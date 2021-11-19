«Не отвергаю благодати Божией; а если законом оправдание, то Христос напрасно умер» (Гал 2:21). По свидетельству современников, именно с этих слов протопр. Николай Афанасьев (1893-1966), автор широко известной в настоящее время концепции евхаристической экклезиологии, начинал читать свой курс канонического права. Вслед за Рудольфом Зомом (1841— 1917), немецким юристом, историком и профессором канонического права, Афанасьев отстаивал точку зрения, согласно которой проникновение в церковную жизнь правовых начал следует рассматривать как отклонение от нормы, искажение, требующее корректировки через утверждение подлинно православного учения о Церкви. Действительно, многие маститые авторы считали и продолжают считать науку канонического, или церковного, права наукой сугубо юридической, как и церковные каноны — разновидностью правовых норм.

Почему право и церковная жизнь несовместимы? Потому что право (закон) предполагает использование принудительных механизмов для обеспечения своей реализации, а в новозаветной церкви принуждение недопустимо ни в какой форме. Ветхозаветное законодательство допускало возможность силового преодоления греха, что следует рассматривать как выбор из двух зол — меньшего. В Новом Завете от верующих требуется отказаться от несовершенных (т. е. силовых) способов борьбы со злом ради утверждения средств совершенных (не противься злому (человеку)). Особенно это касается церковной сферы. И если в общественной жизни христианин зачастую еще прибегает к помощи государства (а значит — и его силовой правоохранительной системы) для решения возникающих проблем, то в церкви такой подход не может быть признан нормальным, потому что тогда не будет никакой границы между церковью и обществом как «миром сим», лежащим во зле.

Во многом верной представляется и точка зрения Рудольфа Зома на недопустимость регулирования церковной жизни правом. Он, в частности, писал:

Мыслимо ли, чтобы правовой формулой решалось, чье слово для Церкви — Божье слово? Сущность права не в том, что оно осуществляется принудительно, но, несомненно, в том, что оно носит формальный характер, т. е. что оно основывается на определенных фактах прошедшего, без возможности критики, без принятия во внимание, является ли оно действительно оправданным и в настоящее время или нет. Возможно ли существование такого права, которое навязывало бы общине какое-либо решение в качестве Божьего решения? Возможно ли, чтобы какое-либо учение должно было считаться божественным на том основании, что учащий за некоторое время до этого был, может быть, правильно избран общиной, или как-нибудь иначе получил законное поставление? Если достоверно известно, что экклезия может управляться не человеческим, но единственно божественным словом, то столь же достоверно, что не может существовать в христианстве никакой власти и никакого поставления на должность, которые давали бы относительно общины правовые полномочия. Слово Божие узнается не по какой-либо форме, но по его внутренней силе. Христианство должно следовать только такому слову, которое оно в силу внутреннего свободного соглашения признает божественным словом. Только реально оправданному, проистекающему поистине из Духа Божьего слову повинуется оно. В экклезии не может существовать никакой правовой правительственной власти.

Николай Владимирович Клюев - Каноническое право : Канонические аспекты церковных служений

Учебное пособие для студентов теологического, религиоведческого и других гуманитарных направлений и специальностей высших учебных заведений

М.: Свято-Филаретовский православно-христианский институт, 2020. —184 с.

ISBN 978- 5-89100-240-1

Николай Владимирович Клюев - Каноническое право : Канонические аспекты церковных служений - Содержание

Введение

Тема 1. Каноническое право как учебная дисциплина. Проблема наименования дисциплины. Концепция и структура дисциплины. Источники церковного нормативного корпуса

Тема 2. Понятие церковной нормы, ее структура, действие по кругу лиц. Церковное наказание (прещение), его цель, виды, продолжительность, полномочия по наложению и снятию. Власть в церкви

Состав нарушения церковной нормы

Церковное наказание (прещение)

Продолжительность (срок) церковного наказания

Полномочия по наложению и снятию церковного наказания

Власть в церкви

Тема 3. Регулирование церковными правилами вступления (приема) в церковь, выхода из нее и возвращения в церковь. Условия приема в церковь, порядок приема (время, место, полномочия на совершение таинства), особенности приема в церковь из еретических и схизматических сообществ

Тема 4. Служение народа Божьего: основные права и обязанности членов церкви, нормы церковного благочестия и ответственность за их нарушение

Тема 5. Каноническое регулирование поставления священно-и церковнослужителей: именование в текстах канонов священно-и церковнослужителей; условия и порядок поставления; содержание служений; прекращение, приостановление и возобновление особых служений; перемещение священнослужителей

Наименование лиц, имеющих особые церковные служения

Поставление на особые церковные служения

Условия поставления

Порядок поставления и полномочия на поставление

Перемещение лиц, имеющих особые служения

Виды (наименования) и содержание особых служений и их отражение в канонах. Ограничения, связанные с особым служением

Соотношение сакраментальных и властных полномочий лиц, имеющих особые служения (иерархия священнодействия и иерархия правительственная)

Приостановление, возобновление и прекращение особых церковных служений

Тема 6. Устройство и управление церковью по уставу РПЦ и приходскому уставу. Канонический статус православных братств и сестричеств

Тема 7. Церковный суд

Принятие дела к рассмотрению

Рассмотрение дела судом

Епархиальный суд (первая судебная инстанция)

Высший общецерковный суд (первая, вторая и надзорная инстанции)

Суд Архиерейского собора

Регулирование древними канонами церковного судопроизводства

Тема 8. Церковный брак

Тема 9. Монашество

Тема 10. Общий обзор основных сфер регулирования церковной жизни в Католической церкви на основе Кодекса канонического права (Codex juris canonici)

Заключение

Приложение. О каноническом статусе члена РПЦ