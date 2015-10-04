Король венгров Стефан любил раздавать милостыню и нередко, переодевшись в простую одежду, втайне от своих придворных приходил на рынок. Однажды во время раздачи денег на него набросилась целая толпа нищих и чуть не растерзала, вырвав часть бороды. Велики же были удивление и страх нападавших, когда благодетель откинул с лица капюшон плаща и все узнали в нем короля Стефана. Слишком хорошо многие помнили неистовый нрав его отца, венгерского правителя Гезы, который, по свидетельству мерзебургского епископа Титмара, был «очень жестоким человеком, убившим многих людей в приступах внезапного гнева».

Но миролюбивый Стефан никого не стал наказывать за бороду. Он не был похож на отца, да и вообще этот правитель венгров ни на кого не был похож…

Король Стефан родился приблизительно в 975 году и был назван языческим именем Вайк. Имя первого христианского мученика Стефана (по-венгерски Иштвана) ему было дано при крещении. Он происходил из рода великого вождя венгров Арпада, династии Арпадов, которая на протяжении четырех веков правила Венгрией. О детских годах короля Стефана ничего не известно.

«Прагматичное Средневековье едва замечало ребенка, не имея времени ни умиляться, ни восхищаться им», – объясняет особенность жизнеописаний того времени блестящий знаток эпохи Средних веков, французский историк Жак Ле Гофф. Дед Стефана, венгерский князь Дьюло, примерно в середине Х века принял в Константинополе крещение, получив от византийского императора звание патриция. На родину он привез византийского монаха по имени Иерофей, которого Патриарх Константинопольский Феофилакт рукоположил во епископа Угорщины (Венгрии).

Предположительно, резиденция первого венгерского епископа находилась в городах Марошвар или Чанад. Об этом историческом факте известно из труда византийского хрониста Иоанна Скилицы «Обозрение истории». В середине X века в восточной части Венгрии уже существовали христианские храмы, где богослужения проводились по византийскому обряду.

Всю первую половину X века воинственные венгры провели в опустошительных набегах на земли германцев, франков, итальянцев, болгар, моравов. В «Пространном житии Кирилла» есть эпизод, как однажды ночью на Кирилла «с волчьим воем напали венгры, намереваясь убить». С таким же воем и гиканьем носились по просторам Европы отряды венгерских всадников, в совершенстве владевших стрельбой из лука. Венгры завоевали Великую Моравию, часто совершали нападения на Эльзас, Лотарингию и Бургундию, в 923 году предали огню и мечу земли Италии от Арденн до Рима.

В 927 году венгры опустошили значительную часть Германии, Франции и Италии. Казалось, они готовы сровнять с землей все города Европы, превратив ее в милую сердцу кочевников степь. Так продолжалось до тех пор, пока в августе 955 года германский король Оттон I в битве при реке Лех не нанес венграм сокрушительное поражение.

С этого времени венгерские князья, оказавшись под пятой немецких рыцарей, заметно присмирели. Сражение при реке Лех воспринималось средневековой Европой как победа немецких рыцарей-христиан над воинственными язычниками. В том бою королевское войско Оттона I охраняла войсковая святыня, так называемый «ангел» – копье с изображением Архангела Михаила. По распоряжению императора Оттона I во владения венгерского князя Гезы был направлен бенедиктинский монах Бруно из аббатства Сан-Галлен, посвященный в сан епископа.

Родители Стефана – венгерский князь Геза и его супруга княгиня Шарлотта – были язычниками, хотя благодаря стараниям князя Дьюло имели некоторые представления о восточном христианстве. Теперь им пришлось познакомиться и с западными христианскими миссионерами, монахами-бенедиктинцами. Известно, что при этом князь Геза продолжал чтить языческих богов, а когда его в этом упрекнули, ответил: «Я достаточно богат и силен, чтобы позволить себе подобное».

Но Геза добился, чтобы большинство венгерских военачальников приняли христианство, зачастую воздействуя на них угрозами и силой. По преданию, он так в этом усердствовал, что однажды во сне ему был голос, возвестивший: «Не тебе дано выполнить то, что обдумываешь в уме своем, так как руки твои осквернены кровью, но от тебя произойдет сын, которому суждено родиться, которому Господь поручает выполнение всего этого». Таким образом, король Стефан родился в семье, где язычество самым причудливым образом смешалось с восточным и западным христианством.