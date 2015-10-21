Чем же так примечателен 2000 г.? Логический ответ — ничем. Начать с того, что не точна сама цифра, сам расчет. Дата рождения Христа, от которой мы ведем отсчет «новой эры», была определена в VI в., при этом была допущена ошибка примерно на 6 лет, не говоря уже о тех десяти днях, которые были потеряны при корректировке календаря в XVI в. Кроме того, есть еще мусульманские страны, ведущие свое летоисчисление с 622 г. н. э. — года бегства Мухаммеда из Мекки. Однако логика не столь важна там, где речь идет о магической силе чисел. Воистину, из любой даты можно сделать нечто сверхзначительное, если приложить достаточно усилий. Взять, например, таинственность, которая окружала число 1984, —так назвал свой роман, написанный на 35 лет раньше, Джордж Оруэлл, предрекавший приход Большого брата, полиции мысли и переписывание истории. Тем не менее канун нового тысячелетия действительно кажется средоточием всевозможных надежд и страхов. Для европейца, с тех пор как автор Откровения описал видение сатаны, скованного на тысячу лет, магия этого числа коренится в христианской традиции и ассоциируется с предсказаниями конца света. Однако вопрос «Чем все это закончится?», как мы увидим, никак нельзя отнести к сфере интересов ограниченного круга лиц, например милленариев, считающих, что изменяющие мир события происходят исключительно в конце тысячелетия. Вопросы о том, когда, как и почему придет к концу наш мир, волновали самых разных людей на протяжении всей истории человечества; по всей видимости, они сохранят свою актуальность и в третьем тысячелетии. Люди были одержимы подобными вопросами в прошлом, признаки такой одержимости встречаются нам и сейчас, и в этой книге я постараюсь, опираясь на них, разобраться, что думали о будущем люди прошлого и как смотрят на будущее люди нашего времени. При этом я попытаюсь найти ответы на следующие вопросы: как наши предки представляли себе конец времен? Отличаются ли их представления от наших сегодняшних взглядов? Чем все закончится? Имеет ли это значение для нас?

Клиффорд Паула - Последнее время - История вопроса

Пер. с англ. СПб.: Мирт, 2000. -219 с.

ISBN 5-88869-098-8.

Клиффорд Паула - Последнее время - История вопроса - Содержание

Введение. Чем же все это закончится? Глава 1. Начало конца Глава 2. Писание о конце Глава 3. Стремление к концу Глава 4. Признаки конца Глава 5. Люди конца Глава 6. Время конца Глава 7. Пророки конца Глава 8. Драма конца Глава 9. Интерпретации конца Глава 10. Что дальше? Список рекомендуемой литературы

Клиффорд Паула - Последнее время - История вопроса - Введение

Возможно, самым значительным вкладом XX в. в мировую историю окажется осознание разрушительного воздействия человечества на планету. Последствия индустриализации, а позднее — развития новых технологий для самого человека поистине ужасающи: почти ежедневно мы слышим о новых открытиях, подтверждающих связь между условиями труда (и жизни) людей и такими болезнями, как рак и т. п. К этому следует добавить такие бедствия, как взрыв ядерного реактора Чернобыльской АЭС в 1986 г., сделавший необитаемым в обозримом будущем значительный участок территории России, Украины и Белоруссии, вырубка лесов и загрязнение среды, особенно в развивающихся странах, а также воздействие таких веществ, как фреон, не только на состояние воздуха, которым мы дышим, но даже на состояние невидимых, но жизненно важных для нас верхних слоев атмосферы.

Возможно ли еще остановить это неуклонное движение к экологической катастрофе? Желая рассказать об уже нанесенном природе ущербе и нарисовать мрачные картины будущего, экологи заимствуют язык библейских пророков. Подобно тому, как было в Эдемском саду, пишет эколог Джонатан Поррит, «земля испорчена человеческим безрассудством». Мрачные пророчества экологов перекликаются с предсказаниями милленариев, с одной существенной разницей — первые считают, что человечество найдет силы спасти себя и свой мир. Они видят нашу судьбу зависящей не столько от Божьего суда и возмездия, сколько от наших собственных усилий.

Однако не только современные эко-пророки унаследовали стремление возвещать грозящий миру конец. Древние пророчества Зороастры оказали глубокое влияние на другие религии; они воздействовали на представления иудеев о конце нашего времени, что в свою очередь повлияло на развитие христианской мысли.

Христадельфийца с рекламными щитами на спине и груди и сейчас еще можно встретить на лондонской Оксфорд-стрит, и я хорошо помню смешанное чувство страха и смущения, которое я испытывала, сталкиваясь с его собратом на улицах приморского города, где я выросла. Подобная интерпретация христианства когда-то, возможно, была редким отклонением от ортодоксальной веры, в конце же XX столетия мы видим бурный рост всевозможных сект, причем некоторые из них уходят корнями в христианство и другие мировые религии, но большинство основывается на той или иной форме природных представлений людей. Многие из них существуют главным образом благодаря вере людей в надвигающийся конец света и привлекают общественное внимание только когда происходит нечто ужасное. Так случилось в 1994 г., когда мир потрясло сообщение о массовом самоубийстве десятков членов некой секты фанатиков, ордена Храма солнца, совершенном одновременно в Швейцарии и в Канаде. Комментаторы тут же провели параллели между этими случаями и другими трагическими происшествиями: самоубийством девятисот четырнадцати человек в Гвиане в 1978 г. и смертью Дейвида Кореша и восьмидесяти двух его последователей в Уэйко, Техас, пятнадцать лет спустя.

Интерес к событиям конца света не падает, а, напротив, остается на поразительно высоком уровне, что неизбежно проявляется в разных аспектах культуры. Даже мои примеры из викторианской эпохи все еще остаются в силе. «Машина времени» являет собой редкий образецкниги, которая никогда не переставала издаваться, а начальные такты «Заратуштры» Штрауса обеспечили Стэнли Кубрика незабываемой музыкой к фильму «2001 — Космическая Одиссея».

Сегодня будущее земли интересует не только фанатиков. Астрономы и космологи довели до совершенства свои теории о происхождении Вселенной и теперь принялись рассуждать о ее конце. Они даже могут приблизительно указать дату конца, однако промежуток времени, когда Вселенная должна перестать расширяться и начать сжиматься, столь велик, что это едва ли может всерьез беспокоить нас. Задолго до того, как пролетят эти оставшиеся миллионы, если не триллионы лет, человечество, скорее всего, само уничтожит себя или свою планету.

Однако многим такое объяснение представляется слишком разумным. Как ни странно, в то время как в XX в. человечество добилось необычайного прогресса в познании себя, земли и Вселенной, а развитие технологии достигло такого уровня, что у неспециалиста голова идет кругом, в это самое время интерес ко всякого рода пророчествам и предсказаниям как никогда высок.

Приведу один пример.

Каждую осень выходит альманах пророчеств на будущий год, основанных на сочинениях весьма мрачного предсказателя, жившего в Провансе примерно 450 лет назад. Пророчества Нострадамуса горячо обсуждались при французском дворе того времени и, вероятно, для него и были написаны. Однако их формулировки, даже там, где они понятны, настолько расплывчаты, что комментаторы до настоящего времени относят их к самым разным событиям мировой истории. В высказываниях Нострадамуса о «царстве, в споре разделенном между братьями», один американский комментатор усмотрел указание на отречение Эдуарда VIII и вступление на престол Георга VI. Довольно легко применять подобные предсказания в ретроспективе, и совсем другое дело — составить из них путеводитель на год вперед. И все-таки альманах по-прежнему пользуется спросом как во Франции, так и в Англии, да и не только в этих странах.

Нострадамуса, по-видимому, больше занимал крах империй, чем конец света, однако попытки вычислить дату свершения этого события делаются с поразительной регулярностью. У подобных предсказаний длинная родословная. Ветхозаветная Книга Пророка Даниила, вероятно написанная во II в. до н. э., предсказывает конец через «семьдесят седьмин», что обычно интерпретируется как семьдесят умноженное на семь (по числу дней недели), т. е. 490 лет. К XIX в. некоторые «знатоки» Библии, совершенно игнорируя все научные открытия, определили, что мир был создан в 4004 г. до н. э. и конец его наступит в 1911 г. н. э.

Моя книга посвящена изучению той власти, которую имеют над нами эти вопросы: почему, когда и как наступит конец нашего мира. В ней мы совершим путешествие через века: от зороастризма — к латинской литературе, от иудейских пророков — к христианским; через континенты: из Европы — в Соединенные Штаты. На этом пути мы встретим пророков и шарлатанов, людей с глубокими религиозными убеждениями и людей без всяких убеждений; мы также столкнемся с периодами национальных бедствий — таких, как «черная смерть» в Англии, — когда мысли людей обращались к последнему времени.

Искусство, литература и фольклор займут в книге свое место, ибо они, вероятно, более чем что-либо другое, являются показателями степени интереса людей к «концу света». Этот интерес, если не сказать страсть, отражен в росписях на стенах средневековых церквей, рисующих ужасы судного дня. Он проявляется и в произведении французского поэта XII в., который живописует признаки конца: когда мертвых подхватят ужасные ветра и радуга упадет с неба. Спустя несколько столетий йоркширская предсказательница, мамаша Шиптон из Наресборо, также подробно опишет признаки конца в стихах, весьма далеких по стилю от высокой поэзии:

Наступит время, когда моря крови

Сольются с великим потопом.

В чем же смысл этого путешествия сквозь время? Хотя приход 2000 г. вовсе не означает, что прошло ровно 2000 лет с момента рождения Христа, все же сила этой даты — конец второго тысячелетия плюс-минус несколько лет — такова, что автоматически влечет за собой шквал вопросов, когда все это кончится. Следовательно, задача этой небольшой книги должна состоять в том, чтобы попытаться увидеть, что «конец света» означал для людей в прошлом, в какой степени актуальность этой проблемы сохраняется сейчас и какие ориентиры на будущее это нам дает.