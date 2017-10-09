На улицах Оксфорда часто можно увидеть танцующие фигуры, воздающих хвалу индуистским богам. Умиротворенные лица гуру благодушно улыбаются с рекламных щитов, глядя на спешащих и озабоченных лондонских служащих. Восток пришел на Запад. Основным противником христианства до последнего времени был материализм. Но сегодня христианству неожиданно противопоставили альтернативную философию, которая тоже делает акцент на духовном начале. Некоторых шокирует огромная популярность восточных сект, особенно среди молодежи. Индию прежде рассматривали как страну языческих предрассудков и идолопоклонства. Почему же восточный мистицизм оказался способным очаровать цивилизацию Запада? По зрелом размышлении сегодняшнее увлечение восточным мистицизмом не должно нас сильно удивлять. Это только часть глобального изменения в мышлении, характерные черты которого могут быть легко определены. Мы можем их перечислить.

Отсутствие взаимопонимания между народами в ядерный век привело к тому, что нетерпимость в вопросах веры стала считаться одним из самых страшных грехов нашего времени. Это явилось одной из причин утраты представления об абсолютной истине в вопросах религии и морали. Все восточные религии, особенно индуизм, способны удивительным образом впитывать практически любую религию и интерпретировать ее в своих терминах. Поэтому многим кажется, что восточный мистицизм является идеальной отправной точкой в поиске философии, которая могла бы объединить наш разобщенный мир.

Характерной чертой духовной жизни нашего века является популярность экзистенциализма. По сути, это реакция на крайности научного рационализма, который способствует, и многие чувствуют это, сведению человека до уровня биохимической машины. То, что в авангардистских движениях на западе уделяется большое внимание иррациональности и абсурдности, также является реакцией на рационализм. Духовный опыт занимает центральное место в восточных религиях. Множество индуистских и буддистских ритуалов в действительности являются всего лишь различными способами достижения опыта «просветления». Восточное мышление, таким образом, подобно науке, ориентировано на опыт. Кроме того, индуизм с большим, чем это принято на Западе, уважением относится к животному миру и, как кажется, именно поэтому может способствовать решению экологических проблем. Все это делает восточный мистицизм привлекательным в глазах многих наших современников.

Рой Клементс - Христианство в современном мире

Посох, Новосибирьск 1997 г.

ISBN: 5-88869-094-5

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