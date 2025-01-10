Кнутов - Немыченков - Иконоборчество XXI века
В настоящее время человечество переживает бум визуальной культуры, который некоторые культурологи называют «иконофагия» - в буквальном переводе с греческого «поедание образов». Люди во всё возрастающем объеме «потребляют» зрительные образы. Развитие цифровых технологий позволяет с легкостью создавать их в неограниченных количествах (фото, видео) и также непринужденно, походя, потреблять.
К телевизорам, персональным компьютерам и ноутбукам добавились смартфоны, очки дополненной реальности... Лазерные шоу проецируют изображения на любые поверхности. Инженеры и программисты научились создавать мегакартины в атмосфере из множества светящихся беспилотных аппаратов... Люди развлекаются, общаются и живут в мире образов. Цветные картинки часто заменяют текстовые сообщения в мессенджерах. Мы привыкли к этому как к нашей повседневной обыденности. Зрительные образы входят к нам в душу, в сердце, в память и остаются там навсегда, даже если мы их «забываем». Это не так уж безобидно, потому что всякое «через чур» неполезно.
Современные технологии позволяют наносить любые изображения практически на любые материалы: бумагу, ткани, кожу, металл, керамику, стекло, дерево, пластмассу, полиэтилен... С экранов телевизоров, компьютеров, смартфонов, рекламных билбордов, установленных на улицах городов и вдоль загородных шоссе, с обложек книг, журналов и газет, календарей, рекламных проспектов и листовок, с этикеток продовольственных и хозяйственных товаров, с упаковочных коробок и пакетов, - словом отовсюду на нас взирают чьи-то глаза, мы видим лица каких-то людей, задача которых привлечь к себе наше внимание, в чем-то убедить, что-то предложить или продать, произвести нужное впечатление...
Если портрет Джоконды (Монны Лизы) кисти великого Леонардо да Винчи появляется на чьей-то майке или ботинках, это вопрос вкуса, бытовой культуры или «философии обуви» конкретного производителя и покупателя товара.
Кнутов А. В., свящ., Немыченков В. И. - Иконоборчество XXI века - Новые вызовы и ответ Православного Предания
СПб.: Алетейя, 2024. - 372 с.: ил.
ISBN 978-5-00165-857-3
Кнутов А. В., свящ., Немыченков В. И. - Иконоборчество XXI века – Содержание
ПРЕДИСЛОВИЕ
ГЛАВА 1. СВЯЩЕННОЕ И МИРСКОЕ
- 1.1. Проблемное поле
- 1.2. Догмат иконопочитания
- 1.3. Сакральное и профанное
- 1.4. Священные изображения в Православии
ГЛАВА 2. ГРАЖДАНСКИЕ ЗАКОНЫ И ЦЕРКОВНЫЕ КАНОНЫ В ЗАЩИТУ СВЯЩЕННОГО
- 2.1. Современные российские законы в защиту «гражданских святынь»
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2.2. Законы Российской империи в защиту Священного
- 2.2.1. Церковные каноны и гражданские законы о предупреждении и пресечении преступлений против веры
- 2.2.2. Церковные каноны и гражданские законы о священных изображениях
- 2.2.3. Обыденное употребление священных изображений
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2.3. Современное российское законодательство о преступлениях против религии
- 2.3.1. Законодательные инициативы
- 2.3.2. Сложности законодательной защиты священного
- 2.3.3. Защита традиционных ценностей и национальная безопасность России
- 2.3.4. Ответственность самих верующих
- 2.4. Современное церковное право о священных изображениях
ГЛАВА 3. РЕАКЦИЯ ЦЕРКВИ И ПРАВОСЛАВНОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ НА ПРОФАНАЦИЮ СВЯЩЕННОГО
- 3.1. Профанация священного в современном российском обществе
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3.2. Отдельные публикации в СМИ, 2005-2014 гг
- 3.2.1. «Православное иконоборчество»
- 3.2.2. «Византийская коллекция» Дольче и Габбана
- 3.3. «Святые образы - не для печати!». Общественно-церковная дискуссия 2007-2009 гг
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3.4. «Иконы или сувениры?»: церковная дискуссия 2012 года
- 3.4.1. Допустимость ради целей православной миссии
- 3.4.2. Критика с позиций эстетики и этики
- 3.4.3. Неприемлемость для церковного благочестия
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3.5. Тиражирование священных изображений
- 3.5.1. Краткая история печатной иконы в России
- 3.5.2. Критика печатных икон и «магического» отношения к ним
- 3.6. Конференция «Священное в Церкви и обществе: образы, символы, знаки» (Москва, 28 января 2014 г.)
- 3.7. Резюме дискуссии 2004-2024 гг
ГЛАВА 4. БОГОСЛОВСКИЕ ОСНОВАНИЯ БЛАГОЧЕСТИЯ
- 4.1. Сакральный статус иконы в Православии
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4.2. Сакральный статус икон, неосвященных по чину Требника
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4.2.1. Истоки и историческая полемика о чине освящения икон
- 4.2.1.1. Седьмой вселенский собор и русская практика XVII века
- 4.2.1.2. Греческая Кормчая («Пидалион») о чине освящения икон
- 4.2.1.3. С.В. Троицкий о чине освящения икон
- 4.2.1.4. Взгляды протоиерея Сергия Булгакова
- 4.2.2. О чине благословения и освящения икон в Требнике
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4.2.3. Статус иконы в инославии как причина возникновения чина освящения иконы
- 4.2.3.1. Несториане и монофизиты
- 4.2.3.2. Римо-католическое учение об иконе
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4.2.4. Современная дискуссия о значении чина освящения иконы
- 4.2.4.1. Мнения авторские и анонимные
- 4.2.4.2. Современные иконописцы о чине освящения икон
- 4.2.4.3. Мнение иконоведа В. Лепахина
- 4.2.5. Чин благословения/освящения иконы как ее церковная экспертиза
- 4.2.6. Выводы и предложения
- 4.2.1. Истоки и историческая полемика о чине освящения икон
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4.3. Сакральный статус репродукций священных изображений
- 4.3.1. Аргументы сторонников профанного статуса технических копий священных изображений
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4.3.2. Святые отцы об источнике сакралъности образа
- 4.3.2.1. Содержание иконы и его копии
- 4.3.2.2. Святые отцы об умножении образов
- 4.3.2.3. О богодухновенности и творческом вдохновении
- 4.3.2.4. Седьмой вселенский собор о святости иконы
- 4.3.2.5. Какому характеру Церковь воздает поклонение на иконе
- 4.3.2.6. Выводы
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4.3.3. Святые образы на монетах Византии
- 4.3.3.1. Монета Михаила Италика
- 4.3.3.2. Технические копии священных изображений в Византии
- 4.3.3.3. Христианские образы на византийских монетах
- 4.3.3.4. Выводы
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4.3.4. Чудотворные репродукции икон
- 4.3.4.1. «Экклезиологические» аргументы против поклонения репродукциям икон
- 4.3.4.2. Современный опыт Церкви
- 4.3.4.3. Локотская икона Божией Матери “Умиление”
- 4.3.4.4. История Локотской иконы
- 4.3.4.5. Выводы
- 4.4. Святые отцы-иконопочитатели о бесчестии икон
ГЛАВА 5. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БЛАГОЧЕСТИВОМУ ОБРАЩЕНИЮ СО СВЯЩЕННЫМИ ИЗОБРАЖЕНИЯМИ
- 5.1. Часть первая, 1-16 (обыденные предметы, печатная продукция и др.)
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5.2. Часть вторая, 17-23 (богослужебные предметы и др.)
- ЦЕРКОВНАЯ МЕБЕЛЬ
- БОГОСЛУЖЕБНЫЕ ОБЛАЧЕНИЯ
- 5.3. Часть третья, 24-28 (пищевые продукты, тексты, обереги и др.)
- 5.4. Часть четвертая, 29-32 (государственная и медицинская символика, денежные знаки, утилизация)
ГЛАВА 6. НЕОБХОДИМЫЕ МЕРЫ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ПРОФАНАЦИИ СВЯЩЕННОГО
- 6.1. «Рыночные» меры борьбы с профанацией священного
- 6.2. Поиск альтернативных торговле источников финансирования жизнедеятельности Церкви
- 6.3. Разработка и принятие общецерковных регламентирующих документов
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Обычай без истины - старое заблуждение
Цена догмата иконопочитания
Настало время нашей борьбы за иконопочитание
ПРИЛОЖЕНИЯ
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Приложение 1. Флорилегий. Святые отцы о бесчестии и поругании икон
- При. ИОАНН Дамаскин (f 754 г.)
- Седьмой Вселенский собор (787 г.)
- Свт. ФЕОДОР Абу Курра (ок. 750 - ок. 830 гг.)
- Свт. НИКИФОР, патриарх Константинопольский (ок. 758-828 гг.)
- Прп. ФЕОДОР Студит (ок. 759-826 гг.)
- Свт. МЕФОДИЙ I, патриарх Константинопольский (ок. 790 - 847 гг.)
- Свт. ФОТИЙ, патриарх Константинопольский (ок. 820-891 гг.)
- Приложение 2. Устав о предупреждении и пресечении преступлений, 1876 г. (глава 5)
- Приложение 3. Устав о цензуре и печати (фрагменты)
- Приложение 4. Предложения авторов по работе Комиссии по проблемам церковного изобразительного искусства и храмовой архитектуры Межсоборного присутствия Русской Православной Церкви
- Приложение 5. Современное иконоборчество и церковная десятина
- Приложение 6. Резолюция конференции «Христианский образ и сакральное пространство». Москва, ПСТГУ, 18 апреля 2019 г
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
- Источники
- Творения святых отцов
- Научная литература
- Публикации авторов
- Общая литература
- Словари и справочная литература
Большое спасибо!