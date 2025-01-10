Кнутов - Немыченков - Иконоборчество XXI века

В настоящее время человечество переживает бум визуальной культуры, который некоторые культурологи называют «иконофагия» - в буквальном переводе с греческого «поедание образов». Люди во всё возрастающем объеме «потребляют» зрительные образы. Развитие цифровых технологий позволяет с легкостью создавать их в неограниченных количествах (фото, видео) и также непринужденно, походя, потреблять.

К телевизорам, персональным компьютерам и ноутбукам добавились смартфоны, очки дополненной реальности... Лазерные шоу проецируют изображения на любые поверхности. Инженеры и программисты научились создавать мегакартины в атмосфере из множества светящихся беспилотных аппаратов... Люди развлекаются, общаются и живут в мире образов. Цветные картинки часто заменяют текстовые сообщения в мессенджерах. Мы привыкли к этому как к нашей повседневной обыденности. Зрительные образы входят к нам в душу, в сердце, в память и остаются там навсегда, даже если мы их «забываем». Это не так уж безобидно, потому что всякое «через чур» неполезно.

Современные технологии позволяют наносить любые изображения практически на любые материалы: бумагу, ткани, кожу, металл, керамику, стекло, дерево, пластмассу, полиэтилен... С экранов телевизоров, компьютеров, смартфонов, рекламных билбордов, установленных на улицах городов и вдоль загородных шоссе, с обложек книг, журналов и газет, календарей, рекламных проспектов и листовок, с этикеток продовольственных и хозяйственных товаров, с упаковочных коробок и пакетов, - словом отовсюду на нас взирают чьи-то глаза, мы видим лица каких-то людей, задача которых привлечь к себе наше внимание, в чем-то убедить, что-то предложить или продать, произвести нужное впечатление...

Если портрет Джоконды (Монны Лизы) кисти великого Леонардо да Винчи появляется на чьей-то майке или ботинках, это вопрос вкуса, бытовой культуры или «философии обуви» конкретного производителя и покупателя товара.

Кнутов А. В., свящ., Немыченков В. И. - Иконоборчество XXI века - Новые вызовы и ответ Православного Предания

СПб.: Алетейя, 2024. - 372 с.: ил.

ISBN 978-5-00165-857-3

Кнутов А. В., свящ., Немыченков В. И. - Иконоборчество XXI века – Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ

ГЛАВА 1. СВЯЩЕННОЕ И МИРСКОЕ

1.1. Проблемное поле

1.2. Догмат иконопочитания

1.3. Сакральное и профанное

1.4. Священные изображения в Православии

ГЛАВА 2. ГРАЖДАНСКИЕ ЗАКОНЫ И ЦЕРКОВНЫЕ КАНОНЫ В ЗАЩИТУ СВЯЩЕННОГО

2.1. Современные российские законы в защиту «гражданских святынь»

2.2. Законы Российской империи в защиту Священного 2.2.1. Церковные каноны и гражданские законы о предупреждении и пресечении преступлений против веры 2.2.2. Церковные каноны и гражданские законы о священных изображениях 2.2.3. Обыденное употребление священных изображений

2.3. Современное российское законодательство о преступлениях против религии 2.3.1. Законодательные инициативы 2.3.2. Сложности законодательной защиты священного 2.3.3. Защита традиционных ценностей и национальная безопасность России 2.3.4. Ответственность самих верующих

2.4. Современное церковное право о священных изображениях

ГЛАВА 3. РЕАКЦИЯ ЦЕРКВИ И ПРАВОСЛАВНОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ НА ПРОФАНАЦИЮ СВЯЩЕННОГО

3.1. Профанация священного в современном российском обществе

3.2. Отдельные публикации в СМИ, 2005-2014 гг 3.2.1. «Православное иконоборчество» 3.2.2. «Византийская коллекция» Дольче и Габбана

3.3. «Святые образы - не для печати!». Общественно-церковная дискуссия 2007-2009 гг

3.4. «Иконы или сувениры?»: церковная дискуссия 2012 года 3.4.1. Допустимость ради целей православной миссии 3.4.2. Критика с позиций эстетики и этики 3.4.3. Неприемлемость для церковного благочестия

3.5. Тиражирование священных изображений 3.5.1. Краткая история печатной иконы в России 3.5.2. Критика печатных икон и «магического» отношения к ним

3.6. Конференция «Священное в Церкви и обществе: образы, символы, знаки» (Москва, 28 января 2014 г.)

3.7. Резюме дискуссии 2004-2024 гг

ГЛАВА 4. БОГОСЛОВСКИЕ ОСНОВАНИЯ БЛАГОЧЕСТИЯ

4.1. Сакральный статус иконы в Православии

4.2. Сакральный статус икон, неосвященных по чину Требника 4.2.1. Истоки и историческая полемика о чине освящения икон 4.2.1.1. Седьмой вселенский собор и русская практика XVII века 4.2.1.2. Греческая Кормчая («Пидалион») о чине освящения икон 4.2.1.3. С.В. Троицкий о чине освящения икон 4.2.1.4. Взгляды протоиерея Сергия Булгакова 4.2.2. О чине благословения и освящения икон в Требнике 4.2.3. Статус иконы в инославии как причина возникновения чина освящения иконы 4.2.3.1. Несториане и монофизиты 4.2.3.2. Римо-католическое учение об иконе 4.2.4. Современная дискуссия о значении чина освящения иконы 4.2.4.1. Мнения авторские и анонимные 4.2.4.2. Современные иконописцы о чине освящения икон 4.2.4.3. Мнение иконоведа В. Лепахина 4.2.5. Чин благословения/освящения иконы как ее церковная экспертиза 4.2.6. Выводы и предложения

4.3. Сакральный статус репродукций священных изображений 4.3.1. Аргументы сторонников профанного статуса технических копий священных изображений 4.3.2. Святые отцы об источнике сакралъности образа 4.3.2.1. Содержание иконы и его копии 4.3.2.2. Святые отцы об умножении образов 4.3.2.3. О богодухновенности и творческом вдохновении 4.3.2.4. Седьмой вселенский собор о святости иконы 4.3.2.5. Какому характеру Церковь воздает поклонение на иконе 4.3.2.6. Выводы 4.3.3. Святые образы на монетах Византии 4.3.3.1. Монета Михаила Италика 4.3.3.2. Технические копии священных изображений в Византии 4.3.3.3. Христианские образы на византийских монетах 4.3.3.4. Выводы 4.3.4. Чудотворные репродукции икон 4.3.4.1. «Экклезиологические» аргументы против поклонения репродукциям икон 4.3.4.2. Современный опыт Церкви 4.3.4.3. Локотская икона Божией Матери “Умиление” 4.3.4.4. История Локотской иконы 4.3.4.5. Выводы

4.4. Святые отцы-иконопочитатели о бесчестии икон

ГЛАВА 5. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БЛАГОЧЕСТИВОМУ ОБРАЩЕНИЮ СО СВЯЩЕННЫМИ ИЗОБРАЖЕНИЯМИ

5.1. Часть первая, 1-16 (обыденные предметы, печатная продукция и др.)

5.2. Часть вторая, 17-23 (богослужебные предметы и др.) ЦЕРКОВНАЯ МЕБЕЛЬ БОГОСЛУЖЕБНЫЕ ОБЛАЧЕНИЯ

5.3. Часть третья, 24-28 (пищевые продукты, тексты, обереги и др.)

5.4. Часть четвертая, 29-32 (государственная и медицинская символика, денежные знаки, утилизация)

ГЛАВА 6. НЕОБХОДИМЫЕ МЕРЫ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ПРОФАНАЦИИ СВЯЩЕННОГО

6.1. «Рыночные» меры борьбы с профанацией священного

6.2. Поиск альтернативных торговле источников финансирования жизнедеятельности Церкви

6.3. Разработка и принятие общецерковных регламентирующих документов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Обычай без истины - старое заблуждение

Цена догмата иконопочитания

Настало время нашей борьбы за иконопочитание

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1. Флорилегий. Святые отцы о бесчестии и поругании икон При. ИОАНН Дамаскин (f 754 г.) Седьмой Вселенский собор (787 г.) Свт. ФЕОДОР Абу Курра (ок. 750 - ок. 830 гг.) Свт. НИКИФОР, патриарх Константинопольский (ок. 758-828 гг.) Прп. ФЕОДОР Студит (ок. 759-826 гг.) Свт. МЕФОДИЙ I, патриарх Константинопольский (ок. 790 - 847 гг.) Свт. ФОТИЙ, патриарх Константинопольский (ок. 820-891 гг.)

Приложение 2. Устав о предупреждении и пресечении преступлений, 1876 г. (глава 5)

Приложение 3. Устав о цензуре и печати (фрагменты)

Приложение 4. Предложения авторов по работе Комиссии по проблемам церковного изобразительного искусства и храмовой архитектуры Межсоборного присутствия Русской Православной Церкви

Приложение 5. Современное иконоборчество и церковная десятина

Приложение 6. Резолюция конференции «Христианский образ и сакральное пространство». Москва, ПСТГУ, 18 апреля 2019 г

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ