Хрестоматия по мистагогии - Книга 3 - Таинства аскетического покаяния и елеоосвящения - Таинства иерархического священства и брака

В таинстве покаяния христианину подаётся очищение от грехов, совершённых после крещения. Кающийся исповедует свои грехи Господу и Его Церкви в лице её представителя — епископа или священника, по молитвам которого Господь прощает исповеданные грехи и воссоединяет покаявшегося с Церковью. Таким образом, в таинстве покаяния можно различать, во-первых, собственно покаяние с исповедью и, во-вторых, разрешение грехов и присоединение к Церкви.

Всякий грех есть отказ от Божественного света.

Для того чтобы увидеть своё зло, надо видеть свет или красоту Божией правды, которая воссияла более всего в лице Господа Иисуса Христа, в Его Евангелии, а также в святых людях. Поэтому надлежит каяться перед лицом Господа, Которому Отец Небесный отдал весь суд на земле. Суд же состоит в том, что Господь есть Свет, а отвергающий этот Свет сам в себе несёт наказание, уходя во тьму. Всякий грех есть грех против любви, так как Сам Бог есть любовь. Нарушая закон любви, всякий грех ведёт к разъединению с Богом и людьми и, следовательно, является грехом против Церкви. Поэтому согрешающий отпадает от Церкви и должен каяться перед нею. В древности грешник каялся перед всем церковным собранием; теперь же священник один принимает исповедь от лица Господа и Церкви.

Хрестоматия по мистагогии : В 4 кн. - Книга 3 : Приложения к таинствоводственным темам второй ступени : «Дополнительные» таинства: Таинства аскетического покаяния и елеоосвящения. Таинства иерархического священства и брака

Сост. свящ. Георгий Кочетков

М. : Свято-Филаретовский православно-христианский институт, 2019. 160 с.

ISBN 978-5-89100-184-8

Хрестоматия по мистагогии : В 4 кн. - Книга 3 : Приложения к таинствоводственным темам второй ступени : «Дополнительные» таинства: Таинства аскетического покаяния и елеоосвящения. Таинства иерархического священства и брака - Содержание

Таинство личного духовно-нравственного и аскетического покаяния

Приложение 1 Таинство покаяния и исповедь (из книги еп. Александра (Семёнова-Тян-Шанского) «Православный катехизис»)

Приложение 2 Таинство покаяния (из книги Дж. Лича и прот. Лоуренса Кросса «Дух и огонь: Опыт введения в богословие таинств»)

Таинство елеоосвящения

Приложение 1 Таинство елео-освящения (из книги протопр. Александра Шмемана «За жизнь мира»)

Приложение 2 Таинство елеоосвящения (из книги Дж. Лича и прот. Лоуренса Кросса «Дух и огонь: Опыт введения в богословие таинств»)

Таинства иерархического, «второго» священства

Приложение 1 О таинстве священства (из книги еп. Александра (Семёнова- Тян-Шанского) «Православный катехизис»)

Приложение 2 Священные саны (из книги еп. Каллиста (Уэра) «Православная церковь»)

Приложение 3 Таинство священства (из книги протопр. Александра Шмемана «За жизнь мира»)

Приложение 4 Свящ. Георгий Кочетков. Таинство священства

Приложение 5 Архим. Киприан (Керн). Левитство и пророчество как типы пастырствования

Таинство освящения брака и семьи по плоти

Приложение 1 О таинстве бракосочетания и монашестве (из книги еп. Александра (Семёнова-Тян-Шанского) «Православный катехизис»)

Приложение 2 О браке (из книги еп. Каллиста (Уэра) «Православная церковь») 112

Приложение 3 Таинство любви (из книги протопр. Александра Шмемана «За жизнь мира»)

Приложение 4 Свящ. Георгий Кочетков. Таинство брака

Приложение 5 Дьяк. Михаил Желтов. Вступление в брак: библейское осмысление и церковное чинопоследование

Приложение 6 Свящ. Георгий Кочетков. О Святом семействе

Хрестоматия по мистагогии : В 4 кн. - Книга 3 : Приложения к таинствоводственным темам второй ступени : «Дополнительные» таинства: Таинства аскетического покаяния и елеоосвящения. Таинства иерархического священства и брака - Исповедь

Борьба с грехом должна выражаться в раскрытии своей души перед Богом и другими людьми, так как корень греха есть самолюбивое самозамыкание человека. Исповедь и есть прежде всего этот выход из болезненной субъективности; она требует и самопожертвования (своим самолюбием), без которого нет настоящей любви. Кроме того, рассказ о грехе, нередко сопровождаемый жгучим стыдом, помогает отсечению греха от здорового ядра личности. Иная болезнь неизлечима без лезвия хирурга или прижигания. Исповеданный грех становится чуждым человеку, а скрытый производит нагноение всей души. Современный психоанализ открыл много ценного в этой области, но не знает, в чём настоящее здоровье и где его искать. Мы исповедуемся не столько для того, чтобы избежать наказания, сколько, чтобы излечиться от грехов, т. е. избавиться от их повторения. Принимая кающегося, священник обращается к нему: «Будь внимателен, ты пришёл во врачебницу, не уйди отсюда невыздоровевшим».

Грех разлагает нашу личность, а вернуть её целость, т. е. исцелить, может только Божественная любовь. Мы и приходим за нею в Церковь, где Сам Христос исцеляет нас Своею любовью. И как не разгореться в сердце кающегося благодатной любви, когда Господь говорит ему: «И Я не осуждаю тебя; иди и впредь не греши» (Ин 8:11), или, что то же самое, когда иерей произносит слова разрешительной молитвы? Власть разрешать грехи Господь дал Своей Церкви, сказав Апостолам: «Что вы свяжете на земле, то будет связано на небе, и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе» (Мф 18:18). Подготовкой к исповеди служит, во-первых, духовная жизнь человека, с постоянным упражнением совести, о чём было сказано выше; и, затем, особые средства, как-то: уединение для размышления о своих грехах, молитва, пост, чтение Священного Писания и духовных книг. Исповедь должна быть полной, точной, без самооправдания. Надо сперва помянуть наиболее досаждающие грехи (страсти, пороки), с ними и бороться надо в первую очередь, а также грехи против любви (осуждение, злоба, вражда). Если такие грехи имеются, они должны быть предметом постоянного покаяния и борьбы, так как Бог есть любовь. По этой же причине перед исповедью надо примириться со всеми, прощая и прося прощения. Господь сказал: «Если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших» (Мф 6:15). Всё, что говорится на исповеди, священник хранит как безусловную тайну. Как духовно-лечебное средство священник может наложить на кающегося епитимью, например, назначить ему особые духовные упражнения, или временно не допустить до святого Причащения. Во время чтения разрешительной молитвы священник, наложив на голову кающегося епитрахиль, осеняет её крестным знамением.