического движения придерживаются постмилленаристских взглядов, полагая, что Святой Дух может принести миру великое возрождение. Эта вера подталкивает их к проповеди Евангелия с невероятным пылом, и она привела их к евангелической деятельности в глобальном масштабе и миссионерской активности. Можно также быть пессимистическим постмилленаристом, то есть верить в то, что в ближайшем будущем Церковь ожидают очень тревожные времена, но что Бог ниспошлет свой Дух для преодоления этих проблем.
Также премилленаризм в особенности представляет собой учение, которое намного труднее поддается определению, чем это кажется на первый взгляд. Не все премилленаристы последовательны в своих воззрениях; например, некоторые из них в прошлом пытались своими действиями подготовить путь для пришествия Христа силой, если это было необходимо, но такой подход к решению проблемы возвращения Христа не находил поддержки среди большинства их собратьев-премилленаристов. В качестве другого примера можно привести веру многих премилленаристов в то, что евреи вновь обретут свою землю, и Иерусалим будет центром тысячелетнего царства, но таких взглядов придерживаются не все те, кто верит в пришествие Христа до наступления тысячелетнего царства. Один влиятельный пуританский ученый, сторонник премилленаризма верил даже в то, что Америка станет центром царства Христа.
Еще одно различие, из-за которого разграничения между обычно используемыми категориями эсхатологических интерпретаций оказываются размытыми, заключается в том, интерпретируется ли Откровение Иоанна Богослова, главная книга, на которой основываются все эти теории, претеристическим, историцистским или футуристическим способом. Претеристы верят в то, что большинство из пророчеств Откровения Иоанна Богослова, которое иногда называют просто «Апокалипсисом», уже исполнились в прошлом. Историцисты (или пре-зентисты) считают, что события, о которых идет речь в Откровении Иоанна Богослова, находятся сейчас в процессе исполнения, а футуристы верят, что основная часть этой книги относится к событиям, которым еще предстоит произойти. До XIX в. большинство премилленаристов придерживались историцистского метода интерпретации, то есть они верили, что пророчества Откровения Иоанна Богослова исполняются у них на глазах. Сейчас обычно премилленаристы стараются подчеркнуть важность футуристического подхода, говоря, что мы еще не видим исполнения этих событий, но увидим их, и очень скоро.
Тем не менее, несмотря на все эти оговорки, общие категории премилленаристской, постмилленаристской и амилленаристской интерпретаций второго пришествия Христа остаются полезными терминами при изучении данного предмета, хотя бы по той простой причине, что их до сих пор часто используют.
спасибо
Спасибо!
Хочу книгу формате pdf, если это возможна... на крайннем случае формате djv. эта моя первая покупка на ваш сайт и если сделал што-то не так, прошу объяснить. спасибо за услугу. хочу перманентно читать у вас книги...
Интереснейшая книга, даже и не ожидал, особенно для эсхатологов, библиотека милленаристских первоисточников - просто супер!