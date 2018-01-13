Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Климент Александрийский - Увещевание к язычникам - Кто из богатых спасется

Климент Александрийский - Увещевание к язычникам. Кто из богатых спасется
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Theology
Не утаивает пророк благодать, говоря: Я сказал, что вы — боги и сыны Всевышнего все. Ведь нас, именно нас Он усыновил и желает называться только нашим Отцом, но не Отцом непокорных. Итак, наши дела как Христовых спутников обстоят следующим образом: каковы желания — таковы и слова, каковы слова — таковы и дела, а каковы поступки — такова и жизнь: хороша вся жизнь у людей, познавших Христа.
Достаточно, думаю, слов, хотя я уже и пошел в своих рассуждениях дальше, повинуясь человеколюбию и изливая то, что получил от Бога, как призывающий изо всех сил к величайшему из благ — спасению. Ибо когда рассказываешь о жизни, не имеющей конца, то слова, совершающие при этом священнодействие, не хотят остановиться. Вам теперь остается выбрать несущую пользу цель — суд или милость. Но я же считаю, что не следует сомневаться в том, что из двух лучше: в самом деле, нельзя сравнивать жизнь с гибелью.

Климент Александрийский - Увещевание к язычникам. Кто из богатых спасется

[пер. с древнегреч., вступ. ст., коммент. и указатель А. Ю. Братухина]
СПб. : ООО «Издательство Олега Абышко» : ООО «Издательство «Пальмира», 2017. 282 с.
ISBN 978-5-521-00285-6

Климент Александрийский - Увещевание к язычникам. Кто из богатых спасется - Содержание

А. Ю. Братухин. Тит Флавий Климент — примиритель противоположностей
  • Биография
  • Творчество
  • Аллегорический метод и Ветхий Завет
  • Языческие мистерии в интерпретации Климента
  • Боги и бесы у Климента
  • Климент о богатстве и спасении
  • Прекрасное и уродливое глазами Климента
  • Климент и Египет
Увещевание к язычникам
Глава первая. Христос — это Новая Песня, Слово Истины
  • I. Евном и цикада
  • II. Древние мифы и новая песня
  • III. Обман Орфея
  • IV. Спасительная сила новой песни
  • V. Логос и гармония мира
  • VI. Кажущаяся новизна истины
  • VII. Предвечный Логос — Мастер, Учитель и Защитник
  • VIII. Различные пути спасительного врачевания
  • IX. Иоанн Предтеча и плодоносная пустыня
  • X. Христос и врата в небеса
Глава вторая. Языческие мистерии гнусны, а боги позорны
  • XI. О языческих оракулах
  • XII. Связь мистерий со змеем и грехопадением
  • XIII. О происхождении слов «оргии» и «мистерии»
  • XIV. О мистериях Афродиты
  • XV. О мистериях Деметры, Аттиса, Кибелы и корибантов
  • XVI. О Сабазийских мистериях
  • XVII. О тесмофориях, скирофориях и арретофориях и мистериях Диониса
  • XVIII. О мистериях Диониса (продолжение)
  • XIX. О кабирских мистериях
  • XX. Об Элевсинских мистериях
  • XXI. Об Элевсинских мистериях (продолжение)
  • XXII. О тайных символах мистерий
  • XXIII. Мистерии язычников безбожны
  • XXIV. Благоразумие древних «безбожников»
  • XXV. О безбожии и суеверии
  • XXVI. Семь путей возникновения идолопоклонства
  • XXVII. Мифы — либо вымыслы, либо рассказы о дурных людях
  • XXVIII. Об одноименных богах
  • XXIX. Об Аресе, Гефесте и других
  • XXX. Об Асклепии, Диоскурах, Геракле и других
  • XXXI. О Музах
  • XXXII. О любовных приключениях богов
  • XXXIII. О любовных приключениях богов (продолжение)
  • XXXІV. Об истории спортивных состязаний и фаллических шествий
  • XXXV. О богах, бывших рабами
  • XXXVI. О человеческих слабостях богов
  • XXXVII. О Зевсе
  • XXXVIII. О недостойных эпитетах богов
  • XXXIX. Сопоставление греческих и египетских богов
  • XL. О местных демонах
  • XLI. О великих демонах
Глава третья. Боги суть кровожадные бесы
  • ХLII. О человеческих жертвоприношениях
  • ХLIII. О Крезе, Кире и Солоне
  • XLIV. О происхождении культа Эрота и Пана
  • XLV. О храмах-гробницах
Глава четвертая. О статуях богов
  • XLVI. О старинных идолах
  • XLVII. Истории знаменитых статуй
  • XLVIII. История статуи Сараписа
  • XLIX. Об Антиное
  • L. Сивилла о языческих капищах; боги-привратники
  • LI. Идолы ничтожнее любого живого существа
  • LII. О бесчувствии идолов
  • LIII. О гибели храмов в огне и о людях, позировавших изготовителям идолов
  • LIV. О людях, провозглашавших себя богами
  • LV. Боги — это умершие люди и демоны
  • LVI. О почитании материи
  • LVII. О «своднической» роли искусства
  • LVIII. О коварстве искусства, скульпторах и магах
  • LIX. О непотребстве в поэмах Гомера
  • LX. О связанном с идолопоклонством разврате
  • LXI. О связанном с идолопоклонством разврате (продолжение)
  • LXII. Счастлив отринувший идолы
  • LXIII. Богом является не природа, а ее Создатель
Глава пятая. Ложные мнения философов о богах
  • LXIV. Об обожествлении философами стихий
  • LXV. Приоритет персов в обожествлении стихий
  • LXVI. О философах, поднявшихся над почитанием элементов
Глава шестая. Проблески истины у философов
  • LXVII. О суетности философов
  • LXVIII. Платон — помощник в поисках истины
  • LXIX. Истина постигается благодаря Богу
  • LXX. Учителя Платона — варварские народы
  • LXXI. Антисфен, Ксенофонт и Сивилла
  • LXXII. О Клеанфе
Глава седьмая. Проблески истины у поэтов
  • LXXIII. Ссылка на Арата и Гесиода
  • LXXTV. Еврипид, Софокл и раскаяние Орфея
  • LXXV. Критика культа Кибелы у Менандра и Антисфена
  • LXXVI. Гомер и Еврипид в роли обличителей богов
Глава восьмая. Истина в писаниях пророков
  • LXXVII. Обращение к Сивилле
  • LXXVIII. Обращение к Иеремии и Исаии
  • LXXIX. Обращение к Моисею и другим пророкам
  • LXXX. Обращение к Притчам Соломона и другим ветхозаветным текстам
  • LXXXI. О суетности и лжи язычников
Глава девятая. Истина в новозаветных текстах
  • LXXXII. Обращение к Посланию к Евреям и другим новозаветным текстам
  • LXXXIII. Свобода или рабство, жизнь или смерть?
  • LXXXIV. «Сегодня» и вечность
  • LXXXV. Цена спасения
  • LXXXVI. Цена спасения (продолжение)
  • LXXXVII. Обращение к апостолу Павлу
  • LXXXVIII. О единстве
Глава десятая. Критика безбожных обычаев, людского невежества и косности
  • LXXXIX. О приносящем несчастье обычае
  • ХС. О каре для злодеев и для самого князя зла
  • XCI. Об отталкивающем внешнем виде идолослужителей
  • ХСII. Примеры собак, коней, быка и осла, червей, свиней, орлов
  • ХСIII. О небесном наследии
  • XCIV. О небесном наследии (продолжение)
  • XCV. О выборе между смертью и жизнью и о врожденной вере
  • XCVI. Призыв выйти на ристалище истины
  • XCVII. О справедливости Бога
  • XCVIII. Бог — Создатель одушевленной статуи
  • XCIX. Невежество — причина людских бедствий
  • С. Человек рожден для созерцания неба
  • CI. Язычники расходуют свою жизнь на смерть
  • СII. Судьба, богатство, любовь, сон, звезды — не боги
  • СIII. Бесчувственные изваяния и бесчувственные люди
  • CIV. Священен человек, а не звери и камни
  • CV. Слепота и глухота язычников
  • CVI. О старой коже и крыльях
  • CVII. Гимн Богу — праведный человек
  • CVIII. О людях, более бестолковых, чем звери; о человеческих и Божиих законах
  • CIX. О терпком вкусе спасения
  • СХ. О Господе и Его деяниях
Глава одиннадцатая. О благодеяниях Бога людям
  • CXI. Об освобождении людей
  • СХII. О просвещении людей
  • СХIII. О прозрении людей
  • CXIV. О свете и мраке
  • CXV. Об экспедиции на небо, спасительном талисмане и Божием заклинании
  • CXVI. О Христовом воинстве
  • СХVII. Божественная любовь и стрекало спасения
Глава двенадцатая. Христианские мистерии святы и спасительны
  • CXVIII. Харибда и сирены
  • CXIX. Беседа с Тиресием
  • СХХ. О христианских мистериях
  • CXXI. Христос — наш помощник
  • CXXII. О подобии Богу
  • CXXIII. Заключение
Примечания
Указатель имен
Сокращения
Библиография
Приложение. Кто из богатых спасется

Климент Александрийский - Увещевание к язычникам. Кто из богатых спасется - Глава 1

Восписующие богатым похвалы, мне кажется, по всей справедливости должны быть не только осуждаемы за лесть и пресмыкательство, потому что они выдают себя за почитателей того, что вовсе не заслуживает почтения; но они должны быть признаваемы и за безбожников и обманщиков. За безбожников, ибо не радея о своей обязанности хвалить и прославлять Единого Совершенного и Святого Бога, из Которого все, Которым все и к Которому все, они честь, приличествующую Ему, воздают людям, обременяющим себя грехами, ведущим жизнь безнравственную, за что, — а это и главное, — подлежат суду Божию. За обманщиков такие люди должны быть считаемы потому, что богатство уже само в себе имеет силу надмевать души собственников, губить и сводить с пути, коим достигается спасение, а они богатых к тому же еще усыпляют, через угодливость им своими безмерными похвалами.
Кроме того, пробуждают в них высокомерные мысли, в результате чего богатые все начинают считать пустяками, за исключением богатства, которым они такое удивление к себе возбуждают. Поистине, это значит к огню огня подбавлять, гордого гордостью нагружать, к богатству прибавлять еще отяготительнейшее затруднение: трудно осиливаемую природу обременять еще затруднительнейшей тяжестью, вместо того чтобы освобождать и отделять ту от этой, как от некоей губительной и смертельной болезни. Потому что кто превозносится и чванится, того может и обратное постигнуть—для него может наступить унижение и падение, чему и учит слово Божие.
Мне кажется, вместо того чтобы унизительно льстить богатым и прославлять их за дурные их дела, гораздо человечнее по отношению к ним было бы помогать им напоминаниями, всеми возможными способами содействуя их спасению: частью Бога о сем моля, Который чад Своих с верностью и готовностью щедро наделяет могущими им на пользу служить благами, частью благодатью Спасителя их души исцеляя, их просвещая и к принятию истины приводя. Только тот, кто воспринял оную, кто добрыми делами блистает, только тот наследует в награду за это вечную жизнь. Необходима для достижения ее и постоянная, равномерно, даже до последнего дня жизни продолжаемая, молитва души твердой и чистой, а также образ жизни и расположений: добрый, закону верный, всесторонне определяющийся заповедями Спасителя.
Глава 2
Но, наверное, не одна какая-нибудь, и притом и простая, тому причина, что спастись богатому труднее, чем бедному; тех причин, конечно, много и они разнообразны. Потому что одни без рас- суждений и легкомысленно внимают сему голосу Спасителя, что удобнее верблюду сквозь игольные уши пройти, нежели богатому войти в Царство Божие, и в себе самих отчаиваясь, как если бы не могли они Царства Божия достигнуть, во всех своих действиях соображаются с миром; и как если бы им суждено было жить лишь по эту сторону гроба, все далее и далее в унынии отклоняются от пути, ведущего в жизнь загробную, не заботясь много ни о том, к каким богачам Господь и Учитель обращает речь Свою, ни о том не думая, что невозможное для людей возможно для Бога.
Другие, хотя и правильно и надлежащим образом понимают данное изречение Господа, но, пренебрегая делами, ведущими ко спасению, не снабдевают себя этим оружием, необходимым для завладения ожидаемыми благами. С обеих этих точек зрения говорю я, впрочем, только о богатых, которым известны и могущество Спасителя, и явленное Им спасение. О тех же, которым эти истины не известны, меньше я забочусь.
Views 432
Rating 5.0 / 5
Added 13.01.2018
Author brat Andron
Rate this publication:
5.0/5 (2)

Comments

No comments yet. Be the first!

Related Books

All Books