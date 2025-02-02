Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Ключи нарратива - Сборник

Ключи нарратива - Сборник
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, History, Philology Literature
В конце 50-х гг. ХХ в. возникла так называемая лингвистика текста. Она в основном занималась когезивными средствами постепенно развертываемой языковой последовательности; средства эти считались неспецифичными и годившимися для текста любого типа. И так оно и было. Перечислить их, эти средства, несложно: это анафорика, синонимическая замена, темарематическое членение, просодическое подчеркивание (в плане выражения), а также дистрибуция нового - упомянутого, определенного - неопределенного (в плане содержания). Первые и, в общем, не составляющие единства опыты работы в этом направлении частично были опубликованы в издании «Новое в лингвистике».
Между тем, в рамках отдельных семиотических школ возникло несколько иное направление, методологическим кредо которого было представление текста как цельного пространства. В его рамках осуществляются когезивные скрепы, и таким образом возникают «ключи», помогающие разгадать и выявить «неочевидные смыслы» текста (Топоров 1983; Николаева 1997). Разумеется, подобный метод применим в основном к текстам замкнутым, не слишком протяженным и имеющим некий смысловой центр. По большей части подобного анализа, новой основополагающей теории требовали стихотворные или художественные тексты малой протяженности. Но, несомненно, при анализе любого художественного текста - будь то стихи или проза – в настоящее время нельзя не считаться с возникающей новой идеей, а именно - идеей о том, что, возможно, текст обладает своими минимальными единицами, «своей» грамматикой и своими семантическими указателями.

Ключи нарратива - Сборник

М.: «Индрик», 2012. - 160 с.
ISBN: 978-5 -91674-203-9

Ключи нарратива - Сборник - Содержание

Введение (Т.М. Николаева)
  • Н.Н. Запольская. Лингвистика «созданного»: языковые «ключи» в книжных и литературных текстах
  • М.В. Завьялова. Ассоциативные ключи в фольклорных и художественных текстах
  • А.Ф. Литвина, Ф.Б. Успенский. Оборотная сторона золотого века. XIX столетие в стихотворении Мандельштама «Дикая кошка — армянская речь…»
  • Е.В. Вельмезова. Романы «с ключом» К. Вагинова: от поиска прототипов к поиску идей
  • И.И. Фужерон (Париж). Путь к пословице
  • Т.В. Ряпина. Цветовая гамма поэзии И.А. Бродского
Views 307
Rating 5.0 / 5
Added 02.02.2025
Author brat Vasil
Rate this publication:
5.0/5 (3)

Comments

No comments yet. Be the first!

Related Books

All Books