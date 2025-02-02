В конце 50-х гг. ХХ в. возникла так называемая лингвистика текста. Она в основном занималась когезивными средствами постепенно развертываемой языковой последовательности; средства эти считались неспецифичными и годившимися для текста любого типа. И так оно и было. Перечислить их, эти средства, несложно: это анафорика, синонимическая замена, темарематическое членение, просодическое подчеркивание (в плане выражения), а также дистрибуция нового - упомянутого, определенного - неопределенного (в плане содержания). Первые и, в общем, не составляющие единства опыты работы в этом направлении частично были опубликованы в издании «Новое в лингвистике».

Между тем, в рамках отдельных семиотических школ возникло несколько иное направление, методологическим кредо которого было представление текста как цельного пространства. В его рамках осуществляются когезивные скрепы, и таким образом возникают «ключи», помогающие разгадать и выявить «неочевидные смыслы» текста (Топоров 1983; Николаева 1997). Разумеется, подобный метод применим в основном к текстам замкнутым, не слишком протяженным и имеющим некий смысловой центр. По большей части подобного анализа, новой основополагающей теории требовали стихотворные или художественные тексты малой протяженности. Но, несомненно, при анализе любого художественного текста - будь то стихи или проза – в настоящее время нельзя не считаться с возникающей новой идеей, а именно - идеей о том, что, возможно, текст обладает своими минимальными единицами, «своей» грамматикой и своими семантическими указателями.

Ключи нарратива - Сборник

М.: «Индрик», 2012. - 160 с.

ISBN: 978-5 -91674-203-9

Ключи нарратива - Сборник - Содержание

Введение (Т.М. Николаева)