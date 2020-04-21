Уильям Клейн - Новый избранный народ - Корпоративный взгляд на избрание

Избрание для одних является трудностью и препятствием, для других — важной вдохновляющей идеей, а для многих даже причиной замешательства или чувства растерянности. Избрание сбивает с толку некоторых христиан, поскольку они вынуждены сказать: «Господь избрал меня» (следовательно, «обделил» других). Такое утверждение заставляет их чувствовать себя неловко. Это кажется им преувеличением их возможностей и чем-то особенным. Божье избрание для некоторых людей они рассматривают как несправедливость или что-то незаслуженное.

Однако другие утверждают, что нельзя отрицать избрание и изменять его суть подчеркиванием того, что и «мы избрали Бога». Они заявляют, будто Библия утверждает, что Господь избрал к спасению лишь некоторых людей. Иная трактовка избрания, как они считают, равнозначна удалению от библейской истины о суверенности Господа, Который Сам несет ответственность за распространение спасения на грешников, недостойных и развращенных. Временами возникает замешательство или чувство неудовлетворенности, поскольку одна сторона обвиняет другую, что та отрицает то, что утверждается первой, и утверждает то, что первой отрицается. Кальвинисты упрекают арминиан за то, что те превращают веру в «дела», так что люди становятся ответственными за собственное спасение. Арминиане страстно отвергают эти обвинения и протестуют против тех утверждений кальвинистов, которые отрицают роль свободной воли человека, превращая, таким образом, людей в роботов, а Господа — в деспота, беспричинно отправляющего некоторых на небеса, а остальных — в ад. В ответ кальвинисты возмущаются и называют это неправильным представлением их позиции.

Несмотря на долгую историю толкования вопроса избрания, не выработалось никакого общего мнения. Некоторые великие богословы в истории Церкви много размышляли и писали по этому поводу. Такие богословы-светила, как Пелагий, Августин, Фома Аквинский, Мартин Лютер, Жан Кальвин, Якоб Арминий, а так^ке более современные — Ходж, Уорфилд, Барт — выделяются среди других благодаря своему вкладу в продолжающуюся дискуссию. Можем ли мы прийти к какому-то примирению, или же нам остается избегать данной темы? Из-за неопределенности, окружающей вопрос избрания, многие христиане именно так и делают.

Они думают так: «Если даже такие богословы не могут прийти к соглашению, тогда кто я такой, чтобы высказывать свое мнение по этому вопросу?» Другие считают, что избрание неизбежно вызывает разногласия, и поэтому не желают принимать участие в этих дебатах. Они лучше поговорят о тех вопросах, которые объединяют христиан, или которые имеют более личностный характер. Поэтому они избегают разговоров об избрании.

Однако тема избрания в Библии слишком важна, чтобы быть забытой или выброшенной. Несмотря на замешательство, чувство растерянности или противостояние мнений, избрание занимает такое важное место в Библейском откровении, что современные христиане не могут просто не обращать на него внимание и избегать при разговоре. Ветхозаветные авторы постоянно подчеркивают, что Израиль существует благодаря Божьему выбору. Автор Книги Второзаконие утверждает: «...тебя избрал Господь, Бог твой, чтобы ты был собственным Его народом из всех народов, которые на земле» (Втор. 7:6). Мы не можем понять положение и характер миссии израильского народа, не принимая во внимание его богоизбранность. Более того, многие пророки, священники и цари израильские совершали свой труд в качестве избранных орудий Бога.

Соответственно, новозаветные авторы уделяют огромное внимание Божьему избранию. Иисус является Избранником Божьим. Он избирает учеников. Павел был избран еще до его рождения. Христиане так^ке избраны Богом. В Послании к ефесянам 1:4 написано, что Господь избрал их «во Христе» прежде создания мира. Используя слова, употребляемые обычно по отношению к народу израильскому, апостол Петр в своем Первом послании (2:9) описывает Церковь как «род избранный». В обоих Заветах говорится, что Господь избирает народ, который становится объектом Его особенной заботы и любви, и который Он использует при исполнении Своих целей в этом мире. Согласно Библии, избрание лежит в основе отношений между Богом и людьми. Избегать данной темы — просто безответственно.

Очевидно, что эффективное и действенное понимание избрания должно исходить из Писания. Тем не менее, слишком часто обсуждение уходило в сторону и приобретало оттенок искаженности, потому что участники дискуссии больше беспокоились о формулировании систематического подхода, чем о понимании значения и намерений самих библейских авторов.