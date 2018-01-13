Не утаивает пророк благодать, говоря: Я сказал, что вы — боги и сыны Всевышнего все. Ведь нас, именно нас Он усыновил и желает называться только нашим Отцом, но не Отцом непокорных. Итак, наши дела как Христовых спутников обстоят следующим образом: каковы желания — таковы и слова, каковы слова — таковы и дела, а каковы поступки — такова и жизнь: хороша вся жизнь у людей, познавших Христа.

Достаточно, думаю, слов, хотя я уже и пошел в своих рассуждениях дальше, повинуясь человеколюбию и изливая то, что получил от Бога, как призывающий изо всех сил к величайшему из благ — спасению. Ибо когда рассказываешь о жизни, не имеющей конца, то слова, совершающие при этом священнодействие, не хотят остановиться. Вам теперь остается выбрать несущую пользу цель — суд или милость. Но я же считаю, что не следует сомневаться в том, что из двух лучше: в самом деле, нельзя сравнивать жизнь с гибелью.

Климент Александрийский - Увещевание к язычникам. Кто из богатых спасется

[пер. с древнегреч., вступ. ст., коммент. и указатель А. Ю. Братухина]

СПб. : ООО «Издательство Олега Абышко» : ООО «Издательство «Пальмира», 2017. 282 с.

ISBN 978-5-521-00285-6

Климент Александрийский - Увещевание к язычникам. Кто из богатых спасется - Содержание

А. Ю. Братухин. Тит Флавий Климент — примиритель противоположностей

Биография

Творчество

Аллегорический метод и Ветхий Завет

Языческие мистерии в интерпретации Климента

Боги и бесы у Климента

Климент о богатстве и спасении

Прекрасное и уродливое глазами Климента

Климент и Египет

Увещевание к язычникам

Глава первая. Христос — это Новая Песня, Слово Истины

I. Евном и цикада

II. Древние мифы и новая песня

III. Обман Орфея

IV. Спасительная сила новой песни

V. Логос и гармония мира

VI. Кажущаяся новизна истины

VII. Предвечный Логос — Мастер, Учитель и Защитник

VIII. Различные пути спасительного врачевания

IX. Иоанн Предтеча и плодоносная пустыня

X. Христос и врата в небеса

Глава вторая. Языческие мистерии гнусны, а боги позорны

XI. О языческих оракулах

XII. Связь мистерий со змеем и грехопадением

XIII. О происхождении слов «оргии» и «мистерии»

XIV. О мистериях Афродиты

XV. О мистериях Деметры, Аттиса, Кибелы и корибантов

XVI. О Сабазийских мистериях

XVII. О тесмофориях, скирофориях и арретофориях и мистериях Диониса

XVIII. О мистериях Диониса (продолжение)

XIX. О кабирских мистериях

XX. Об Элевсинских мистериях

XXI. Об Элевсинских мистериях (продолжение)

XXII. О тайных символах мистерий

XXIII. Мистерии язычников безбожны

XXIV. Благоразумие древних «безбожников»

XXV. О безбожии и суеверии

XXVI. Семь путей возникновения идолопоклонства

XXVII. Мифы — либо вымыслы, либо рассказы о дурных людях

XXVIII. Об одноименных богах

XXIX. Об Аресе, Гефесте и других

XXX. Об Асклепии, Диоскурах, Геракле и других

XXXI. О Музах

XXXII. О любовных приключениях богов

XXXIII. О любовных приключениях богов (продолжение)

XXXІV. Об истории спортивных состязаний и фаллических шествий

XXXV. О богах, бывших рабами

XXXVI. О человеческих слабостях богов

XXXVII. О Зевсе

XXXVIII. О недостойных эпитетах богов

XXXIX. Сопоставление греческих и египетских богов

XL. О местных демонах

XLI. О великих демонах

Глава третья. Боги суть кровожадные бесы

ХLII. О человеческих жертвоприношениях

ХLIII. О Крезе, Кире и Солоне

XLIV. О происхождении культа Эрота и Пана

XLV. О храмах-гробницах

Глава четвертая. О статуях богов

XLVI. О старинных идолах

XLVII. Истории знаменитых статуй

XLVIII. История статуи Сараписа

XLIX. Об Антиное

L. Сивилла о языческих капищах; боги-привратники

LI. Идолы ничтожнее любого живого существа

LII. О бесчувствии идолов

LIII. О гибели храмов в огне и о людях, позировавших изготовителям идолов

LIV. О людях, провозглашавших себя богами

LV. Боги — это умершие люди и демоны

LVI. О почитании материи

LVII. О «своднической» роли искусства

LVIII. О коварстве искусства, скульпторах и магах

LIX. О непотребстве в поэмах Гомера

LX. О связанном с идолопоклонством разврате

LXI. О связанном с идолопоклонством разврате (продолжение)

LXII. Счастлив отринувший идолы

LXIII. Богом является не природа, а ее Создатель

Глава пятая. Ложные мнения философов о богах

LXIV. Об обожествлении философами стихий

LXV. Приоритет персов в обожествлении стихий

LXVI. О философах, поднявшихся над почитанием элементов

Глава шестая. Проблески истины у философов

LXVII. О суетности философов

LXVIII. Платон — помощник в поисках истины

LXIX. Истина постигается благодаря Богу

LXX. Учителя Платона — варварские народы

LXXI. Антисфен, Ксенофонт и Сивилла

LXXII. О Клеанфе

Глава седьмая. Проблески истины у поэтов

LXXIII. Ссылка на Арата и Гесиода

LXXTV. Еврипид, Софокл и раскаяние Орфея

LXXV. Критика культа Кибелы у Менандра и Антисфена

LXXVI. Гомер и Еврипид в роли обличителей богов

Глава восьмая. Истина в писаниях пророков

LXXVII. Обращение к Сивилле

LXXVIII. Обращение к Иеремии и Исаии

LXXIX. Обращение к Моисею и другим пророкам

LXXX. Обращение к Притчам Соломона и другим ветхозаветным текстам

LXXXI. О суетности и лжи язычников

Глава девятая. Истина в новозаветных текстах

LXXXII. Обращение к Посланию к Евреям и другим новозаветным текстам

LXXXIII. Свобода или рабство, жизнь или смерть?

LXXXIV. «Сегодня» и вечность

LXXXV. Цена спасения

LXXXVI. Цена спасения (продолжение)

LXXXVII. Обращение к апостолу Павлу

LXXXVIII. О единстве

Глава десятая. Критика безбожных обычаев, людского невежества и косности

LXXXIX. О приносящем несчастье обычае

ХС. О каре для злодеев и для самого князя зла

XCI. Об отталкивающем внешнем виде идолослужителей

ХСII. Примеры собак, коней, быка и осла, червей, свиней, орлов

ХСIII. О небесном наследии

XCIV. О небесном наследии (продолжение)

XCV. О выборе между смертью и жизнью и о врожденной вере

XCVI. Призыв выйти на ристалище истины

XCVII. О справедливости Бога

XCVIII. Бог — Создатель одушевленной статуи

XCIX. Невежество — причина людских бедствий

С. Человек рожден для созерцания неба

CI. Язычники расходуют свою жизнь на смерть

СII. Судьба, богатство, любовь, сон, звезды — не боги

СIII. Бесчувственные изваяния и бесчувственные люди

CIV. Священен человек, а не звери и камни

CV. Слепота и глухота язычников

CVI. О старой коже и крыльях

CVII. Гимн Богу — праведный человек

CVIII. О людях, более бестолковых, чем звери; о человеческих и Божиих законах

CIX. О терпком вкусе спасения

СХ. О Господе и Его деяниях

Глава одиннадцатая. О благодеяниях Бога людям

CXI. Об освобождении людей

СХII. О просвещении людей

СХIII. О прозрении людей

CXIV. О свете и мраке

CXV. Об экспедиции на небо, спасительном талисмане и Божием заклинании

CXVI. О Христовом воинстве

СХVII. Божественная любовь и стрекало спасения

Глава двенадцатая. Христианские мистерии святы и спасительны

CXVIII. Харибда и сирены

CXIX. Беседа с Тиресием

СХХ. О христианских мистериях

CXXI. Христос — наш помощник

CXXII. О подобии Богу

CXXIII. Заключение

Примечания

Указатель имен

Сокращения

Библиография

Приложение. Кто из богатых спасется

Климент Александрийский - Увещевание к язычникам. Кто из богатых спасется - Глава 1

Восписующие богатым похвалы, мне кажется, по всей справедливости должны быть не только осуждаемы за лесть и пресмыкательство, потому что они выдают себя за почитателей того, что вовсе не заслуживает почтения; но они должны быть признаваемы и за безбожников и обманщиков. За безбожников, ибо не радея о своей обязанности хвалить и прославлять Единого Совершенного и Святого Бога, из Которого все, Которым все и к Которому все, они честь, приличествующую Ему, воздают людям, обременяющим себя грехами, ведущим жизнь безнравственную, за что, — а это и главное, — подлежат суду Божию. За обманщиков такие люди должны быть считаемы потому, что богатство уже само в себе имеет силу надмевать души собственников, губить и сводить с пути, коим достигается спасение, а они богатых к тому же еще усыпляют, через угодливость им своими безмерными похвалами.

Кроме того, пробуждают в них высокомерные мысли, в результате чего богатые все начинают считать пустяками, за исключением богатства, которым они такое удивление к себе возбуждают. Поистине, это значит к огню огня подбавлять, гордого гордостью нагружать, к богатству прибавлять еще отяготительнейшее затруднение: трудно осиливаемую природу обременять еще затруднительнейшей тяжестью, вместо того чтобы освобождать и отделять ту от этой, как от некоей губительной и смертельной болезни. Потому что кто превозносится и чванится, того может и обратное постигнуть—для него может наступить унижение и падение, чему и учит слово Божие.

Мне кажется, вместо того чтобы унизительно льстить богатым и прославлять их за дурные их дела, гораздо человечнее по отношению к ним было бы помогать им напоминаниями, всеми возможными способами содействуя их спасению: частью Бога о сем моля, Который чад Своих с верностью и готовностью щедро наделяет могущими им на пользу служить благами, частью благодатью Спасителя их души исцеляя, их просвещая и к принятию истины приводя. Только тот, кто воспринял оную, кто добрыми делами блистает, только тот наследует в награду за это вечную жизнь. Необходима для достижения ее и постоянная, равномерно, даже до последнего дня жизни продолжаемая, молитва души твердой и чистой, а также образ жизни и расположений: добрый, закону верный, всесторонне определяющийся заповедями Спасителя.

Глава 2

Но, наверное, не одна какая-нибудь, и притом и простая, тому причина, что спастись богатому труднее, чем бедному; тех причин, конечно, много и они разнообразны. Потому что одни без рас- суждений и легкомысленно внимают сему голосу Спасителя, что удобнее верблюду сквозь игольные уши пройти, нежели богатому войти в Царство Божие, и в себе самих отчаиваясь, как если бы не могли они Царства Божия достигнуть, во всех своих действиях соображаются с миром; и как если бы им суждено было жить лишь по эту сторону гроба, все далее и далее в унынии отклоняются от пути, ведущего в жизнь загробную, не заботясь много ни о том, к каким богачам Господь и Учитель обращает речь Свою, ни о том не думая, что невозможное для людей возможно для Бога.

Другие, хотя и правильно и надлежащим образом понимают данное изречение Господа, но, пренебрегая делами, ведущими ко спасению, не снабдевают себя этим оружием, необходимым для завладения ожидаемыми благами. С обеих этих точек зрения говорю я, впрочем, только о богатых, которым известны и могущество Спасителя, и явленное Им спасение. О тех же, которым эти истины не известны, меньше я забочусь.