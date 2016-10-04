Тексты Ветхого Завета печатаются по изданию:

Библия. М.: Российское библейское общество, 2004.

Примечания с незначительными уточнениями и дополнениями печатаются по изданию: Библия. Брюссель: Жизнь с Богом, 1989.

Ветхий Завет - Книга Премудрости Соломона - Книга Премудрости Иисуса, сына Сирахова - Содержание

КНИГА ПРЕМУДРОСТИ СОЛОМОНА КНИГА ПРЕМУДРОСТИ ИИСУСА, СЫНА СИРАХОВА ПРИЛОЖЕНИЕ Григорий Михнов-Вайтенко. Слово к читателю О канонических и неканонических книгах Ветхого Завета Письменность мудрых Израиля Примечания (под редакцией Григория Михнова-Вайтенко) Книга Премудрости Соломона

Книга Премудрости Иисуса, сына Сирахова Сокращенные обозначения книг Библии Руслан Бахтияров. Книги Премудрости в медальерном искусстве Андрея Мишина О художнике этой книги Художник о работе над книгой Ветхий Завет - Книга Премудрости Соломона - Книга Премудрости Иисуса, сына Сирахова - Книги Премудрости в медальерном искусстве Андрея Мишина

В творчестве Андрея Мишина поиск емкого и убедительного воплощения библейских сюжетов и ключевых мотивов мирового искусства связан в первую очередь с сознательным самоограничением в выборе выразительных средств. В резком увеличении масштаба, в степени трансформации узнаваемого, конкретного даже в рамках сугубо беспредметного произведения заключены непреложные закономерности восприятия скульптуры, которые нарабатывались на протяжении многих столетий и предполагали наличие некоего пространственного поля, обращенного вовне, к зрителю, и выступающего важнейшей слагаемой содержания образа. В связи с циклом медалей Андрея Мишина, созданных на основе притч Книги Премудрости Соломона и Книги Премудрости Иисуса, сына Сирахова, следует обратить внимание прежде всего на редкость иллюстрирования этих второканонических книг (в отличие от библейских сцен). Единичность примеров книжного иллюстрирования и практически полное отсутствие отражения строк этих книг в медальерной пластике (за исключением медалей, посвященных отдельным персонажам Ветхого Завета, которые упоминаются также и во второканонических книгах) позволяют видеть в работах современного петербургского мастера явление уникальное. Цикл медалей Андрея Мишина впервые представляет пример целостного воплощения сюжетов и их интерпретации в выразительных художественных образах. Необходимо обратить внимание на основные принципы организации образного решения сюжета, которые обеспечивают не только содержательную, но и пластическую целостность данного цикла. Используя композиционную первооснову — форму круга, автор насыщает ее двуединую пластическую структуру, одновременно динамичную и устойчивую, спокойную, разным эмоциональным «зарядом». Фигуры, имеющие утрированные пропорции и лишенные детальной проработки лиц, так или иначе подчинены форме круга с заключенным в ней мотивом вечного вращения и повторения. Она словно вписывает персонажей Священной истории и отдельных ее эпизодов, связанных в данном случае с текстами Книги Премудрости Соломона и Книги Премудрости Иисуса, сына Сирахова, в некий единый содержательно-пластический контекст, определенный и «срежиссированный» самим автором. Пожалуй, именно через такой прием поиска особого структурного соотношения фигуративной части и круглой основы-фона представленной сцены и происходит достижение необходимого эффекта.

Ветхий Завет - Книга Премудрости Соломона - Книга Премудрости Иисуса, сына Сирахова - О художнике этой книги

Скульптор и медальер Андрей Валерьевич Мишин родился в 1964 году в городе Свердловске (ныне Екатеринбург). В 1982 году окончил художественно-профессиональное училище по специальности «ювелир», в 1990-м — Уральский государственный университет, квалификация «искусствовед». В 1998 году переехал с семьей из Екатеринбурга в Санкт-Петербург.

С 2001 года — член Ассоциации искусствоведов (АИС) — National Section of AICA. В 2003-м вступил в Творческий союз художников России. С 2015 года — член Международной федерации медальерного искусства — Federation Internationale de la Medaille dArt (FIDEM). В художественных выставках участвует с 1988 года.

В 2007 году создал скульптурный ансамбль «Гефсиманский сад» («Отдых на пути в Египет», «Омовение ног», «Целование Иуды», «Взятие под стражу», «Иисус перед Пилатом»), который был установлен во дворе здания Двенадцати коллегий — главного корпуса Санкт-Петербургского государственного университета. В 2009-2016 годах работал над созданием храмовых дверей («Ветхозаветный цикл» и «Новозаветный цикл») для домового храма в Малых Ижорах. «Ветхозаветный цикл» был представлен в Государственном Русском музее на выставке «Врата и двери» (2011). С 2010 года работает над масштабным авторским медальерным циклом «Библия в медалях».

Работы художника находятся в собраниях Государственной Третьяковской галереи (Москва), Государственного исторического музея (Москва), Британского музея (Лондон) — British Museum (London), Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина (Москва), Государственного Русского музея (Санкт-Петербург), Музея Боде (Берлин) — Bode-museum (Staatliche Museen zu Berlin), Национального музея (Прага) — Narodni muzeum (Praha), Государственного Эрмитажа (Санкт-Петербург), Мурманского областного художественного музея.

ХУДОЖНИК О РАБОТЕ НАД КНИГОЙ

Создание изображений притч двух второканонических учительных книг — «Книги Премудрости Соломона» и «Книги Премудрости Иисуса, сына Сирахова» — для издательства «Вита Нова» является продолжением начатого в 2010 году авторского медальерного цикла «Библия в медалях». Этот цикл включает серии «XXXIII. Новый Завет» (33 медали с сюжетами от «Благовещения» до «Обращения Савла»), «Четыре всадника Апокалипсиса» (4 медали из «Откровения Иоанна Богослова»), «Ветхий Завет» (24 медали с сюжетами от «Изгнания из рая» до «Молитвы Ионы»), «Притчи Соломона» (12 медалей) и «Екклесиаст» (12 медалей). Последние две медальерные серии (2014-2015), непосредственно предшествовавшие данной работе, являются первыми в цикле, посвященном книгам Премудрости, или учительным книгам.

Иносказания учительных книг (или, словами Даля, «поучений в примерах») раскрывают вечные темы человеческого бытия, взаимоотношения человека с человеком и человека с Богом. Злоречие, осуждение, зависть, ложные надежды, покаяние, отпущение грехов, прощение обид, любовь, забота о ближних, дружба, знамение, молитва — вот неполный перечень сюжетных сцен этих назидательных книг.

При обращении к сакральным текстам для современного художника важно первоначальное осмысление библейских событий и осознание происшедшего, длящегося вечность. Авторская интонация в интерпретации религиозных сюжетов и непредвзятый взгляд необходимы для актуализации «поучений в примерах». Афористичный язык притч предполагает лаконичность в выборе изобразительных средств, отказ от второстепенных деталей ради выделения главного.

Работа скульптора-медальера начинается с обращения к тексту. Книга состоит из предложений, составленных из слов. Слова складываются в единый священный текст и образ. Через звучание библейского стиха нужно внутренне услышать и увидеть образ, растворенный в тексте. Скульптура — это изобразительный знак, запечатлевающий фигуры речи. Литая авторская медаль представляет собой концентрированный образ, где рельеф воплощается через линию рисунка в объем композиции. Иконография сюжета в формате медали передает ситуацию в жестах персонажей — продленное действие в относительном завершении.

Андрей Мишин Санкт-Петербург. Февраль 2016 г.