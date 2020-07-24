Для понимания того, что такое смертные грехи, необходимо помнить, чем являлся Закон для Израиля (а соответственно, и является для Нового Израиля — Церкви Христовой). Слова Иисуса о том, что Он пришел не нарушить Закон, а исполнить, а также Его утверждение, что ни одна йота или черта не прейдет из Закона, пока не исполнится все (Мф 5:17-18), заставляют Его учеников очень пристально вникнуть в то Учение, о котором сказаны такие слова. Закон — непременное условие существования израильской общины, ее основа. Но Закон не как миропорядок, а как способ устанавливать отношения с Богом, как возможность диалога с Ним (Втор 9; 10:4; 18:1б). Закон нужен для освящения народа, посредством чего постепенно восстанавливается общение с Творцом (Исх 19:7-8).

В библейском законодательстве единственным законодателем является Сам Бог. Поэтому преступление Божьего закона — это нарушение божественной воли,т. е. грех, и,таким образом, противозаконный поступок — «хула на Господа» (Чис 15:30). Из этого вытекает очень важный вывод: грех — это действие, которое люди не могут ни простить, ни изгладить (например закон об убийстве и прелюбодеянии; видно, что прощение мужа не может компенсировать преступление, ср. Лев 20:10). В наиболее общем виде Закон сформулирован в Декалоге, или Десятисловии. Эти высказывания названы заповедями (евр. мицвот). Заповеди безусловны, не зависят от обстоятельств жизни и должны выполняться всеми, заключившими Завет, и всегда.

О смертных грехах. Сборник материалов к огласительным беседам

М.: Свято-Филаретовский православно-христианский институт, 2012. 120 с.

ISBN 978-5-89100-122-0

О смертных грехах. Сборник материалов к огласительным беседам - Содержание

ЦИТАТЫ ИЗ СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ КНИГ ВЕТХОГО ЗАВЕТА

Смертные грехи в Ветхом Завете

Убийство (преднамеренное и по халатности) и приравненная к нему продажа в рабство

Идолослужение, а также прелюбодеяние, любодеяние и половые извращения

Ведовство и лжепророчество

Непочитание родителей

Несоблюдение субботы и праздников

Кощунство

Богохульство

Антипослушание

БЕСЕДЫ О СМЕРТНЫХ ГРЕХАХ В ОГЛАСИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ ПЕРВОГО ЭТАПА

Беседа первая Что такое смертный грех? Убийство Прелюбодеяние

Беседа вторая Прелюбодеяние (окончание) Непочитание родителей Идолослужение

Беседа третья Ведовство и лжепророчество Продажа в рабство

Беседа четвертая Несоблюдение субботы и праздников Кощунство Богохульство



О смертных грехах. Сборник материалов к огласительным беседам - Смертные грехи в Ветхом Завете

Все Заповеди содержат запрет (напримед заповедь о почитании родителей — это запрет на нанесение ущерба; вообще, авторитет родителей подобен авторитету божественному), но в них нет упоминания смертной казни за их нарушение. Заповеди — условие присоединения к общине. Они сформулированы во 2-м лице единственного числа, что подразумеваетличную ответственность. Причем надо различать сами Заповеди и предостережения. Для раскрытия смысла Десяти заповедей были разработаны законы (евр. хуккот — уставы, обычаи), которые сформулированы в категоричной форме и обязательны для исполнения в израильской общине. В Ветхом Завете ряд преступлений наказывался смертной казнью. Отсюда и возникло понятие смертного греха, т. е. такого поступка, следствием которого является смерть. При этом никакое достойное смерти преступление не может быть прощено или заменено выкупом (Чис 35:31),т. е. человек не может изменить своей участи даже покаянием.

Такой подход возник из убеждения, что ряд поступков человек может совершить только в том случае, если он уже давно пребывает вне связи с Источником Жизни или, точнее, черпает вдохновение в источнике чуждом. Другими словами, если человек совершает смертный грех, то это значит, что он нарушил Завет и поддерживает свою жизнь за счет разрушения окружающего мира и людей. Таким образом, смертный грех — это не просто преступление, которое, согласно законодательству, карается смертной казнью, но и некая констатация того факта, что человек, совершающий такое дело, внутренне уже мертв и должен быть упокоен, чтобы от него не пострадали живые члены общины. Конечно, с точки зрения секулярного гуманизма этот подход весьма жесток, но такой взгляд на жизнь и человека чужд библейскому сознанию. Мы же не должны забывать, что в ветхозаветные времена не существовало иного способа прервать распространение тяжкого греха в народе Божьем, кроме такого, когда носитель смерти подвергается смертной казни.