Основы Православия - учебное пособие - Серебрякова Юлия

Целью Божественного домостроительства, т. е. попечения Бога о Своем творении, является спасение человека и соединение его с Творцом. Свидетельством заботы Бога о человечестве является Божественное Откровение — то, что «Сам Бог пожелал открыть людям, чтобы они могли правильно и спасительно в Него веровать и достойно Его чтить».

Божественное Откровение сохраняется в Церкви и распространяется среди людей через Священное Предание. «Под именем Священного Предания разумеется то, когда истинно верующие и чтущие Бога словом и примером передают один другому, и предки потомкам, учение веры, закон Божий, Таинства и священные обряды». Само слово «предание» означает передачу, оставление в наследство. Оно указывает прежде всего на действие, т. е. на сам процесс передачи: «Я от Самого Господа принял то, что и вам передал» — говорит ев. ап. Павел (1 Кор. 11:23).

Важнейшей формой Священного Предания является Библия. Слово «Библия» греческого происхождения и переводится как «книги», так как она представляет собой собрание книг. Большая часть их бого- духновенны, т. е. написаны избранными Богом людьми (пророками и апостолами) по вдохновению Святого Духа. Так как все исходящее от Бога свято, Библию называют также Священным Писанием.

Серебрякова Юлия - Основы Православия: учебное пособие

4-е изд., перераб. и доп.

М.: Изд-во ПСТГУ, 2018. 416 с.

ISBN 978-5-7429-1106-7

Серебрякова Юлия - Основы Православия: учебное пособие - Содержание

Предисловие

РАЗДЕЛ 1. Священная история Ветхого Завета

РАЗДЕЛ 2. Священная история Нового Завета

РАЗДЕЛ 3. Основы православного вероучения

РАЗДЕЛ 4. Православный храм. Богослужение Православной Церкви

РАЗДЕЛ 5. Учение Православной Церкви о таинствах

РАЗДЕЛ 6. Краткий обзор истории Вселенской Церкви

РАЗДЕЛ 7. Краткий обзор истории Русской Православной Церкви

Библиография

Источники

Литература

Список принятых в издании сокращений

Указатель богословских терминов

Серебрякова Юлия - Основы Православия: учебное пособие - Предисловие

Настоящее учебное пособие ориентировано на всех желающих получить начальные систематические сведения о Православии. Последовательность семи разделов пособия отражает рекомендованный порядок изучения основ Православия: вначале священная история Ветхого и Нового Завета, затем системное изложение основ христианского вероучения (в объеме Символа веры), описание богослужебной жизни Церкви (значение таинств, смысл двунадесятых праздников, порядок совершения церковных служб) и, наконец, обзор церковной истории (основные этапы истории Вселенской Церкви и Русской Православной Церкви), являющейся продолжением священной истории Нового Завета. Сравнительно небольшой объем раздела, посвященного вероучению, не означает, что этой важнейшей теме в пособии уделено мало внимания. Во всех разделах курса так или иначе дано изложение и пояснение основных догматических истин христианской веры. Последовательное чтение пособия позволит постепенно освоить базовую богословскую лексику.

Данное издание пособия существенно переработано и дополнено. Главная особенность четвертого издания: расширены разделы о богослужении и истории Вселенской Церкви, включен краткий обзор апостольских посланий, дан более подробный обзор событий и явлений русской церковной жизни. Почему изучение основ Православия начинается со знакомства с историей Ветхого Завета? Христиане верят, что Бог есть Бог Троица: Отец, Сын и Святой Дух и что Второе Лицо Святой Троицы, Бог Сын, ради спасения людей стал человеком и избавил людей от власти смерти, греха и диавола. Но о том, как люди подпали под власть смерти, греха и диавола, о том, почему человечеству был необходим приход Спасителя, об истории ожидания Мессии рассказывается в Писании Ветхого Завета - и вне этого контекста нельзя понять новозаветную историю.

О событии Боговоплощения, о проповеди Господом Иисусом Христом покаяния и приближения Царства Божия, о Его Крестной смерти и Воскресении, об образовании Сыном Божиим Церкви через ниспослание Духа Святого и начале распространения христианства апостолами, учениками Христа, говорит Писание Нового Завета. Комментированному обзору этих событий посвящен второй раздел пособия. Следующие три раздела пособия содержат краткое изложение догматического учения Православной Церкви и обзор ее богослужебной жизни. Святая Церковь является хранительницей Божественного Откровения и истинного почитания Бога. Через Церковь люди усваивают плоды искупления и спасения, совершенного Богочеловеком Иисусом Христом. В ней восстанавливается нарушенная в момент грехопадения прародителей связь человека с Богом и поврежденная грехом человеческая природа. Этому служат установленные Богом церковные таинства. Через таинство Крещения человек входит в Церковь, через участие в таинстве Евхаристии — живет в Ней. Все стороны человеческой жизни получают освящение в Церкви через святые таинства. Кроме таинств в Церкви есть богослужебная жизнь - внешнее выражение внутренней устремленности человека к Творцу. Если таинства — это то, что Бог дал человеку, то богослужение, молитва — это благодарный ответ человека.

Пребывание в Церкви возможно только при условии верности Христову учению, переданному нам через святых апостолов. Но не все христиане сохранили в чистоте Божественное Откровение и истинное бо- гопочитание. Известны случаи массовых отпадений от Церкви, самое крупное из которых — отпадение Римской Церкви (XI в.). В XVI веке от нее отделился протестантизм, распавшийся впоследствии на многочисленные течения. Но вселенская Церковь продолжает хранить неповрежденным учение Господа Иисуса Христа и апостольское преемство. Она называется Православной, потому что в ней правильно славится Бог, т. е. сохраняется истинное богопочитание. Обзору ключевых событий истории Вселенской Церкви посвящен шестой раздел пособия. Завершается пособие краткой историей Русской Православной Церкви: от крещения и начала христианизации нашей страны до гонений на Церковь в XX веке и прославления подвига новомучеников и исповедников российских. Авторы выражают глубокую благодарность заведующему кафедрой теологии ФДО ПСТГУ Петру Юрьевичу Малкову за ценные советы по содержанию пособия, а также выпускнику ПСТГУ Виктору Борисовичу Чуркину за помощь в доработке текста.