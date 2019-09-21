В царской России господствовавшая православная церковь была частью государственного аппарата, охранявшего интересы помещиков и капиталистов. «Верховным защитником и хранителем догматов господствующей веры», «блюстителем правоверия и всякого в церкви святой благочпнпя», «главой церкви» в законах Российской империи объявлялся император. В соответствии с законом самодержавная власть управляла церковью «посредством Святейшего правительствующего синода, ею учрежденного».

Остатки своей независимости от государства церковь утратила в результате реформы церковного управления, проведенной Петром I. Принятый 25 января 1721 г. Регламент, или Устав, Духовной коллегии ликвидировал патриаршество и поставил во главе церкви Духовную коллегию. Царский манифест повелевал подданным, духовным и мирским, исполнять указы Духовной коллегии «под великим за противление и ослушание наказанием».

Клочков Валентин - Закон и религия (От государственной религии в России к свободе совести в СССР )

М.: Политиздат, 1982. 160 с.

Клочков Валентин - Закон и религия (От государственной религии в России к свободе совести в СССР) - Оглавление

Введение

Глава I Понятие свободы совести и его законодательное выражение в буржуазном обществе

Глава II Самодержавное государство и религиозные организации

Глава III Религия и право в Российской империи

Глава IV Отсутствие свободы совести и вероисповедания

Глава V Господство религиозных норм в области брачно-семейиьш отношений

Глава VI Церковь и школа

Глава VII Государство и церковь после Февральской буржуазно-демократической революции

Глава VIII Свобода совести в СССР

Заключение

Клочков Валентин - Закон и религия (От государственной религии в России к свободе совести в СССР) - Введение

Определяя пути преодоления религиозной идеологии, основоположники научного коммунизма исходили из того, что воспрепятствование гражданам свободно определять свое отношение к религии и отправлять религиозные культы, любые ограничения свободы вероисповедания несовместимы с социалистической демократией и лишь тормозят, а не ускоряют процесс отмирания религии. Советские законы впервые в истории человечества гарантировали действительное осуществление свободы совести, понимаемой как право исповедовать любую религию или не исповедовать никакой, отправлять религиозные культы или вести атеистическую пропаганду. «Извращенному и опошленному буржуазной и ревизионистской пропагандой толкованию понятий демократии и прав человека,— подчеркивает Л. И. Брежнев,— мы противопоставляем самый полный и реальный комплекс прав и обязанностей гражданина социалистического общества». Буржуазному понятию свободы совести уже первые законы Советской власти противопоставили марксистско-ленинскую концепцию свободы совести, отвечающую интересам как верующих, так и неверующих граждан.

Подлинно демократический характер отношений между Советским государством и религиозными организациями, полнота осуществления в нашей стране свободы совести и ее неотъемлемого структурного компонента — свободы вероисповедания становятся еще более очевидными в сравнении с положением в современном буржуазном обществе; даже в тех государствах, где провозглашена свобода совести, она реально не осуществляется. Буржуазные страны кровно заинтересованы в сохранении религии как средства духовного закабаления масс. Объективный, основанный на документальных источниках анализ взаимоотношений государства и церкви в дореволюционной России особенно наглядно показывает глубокий демократизм советского законодательства о религиозных культах. Он необходим также для разоблачения клеветы буржуазно-клерикальной пропаганды, которая в своих нападках на советское законодательство о религиозных культах всячески приукрашивает отношения между церковью и государством, существовавшие в царской России. Например, за «недопустимое» ограничение прав религиозных организаций в СССР выдается лишение их возможности заниматься просветительской и благотворительной деятельностью, которая имела место до революции.

При этом умалчивается, что в дореволюционной России, где школа, была полностью подчинена церкви, три четверти населения не умели читать и писать, а после ликвидации конфессиональных школ Советский Союз стал страной сплошной грамотности. Кроме того, обходится стороной тот факт, что в нашей стране государство полностью взяло на себя дело просвещения масс. Что касается благотворительности, то в СССР просто отсутствует почва для существования любых частных, в том числе и церковных, благотворительных организаций. Необходимая материальная помощь оказывается государством всем нуждающимся в ней гражданам независимо от их отношения к религии. В пропагандистских акциях против Советского Союза активно участвует так называемая русская православная церковь за границей (карловацкая церковь) — группировка реакционного православного духовенства монархической ориентации. Представляя социалистическую революцию как регресс в общественном развитии России, лидеры карловацкой религиозно-политической группировки, окопавшиеся в США, требуют возврата к идеализируемой ими «святой православной Руси», превозносят самодержавие как христианский идеал государственной власти и утверждают, что требование почитать царя как «помазанника божия» представляет собой православный догмат веры.