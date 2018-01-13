Климент Александрийский - Увещевание к язычникам - Кто из богатых спасется
Не утаивает пророк благодать, говоря: Я сказал, что вы — боги и сыны Всевышнего все. Ведь нас, именно нас Он усыновил и желает называться только нашим Отцом, но не Отцом непокорных. Итак, наши дела как Христовых спутников обстоят следующим образом: каковы желания — таковы и слова, каковы слова — таковы и дела, а каковы поступки — такова и жизнь: хороша вся жизнь у людей, познавших Христа.
Достаточно, думаю, слов, хотя я уже и пошел в своих рассуждениях дальше, повинуясь человеколюбию и изливая то, что получил от Бога, как призывающий изо всех сил к величайшему из благ — спасению. Ибо когда рассказываешь о жизни, не имеющей конца, то слова, совершающие при этом священнодействие, не хотят остановиться. Вам теперь остается выбрать несущую пользу цель — суд или милость. Но я же считаю, что не следует сомневаться в том, что из двух лучше: в самом деле, нельзя сравнивать жизнь с гибелью.
Климент Александрийский - Увещевание к язычникам. Кто из богатых спасется
[пер. с древнегреч., вступ. ст., коммент. и указатель А. Ю. Братухина]
СПб. : ООО «Издательство Олега Абышко» : ООО «Издательство «Пальмира», 2017. 282 с.
ISBN 978-5-521-00285-6
Климент Александрийский - Увещевание к язычникам. Кто из богатых спасется - Содержание
А. Ю. Братухин. Тит Флавий Климент — примиритель противоположностей
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Биография
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Творчество
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Аллегорический метод и Ветхий Завет
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Языческие мистерии в интерпретации Климента
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Боги и бесы у Климента
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Климент о богатстве и спасении
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Прекрасное и уродливое глазами Климента
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Климент и Египет
Увещевание к язычникам
Глава первая. Христос — это Новая Песня, Слово Истины
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I. Евном и цикада
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II. Древние мифы и новая песня
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III. Обман Орфея
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IV. Спасительная сила новой песни
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V. Логос и гармония мира
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VI. Кажущаяся новизна истины
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VII. Предвечный Логос — Мастер, Учитель и Защитник
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VIII. Различные пути спасительного врачевания
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IX. Иоанн Предтеча и плодоносная пустыня
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X. Христос и врата в небеса
Глава вторая. Языческие мистерии гнусны, а боги позорны
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XI. О языческих оракулах
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XII. Связь мистерий со змеем и грехопадением
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XIII. О происхождении слов «оргии» и «мистерии»
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XIV. О мистериях Афродиты
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XV. О мистериях Деметры, Аттиса, Кибелы и корибантов
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XVI. О Сабазийских мистериях
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XVII. О тесмофориях, скирофориях и арретофориях и мистериях Диониса
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XVIII. О мистериях Диониса (продолжение)
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XIX. О кабирских мистериях
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XX. Об Элевсинских мистериях
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XXI. Об Элевсинских мистериях (продолжение)
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XXII. О тайных символах мистерий
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XXIII. Мистерии язычников безбожны
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XXIV. Благоразумие древних «безбожников»
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XXV. О безбожии и суеверии
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XXVI. Семь путей возникновения идолопоклонства
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XXVII. Мифы — либо вымыслы, либо рассказы о дурных людях
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XXVIII. Об одноименных богах
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XXIX. Об Аресе, Гефесте и других
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XXX. Об Асклепии, Диоскурах, Геракле и других
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XXXI. О Музах
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XXXII. О любовных приключениях богов
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XXXIII. О любовных приключениях богов (продолжение)
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XXXІV. Об истории спортивных состязаний и фаллических шествий
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XXXV. О богах, бывших рабами
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XXXVI. О человеческих слабостях богов
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XXXVII. О Зевсе
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XXXVIII. О недостойных эпитетах богов
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XXXIX. Сопоставление греческих и египетских богов
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XL. О местных демонах
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XLI. О великих демонах
Глава третья. Боги суть кровожадные бесы
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ХLII. О человеческих жертвоприношениях
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ХLIII. О Крезе, Кире и Солоне
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XLIV. О происхождении культа Эрота и Пана
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XLV. О храмах-гробницах
Глава четвертая. О статуях богов
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XLVI. О старинных идолах
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XLVII. Истории знаменитых статуй
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XLVIII. История статуи Сараписа
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XLIX. Об Антиное
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L. Сивилла о языческих капищах; боги-привратники
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LI. Идолы ничтожнее любого живого существа
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LII. О бесчувствии идолов
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LIII. О гибели храмов в огне и о людях, позировавших изготовителям идолов
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LIV. О людях, провозглашавших себя богами
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LV. Боги — это умершие люди и демоны
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LVI. О почитании материи
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LVII. О «своднической» роли искусства
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LVIII. О коварстве искусства, скульпторах и магах
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LIX. О непотребстве в поэмах Гомера
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LX. О связанном с идолопоклонством разврате
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LXI. О связанном с идолопоклонством разврате (продолжение)
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LXII. Счастлив отринувший идолы
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LXIII. Богом является не природа, а ее Создатель
Глава пятая. Ложные мнения философов о богах
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LXIV. Об обожествлении философами стихий
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LXV. Приоритет персов в обожествлении стихий
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LXVI. О философах, поднявшихся над почитанием элементов
Глава шестая. Проблески истины у философов
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LXVII. О суетности философов
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LXVIII. Платон — помощник в поисках истины
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LXIX. Истина постигается благодаря Богу
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LXX. Учителя Платона — варварские народы
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LXXI. Антисфен, Ксенофонт и Сивилла
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LXXII. О Клеанфе
Глава седьмая. Проблески истины у поэтов
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LXXIII. Ссылка на Арата и Гесиода
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LXXTV. Еврипид, Софокл и раскаяние Орфея
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LXXV. Критика культа Кибелы у Менандра и Антисфена
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LXXVI. Гомер и Еврипид в роли обличителей богов
Глава восьмая. Истина в писаниях пророков
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LXXVII. Обращение к Сивилле
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LXXVIII. Обращение к Иеремии и Исаии
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LXXIX. Обращение к Моисею и другим пророкам
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LXXX. Обращение к Притчам Соломона и другим ветхозаветным текстам
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LXXXI. О суетности и лжи язычников
Глава девятая. Истина в новозаветных текстах
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LXXXII. Обращение к Посланию к Евреям и другим новозаветным текстам
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LXXXIII. Свобода или рабство, жизнь или смерть?
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LXXXIV. «Сегодня» и вечность
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LXXXV. Цена спасения
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LXXXVI. Цена спасения (продолжение)
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LXXXVII. Обращение к апостолу Павлу
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LXXXVIII. О единстве
Глава десятая. Критика безбожных обычаев, людского невежества и косности
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LXXXIX. О приносящем несчастье обычае
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ХС. О каре для злодеев и для самого князя зла
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XCI. Об отталкивающем внешнем виде идолослужителей
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ХСII. Примеры собак, коней, быка и осла, червей, свиней, орлов
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ХСIII. О небесном наследии
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XCIV. О небесном наследии (продолжение)
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XCV. О выборе между смертью и жизнью и о врожденной вере
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XCVI. Призыв выйти на ристалище истины
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XCVII. О справедливости Бога
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XCVIII. Бог — Создатель одушевленной статуи
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XCIX. Невежество — причина людских бедствий
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С. Человек рожден для созерцания неба
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CI. Язычники расходуют свою жизнь на смерть
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СII. Судьба, богатство, любовь, сон, звезды — не боги
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СIII. Бесчувственные изваяния и бесчувственные люди
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CIV. Священен человек, а не звери и камни
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CV. Слепота и глухота язычников
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CVI. О старой коже и крыльях
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CVII. Гимн Богу — праведный человек
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CVIII. О людях, более бестолковых, чем звери; о человеческих и Божиих законах
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CIX. О терпком вкусе спасения
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СХ. О Господе и Его деяниях
Глава одиннадцатая. О благодеяниях Бога людям
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CXI. Об освобождении людей
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СХII. О просвещении людей
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СХIII. О прозрении людей
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CXIV. О свете и мраке
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CXV. Об экспедиции на небо, спасительном талисмане и Божием заклинании
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CXVI. О Христовом воинстве
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СХVII. Божественная любовь и стрекало спасения
Глава двенадцатая. Христианские мистерии святы и спасительны
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CXVIII. Харибда и сирены
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CXIX. Беседа с Тиресием
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СХХ. О христианских мистериях
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CXXI. Христос — наш помощник
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CXXII. О подобии Богу
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CXXIII. Заключение
Примечания
Указатель имен
Сокращения
Библиография
Приложение. Кто из богатых спасется
Климент Александрийский - Увещевание к язычникам. Кто из богатых спасется - Глава 1
Восписующие богатым похвалы, мне кажется, по всей справедливости должны быть не только осуждаемы за лесть и пресмыкательство, потому что они выдают себя за почитателей того, что вовсе не заслуживает почтения; но они должны быть признаваемы и за безбожников и обманщиков. За безбожников, ибо не радея о своей обязанности хвалить и прославлять Единого Совершенного и Святого Бога, из Которого все, Которым все и к Которому все, они честь, приличествующую Ему, воздают людям, обременяющим себя грехами, ведущим жизнь безнравственную, за что, — а это и главное, — подлежат суду Божию. За обманщиков такие люди должны быть считаемы потому, что богатство уже само в себе имеет силу надмевать души собственников, губить и сводить с пути, коим достигается спасение, а они богатых к тому же еще усыпляют, через угодливость им своими безмерными похвалами.
Кроме того, пробуждают в них высокомерные мысли, в результате чего богатые все начинают считать пустяками, за исключением богатства, которым они такое удивление к себе возбуждают. Поистине, это значит к огню огня подбавлять, гордого гордостью нагружать, к богатству прибавлять еще отяготительнейшее затруднение: трудно осиливаемую природу обременять еще затруднительнейшей тяжестью, вместо того чтобы освобождать и отделять ту от этой, как от некоей губительной и смертельной болезни. Потому что кто превозносится и чванится, того может и обратное постигнуть—для него может наступить унижение и падение, чему и учит слово Божие.
Мне кажется, вместо того чтобы унизительно льстить богатым и прославлять их за дурные их дела, гораздо человечнее по отношению к ним было бы помогать им напоминаниями, всеми возможными способами содействуя их спасению: частью Бога о сем моля, Который чад Своих с верностью и готовностью щедро наделяет могущими им на пользу служить благами, частью благодатью Спасителя их души исцеляя, их просвещая и к принятию истины приводя. Только тот, кто воспринял оную, кто добрыми делами блистает, только тот наследует в награду за это вечную жизнь. Необходима для достижения ее и постоянная, равномерно, даже до последнего дня жизни продолжаемая, молитва души твердой и чистой, а также образ жизни и расположений: добрый, закону верный, всесторонне определяющийся заповедями Спасителя.
Глава 2
Но, наверное, не одна какая-нибудь, и притом и простая, тому причина, что спастись богатому труднее, чем бедному; тех причин, конечно, много и они разнообразны. Потому что одни без рас- суждений и легкомысленно внимают сему голосу Спасителя, что удобнее верблюду сквозь игольные уши пройти, нежели богатому войти в Царство Божие, и в себе самих отчаиваясь, как если бы не могли они Царства Божия достигнуть, во всех своих действиях соображаются с миром; и как если бы им суждено было жить лишь по эту сторону гроба, все далее и далее в унынии отклоняются от пути, ведущего в жизнь загробную, не заботясь много ни о том, к каким богачам Господь и Учитель обращает речь Свою, ни о том не думая, что невозможное для людей возможно для Бога.
Другие, хотя и правильно и надлежащим образом понимают данное изречение Господа, но, пренебрегая делами, ведущими ко спасению, не снабдевают себя этим оружием, необходимым для завладения ожидаемыми благами. С обеих этих точек зрения говорю я, впрочем, только о богатых, которым известны и могущество Спасителя, и явленное Им спасение. О тех же, которым эти истины не известны, меньше я забочусь.
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