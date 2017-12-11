Все акты истинных, благодатных таинств существуют только в Церкви и для Церкви. Это значит, что и при совершении церковного таинства Крещения (Просвещения, Воцерковления) требуется духовно-молитвенное присутствие не только иерархического лица и церковного поручителя крещаемого — его крестного или крестной, а при крещении младенцев или детей также и их родителей (значит, и матерей, по возможности, т. е. по 40-м дне), но и хотя бы той части поместной церкви, которая более других готовится, например, особым самоиспытанием и покаянием и, следовательно, постом и молитвой, к принятию ее нового члена.

Церковь Христова в глубине своей богочеловечна. Божественный и человеческий аспекты нормальной жизни Церкви находят свое выражение прежде всего в том, что любое ее таинство есть, с одной стороны, духовно-внутреннее и мистически-бесплотное действие Самого Бога в нас и через Его Церковь — в мире, а с другой стороны, духовно-внешнее и обрядово-плотское, в том числе “материально-вещественное” действие людей в Церкви и Боге. Это последнее есть в первую очередь то тайнодействие (лучше сказать, таинстводействие), тот обряд и чин таинств, с соответствующими человеческими усилиями по подготовке к участию в них, в которые божественный акт, главенствующий именно в таинстве, в отличие от любого иного церковного благодатного обряда, облекается.

Священник Георгий Кочетков - Таинственное введение в православную катехетику

Пастырско-богословские принципы и рекомендации совершающим крещение и миропомазание и подготовку к ним.

Диссертация на степень maitrise de theologie.

Издание подготовлено Свято-Филаретовской московской высшей православно-христианской школой,

М., 1998 г. - 241 с.

ISBN 5-89100-008-3

Священник Георгий Кочетков - Таинственное введение в православную катехетику - Оглавление

Вступление

Глава I ТАИНСТВОДЕЙСТВИЯ КРЕЩЕНИЯ И МИРОПОМАЗАНИЯ

1. Кто может совершать крещение и миропомазание

2. Чем совершаются крещение и миропомазание

3. Где можно совершать крещение и миропомазание

4. Когда лучше совершать крещение и миропомазание

Глава II КАК СОВЕРШАТЬ ОТДЕЛЬНЫЕ ЧИНЫ

1. Чины 1-го, 8-го и 40-го дней по рождении человека

2. Чины 2-го оглашения, в том числе при присоединении к Православной церкви

3. Чины крещения, в том числе при присоединении к Православной церкви

4. Чины миропомазания, в том числе при присоединении к Православной церкви

5. Чины 8-го дня по крещении и миропомазании

Глава III ДО И ПОСЛЕ СОВЕРШЕНИЯ ЧИНОВ

1. Предоглашение взрослых (миссия среди “ищущих” не-христиан)

2. 1-е оглашение (“слушающих”) – после первичного воцерковления, в том числе младенцев на 40-й день

3. 2-е оглашение (“просвещаемых”) – собственно научение “крещаемых”, или подготовка их к Крещению и Миропомазанию

4. Тайноводство, точнее, таинствоводство (“новокрещеных”, или “младенцев во Христе”)

Глава IV ЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ КРЕЩЕНИЯ И МИРОПОМАЗАНИЯ И ПОДГОТОВКИ К НИМ

1. Возраст и пол просвещаемых

2. Аномалии и особенности душевно-физического состояния

3. Прочие существенные личные особенности крещаемых

4. Недостаточная степень научения и внутренней подготовки просвещаемых к таинству Крещения

5. Чрезвычайные обстоятельства: необходимость “второго” крещения и миропомазания, в т. ч. при крещении не епископами-пресвитерами, другие случаи необходимости “восполнения” таинства, существенный недостаток времени, “безъязычие”

Глава V ОБЩИЕ ПАСТЫРСКО-БОГОСЛОВСКИЕ ПРИНЦИПЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ СОВЕРШАЮЩИМ КРЕЩЕНИЕ И МИРОПОМАЗАНИЕ И ПОДГОТОВКУ К НИМ

Заключение ПОДГОТОВКА И ОБУЧЕНИЕ КАТЕХИЗАТОРОВ

Примечания

Литература

Священник Георгий Кочетков - Таинственное введение в православную катехетику - Вступление

Церковь обладает огромным, многовековым и разнообразным, опытом катехизации (оглашения), т. е. устного последовательного и целостного личностного наставления обращающихся к ней людей, научения их основам христианской веры и жизни. Однако, к сожалению, в настоящее время он мало применяется в жизни и поэтому почти полностью забыт. Но в конце XX века жизнь властно требует возрождения как этого опыта в его принципиальных положениях, так, может быть, даже упраздненного почти тысячу лет назад младенческим крещением самого церковного института катехумената. Ныне пред лицом новой агрессии зла каждый христианин призывается Богом к новому свидетельству о своей новой жизни и вере.

Для этого каждый сознательный и духовно ответственный христианин должен научиться не просто потреблять духовные дары, но и служить “тем даром, который он получил” свыше, что требует от него специальных усилий по подготовке к служению, без которого он не может считаться “верным”, т. е. полным членом Церкви. Ему нужно иметь радостотворную возможность пройти полную катехизацию, рассчитанную на усвоение всего богатства церковной традиции. Ему нужен уже не детский “ликбез”, каковым нередко еще выглядит церковная катехизация даже там, где она есть, а духовный путь, достойный взрослого, зрелого, полноценного человека, сталкивающегося со “взрослыми” современными проблемами во всех сторонах своей личной церковной, социальной, культурной, профессиональной и т. п. жизни и деятельности.

Именно поэтому теперь, как никогда, в церкви требуется как актуализация прошлого, так и накопление и обобщение современного катехизационного опыта. Этому и посвящена предлагаемая читателю работа, главная идея которой заключается в освещении путей достижения (или актуализации) полноты церковности как отдельным человеком, так и, следовательно, всею церковью. Достичь этой благородной цели в церкви невозможно без углубления наших представлений о таинствах Церкви. Таинства существуют только в Церкви и для Церкви, что означает — для созидания в Любви и Свободе мира Божьего, называемого в Писании “столпом и утверждением Истины” и “Полнотой Наполняющего все во всем”. Для Церкви означает также — и для всех членов церковной общины, живущих в эсхатологической перспективе Божьего Царства.

Таинства богочеловечны, как и сама Церковь Божия во Христе. Они не действуют и потому недействительны лишь сами по себе, “в силу сделанного дела”, т. е. по причине лишь верно совершенного человеком их чинопоследования, “ex opere operato”, поскольку существуют они только в Духе Божьей Свободы и Любви. Конечно, таинства, будучи церковными, всегда являются и личностными по своей ноуменальной природе, и следовательно, не должны восприниматься только как чье-то частное дело или только как треба, хотя нельзя не признать их большого общественного (социального) и частного (индивидуального) значения.

Таинства — это исторический факт и акт, но одновременно и духовный процесс, т. е. акт метаисторический и экзистенциальный. Все чины таинств отражают как общие для всех этапы этого целостного процесса, так и возможности их индивидуализации с учетом различных личных особенностей участвующих в них. Поэтому одна из важнейших духовных задач — выявление и воплощение в жизни этих возможностей для всех верных и, главным образом, для пастырей на основе их духовного опыта, личной церковности и максимальной ответственности, дающих им в Церкви право на дерзновение. В работе особенно полно и разносторонне исследуется понятие единого таинства Просвещения, или Крещения в полном и широком смысле слова, как единства таинстводействий (или исторических актов) Покаяния, собственно Крещения, Миропомазания и Причащения. Таинство Просвещения, как метаисторический акт, продолжается всю жизнь верующего человека. Оно — главная основа нашего духовного освящения и через него — воцерковления всякого человека и всей его жизни.

Этому соответствуют и основные духовно-исторические процессы таинства Просвещения, которым в работе также уделено большое внимание. Под этими процессами мы понимаем предоглашение (до возникновения у человека желания креститься и воцерковиться), 1-е оглашение — с целью передачи и усвоения принципов христианской веры и жизни (до момента согласия Церкви на Крещение), 2-е оглашение — с целью систематического наставления (до Покаяния и Крещения с Миропомазанием и Причащением) и тайноводство, или таинствоводство, мистагогия, — с целью краткого первоначального посвящения в “тайны” таинств и догматов Церкви, а также личной жизни в ней (до выхода человека на самостоятельный путь и служение).

О жизненной церковной действенности этих процессов, как и самих церковных таинств, надо судить по духу и по плодам их, ведь может случиться, что крещающегося “вода примет, а Дух не примет” и что для него “вода останется водой”, по выражению святых отцов-катехетов. “По каким признакам познаем Бога, теми же признаками и соделавшемуся сыном Божиим надлежит доказать свойство свое с Богом”. Итак, чтобы это “свойство” стало реальностью жизни в Церкви, всем ее членам нужно приуготовление себя к каждому таинству — с рассуждением и испытанием измененияжизни человека, без чего нельзя будет ни усвоить дары таинства, ни принести соответствующие ему плоды. Из этого как раз и следует, что катехизация всех ступеней обязательна для всех желающих быть полными членами Церкви. Это верно не только в отношении истории и прошлого (см. 78 пр. VI Всел. соб., 46 пр. Лаод.), но и настоящего. Такая катехизация должна быть средством ответственного накопления “взрослого” духовного опыта на его определенной глубине даже тогда, когда в церкви еще нет катехумената как устойчивой институции.

Имеющиеся пока в нашей духовной жизни недостатки сакраментальной и мистериальной практики надо стараться “восполнять”, тщательно оберегая при этом все доброе из того, что в ней есть. Для этого надо смотреть на церковную жизнь не номинально, а реально, не путая того, что должно быть в ней и что в действительности есть. Стремиться же в церкви всегда нужно к актуализации полноты Духа и смысла. Таинство Крещения и Миропомазания, как одно из важнейших звеньев Священного Писания и Предания православной Церкви, обладая целостностью, включающей в себя и подготовку к нему, требует нового церковного переживания, нового рассуждения и испытания, новой проверки и очищения от искажений имеющейся практики, нового пастырского дерзновения при условии полной честности и открытости перед Богом и Его святой волей.

По словам о. Георгия Флоровского: “Отравлена, и взбудоражена, и надорвана русская душа. И эту душу, одержимую и зачарованную, растревоженную злым сомнением и обманом, исцелить и укрепить можно только в последнем напряжении огласительного подвига, светом Христова разума, словом искренности и правды, словом Духа и силы”. Острые проблемы духовной жизни в нашей стране и церкви как раз и послужили одной из главных причин нашего обращения к данной теме. К тому же все острее ощущается недостаток подобной литературы, особенно православной. Требуются пособия для богословов, литургистов, историков церковного катехумената, для пастырей и простых членов народа Божьего, которые бы ориентировались на полноту церковной православной традиции и современный опыт, как православный, церковный и личный, так и общехристианский и даже общечеловеческий.

Нам вновь нужно не только вспомнить традицию катехезы в Церкви и соединить разорванные в веках ее части, но еще и собрать “расточенное” в ней и ранжировать ее элементы по их значению и историческому контексту. Как тут с благодарностью не вспомнить мужественных людей, строго сохранивших до наших времен церковное святоотеческое богослужебное и каноническое наследие, а также лучших церковных богословов и ученых-литургистов последнего времени, таких как проф. КазДА А.И. Алмазов, протопресвитеры Николай Афанасьев и Александр Шмеман, о. Михаил Арранц, проф. ЛДА Н. Д. Успенский и др. Автор просит у читателей прощения за неизбежные недостатки предлагаемой работы, в частности, связанные с историей ее создания.

Она писалась три года — с 1983 до 1986 года, задумывалась в широком историческом контексте, но потом по обстоятельствам времени ее тема была сужена. Она — естественный итог и плод как полученного в Ленинградской (ныне Санкт-Петербургской) и Московской духовных академиях богословского образования, так и опыта регулярной катехизационной практической деятельности, неофициально начатой в 1971 году в индивидуальной форме, а в 1978 году — в групповой, и продолженной в стенах ЛДА, несмотря на реальную в те годы опасность. Этот же опыт и это же служение были продолжены и развиты в богослужебной приходской жизни и воплотились в программах семилетней Свято-Филаретовской московской высшей православно-христианской школы, возникшей в 1988 году, и существующих при ней одногодичного Огласительного училища и Богословских курсов, в которых ныне ежегодно оглашаются и обучаются более тысячи человек из разных православных церквей и стран.

Предлагаемый в данном издании текст отличается от диссертации, подготовленной в Москве в 1986 году и защищенной в Париже в 1993 году, только литературной редакцией и немногими новыми акцентами, связанными главным образом с изменением обстоятельств времени. Автор приносит большую благодарность своим учителям, друзьям и помощникам, без которых было бы невозможно написание данной работы, ее защита и издание, и в первую очередь проф.-протопресв. Виталию Боровому, декану Свято-Сергиевского института протопресв. Борису Бобринскому и проректору Свято-Филаретовской высшей школы А. М. Копировскому.



