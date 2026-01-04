В древности то, что открывалось оглашаемым на втором этапе оглашения, запрещалось разглашать кому бы то ни было под страхом изгнания из числа оглашаемых.

Даже тем, кто находился на первом этапе оглашения, даже им, которые, по существу, уже верующие, нельзя было рассказывать то, что открывалось непосредственно через Просвещение, т. е. в древности чаще всего — перед Крещением взрослых людей, проходящих второй этап оглашения. Это не случайно, потому что до всего людям надо было самим дозреть. Нельзя было профанировать Божью Истину, нельзя профанировать Божьи Тайны. А именно к этой тайной и таинственной жизни призывались оглашаемые. Они призывались обрести истинный опыт новой жизни, жизни в Боге, жизни в Церкви, жизни в Любви, в Свободе и Истине, жизни в Духе.

Георгий Кочетков - В начале было Слово - Катехизис для просвещаемых

Изд. 2-е, испр.

М. : Свято-Филаретовский православно-христианский институт, 2007 год - 464 с.

ISBN 978-5-89100-076-6

Георгий Кочетков - В начале было Слово - Катехизис для просвещаемых - Содержание

Предисловие архиеп. Михаила (Мудьюгина)

Возможная система оглашения в Русской православной церкви в современных условиях

Беседа о мистике «божественного мрака»

Тема I - Бог и мир. Сотворение мира

Тема II - Божественное Откровение и Богопознание в Вере, Надежде и Любви. Никео-Цареградский Символ веры, его смысл и значение

Тема III - Бог и человек. Сотворение человека. Первый, доисторический Завет — Бога с Адамом («первый» Завет)

Тема IV - Священное божественное Писание и Предание и Священное писание и предание церкви. Ее писания и предания

Тема V - Добро и зло, грех и закон. Грехопадение. Начало истории человечества

Тема VI - Ветхий Завет Бога с людьми. Четыре Завета — с Ноем, с Авраамом, Исааком и Иаковом, с Моисеем, с Давидом. Закон как «детоводитель ко Христу». «Десять заповедей» как основной ветхозаветный закон отношений к единому Богу и ближним «в народе Его». Пророки и основные пророчества — «мессианские места» Священного писания Ветхого Завета

Тема VII - Первый, подготовительный этап жизни Иисуса — Сына Человеческого и Сына Божьего: Богоявление — Рождество и Крещение с последующим Искушением

Тема VIII - Четвероевангелие, особенно «синоптики». Жизнь Иисуса на земле — «исполнение» Закона и Пророков. Внутреннее и внешнее подражание Христу

Тема IX - Второй, благовестнический этап жизни Иисуса — Сына Человеческого и Сына Божьего: евангельское учение Господа (до Входа в Иерусалим). Его центр — евангельские «блаженства» и молитва Господня «Отче наш»

Тема X - Участие просвещаемых в синаксарных богослужениях. Основная часть и специфические элементы Литургии оглашаемых. Введение в таинство просвещения — таинство слова и таинства покаяния, крещения, миропомазания и причащения

Приложение - Основная часть и специфические элементы Литургии оглашаемых

Тема XI - Третий, искупительно-спасительный этап жизни Иисуса — Сына Человеческого и Сына Божьего: от Входа в Иерусалим до Вознесения. Христос — Новая Пасха. Заключение Христом — Новым Адамом — Нового Завета с Богом

Тема XII - Христианство и основные существующие религии: ислам, буддизм, индуизм и иудаизм. Другие распространенные в наше время нехристианские учения и секты

Тема XIII - Исполнение обетования: вступление в действие Нового Завета. Начало «шестого» Завета: Пятидесятница и Сошествие Святого Духа. Троическое Богоявление. Рождение Церкви — нового народа и мира Божьего

Тема XIV - Церковь и церкви в истории. Православие и христианские вероисповедания. Церковь и человеческая индивидуальность, церковь и общество. Церковь и государство в нашей стране, законодательство о свободе совести и религиозных организациях и его исполнение. Современное положение и жизнь автокефальных православных церквей, особенно Русской православной церкви. Роль и место своей епархии и своей общины (прихода) в церкви и мире

Тема XV - Откровение о конце истории человечества. «Исполнение» Нового Завета в последнем, метаисторическом Завете: «Второе» Пришествие Христа, общее Воскресение и Суд, полнота Жизни вечной

Тема XVI - Жизнь в Церкви ее полных, истинно крещеных членов. Два ее главных направления: постоянное свидетельство-освящение и вечное совершенствование-преображение

Заключение - Об исповеди «за всю жизнь»

Приложения

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Оглашение просвещаемых

ПРИЛОЖЕНИЕ 2Литература, рекомендуемая для чтения в период оглашения

ПРИЛОЖЕНИЕ 3Художественная литература проповедническо-огласительного и духовного содержания (примерный список)

Георгий Кочетков - В начале было Слово - Катехизис для просвещаемых - Тема I - Бог и мир. Сотворение мира

Прежде чем говорить о сотворении мира, о Боге и мире в целом, в первую очередь на основании Священного писания, вспомним, как тема о Боге и мире и о сотворении мира звучала в истории. Она часто и сейчас звучит в сознании и совести людей. Наверное, звучала она и звучит и в вашем сознании и в вашей совести.

Здесь есть аспекты традиционные и рожденные лишь в современную эпоху.

Традиционно было принято задавать вопросы, во-первых, о «первопричине» существования всего мира, покуда в этом мире признаются причинно-следственные связи и отношения. Если мы вообще можем говорить, что одно явление по отношению к другому — причина, а второе, соответственно, ее следствие, и если развивать до конца этот принцип, то неизбежно возникает вопрос: что же было причиной самого первого явления, как бы первопричиной всего? Очень часто люди, в том числе язычники, размышляя над подобными вопросами, выходили на размышления о едином божестве. Этим же путем, в частности, пытались даже строить известное доказательство бытия Божия, хотя были и другие попытки подобных доказательств.

Такой подход к вопросу о мире и Боге предполагал очень многое: прежде всего, универсальность причинно-следственных отношений, а также строгое представление о мире как монистическом единстве и целостности. Ибо если мир не един или не целостен, то говорить о первопричине существования всего мира просто невозможно. Тогда можно говорить о причине существования лишь какой-то его части. Обычно у людей здесь работает интуиция — ведь наука, наше конкретное, опытное знание, никогда не может нам доказать, что весь мир как космос (универсум) существует именно как такое единство и как такая целостность. Задавая вопрос о первопричине, мы уже закладываем в него вполне определенные представления о мире, причем представления, внутри себя содержащие возможность так называемого трансцендирования, т. е. выхода за рамки этого мира, поскольку только при этом любая первопричина мира соотносится со всем миром как целым и единым.