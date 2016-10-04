Фамильная библиотека - Священные тексты - Вита Нова

Новый Завет - Евангелие от Матфея - Иллюстрации М. В. Малазониа

Статья Г. А. Михнова-Вайтенко

Примечания под ред. Г. А. Михнова-Вайтенко

СПб.: Вита Нова, 2016. — 304 с.: 29 ил.

Фамильная библиотека. Священные тексты

ISBN 978-5-93898-586-5

Новый Завет - Евангелие от Матфея - Иллюстрации М. В. Малазониа - Содержание

ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАТФЕЯ. Синодальный перевод

ПРИЛОЖЕНИЕ

Григорий Михнов-Вайтенко. Слово к читателю

Введение к книгам Нового завета

Примечания

Святая земля во времена Иисуса Христа

Сокращенные обозначения книг Библии

О художнике этой книги

Художник о работе над книгой

Новый Завет - Евангелие от Матфея - Иллюстрации М. В. Малазониа - О художнике этой книги

Мамиа Владимирович Малазониа родился в 1936 году в городе Махарадзе (Озургети) в семье художника. В 1962 году окончил мастерскую сценографии факультета живописи Тбилисской государственной академии художеств. С 1969 года — главный художник Руставского государственного драматического театра и Государственного академического театра им. К. Марджанишвили, с 1976 года — главный художник Государственного академического театра оперы и балета им. 3. Палиашвили. Работал на киностудии «Грузияфильм». Был художником-постановщиком более 150 спектаклей и 20 художественных и анимационных фильмов.

С 1983 года — народный художник Грузии, профессор Тбилисской академии художеств. Лауреат Национальной премии им. Шота Руставели (2003), литературной премии «Гала» (2007).

Книжной графикой Мамиа Малазониа стал заниматься с начала 1970-х годов. В 2012 году к многочисленным издательствам, с которыми сотрудничает художник, добавились «Вита Нова» и «Редкая книга из Санкт-Петербурга». В искусстве иллюстрирования книги ему удается достигнуть гармонического равновесия между чутко и самобытно воспринятым авторским текстом и оригинальным художественным решением, порой удивляющим своей неординарностью, но неизменно увлекающим и убеждающим читателя. Примечателен поистине безграничный национальный, исторический, географический, жанровый, стилистический, эмоциональный диапазон литературных произведений, проиллюстрированных художником.

Новый Завет - Евангелие от Матфея - Иллюстрации М. В. Малазониа - ПОЛИТИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ПАЛЕСТИНЫ

В 63 году до Р. X. Палестина была завоевана римлянами и присоединена к римской провинции Сирии. По прошествии некоторого времени (37 до Р. X.) исповедовавший иудейскую религию идумейский князь (идумеяне — потомки Исава, старшего сына Исаака; Иудея на юге граничит с Идумеей) Ирод, прозванный Великим, получил от римского сената царский титул и в течение сорока лет управлял всей Палестиной и Идумеей. По отношению к своим подданным Ирод был деспотом, жестоким и кровожадным тираном, но в то же время и ловким правителем. Подражая греческим царям, он основывал города; стремясь стать популярным, он возводил театры, греческие гимназии (то есть здания для гимнастических упражнений), построил ипподром и расширил стены прославленного на весь мир своим великолепием Иерусалимского храма.

В царствование этого Ирода и родился Христос. По приказу же Ирода было совершено в Вифлееме избиение невинных младенцев.

После смерти Ирода царство его было разделено между тремя его сыновьями: старший, Архепай, получил Иудею, Самарию и Идумею; Ирод Антипа — Галилею и Перею, и наконец, Филипп — северо-восточную часть (Трахонитиду с прилежащими областями). Утверждая этот раздел, римский император Август не согласился, однако, пожаловать Архелаю царское достоинство: он оставил за ним лишь титул этнарха (слово обозначает собственно правителя или губернатора), братья же Архелая получили звание тетрархов (тетрарх — буквально: «четвертовластник»; слово первоначально обозначало правителя четверти провинции; позже так стали обозначать различных мелких властителей, достоинство которых было ниже царского).

Архелай был вскоре низложен (6 от Р. X.) за то, что слишком притеснял своих подданных, и владения его были отданы под управление римского прокуратора (губернатора). Римский правитель Иудеи, Самарии и Идумеи начальствовал над войском, взимал налоги и имел право казнить за тяжкие преступления, действуя именем императора. В то же время, однако, римский прокуратор, управлявший Иудеей, зависел от римского правителя, легата Сирии — провинции, к которой относилась и Палестина.

Обычным местопребыванием иудейских прокураторов был город Кесария; но на праздники, особенно на Пасху, они переселялись в Иерусалим для ближайшего надзора за спокойствием народа и для укрощения возмущений, которые нередко происходили во время праздников. Пятым из таких прокураторов был Понтий Пилат (26-36 от Р. X.). Вскоре после евангельских событий он был смещен за избиение самарян, сослан в Виенну в Галлии, где и умер.

Ирод Антипа, тетрарх Галилеи и Переи (4-39 от Р. X.), был властелином хитрым, тщеславным и развратным. Устранив свою законную супругу, он женился на Иродиаде, жене своего брата Филиппа. За эту преступную связь его обличал святой Иоанн Креститель (Мк. 6: 18). Раздраженная такою смелостью, Иродиа- да добилась смерти Предтечи. К этому-то Ироду Антипе послал Иисуса Христа Пилат во время суда над Ним.

Несколько лет спустя после евангельских событий римский император Калигула сослал Ирода Антипу в город Лион, в Галлии. Святой Марк, следуя народному словоупотреблению, называет Антипу «царем» (Мк. 6: 14), но евангелисты святой Матфей (Мф. 14: 1) и святой Лука (Лк. 3: 19) употребляют его настоящий титул — «четвертовластник».

Филипп, четвертовластник Итуреи, умер (34 от Р. X.) бездетным после долгого царствования, о котором нам известно немного. Его владения были включены в римскую провинцию Сирию.

Вавилонский плен, кроме своего значения как наказания иудейскому народу за его неверность завету с Яхве, имел еще другое, более важное и глубокое значение для всего человечества. До него избранный народ жил более или менее отчужденно от остального мира, и свет истинной религии лишь изредка, в отдельных случаях, проникал за пределы собственно Земли Обетованной. Теперь, с приближением «исполнения времен», свет этот должен был ярко засиять для всех живущих во тьме и тени смертной, то есть для всех языческих народов, дотоле погрязавших во мраке идолопоклонства. И этому великому делу оказали чудесное содействие те грозные ассиро-вавилонские завоеватели, которые, сами не сознавая того, послужили могущественным орудием высшего Промышления Божия. Переселяя цвет избранного народа в свою страну, бывшую центром языческой религии и языческого просвещения, они вместе с тем переселяли к себе миссионеров и проповедников истинной религии, которая должна была рассеять тьму заблуждения. Влияние это сказалось отчасти уже на самих царях-завоевателях, как это видно из примера Навуходоносора и Кира; но затем оно распространялось все шире и действовало все глубже. С этого времени иудейский народ сделался народом как бы всемирным: из плена Вавилонского возвратилась в Землю Обетованную лишь незначительная часть его, громадное же большинство или осталось в Месопотамии, или понемногу распространилось по всем направлениям рассеяния иудеев, и они оказали серьезное влияние на последующую судьбу языческого мира.

Иудеи рассеяния сначала разделились собственно на иудеев вавилонских, сирийских и египетских; но затем завоевания Александра Великого и римлян значительно расширили область иудейского рассеяния. Последовавшие перевороты в судьбе мира привели народы в необычайное движение, и поток завоеваний или промышленности начал быстро захватывать разрозненные части иудейского народа и разносить их по самым отдаленным странам. Преемник Александра Великого в Азии Селевк Ника- тор, основатель нового царства Сирийского, множество из них переселил из Вавилонии в свои главные города, надеясь, что их предприимчивый дух послужит к процветанию его государства. И через некоторое время в Дамаске они насчитывались уже тысячами и имели несколько синагог; и еще более их было в Антиохии, сделавшейся впоследствии центром греческой культуры на Востоке. Гонения Антиоха Епифана не уничтожили их, а послужили только причиной проникновения их влияния в самые отдаленные части государства, куда убегали иудеи, укрываясь от преследования.

В тот же период они пробрались и далее на восток, в Мидию и прежде всего — в царство Адиавенское (теперешний Курдистан, к северо-востоку от реки Тигр), где влияние их было так сильно, что даже царица Елена и наследный принц Изат сделались прозелитами иудейства. По сю сторону Евфрата иудейское население было рассеяно во многих местах, особенно в Пальмире и даже городах Счастливой Аравии. Затем множество иудеев жило в Армении и в различных странах и городах Малой Азии. Царь империи Селевкидов Антиох Великий (223- 187 до Р. X.) переселил несколько тысяч иудейских семейств из Месопотамии во Фригию и Лидию и наделил их особыми льготами. Из Малой Азии иудеи уже по влечению своего собственного промышленного духа расселились по всем островам Эгейского и Средиземного моря, проникли в главнейшие города Греции и Македонии, и вот мы уже встречаем их в Филиппах, Фессалони- ке, Верии, Афинах и Коринфе, где у них были или синагоги, или просто молитвенные дома.

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