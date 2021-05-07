Ривка Шерф Клюгер - Сатана в Ветхом Завете

По мере своего развития психология бессознательного продвигается в области всё более глубинные. Возможно, от «глубинной» психологии этого и стоило ожидать. Но это, в том числе, принуждает психологию изучать тёмные и демонические аспекты психэ, что пролегают под общественной жизнью — в трудностях личного характера. По мере исследования глубинного при психоанализе то, что вначале является личной проблемой, рано или поздно склонно раскрывать свои демонические либо мифологические черты. Говоря языком К. Г. Юнга, в центре каждого личного комплекса лежит что-то мифическое, что-то архетипично-коллективное, что собирает и пересобирает личностные проблемы в установленные формы и придаёт им драму и смысл.

По этой и многим другим причинам «нахождение истоков» психологической задачи требует исследования основ психэ. Нам необходимо не только наблюдать демонические глубины в материальном смысле — в психопатологическом поведении, нам необходимо знать, как действует психэ внутри и для себя на уровне, предшествующем личному сознанию. Мифы, сказки и религиозные тексты представляют подобные действия психэ на безличном, объективном уровне. На этом психологическом материале влияния личного сознания очищено фильтрами времени, тогда как самое основное сохранено кристаллизующим эффектом традиции. Более того, религиозные мифы и истории продолжают придавать смысл психическим событиям. Они отражаются в спонтанных снах и видениях современного человека, даже если тот и не испытал прямого влияния религиозных догм или практик. В более глубоких слоях психология неминуемо затрагивает религию. История религии — даже археология и филология — в свете своей новой роли приобретает новое значение: она проясняет фон архетипических глубин психэ для лучшего их понимания. Сегодня уже не требуется психологизировать религию и сводить религиозные события к «только психологическим» исследованиям. Скорее, психология не может достичь дна собственной сферы без помощи исследований религии.

Проблема зла, к примеру, затрагивает не только область философии морали и теологии. Зло имеет отношение к практической психологии в клиниках и кабинетах, поскольку человек приходит к психотерапевту, в первую очередь, потому, что что-то пошло «не так» или же «плохо» работает. Именно в личных комплексах «неправильное» и «плохое» и занимающих нас демонах-трудностях сокрыт извечный вопрос — что такое зло и как оно соотносится с Богом, миром и человеком. Так в нашем поиске ответов исследование фигуры библейского Сатаны становится необходимо.

В этой монографии Ривка Шерф Клюгер даёт исследование Сатаны с психологической точки зрения, что ведёт к далекоидущим размышлениям о природе образа Бога в Ветхом Завете. Её исследование преследует две главные цели. Во-первых, оно показывает, как развивается фигура Сатаны, что можно рассматривать как развитие осознанности в пределах образа ветхозаветного Бога. Во-вторых, это исследование освещает значение внутреннего врага и обвинителя. Сатана препятствует, противостоит, обвиняет. Как инструмент конфликта, он принципиален для осознания, которое рождается из напряжённости. Более того, Сатана, будучи олицетворением демонического архетипического процесса и ассоциирующийся с запустившей разрушение божественной сущностью, в этом исследовании раскрывается как имеющий итоговую цель, не являющуюся только лишь злом в общепринятом смысле. Одной из сторон этой цели может быть развитие самоограничения — ив человеке, и в Боге — через противодействие себе.

Этот труд содержится в одной из книг Юнга — Symbolik des Geistes, остальные три части которой можно найти в IX, XI и XIII томах его «Собрания сочинений». Юнг нередко сотрудничал с другими учёными. Их труды не включены в «Собрание сочинений К. Г. Юнга», но чтобы его дух был действительно передан на английском, труды его коллег также должны быть доступны. Памятуя и об этой цели, мы рады представить это исследование англоязычному читателю в виде тома из серии «Исследования Юнгианской мысли».

Ривка Шерф Клюгер - Сатана в Ветхом Завете

М.: Клуб Касталия. 2018. — 194 с.

Ривка Шерф Клюгер - Сатана в Ветхом Завете - Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ

ВВЕДЕНИЕ